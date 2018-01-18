[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/17 107/01/16 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.25470 10.25460 0.00010 0.00098 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89920 9.89280 0.00640 0.06469 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.05310 10.04630 0.00680 0.06769 中國信託台灣活力基金 14.39000 14.42000 -0.03000 -0.20804 中國信託台灣優勢基金 16.96000 16.98000 -0.02000 -0.11779 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.95000 8.96000 -0.01000 -0.11161 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.76770 9.77590 -0.00820 -0.08388 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.41150 9.45880 -0.04730 -0.50006 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.20890 10.21000 -0.00110 -0.01077 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.83420 9.87660 -0.04240 -0.42930 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.67870 10.70880 -0.03010 -0.28108 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.46490 9.51550 -0.05060 -0.53176 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.61650 11.55630 0.06020 0.52093 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.68800 10.63260 0.05540 0.52104 中國信託智能運動基金-台幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 中國信託智能運動基金-美元 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95780 10.95770 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.86320 9.86020 0.00300 0.03043 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.77890 9.81680 -0.03790 -0.38607 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.00680 9.99970 0.00710 0.07100 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.91880 9.95320 -0.03440 -0.34562 中國信託精穩基金 18.39560 18.41090 -0.01530 -0.08310 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.46000 11.48000 -0.02000 -0.17422 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.29000 66.41000 -0.12000 -0.18070 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17840 11.17730 0.00110 0.00984 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56550 10.57040 -0.00490 -0.04636 元大上證50基金 35.37000 35.21000 0.16000 0.45442 元大大中華TMT基金-人民幣 13.29000 13.35000 -0.06000 -0.44944 元大大中華TMT基金-新台幣 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180 元大大中華價值指數基金-人民幣 14.06000 13.84000 0.22000 1.58960 元大大中華價值指數基金-美元 14.07000 13.86600 0.20400 1.47122 元大大中華價值指數基金-新台幣 18.20300 17.93000 0.27300 1.52259 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.03500 12.03700 -0.00200 -0.01662 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.85700 11.86500 -0.00800 -0.06743 元大中國平衡基金-人民幣 3.38000 3.34000 0.04000 1.19760 元大中國平衡基金-新台幣 15.46000 15.32000 0.14000 0.91384 元大中國高收益點心債券基金 11.22730 11.23140 -0.00410 -0.03650 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46980 10.46350 0.00630 0.06021 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79420 9.78820 0.00600 0.06130 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86600 9.86550 0.00050 0.00507 元大巴西指數基金 6.58800 6.58900 -0.00100 -0.01518 元大巴菲特基金 30.65000 30.78000 -0.13000 -0.42235 元大日經225基金 29.93000 30.05000 -0.12000 -0.39933 元大台商收成基金 24.47000 24.44000 0.03000 0.12275 元大台灣50單日反向1倍基金 12.76000 12.77000 -0.01000 -0.07831 元大台灣50單日正向2倍基金 37.59000 37.47000 0.12000 0.32026 元大台灣中型100基金 32.55000 32.52000 0.03000 0.09225 元大台灣加權股價指數基金 25.31400 25.27100 0.04300 0.17016 元大台灣卓越50基金 85.39000 85.20000 0.19000 0.22300 元大台灣金融基金 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.22000 31.15000 0.07000 0.22472 元大台灣高股息基金 26.06000 25.89000 0.17000 0.65662 元大台灣電子科技基金 36.61000 36.54000 0.07000 0.19157 元大全球ETF成長組合基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 元大全球ETF穩健組合基金 14.94000 14.98000 -0.04000 -0.26702 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332 元大全球不動產證券化基金-美元 13.38200 13.31400 0.06800 0.51074 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.01000 6.97000 0.04000 0.57389 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.87000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 10.63500 10.60200 0.03300 0.31126 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.51150 10.50190 0.00960 0.09141 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.80880 9.79990 0.00890 0.09082 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.45040 9.45350 -0.00310 -0.03279 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.87420 8.87710 -0.00290 -0.03267 元大全球新興市場精選組合基金 14.68000 14.61000 0.07000 0.47912 元大全球農業商機基金 16.82000 16.97000 -0.15000 -0.88391 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 10.18300 10.08200 0.10100 1.00179 元大印度指數基金 10.32600 10.44300 -0.11700 -1.12037 元大印度基金 13.62000 13.88000 -0.26000 -1.87320 元大多多基金 19.38000 19.45000 -0.07000 -0.35990 元大多福基金 56.23000 56.34000 -0.11000 -0.19524 元大亞太成長基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83520 8.84470 -0.00950 -0.10741 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.41900 7.42700 -0.00800 -0.10772 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.60800 10.59500 0.01300 0.12270 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.23000 10.21100 0.01900 0.18607 元大卓越基金 52.91000 53.13000 -0.22000 -0.41408 元大店頭基金 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15700 10.15660 0.00040 0.00394 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.10930 9.10760 0.00170 0.01867 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.15690 38.13210 0.02480 0.06504 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.60940 18.66890 -0.05950 -0.31871 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.61910 20.51190 0.10720 0.52262 元大美國政府7至10年期債券基金 38.01450 38.09340 -0.07890 -0.20712 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.23610 20.24780 -0.01170 -0.05778 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.70180 18.69260 0.00920 0.04922 元大高科技基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208 元大得利貨幣市場基金 16.21150 16.21130 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95240 11.95230 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 元大華夏中小基金 9.27000 9.24000 0.03000 0.32468 元大新中國基金-人民幣 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686 元大新中國基金-美元 12.79700 12.79300 0.00400 0.03127 元大新中國基金-新台幣 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197 元大新主流基金 24.99000 25.05000 -0.06000 -0.23952 元大新東協平衡基金-美元 10.71300 10.69100 0.02200 0.20578 元大新東協平衡基金-新台幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 元大新興市場ESG策略基金 13.70000 13.59000 0.11000 0.80942 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.69220 11.66050 0.03170 0.27186 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.57950 11.55960 0.01990 0.17215 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.56250 11.53760 0.02490 0.21582 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.40920 10.38670 0.02250 0.21662 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.13900 10.12960 0.00940 0.09280 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.93680 9.92750 0.00930 0.09368 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.86840 9.87440 -0.00600 -0.06076 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.67380 9.67970 -0.00590 -0.06095 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.96430 9.95720 0.00710 0.07131 元大新興亞洲基金 12.63000 12.58000 0.05000 0.39746 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.02820 10.05880 -0.03060 -0.30421 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.01820 10.04880 -0.03060 -0.30451 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.87620 9.90190 -0.02570 -0.25955 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.86620 9.89190 -0.02570 -0.25981 元大萬泰貨幣市場基金 15.06480 15.06460 0.00020 0.00133 元大經貿基金 36.63000 36.76000 -0.13000 -0.35365 元大滬深300單日反向1倍基金 12.96000 12.92000 0.04000 0.30960 元大滬深300單日正向2倍基金 22.21000 22.30000 -0.09000 -0.40359 元大精準中小基金 22.85000 22.92000 -0.07000 -0.30541 元大摩臺基金 39.57000 39.47000 0.10000 0.25336 元大標普500基金 24.59000 24.75000 -0.16000 -0.64646 元大標普500單日反向1倍基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 元大標普500單日正向2倍基金 33.90000 34.09000 -0.19000 -0.55735 元大標智滬深300基金 20.37000 20.43000 -0.06000 -0.29369 元大歐洲50基金 25.64000 25.57000 0.07000 0.27376 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.92570 9.94010 -0.01440 -0.14487 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11060 10.11030 0.00030 0.00297 元大績效基金 52.24000 52.38000 -0.14000 -0.26728 元大韓國KOSPI200基金 24.66000 24.85000 -0.19000 -0.76459 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.04000 16.07000 -0.03000 -0.18668 