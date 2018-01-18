[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月17日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 3105 穩懋 885 -4812 5347 世界 -594 -2228 6182 合晶 789 3430 3374 精材 -453 -6049 3323 加百裕 779 793 5457 宣德 -360 53 6147 頎邦 535 7811 3211 順達 -342 -394 6173 信昌電 522 -448 3260 威剛 -329 -835 8069 元太 463 15 5009 榮剛 -325 -860 8086 宏捷科 291 806 6290 良維 -323 -668 4939 亞電 287 -255 1785 光洋科 -313 -1234 4105 東洋 284 -361 5512 力麒 -305 -402 8034 榮群 246 312 4121 優盛 -241 -190 1815 富喬 199 -1625 3354 律勝 -223 -708 5483 中美晶 198 94 8043 蜜望實 -205 -52 8358 金居 186 355 8933 愛地雅 -198 -149 3264 欣銓 169 -2265 6462 神盾 -168 -869 6244 茂迪 153 377 3362 先進光 -148 -731 00697B 元大美債7-10 150 0 6238 勝麗 -139 -566 6261 久元 142 -462 6188 廣明 -126 -738 4803 VHQ-KY 134 407 8085 福華 -115 -97 4162 智擎 132 -297 4153 鈺緯 -114 -78 3068 美磊 132 229 3625 西勝 -110 -154 6127 九豪 122 -1605 5349 先豐 -105 676 5392 應華 113 338 4157 太景*-KY -100 -344 4167 展旺 107 398 5351 鈺創 -97 -378 6026 福邦證 105 -367 6138 茂達 -96 227 6150 撼訊 101 -440 4174 浩鼎 -92 594 4107 邦特 100 -7 6016 康和證 -91 -9 3710 連展投控 100 31 1597 直得 -85 -818 2221 大甲 83 102 8383 千附 -81 -829 5289 宜鼎 76 -197 4702 中美實 -80 -250 6509 聚和 69 354 4207 環泰 -79 -278 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股