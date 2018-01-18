外匯局：2017年12月銀行結售匯順差395億元人民币

1月18日，外匯局統計數據顯示，2017年12月，銀行結匯11237億元人民币，售匯10842億元人民币，結售匯順差395億元人民币(等值60億美元)。其中，銀行代客結匯10559億元人民币，售匯10114億元人民币，結售匯順差445億元人民币;銀行自身結匯678億元人民币，售匯728億元人民币，結售匯逆差50億元人民币。同期，銀行代客遠期結匯簽約674億元人民币，遠期售匯簽約1696億元人民币，遠期淨售匯1022億元人民币。截至本月末，遠期累計未到期結匯1527億元人民币，未到期售匯8204億元人民币，未到期淨售匯6676億元人民币;未到期期權Delta淨敞口-2814億元人民币。1-12月，銀行累計結匯110884億元人民币，累計售匯118532億元人民币，累計結售匯逆差7648億元人民币。
2017年12月，銀行代客涉外收入20530億元人民币，對外付款20544億元人民币，涉外收付款逆差14億元人民币。1-12月，銀行代客涉外收入202081億元人民币，對外付款210561億元人民币，涉外收付款逆差8480億元人民币。
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