日盛上選基金 31.75000 31.90000 -0.15000 -0.47022 日盛小而美基金 19.75000 19.74000 0.01000 0.05066 日盛中國內需動力基金 11.87000 11.87000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.80290 11.81410 -0.01120 -0.09480 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.21100 10.22060 -0.00960 -0.09393 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.12380 12.11890 0.00490 0.04043 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.48210 10.47790 0.00420 0.04008 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.93910 10.93220 0.00690 0.06312 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.44210 9.43620 0.00590 0.06253 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 13.45000 13.32000 0.13000 0.97598 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.68000 13.53000 0.15000 1.10865 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.55000 13.39000 0.16000 1.19492 日盛日盛基金 14.07000 14.12000 -0.05000 -0.35411 日盛目標收益組合基金(美元) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 日盛目標收益組合基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.27770 10.25830 0.01940 0.18912 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.95530 9.98270 -0.02740 -0.27447 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.06270 10.05130 0.01140 0.11342 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.74990 9.78380 -0.03390 -0.34649 日盛全球新興債券基金A 11.14740 11.14500 0.00240 0.02153 日盛全球新興債券基金B 8.90820 8.90630 0.00190 0.02133 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48910 2.49230 -0.00320 -0.12840 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.79210 1.79440 -0.00230 -0.12818 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.38980 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28180 0.28170 0.00010 0.03550 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88350 12.88000 0.00350 0.02717 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.15190 9.14950 0.00240 0.02623 日盛亞洲機會基金 8.04000 7.97000 0.07000 0.87829 日盛首選基金 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 16.91000 16.98000 -0.07000 -0.41225 日盛貨幣市場基金 14.73080 14.73060 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 36.89000 37.00000 -0.11000 -0.29730 日盛精選五虎基金 37.75000 37.97000 -0.22000 -0.57940 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44990 13.44970 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 36.70000 36.72000 -0.02000 -0.05447 台新MSCI中國基金 23.07000 23.01000 0.06000 0.26076 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.68000 21.62000 0.06000 0.27752 台新大眾貨幣市場基金 14.12560 14.12550 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.85900 9.85510 0.00390 0.03957 台新中美貨幣市場基金-美元 10.62230 10.62860 -0.00630 -0.05927 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83510 9.83670 -0.00160 -0.01627 台新中國通基金 49.70000 49.91000 -0.21000 -0.42076 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.33100 17.26900 0.06200 0.35902 台新中國精選中小基金 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 台新主流基金 24.54000 24.55000 -0.01000 -0.04073 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.98000 18.91000 0.07000 0.37017 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64620 0.64310 0.00310 0.48204 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.67000 14.61000 0.06000 0.41068 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49890 0.49610 0.00280 0.56440 台新台灣中小基金 39.48000 39.59000 -0.11000 -0.27785 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.82880 9.77990 0.04890 0.50001 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.73210 9.67810 0.05400 0.55796 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.61360 10.55480 0.05880 0.55709 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 11.14900 11.17020 -0.02120 -0.18979 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.75710 11.74020 0.01690 0.14395 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 台新印度基金 16.98000 17.28000 -0.30000 -1.73611 台新亞美短期債券基金 10.98350 10.98010 0.00340 0.03097 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.11970 9.16470 -0.04500 -0.49101 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31550 0.31720 -0.00170 -0.53594 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23570 12.23440 0.00130 0.01063 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41680 0.41690 -0.00010 -0.02399 台新真吉利貨幣市場基金 11.06470 11.06460 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.64380 30.60240 0.04140 0.13528 台新智慧生活基金-美元 10.24120 10.28450 -0.04330 -0.42102 台新智慧生活基金-新台幣 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.80050 9.84730 -0.04680 -0.47526 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.60070 9.64250 -0.04180 -0.43350 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.17710 10.17480 0.00230 0.02260 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.97390 9.96720 0.00670 0.06722 台新新興市場債券基金(A類型) 10.69680 10.69000 0.00680 0.06361 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36060 0.36060 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.23720 8.26990 -0.03270 -0.39541 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28780 0.28870 -0.00090 -0.31174 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.67000 6.62000 0.05000 0.75529 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.07900 11.21800 -0.13900 -1.23908 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.28000 19.21000 0.07000 0.36439 未來資產全球大消費基金 14.77000 14.84000 -0.07000 -0.47170 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.93000 8.87000 0.06000 0.67644 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24390 12.23750 0.00640 0.05230 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.15260 10.14730 0.00530 0.05223 未來資產亞洲新富基金 22.58000 22.42000 0.16000 0.71365 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53780 12.53760 0.00020 0.00160 未來資產阿波羅基金 11.93000 11.89000 0.04000 0.33642 未來資產新興市場債券基金A 9.19440 9.18620 0.00820 0.08926 未來資產新興市場債券基金B 7.24150 7.23500 0.00650 0.08984 未來資產閣來寶全球組合基金 11.84000 11.85000 -0.01000 -0.08439 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.88610 10.88510 0.00100 0.00919 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93240 9.91150 0.02090 0.21087 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.57910 9.58980 -0.01070 -0.11158 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.57990 10.59170 -0.01180 -0.11141 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55280 8.51830 0.03450 0.40501 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.51420 9.47610 0.03810 0.40206 永豐中小基金 49.90000 49.87000 0.03000 0.06016 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.94310 1.94780 -0.00470 -0.24130 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47330 2.47930 -0.00600 -0.24200 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.05730 9.03790 0.01940 0.21465 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.18100 11.15690 0.02410 0.21601 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.93000 4.87000 0.06000 1.23203 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.65000 22.33000 0.32000 1.43305 永豐主流品牌基金 16.13000 16.12000 0.01000 0.06203 永豐永豐基金 33.88000 33.96000 -0.08000 -0.23557 永豐亞洲民生消費基金 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380 永豐南非幣2021保本基金 12.51260 12.49010 0.02250 0.18014 永豐高科技基金 22.14000 22.13000 0.01000 0.04519 永豐貨幣市場基金 13.84830 13.84810 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20840 2.21820 -0.00980 -0.44180 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.49010 2.48660 0.00350 0.14075 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.25550 8.25500 0.00050 0.00606 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.70650 10.70580 0.00070 0.00654 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.81640 7.80970 0.00670 0.08579 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63820 11.62830 0.00990 0.08514 永豐滬深300紅利指數基金 21.72000 21.39000 0.33000 1.54278 永豐臺灣加權ETF基金 54.83000 54.75000 0.08000 0.14612 永豐領航科技基金 37.36000 37.25000 0.11000 0.29530 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 永豐趨勢平衡基金 45.79000 45.73000 0.06000 0.13120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.32640 11.32520 0.00120 0.01060 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70720 9.70410 0.00310 0.03195 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70720 9.70410 0.00310 0.03195 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69930 9.69530 0.00400 0.04126 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69930 9.69530 0.00400 0.04126 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83160 9.82470 0.00690 0.07023 