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[表四4]台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月17日 交易日  
  
◆當日淨買超                                   ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日  
                           (張)       (張)                              (張)       (張)     
3105   穩懋                     885     -4812 5347   世界                    -594     -2228  
6182   合晶                     789      3430 3374   精材                    -453     -6049  
3323   加百裕                   779       793 5457   宣德                    -360        53  
6147   頎邦                     535      7811 3211   順達                    -342      -394  
6173   信昌電                   522      -448 3260   威剛                    -329      -835  
8069   元太                     463        15 5009   榮剛                    -325      -860  
8086   宏捷科                   291       806 6290   良維                    -323      -668  
4939   亞電                     287      -255 1785   光洋科                  -313     -1234  
4105   東洋                     284      -361 5512   力麒                    -305      -402  
8034   榮群                     246       312 4121   優盛                    -241      -190  
1815   富喬                     199     -1625 3354   律勝                    -223      -708  
5483   中美晶                   198        94 8043   蜜望實                  -205       -52  
8358   金居                     186       355 8933   愛地雅                  -198      -149  
3264   欣銓                     169     -2265 6462   神盾                    -168      -869  
6244   茂迪                     153       377 3362   先進光                  -148      -731  
00697B 元大美債7-10             150         0 6238   勝麗                    -139      -566  
6261   久元                     142      -462 6188   廣明                    -126      -738  
4803   VHQ-KY                   134       407 8085   福華                    -115       -97  
4162   智擎                     132      -297 4153   鈺緯                    -114       -78  
3068   美磊                     132       229 3625   西勝                    -110      -154  
6127   九豪                     122     -1605 5349   先豐                    -105       676  
5392   應華                     113       338 4157   太景*-KY                -100      -344  
4167   展旺                     107       398 5351   鈺創                     -97      -378  
6026   福邦證                   105      -367 6138   茂達                     -96       227  
6150   撼訊                     101      -440 4174   浩鼎                     -92       594  
4107   邦特                     100        -7 6016   康和證                   -91        -9  
3710   連展投控                 100        31 1597   直得                     -85      -818  
2221   大甲                      83       102 8383   千附                     -81      -829  
5289   宜鼎                      76      -197 4702   中美實                   -80      -250  
6509   聚和                      69       354 4207   環泰                     -79      -278  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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