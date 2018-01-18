【港股早評】氣勢如虹 不應造淡

美國股市與香港股市表現一樣驚人，後者昨日終於創下歷來新高，整個股市市值已超過36萬億元，至於前者，則再創下歷來新高，單日勁升逾300點。在此等市況下，淡友基本上暫無太多機會可言，相信在短期內大市難會面臨太大阻力，目前投資者亦無需要估值。重申一句，既然派對音樂未完，無必要太急於離場，除非投資者已感到上升動力漸減退，屆時開始作出部署也未算太遲。

當然目前向上並無太大阻力，不等於市況只會一直向上，有分析員便提醒投資者，當心往後大市會突然間出現數百點跌幅，並以風高浪急來形容後市。這說法是相當合理。目前淡友確實並無太多機會，但不等於所有淡友均已投降，否則每個交易日便不會有投資者開期指淡倉﹑熊證或認沽證。又可以這般說，以上的說法不是最精確，因此會買熊證者未必一定是淡友，可以只是為現時倉位進行對沖的投資者。假設投資者在360元買入騰訊控股(00700-HK)，明知騰訊目前再上升機會甚大，但是不能不提防股價會有調整，一般而言持有騰訊正股的投資者，可以透過買入認沽證或熊證，以享受騰訊正股股價帶來的回報。等等，這不是自己打自己嗎？可是若閣下在360元買入騰訊，至今已有逾2成升幅，更何況目前騰訊認沽證或熊證等產品，有機會在騰訊股價回吐期間有更佳回報。一加一減的情況，投資者的整體回報或有增無減，不過這一切在於投資者如何計算回報與風險。世界上並無必賺的投資，同樣投資是不可能並無風險，可以投資者要不時作出計算，以平衡風險與回報。

至於今日大市走向如何，從外圍股市走勢以及期指夜市表現來推測，今日大市高開實無懸念，32000點肯定可以升穿。就如上文所述，目前是無估計大市在哪一個水平便會見頂，分析員認為當大市出現一個較快速的升市時，可以考慮先行將部份持貨獲利。總之投資者不要因為市況理想便掉以輕心，大幅加注便可。

哪些股份可以留意？還是銀行股吧，畢竟此類股份目前擁有較充裕的動力，資源股今日同樣是值得多加留意，不過小心短期波幅較大。消費股已連續兩日處於強勢，會否今日出現回吐，機會不少。反而內房股是一個較有趣的對象，集資陰霾仍在，可是此類股份仍具吸引力。若有投資者心動亦不難理解，若看好內房股前景而又不想冒調整風險，不如稍等一會吧。

2018年1月18日上午9時1分

文﹕張偉倫

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)