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.83260 9.82570 0.00690 0.07022 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.75800 9.75270 0.00530 0.05434 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76600 9.76070 0.00530 0.05430 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.89000 12.75000 0.14000 1.09804 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.84000 11.73000 0.11000 0.93777 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.87000 12.74000 0.13000 1.02041 兆豐國際中小基金 15.43000 15.44000 -0.01000 -0.06477 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 16.25000 16.13000 0.12000 0.74396 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.25000 22.10000 0.15000 0.67873 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.57000 22.44000 0.13000 0.57932 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.30000 12.35000 -0.05000 -0.40486 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.02000 13.06000 -0.04000 -0.30628 兆豐國際生命科學基金 15.89000 15.96000 -0.07000 -0.43860 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.58670 10.59120 -0.00450 -0.04249 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 11.05800 11.05240 0.00560 0.05067 兆豐國際全球高股息基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球基金 32.43000 32.36000 0.07000 0.21632 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15770 10.15720 0.00050 0.00492 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.49450 9.49240 0.00210 0.02212 兆豐國際國民基金 24.29000 24.33000 -0.04000 -0.16441 兆豐國際第一基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.30010 10.29140 0.00870 0.08454 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37870 8.37160 0.00710 0.08481 兆豐國際萬全基金 20.43000 20.43000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 26.13000 26.20000 -0.07000 -0.26718 兆豐國際綠鑽基金 8.54000 8.62000 -0.08000 -0.92807 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.14000 22.13000 0.01000 0.04519 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.19000 17.20000 -0.01000 -0.05814 兆豐國際豐台灣基金 32.68000 32.63000 0.05000 0.15323 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46880 12.46860 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 合庫全球高收益債券基金A類型 11.37910 11.37340 0.00570 0.05012 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.11600 12.10570 0.01030 0.08508 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.96780 10.96130 0.00650 0.05930 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.82090 11.81250 0.00840 0.07111 合庫全球高收益債券基金B類型 8.59310 8.58880 0.00430 0.05007 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.98260 9.97470 0.00790 0.07920 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.46170 9.45600 0.00570 0.06028 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58720 9.58010 0.00710 0.07411 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.82960 9.82370 0.00590 0.06006 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.10370 10.10360 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.08750 10.08050 0.00700 0.06944 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.36070 10.35300 0.00770 0.07437 合庫新興多重收益基金A類型 10.59960 10.58990 0.00970 0.09160 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.12080 12.10990 0.01090 0.09001 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.99590 13.98540 0.01050 0.07508 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.75420 9.74670 0.00750 0.07695 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.36450 10.35480 0.00970 0.09368 合庫新興多重收益基金B類型 8.56760 8.55970 0.00790 0.09229 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69100 9.68230 0.00870 0.08985 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.95490 10.94720 0.00770 0.07034 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80560 10.80490 0.00070 0.00648 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.39960 10.38790 0.01170 0.11263 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83060 9.81530 0.01530 0.15588 安聯中國東協基金 16.95000 16.87000 0.08000 0.47421 安聯中國策略基金 16.58000 16.34000 0.24000 1.46879 安聯中華新思路基金-人民幣 15.17000 15.00000 0.17000 1.13333 安聯中華新思路基金-美元 15.10000 14.92000 0.18000 1.20643 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.57000 13.40000 0.17000 1.26866 安聯台灣大壩基金 24.96000 24.93000 0.03000 0.12034 安聯台灣科技基金 42.51000 42.51000 0.00000 0.00000 安聯台灣貨幣市場基金 12.45870 12.45860 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.56000 28.47000 0.09000 0.31612 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.26370 10.25760 0.00610 0.05947 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.37590 15.37000 0.00590 0.03839 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99610 9.99230 0.00380 0.03803 安聯四季成長組合基金-美元 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27550 12.27130 0.00420 0.03423 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31690 10.31080 0.00610 0.05916 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.55140 12.54600 0.00540 0.04304 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98920 9.98640 0.00280 0.02804 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81290 9.80690 0.00600 0.06118 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54100 9.53680 0.00420 0.04404 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.22000 11.29000 -0.07000 -0.62002 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02850 12.01930 0.00920 0.07654 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.09860 11.09100 0.00760 0.06852 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78580 10.77830 0.00750 0.06958 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39360 9.38720 0.00640 0.06818 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.17220 9.16590 0.00630 0.06873 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88960 8.88340 0.00620 0.06979 安聯全球人口趨勢基金 11.51000 11.48000 0.03000 0.26132 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.59000 9.73000 -0.14000 -1.43885 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.63000 35.18000 -0.55000 -1.56339 安聯全球油礦金趨勢基金 8.91000 9.02000 -0.11000 -1.21951 安聯全球計量平衡基金 13.38000 13.28000 0.10000 0.75301 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19530 12.19180 0.00350 0.02871 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70920 10.70610 0.00310 0.02896 安聯全球新興市場基金 19.48000 19.26000 0.22000 1.14226 安聯全球農金趨勢基金 10.18000 10.32000 -0.14000 -1.35659 安聯全球綠能趨勢基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 安聯亞洲動態策略基金 26.16000 26.07000 0.09000 0.34522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01490 10.02120 -0.00630 -0.06287 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86500 9.87120 -0.00620 -0.06281 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.97960 84.97250 0.00710 0.00836 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88560 12.88930 -0.00370 -0.02871 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.35490 68.34950 0.00540 0.00790 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.28230 10.28520 -0.00290 -0.02820 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52660 2.52560 0.00100 0.03959 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.64070 10.63850 0.00220 0.02068 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14330 2.14170 0.00160 0.07471 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95360 8.95210 0.00150 0.01676 宏利台灣動力基金 30.65000 30.70000 -0.05000 -0.16287 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.88070 10.85400 0.02670 0.24599 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.22490 10.19500 0.02990 0.29328 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.82560 8.80440 0.02120 0.24079 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54460 8.51960 0.02500 0.29344 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501 宏利全球債券組合基金 13.36720 13.35780 0.00940 0.07037 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83010 2.83130 -0.00120 -0.04238 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.05240 12.05680 -0.00440 -0.03649 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.09250 9.09550 -0.00300 -0.03298 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38910 2.38860 0.00050 0.02093 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.96990 10.97020 -0.00030 -0.00273 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.62150 4.64230 -0.02080 -0.44805 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.73750 0.74140 -0.00390 -0.52603 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 21.08000 21.18000 -0.10000 -0.47214 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.23480 