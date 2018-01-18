外匯局：今年中國跨境資金流動仍將保持總體穩定

18日國新辦就2017年外匯收支數據情況舉行新聞發布會。

國家外匯管理局新聞發言人、國際收支司司長王春英表示，2018年中國跨境資金流動仍將保持總體穩定。從國内看，中國經濟發展進入新時代，内部基礎將更趨穩固。一方面，高質量發展模式有助于強化市場長期信心。2018年中國將堅持以供給側結構性改革為主線，統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作，促進經濟社會持續健康發展，這將鞏固境内外主體在中國投資、經營的長期意願。另一方面，全面開放新格局有助于跨境資本均衡流動。2018年是改革開放40周年，通過進一步拓展開放範圍和層次、有序放寬市場準入、完善相關法律法規、加強知識産權保護等，將吸引更多的長期資本流入，同時也會繼續引導支持對外投資，形成更加便利、均衡的資本流出入局面。從外部看，國際經濟金融運行保持平穩，外部環境將總體有利。2018年，全球經濟將延續複蘇態勢，國際貨币基金組織對于全球經濟增速的預期是3.7%，比2017年增速提高0.1個百分點;同時，主要經濟體貨币政策正常化繼續平穩推進，對國際金融市場的影響相對溫和。

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