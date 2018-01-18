【大行報告】里昂：中海外、世房及合景泰富配股風險低 上調目标價

里昂發表報告指，預計繼碧桂園(02007-HK)之後，將有更多内房發展商進行配股，資金用以擴展業務及搶占市場份額。較低配股風險的内房股會是中海外(00688-HK)、世房(00813-HK)及合景泰富(01813-HK)，三者有更長期的土地儲存，在房地産價格升值下，增長可有更高的可視性，因此亦為行業首選。

裡昂預計中海外今年的可售資源將增加44%至5240億元，假設銷售率為55%至60%，即銷售額可有2900億元至3150億元，按年上升26%至37%。該行上調中海外今年合約銷售增長預測，由按年增長20%升至30%，又上調股份目标價8%至36元，相等于今年市盈率8.5倍。

該行亦指，合景泰富的土儲可持續時間增至8.6年，增長可視性改善，相信集團股份值得重新評級。上調合景泰富目标價至14元，相等于今年市盈率8.5倍。

另外，世房去年合約銷售達1000億元人民币，超過目标的850億元人民币。因而調升集團今年合約銷售預測20%至1200億元人民币，今年及明年盈利預測亦升13%及19%。而目标價則升13%至25.5元，相等于今年市盈率7倍。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)