71.22870 0.00610 0.00856 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.56160 11.56870 -0.00710 -0.06137 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75890 11.75230 0.00660 0.05616 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53870 10.53210 0.00660 0.06267 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21350 10.21280 0.00070 0.00685 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.39040 9.38290 0.00750 0.07993 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.92210 8.91650 0.00560 0.06280 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75140 8.75060 0.00080 0.00914 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.96530 8.96010 0.00520 0.05804 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89720 2.89350 0.00370 0.12787 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42450 0.42400 0.00050 0.11792 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.84320 12.82570 0.01750 0.13644 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96440 0.96200 0.00240 0.24948 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.06840 8.05760 0.01080 0.13403 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25250 2.24960 0.00290 0.12891 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32370 0.32340 0.00030 0.09276 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.97970 9.96570 0.01400 0.14048 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36810 0.36720 0.00090 0.24510 宏利萬利貨幣市場基金 13.61710 13.61700 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.96000 2.94000 0.02000 0.68027 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.13000 13.02000 0.11000 0.84485 宏利臺灣股息收益基金 28.82000 28.95000 -0.13000 -0.44905 宏利澳幣保本基金 11.79100 11.79140 -0.00040 -0.00339 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.23000 11.19000 0.04000 0.35746 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.25000 12.20000 0.05000 0.40984 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.55800 10.59000 -0.03200 -0.30217 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.45000 10.44240 0.00760 0.07278 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.41370 9.42120 -0.00750 -0.07961 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.78380 10.79240 -0.00860 -0.07969 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362 貝萊德新台幣基金 12.91600 12.91600 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 24.91000 25.00000 -0.09000 -0.36000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03140 11.03060 0.00080 0.00725 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88150 9.88390 -0.00240 -0.02428 保德信大中華基金 32.46000 32.07000 0.39000 1.21609 保德信中小型股基金 44.93000 44.87000 0.06000 0.13372 保德信中國中小基金-人民幣 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 保德信中國中小基金-美元 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 保德信中國中小基金-新臺幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.34530 10.29770 0.04760 0.46224 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.31690 10.26920 0.04770 0.46450 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.45580 10.40770 0.04810 0.46216 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.06160 11.01070 0.05090 0.46228 保德信中國品牌基金-人民幣 11.12000 11.01000 0.11000 0.99909 保德信中國品牌基金-美元 10.93000 10.83000 0.10000 0.92336 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.93000 11.82000 0.11000 0.93063 保德信台商全方位基金 34.38000 34.29000 0.09000 0.26247 保德信全球中小基金 30.31000 30.30000 0.01000 0.03300 保德信全球消費商機基金 18.31000 18.30000 0.01000 0.05464 保德信全球基礎建設基金 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221 保德信全球資源基金 8.27000 8.35000 -0.08000 -0.95808 保德信全球醫療生化基金-美元 9.72000 9.78000 -0.06000 -0.61350 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.88000 31.10000 -0.22000 -0.70740 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.38510 10.37960 0.00550 0.05299 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.94680 10.94090 0.00590 0.05393 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.44260 9.43340 0.00920 0.09753 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.94450 9.93470 0.00980 0.09864 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.81240 8.80720 0.00520 0.05904 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.11520 11.10870 0.00650 0.05851 保德信亞太基金 23.39000 23.24000 0.15000 0.64544 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.98400 8.98550 -0.00150 -0.01669 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52470 11.52670 -0.00200 -0.01735 保德信店頭市場基金 35.22000 35.08000 0.14000 0.39909 保德信拉丁美洲基金 7.54000 7.58000 -0.04000 -0.52770 保德信金平衡基金 29.51000 29.49000 0.02000 0.06782 保德信金滿意基金 41.33000 41.31000 0.02000 0.04841 保德信科技島基金 25.14000 25.14000 0.00000 0.00000 保德信高成長基金 88.31000 88.12000 0.19000 0.21562 保德信第一基金 25.44000 25.44000 0.00000 0.00000 保德信貨幣市場基金 15.72630 15.72610 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.89700 10.90210 -0.00510 -0.04678 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.64610 10.66740 -0.02130 -0.19967 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.17010 11.17190 -0.00180 -0.01611 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.21220 10.22950 -0.01730 -0.16912 保德信新世紀基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.69500 8.69600 -0.00100 -0.01150 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.21570 11.21700 -0.00130 -0.01159 保德信新興趨勢組合基金 12.19000 12.24000 -0.05000 -0.40850 保德信瑞騰基金 15.51440 15.51420 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.03630 10.03240 0.00390 0.03887 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.11400 10.10990 0.00410 0.04055 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.00480 10.00480 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02370 10.02280 0.00090 0.00898 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.05110 2.04590 0.00520 0.25417 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70690 2.70010 0.00680 0.25184 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31770 0.31710 0.00060 0.18921 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45470 0.45390 0.00080 0.17625 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.98940 8.97420 0.01520 0.16937 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.98260 11.96160 0.02100 0.17556 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01270 9.98840 0.02430 0.24328 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.91690 11.88810 0.02880 0.24226 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.34780 9.33170 0.01610 0.17253 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.15230 11.13310 0.01920 0.17246 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.49910 10.49370 0.00540 0.05146 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36740 10.36620 0.00120 0.01158 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31180 10.31140 0.00040 0.00388 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.72110 10.72100 0.00010 0.00093 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24060 10.24290 -0.00230 -0.02245 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.08540 10.08230 0.00310 0.03075 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23940 10.23620 0.00320 0.03126 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.06680 10.05440 0.01240 0.12333 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12810 10.13090 -0.00280 -0.02764 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.27960 11.30240 -0.02280 -0.20173 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80350 6.79650 0.00700 0.10299 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.21230 11.20080 0.01150 0.10267 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62870 11.62860 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.37000 19.50000 -0.13000 -0.66667 施羅德樂活中小基金-I類型 4376.660004404.41000 -27.75000 -0.63005 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 11.03170 10.98620 0.04550 0.41416 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.38620 12.34200 0.04420 0.35813 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.61600 11.57190 0.04410 0.38110 柏瑞中國平衡基金-B類型 10.00120 9.96000 0.04120 0.41365 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.78050 10.74200 0.03850 0.35841 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.52610 10.48610 0.04000 0.38146 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.45010 11.40290 0.04720 0.41393 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.38240 12.33820 0.04420 0.35824 柏瑞五國金勢力建設基金 7.49000 7.47000 0.02000 0.26774 柏瑞巨人基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62750 