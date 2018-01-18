傳中國將公布減新能源汽車補貼 內汽全跌

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中國日報援引消息人士稱，中國的新能源汽車補貼將在今年進一步減少，並在2020年底之前全部停止。報道引述參與起草計劃的中國汽車技術研究中心副主席吳志新表示，該方案原本計劃在2017年底前發布，但出現了一些爭議，因此已經推遲了一段時間。 吳志新稱：包括財政部和工信部在內的有關部門已經就最終草案達成了共識，並提交方案等待最終批準。相信會很快發布。 吳志新並未透露目前的補貼將削減多少，但他提到，2017年有資格獲取補貼的汽車，其今年的補貼資格將延長四個月左右。 上述消息今日令汽車股今早走軟，吉利汽車(00175-HK)以25.85元開出，低見25元，現報25.15元，跌2.3%。成交1623萬股，涉資4.1億元。北京汽車(01958-HK)現報11.92元，跌0.28元，跌2.295%。成交354萬股，涉資4260萬元。廣汽集團(02238-HK)現報17.72元，跌0.4元，跌2.208%。成交636萬股，涉資1.14億元。