【大行報告】野村：内地啤酒板塊仍值得買入 首選潤啤(00291-HK)

野村研究報告指，華潤啤酒(00291-HK)及青島啤酒(00168-HK)自去年12月初起各累升約五成，源于啤酒商宣布自今年1月初起提高出廠價格。野村指，内地啤酒板塊仍值得買入，潤啤及青啤各有約16%及17%的上升空間，首選潤啤。

報告指，近期啤酒提價料非一次性事件，料今明兩財年，潤啤出廠均價各升5.9%及3.5%，青啤則升5%及2%。此外，野村認為，兩酒企成本壓力可控，而加價的好處足以抵銷成本壓力有餘，該行指最大成本壓力料在包裝材料環節，惟已見穩定迹象。

再者，野村指分析184家内地啤酒廠房後，指大部分也是蝕本經營及面臨停運，關廠將有利産能使用及提高盈利能力。該行料潤啤將結束21間廠房，倘今財年停運，料潤啤可節省11.24億元人民币成本，從而提高今財年核心稅息前盈利(EBIT)34%及提高EBIT利潤率3.4個百分點。

野村上修潤啤及青啤今財年經調整純利預測分别13%及20%，目标價各調高38%及37%，潤啤由26.9元升至37元，青啤由40.6元升至55.5元，評級均為「買入」。

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