13.62740 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.51000 16.51000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.67360 13.67430 -0.00070 -0.00512 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.09530 12.09040 0.00490 0.04053 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.81230 12.80240 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0.95659 柏瑞拉丁美洲基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.67670 11.66870 0.00800 0.06856 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.80800 7.80260 0.00540 0.06921 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.82390 11.80430 0.01960 0.16604 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.41960 11.40380 0.01580 0.13855 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.61970 10.60390 0.01580 0.14900 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.93330 8.91850 0.01480 0.16595 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09130 10.07740 0.01390 0.13793 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.10440 10.08940 0.01500 0.14867 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98480 10.96960 0.01520 0.13856 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.38280 10.36560 0.01720 0.16593 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.60260 10.58680 0.01580 0.14924 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.45500 10.44050 0.01450 0.13888 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.65260 9.63660 0.01600 0.16603 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.56930 9.57630 -0.00700 -0.07310 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.12250 10.10740 0.01510 0.14940 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.70450 12.68910 0.01540 0.12136 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18670 12.17570 0.01100 0.09034 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.65860 11.64680 0.01180 0.10132 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.83200 7.82250 0.00950 0.12144 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.92740 9.91840 0.00900 0.09074 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.61130 10.60050 0.01080 0.10188 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.92100 10.90770 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17.35000 17.35000 0.00000 0.00000 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30220 13.29760 0.00460 0.03459 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.24560 11.26520 -0.01960 -0.17399 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.93370 11.95950 -0.02580 -0.21573 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.36420 12.41680 -0.05260 -0.42362 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.64970 11.67140 -0.02170 -0.18592 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.50370 10.52210 -0.01840 -0.17487 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.92670 10.95020 -0.02350 -0.21461 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.80900 10.85510 -0.04610 -0.42469 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.89480 10.91510 -0.02030 -0.18598 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.71850 10.74160 -0.02310 -0.21505 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.83320 10.85340 -0.02020 -0.18612 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 43.21000 43.41000 -0.20000 -0.46072 國泰大中華基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625 國泰小龍基金 16.57000 16.53000 0.04000 0.24198 國泰中小成長基金 45.94000 45.93000 0.01000 0.02177 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.60370 4.58630 0.01740 0.37939 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.14000 21.07000 0.07000 0.33223 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81870 0.81640 0.00230 0.28172 國泰中國內需增長基金美元級別 0.78140 0.77920 0.00220 0.28234 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.16050 2.15940 0.00110 0.05094 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86720 9.86860 -0.00140 -0.01419 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.67690 8.67800 -0.00110 -0.01268 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33100 0.33120 -0.00020 -0.06039 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.27720 11.27620 0.00100 0.00887 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74670 1.74820 -0.00150 -0.08580 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98190 9.99810 -0.01620 -0.16203 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34230 0.34300 -0.00070 -0.20408 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.11330 5.11640 -0.00310 -0.06059 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.47000 23.50000 -0.03000 -0.12766 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78760 0.78890 -0.00130 -0.16479 國泰中港台基金人民幣級別 3.90660 3.89630 0.01030 0.26435 國泰中港台基金台幣級別 17.93000 17.90000 0.03000 0.16760 國泰中港台基金美元級別 0.60900 0.60800 0.00100 0.16447 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.82000 28.92000 -0.10000 -0.34578 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.27000 12.21000 0.06000 0.49140 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.19000 41.56000 -0.37000 -0.89028 國泰台灣貨幣市場基金 12.38610 12.38600 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.79000 27.76000 0.03000 0.10807 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.42480 2.43280 -0.00800 -0.32884 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 國泰全球高股息基金-美金級別 0.37700 0.37690 0.00010 0.02653 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.47600 0.47840 -0.00240 -0.50167 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.48750 0.48900 -0.00150 -0.30675 國泰全球資源基金台幣級別 6.02000 6.08000 -0.06000 -0.98684 國泰全球資源基金美元級別 0.20050 0.20250 -0.00200 -0.98765 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.29000 9.36000 -0.07000 -0.74786 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.31430 0.31620 -0.00190 -0.60089 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.42960 0.42890 0.00070 0.16321 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.39380 0.39320 0.00060 0.15259 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.45200 0.45120 0.00080 0.17730 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.51000 11.50000 0.01000 0.08696 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.48790 0.48980 -0.00190 -0.38791 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.64000 20.76000 -0.12000 -0.57803 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.27000 21.24000 0.03000 0.14124 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.59190 2.59230 -0.00040 -0.01543 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 12.10780 12.11710 -0.00930 -0.07675 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.21160 11.22020 -0.00860 -0.07665 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.40400 0.40450 -0.00050 -0.12361 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.37420 0.37460 -0.00040 -0.10678 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50680 0.50700 -0.00020 -0.03945 國泰亞洲成長基金台幣級別 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012 國泰亞洲成長基金美元級別 0.45770 0.45620 0.00150 0.32880 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.66000 18.62000 0.04000 0.21482 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63140 0.63040 0.00100 0.15863 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.42000 15.41000 0.01000 0.06489 國泰科技生化基金 37.95000 37.83000 0.12000 0.31721 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.53000 26.77000 -0.24000 -0.89653 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.80730 39.73060 0.07670 0.19305 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97780 19.03740 -0.05960 -0.31307 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.98830 20.87820 0.11010 0.52734 國泰紐幣2021保本基金 11.88800 11.88580 0.00220 0.01851 國泰紐幣八年期保本基金 12.17890 12.17500 0.00390 0.03203 國泰紐幣保本基金 12.18860 12.18650 0.00210 0.01723 國泰高科技基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 國泰國泰基金 24.18000 24.16000 0.02000 0.08278 國泰富時中國A50基金 23.15000 23.18000 -0.03000 -0.12942 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44190 0.44380 -0.00190 -0.42812 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37390 0.37370 0.00020 0.05352 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47910 0.48140 -0.00230 -0.47777 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.36140 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46300 0.46560 -0.00260 -0.55842 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.04710 11.04670 0.00040 0.00362 