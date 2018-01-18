媒體：中國今年將進一步削減新能源車補貼

去年年底市場上一度熱議的補貼提前退坡傳言，如今又有了新進展。

周四，中國日報援引消息人士稱，中國的新能源汽車補貼將在今年進一步減少，並在2020年底之前全部停止。

據中國日報，參與起草計劃的中國汽車技術研究中心副主席吳志新表示，該方案原本計劃在2017年底前發布，但出現了一些爭議，因此已經推遲了一段時間。吳志新稱：

包括財政部和工信部在內的有關部門已經就最終草案達成了共識，並提交方案等待最終批準。相信會很快發布。

吳志新並未透露目前的補貼將削減多少，但他提到，2017年有資格獲取補貼的汽車，其今年的補貼資格將延長四個月左右。

華爾街見聞此前提及，去年年底，新能源汽車補貼可能提前退坡一度成為市場熱議話題。

去年12月18日，澎湃新聞報道稱，2018年起，續航裏程低於150公裏的新能源汽車將不再享受補貼；此外，新能源汽車地方補貼將被叫停。根據澎湃新聞，在新版財政補貼中，新能源客車的度電補貼將從1800元/度下調至1100元/度，非快充類單車國補上限調整為不超過18萬元，國補+地補上線下調為不超過27萬元，後二者補貼額度縮水40%。

經濟觀察報此前指出，對於續航150公裏以下補貼的調整，將波及70%以上的新能源汽車產品，很多企業的生產計劃要徹底推倒重來。

新能源汽車補貼包括中央財政補貼和地方政府補貼兩部分。2015年財政部發布的補貼政策顯示，2017年至2018年新能源汽車補貼標準較2016年下降20%，2019年至2020年下降40%，2020年以後補貼政策退出。

中信建投證券分析師徐偉去年曾預計，2018年補貼退坡幅度將超預期（超40%）。

招商證券汪劉勝團隊此前分析稱，可以說補貼是過去三年新能源汽車崛起的核心推動力，但補貼退坡是行業走向市場化的必然要求，行業若要回歸正常發展必須依靠市場化競爭，將車企關註點從“如何拿更多補貼”到“如何做出有競爭力產品”上去。

本文來自華爾街見聞

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