接手倫敦物業 富力對萬達資產“情有獨鐘”

萬達又賣項目了，買主又是富力。

16日晚間，萬達酒店發展通過公告宣布，已訂立買賣協議，以約3561萬英鎊（約3.74億港元）出售所持倫敦物業項目控股公司60%的股份，同時，買方代表交易目標公司向萬達酒店發展代償預計約1.6億英鎊債務。

公告中提到，目標公司通過項目公司所持有的物業永久業權及土地開發權等權益。該項目公司指的是萬達在海外的首個項目——萬達·倫敦ONE（Wanda One Nine Elms）。

17日，據澎湃新聞，接手該項目的正是富力地產。

截至周三收盤，萬達酒店發展在香港漲3.76%，早盤一度大漲近13%。富力地產收跌0.74%，早盤一度跌3.7%。

萬達與富力三度“結緣”

算上此次的倫敦ONE，富力已經從萬達手上買走了三個項目。

去年7月，富力地產以199.06億元收購萬達77家酒店，相比於之前融創收購76家酒店的價格低了近四成。

去年8月，澎湃新聞援引多家媒體報道稱，富力地產和中渝置地在交易最後階段聯合接手了萬達集團此前欲在英國倫敦購入的九榆樹廣場（Nine Elms Square）地塊。該地塊位於倫敦市中心九榆新區（Nine Elms），恰好緊挨著萬達此次出售的倫敦ONE項目。

萬達集團官網顯示，倫敦ONE是萬達集團全球布局的第一個海外地產項目。項目總建築面積約10,6278萬平方米，是高端公寓配套超五星級萬達文華酒店的綜合體項目。項目由兩座塔樓組成，包括200米高的城市公寓和165米高的臨河公寓。

本文來自華爾街見聞

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