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.22740 8.22700 0.00040 0.00486 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37110 0.37110 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27840 0.27850 -0.00010 -0.03591 國泰新興市場基金台幣級別 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 國泰新興市場基金美元級別 0.43890 0.43820 0.00070 0.15974 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22690 2.22460 0.00230 0.10339 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52210 1.52050 0.00160 0.10523 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35690 0.35680 0.00010 0.02803 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.38080 0.38070 0.00010 0.02627 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24640 0.24640 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02550 11.02430 0.00120 0.01089 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.39670 7.39590 0.00080 0.01082 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 35.00000 34.93000 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0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.93120 13.98250 -0.05130 -0.36689 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.82000 12.89000 -0.07000 -0.54306 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.22110 10.21140 0.00970 0.09499 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.22170 10.21090 0.01080 0.10577 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.96710 9.96310 0.00400 0.04015 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.97300 9.96700 0.00600 0.06020 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.46090 10.45060 0.01030 0.09856 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.20240 10.19840 0.00400 0.03922 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.20250 10.19850 0.00400 0.03922 第一金全球大趨勢基金 23.54000 23.44000 0.10000 0.42662 第一金全球不動產證券化基金A 8.14210 8.10370 0.03840 0.47386 第一金全球不動產證券化基金B 5.88080 5.85300 0.02780 0.47497 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.89100 9.89050 0.00050 0.00506 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.89110 9.89040 0.00070 0.00708 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.97070 9.97030 0.00040 0.00401 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.97080 9.97010 0.00070 0.00702 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.95040 8.94930 0.00110 0.01229 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33170 10.33050 0.00120 0.01162 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.13710 10.13240 0.00470 0.04639 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.30760 8.30070 0.00690 0.08313 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.25080 9.24880 0.00200 0.02162 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13840 11.13340 0.00500 0.04491 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.06460 10.05620 0.00840 0.08353 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.93980 14.93670 0.00310 0.02075 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 16.34970 16.13760 0.21210 1.31432 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.79000 14.62000 0.17000 1.16279 第一金亞洲科技基金 22.54000 22.27000 0.27000 1.21239 第一金亞洲新興市場基金 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478 第一金店頭市場基金 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 第一金創新趨勢基金 21.50000 21.53000 -0.03000 -0.13934 第一金電子基金 31.51000 31.48000 0.03000 0.09530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134 統一大滿貫基金 32.99000 32.93000 0.06000 0.18220 統一大龍印基金 18.16000 18.10000 0.06000 0.33149 統一大龍騰中國基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017 統一中小基金 25.51000 25.50000 0.01000 0.03922 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.03250 10.03700 -0.00450 -0.04483 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.01520 10.00610 0.00910 0.09094 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.55250 9.54300 0.00950 0.09955 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.51750 11.52270 -0.00520 -0.04513 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40690 11.39660 0.01030 0.09038 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.89330 10.88240 0.01090 0.10016 統一台灣動力基金 16.47000 16.46000 0.01000 0.06075 統一全天候基金 103.48000 103.43000 0.05000 0.04834 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.87160 9.87280 -0.00120 -0.01215 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.19630 10.18360 0.01270 0.12471 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 10.05530 10.04140 0.01390 0.13843 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.94600 9.94720 -0.00120 -0.01206 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.27330 10.26050 0.01280 0.12475 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 10.13120 10.11720 0.01400 0.13838 統一全球債券組合基金 12.34720 12.34150 0.00570 0.04619 統一全球新科技基金(人民幣) 16.32000 16.21000 0.11000 0.67859 統一全球新科技基金(美元) 16.40000 16.28000 0.12000 0.73710 統一全球新科技基金(新台幣) 15.06000 14.94000 0.12000 0.80321 統一亞太基金 28.63000 28.47000 0.16000 0.56200 統一亞洲大金磚基金 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 統一奔騰基金 55.94000 55.91000 0.03000 0.05366 統一強棒貨幣市場基金 16.61880 16.61870 0.00010 0.00060 統一強漢基金 25.79000 25.73000 0.06000 0.23319 統一統信基金 32.15000 32.14000 0.01000 0.03111 統一黑馬基金 56.51000 56.56000 -0.05000 -0.08840 統一新亞洲科技能源基金 20.84000 20.86000 -0.02000 -0.09588 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.74020 8.73460 0.00560 0.06411 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77900 10.77210 0.00690 0.06405 統一經建基金 43.68000 43.60000 0.08000 0.18349 統一龍馬基金 68.83000 68.92000 -0.09000 -0.13059 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.75000 20.64000 0.11000 0.53295 野村中小基金 46.31000 46.45000 -0.14000 -0.30140 野村中國機會基金 15.20000 15.12000 0.08000 0.52910 野村巴西基金 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金 13.24000 13.17000 0.07000 0.53151 野村台灣高股息基金 22.97000 22.83000 0.14000 0.61323 野村台灣運籌基金 36.56000 36.66000 -0.10000 -0.27278 野村平衡基金 18.73000 18.78000 -0.05000 -0.26624 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.80000 16.91000 -0.11000 -0.65050 野村全球品牌基金 26.55000 26.55000 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.24070 8.23680 0.00390 0.04735 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17720 11.17190 0.00530 0.04744 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.88250 10.90490 -0.02240 -0.20541 野村全球氣候變遷基金 8.75000 8.75000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.54000 19.53000 0.01000 0.05120 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.69990 10.69720 0.00270 0.02524 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.57110 10.56770 0.00340 0.03217 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.20920 10.23150 -0.02230 -0.21795 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.96190 9.96140 0.00050 0.00502 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.42070 9.42630 -0.00560 -0.05941 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.42140 11.44630 -0.02490 -0.21754 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.98410 10.98360 0.00050 0.00455 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.42580 10.43170 -0.00590 -0.05656 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.58250 11.56670 0.01580 0.13660 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.18200 11.16780 0.01420 0.12715 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.74660 10.73130 0.01530 0.14257 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.91720 10.90480 0.01240 0.11371 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.95770 10.94210 0.01560 0.14257 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.34930 10.31100 0.03830 0.37145 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.97290 9.94730 0.02560 0.25736 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.18490 10.15810 0.02680 0.26383 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.24530 12.23150 0.01380 0.11282 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.99200 12.98020 0.01180 0.09091 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.32500 11.28310 0.04190 0.37135 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.91210 10.88410 0.02800 0.25726 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.36540 11.33540 0.03000 0.26466 野村成長基金 29.72000 29.66000 0.06000 0.20229 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.40460 10.38160 0.02300 0.22155 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.39480 10.37280 0.02200 0.21209 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.26150 10.23630 0.02520 0.24618 