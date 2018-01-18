【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週三上升。道瓊斯指數上升 1.3% 至 26,116 點；標準普爾指數上升 0.9% 至 2,803 點；納斯達克指數上升 1.0% 至 7,298 點。

油價週三上升，紐約 2 月期油上升 0.4% 至每桶 63.97 美元。API 於盤後公佈上週美國原油庫存降幅超預期。金價上升，因美元下滑。紐約 2 月期金上升 0.2% 至每盎司 1,339.2 美元。

香港股市週三上升，內地股市個別發展。券商股造好，中信證券（6030.HK）及中國銀河（6881.HK）分別大漲 8.1% 及 5.9% ；造紙股受壓。個股方面，碧桂園（2007.HK）折讓 3.7% 配股淨籌 78.2 億港元並發行 156 億港元債券，股價下挫 5.5%；吉利汽車（175.HK） 遭券商下調評級，股價逆市下跌 2.1%。恒生指數上升 0.2% 至 31,983 點，國企指數上升 0.6% 至 12,869 點，香港股市成交金額增加 8.3% 至 1,783 億港元。上證綜合指數上升 0.2% 至 3,445 點，滬深兩市成交金額增加 13.0% 至 6,092 億元人民幣。

◆ 行業及公司新聞

◇ 國泰航空（293.HK）公佈與國泰港龍航空 12 月合併客、貨運量數據。客運方面，2017 年全年載客量同比上升 1.4%，其中 12 月份載客量按年上升 3.1%，較首 11 月為佳，但 12 月份乘客運載率則同比下跌 0.4 個百分點至 84.6%。貨運方面，2017 年全年載貨量按年上升 10.9%，其中 12 月份同比增加 10.2%，較首 11 月升幅縮窄，但 12 月份貨物及郵件運載率按年上升 2.4 個百分點至 71.9%。

◇ 鞍鋼（347.HK）發佈盈利預喜，公司預計 2017 年股東應佔溢利將同比大增 2.5 倍至 56.8 億元人民幣（首三季度按年上升 2.4 倍至 32.9 億元人民幣），主要受惠於鋼材市場回暖及公司大力推進系統降本增效。現價相當於約 7.9 倍 2017 年市盈率。

◇ 六福集團（590.HK）公佈 2018 財年第三季度（截止 2017 年 12 月 31 日）第三季度零售表現，第三季度整體同店銷售同比增長 1%（第二季同比增長 17%），其中中國內地按年下跌 4%（第二季按年增加 11%），香港及澳門按年增加 1%（第二季按年增加 18%）。2018 財年第三季同店銷售較第二季明顯放緩。

◇ 新城發展（1030.HK）宣佈以每股 5.86 港元（較最後收盤價折讓 8.9%）配售最多 2.7 億股（相當於現有股本 4.7%），淨集資額 15.5 億港元，將用作公司發展目的及一般營運資金。大股東持股量將從 73.7% 下降至 70.4%。

◇ 麥盛資本（1194.HK）宣佈以每股 0.057 港元（較最後收盤價折讓 5.0%）配售最多 27.8 億股（相當於現有股本 20.0%），淨集資額 1.6 億港元，將用於結清公司債務及一般營運資金。

◇ 星宏傳媒（1616.HK）宣佈以每股 0.74 港元（與最後收盤價相同）配售 2.1 億股（相當於現有股本 20.0%），淨集資額 1.4 億港元，將用於成立電影藝術及表演藝術學院及支付為電影╱戲劇製作之完片擔保而成立之附屬公司之註冊資本並為其運營發展融資。

◇ 先達國際物流（6123.HK）要約方向兩名獨立第三方合共轉讓 4,748 萬股（相當於現有股本 11.5%），其持股量從 86.3% 下降至 74.8%，公眾持股量回升至 25.2%，因此，公司股份將於今天恢復買賣。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)