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.40460 10.38160 0.02300 0.22155 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.39480 10.37280 0.02200 0.21209 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.26150 10.23630 0.02520 0.24618 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 14.30000 14.16000 0.14000 0.98870 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.38960 10.39360 -0.00400 -0.03849 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.31960 10.32410 -0.00450 -0.04359 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.17770 10.18060 -0.00290 -0.02849 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.61940 10.62350 -0.00410 -0.03859 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.49440 10.49900 -0.00460 -0.04381 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.35160 10.35460 -0.00300 -0.02897 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41230 9.41020 0.00210 0.02232 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17290 10.16940 0.00350 0.03442 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.09920 10.09800 0.00120 0.01188 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.82170 13.81870 0.00300 0.02171 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.86490 12.86050 0.00440 0.03421 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.62320 10.62190 0.00130 0.01224 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.55940 10.57350 -0.01410 -0.13335 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.23590 10.22540 0.01050 0.10269 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.69010 9.68810 0.00200 0.02064 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.12390 11.12160 0.00230 0.02068 野村泰國基金 45.06000 45.15000 -0.09000 -0.19934 野村高科技基金 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 野村貨幣市場基金 16.22600 16.22580 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.78000 16.74000 0.04000 0.23895 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.35900 8.35580 0.00320 0.03830 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.07390 12.06920 0.00470 0.03894 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435 野村精選貨幣市場基金 12.06070 12.06060 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.67000 11.70000 -0.03000 -0.25641 野村歐洲高股息基金季配型 8.76000 8.81000 -0.05000 -0.56754 野村歐洲高股息基金累積型 12.32000 12.40000 -0.08000 -0.64516 野村積極成長基金 12.54000 12.51000 0.03000 0.23981 野村優質基金 34.69000 34.80000 -0.11000 -0.31609 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88840 8.90030 -0.01190 -0.13370 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.23760 8.22930 0.00830 0.10086 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09750 8.09310 0.00440 0.05437 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.57710 11.59250 -0.01540 -0.13284 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.59400 10.58340 0.01060 0.10016 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44200 10.43630 0.00570 0.05462 野村環球基金-人民幣計價 15.05000 15.09000 -0.04000 -0.26508 野村環球基金-美元計價 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 16.16000 16.18000 -0.02000 -0.12361 野村鴻利基金 21.77000 21.81000 -0.04000 -0.18340 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83690 16.83680 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.60000 21.58000 0.02000 0.09268 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.19000 11.12000 0.07000 0.62950 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.54000 13.74000 -0.20000 -1.45560 野村鑫平衡組合基金 14.81000 14.78000 0.03000 0.20298 野村鑫全球債券組合基金 13.51160 13.50760 0.00400 0.02961 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859 凱基台灣精五門基金 21.39000 21.35000 0.04000 0.18735 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.25290 11.30380 -0.05090 -0.45029 凱基亞太高股息基金 14.09000 14.04000 0.05000 0.35613 凱基亞洲四金磚基金 18.54000 18.49000 0.05000 0.27042 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.71000 14.62000 0.09000 0.61560 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 14.17720 14.10100 0.07620 0.54039 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.40000 13.32000 0.08000 0.60060 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51940 11.51930 0.00010 0.00087 凱基開創基金 26.70000 26.63000 0.07000 0.26286 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.18000 20.30000 -0.12000 -0.59113 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.31920 20.15560 0.16360 0.81169 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.35000 19.27000 0.08000 0.41515 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.32610 19.40830 -0.08220 -0.42353 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32420 10.31880 0.00540 0.05233 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.32720 8.35430 -0.02710 -0.32438 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 凱基資源國基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.73000 11.79000 -0.06000 -0.50891 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.19780 12.21010 -0.01230 -0.10074 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.93740 10.91950 0.01790 0.16393 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 凱基護城河基金-美元計價B 13.10460 13.04010 0.06450 0.49463 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.32000 15.30000 0.02000 0.13072 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.05000 31.21000 -0.16000 -0.51266 富邦NASDAQ-100基金 27.47000 27.62000 -0.15000 -0.54308 富邦上証180基金 34.57000 34.54000 0.03000 0.08686 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25450 0.25050 0.00400 1.59681 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.52000 7.40000 0.12000 1.62162 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.56000 58.77000 -0.21000 -0.35733 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.11020 11.10920 0.00100 0.00900 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.40720 10.41200 -0.00480 -0.04610 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.20730 13.20540 0.00190 0.01439 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96130 1.96100 0.00030 0.01530 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99130 9.98980 0.00150 0.01502 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53110 1.53080 0.00030 0.01960 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55880 11.55790 0.00090 0.00779 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72940 1.73000 -0.00060 -0.03468 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16250 10.16170 0.00080 0.00787 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53960 1.54010 -0.00050 -0.03247 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.34220 12.25140 0.09080 0.74114 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.61550 11.53520 0.08030 0.69613 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.17290 11.09610 0.07680 0.69214 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 11.01290 10.93190 0.08100 0.74095 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.28260 10.21150 0.07110 0.69627 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.90410 9.83600 0.06810 0.69235 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.85000 13.81000 0.04000 0.28965 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 27.79000 27.94000 -0.15000 -0.53686 富邦日本東証基金 24.05000 24.09000 -0.04000 -0.16604 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.56000 42.61000 -0.05000 -0.11734 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.94000 47.01000 -0.07000 -0.14890 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.39000 51.27000 0.12000 0.23406 富邦台灣心基金 21.33000 21.38000 -0.05000 -0.23386 富邦台灣釆吉50基金 48.26000 48.16000 0.10000 0.20764 富邦台灣科技指數基金 55.72000 55.41000 0.31000 0.55947 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29730 0.29730 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.33590 2.34390 -0.00800 -0.34131 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34720 0.34710 0.00010 0.02881 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.89120 10.88820 0.00300 0.02755 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.04700 2.05440 -0.00740 -0.36020 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33670 0.33660 0.00010 0.02971 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.49030 9.48780 0.00250 0.02635 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.71000 23.81000 -0.10000 -0.41999 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.81000 14.76000 0.05000 0.33875 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.19000 30.38000 -0.19000 -0.62541 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60220 15.60200 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 63.26000 63.37000 -0.11000 -0.17358 富邦科技基金 23.63000 23.72000 -0.09000 -0.37943 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.13830 39.24770 -0.10940 -0.27874 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.48030 39.45880 0.02150 0.05449 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.43090 38.51050 -0.07960 -0.20670 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.44000 12.55000 -0.11000 -0.87649 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 38.67000 37.92000 0.75000 1.97785 富邦香港H股基金 22.89000 22.71000 0.18000 0.79260 富邦高成長基金 23.70000 23.74000 -0.04000 -0.16849 富邦基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 富邦深証100基金 12.37000 12.52000 -0.15000 -1.19808 富邦富時歐洲ETF基金 21.57000 21.52000 0.05000 0.23234 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40770 0.40780 -0.00010 -0.02452 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.47430 12.47760 -0.00330 -0.02645 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.88530 9.88800 -0.00270 -0.02731 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31160 0.31170 -0.00010 -0.03208 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.28700 9.28950 -0.00250 -0.02691 富邦精準基金 45.51000 45.56000 -0.05000 -0.10975 富邦精銳中小基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 富邦臺灣公司治理100基金 21.66000 21.61000 0.05000 0.23137 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.83000 7.84000 -0.01000 -0.12755 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815 富邦標普美國特別股ETF基金 19.46000 19.57000 -0.11000 -0.56208 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.06860 11.02000 0.04860 0.44102 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.89550 11.85790 0.03760 0.31709 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.51550 11.47320 0.04230 0.36869 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.90780 10.85990 0.04790 0.44107 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.67310 11.63610 0.03700 0.31798 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.28180 11.24040 0.04140 0.36831 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.44000 30.48000 -0.04000 -0.13123 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98660 9.99490 -0.00830 -0.08304 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.99960 10.00850 -0.00890 -0.08892 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93030 9.93890 -0.00860 -0.08653 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.07160 10.08010 -0.00850 -0.08432 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.05860 10.06760 -0.00900 -0.08940 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98860 9.99710 -0.00850 -0.08502 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02800 10.03640 -0.00840 -0.08370 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.54420 9.53750 0.00670 0.07025 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.00740 10.00090 0.00650 0.06499 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70330 9.69660 0.00670 0.06910 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.78080 10.77320 0.00760 0.07055 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.51810 10.51130 0.00680 0.06469 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24230 10.23520 0.00710 0.06937 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.79560 9.78870 0.00690 0.07049 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.03400 10.02700 0.00700 0.06981 富達卓越領航全球組合基金 15.43000 15.40000 0.03000 0.19481 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.77190 9.76340 0.00850 0.08706 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.93350 9.92540 0.00810 0.08161 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83780 9.82940 0.00840 0.08546 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.15910 10.15020 0.00890 0.08768 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.10080 10.09250 0.00830 0.08224 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02670 10.01810 0.00860 0.08584 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.88610 9.87740 0.00870 0.08808 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04990 10.04120 0.00870 0.08664 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.76000 11.64000 0.12000 1.03093 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.47000 13.34000 0.13000 0.97451 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.49000 10.38000 0.11000 1.05973 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.83000 12.71000 0.12000 0.94414 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96420 9.96180 0.00240 0.02409 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.62540 9.62800 -0.00260 -0.02700 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10140 9.10200 -0.00060 -0.00659 富蘭克林華美中華基金 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.54000 20.52000 0.02000 0.09747 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.80000 19.81000 -0.01000 -0.05048 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.27900 8.26910 0.00990 0.11972 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.59540 9.58600 0.00940 0.09806 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06950 10.05960 0.00990 0.09841 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.53340 9.52200 0.01140 0.11972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.18730 11.18660 0.00070 0.00626 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.21390 9.21330 0.00060 0.00651 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.77440 9.77380 0.00060 0.00614 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.05290 13.04580 0.00710 0.05442 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.83460 10.82870 0.00590 0.05448 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.32110 10.31990 0.00120 0.01163 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08690 8.08600 0.00090 0.01113 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.71610 9.71490 0.00120 0.01235 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79250 10.80030 -0.00780 -0.07222 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.90220 7.90790 -0.00570 -0.07208 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.50770 9.51450 -0.00680 -0.07147 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.63600 10.63670 -0.00070 -0.00658 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.15020 8.15070 -0.00050 -0.00613 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.59980 8.60080 -0.00100 -0.01163 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81790 9.82080 -0.00290 -0.02953 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31670 10.32000 -0.00330 -0.03198 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.94590 12.94740 -0.00150 -0.01159 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.70000 10.72000 -0.02000 -0.18657 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.77000 11.73000 0.04000 0.34101 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.22900 13.21640 0.01260 0.09534 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 富蘭克林華美第一富基金 40.14000 40.31000 -0.17000 -0.42173 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27560 10.27550 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.92000 13.99000 -0.07000 -0.50036 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.94500 7.97420 -0.02920 -0.36618 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.78410 11.77700 0.00710 0.06029 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.45630 10.48850 -0.03220 -0.30700 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.46840 11.50360 -0.03520 -0.30599 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.58940 7.59160 -0.00220 -0.02898 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.00080 10.00540 -0.00460 -0.04598 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.77810 10.78300 -0.00490 -0.04544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17890 11.18210 -0.00320 -0.02862 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.71000 19.76000 -0.05000 -0.25304 復華人民幣貨幣市場基金 11.42390 11.42300 0.00090 0.00788 復華人生目標基金 34.35340 34.35990 -0.00650 -0.01892 復華大中華中小策略基金 10.41000 10.29000 0.12000 1.16618 復華中小精選基金 64.19000 64.29000 -0.10000 -0.15555 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.20000 10.11000 0.09000 0.89021 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.14000 0.03000 0.24712 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 復華台灣智能基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 復華全方位基金 27.24000 27.28000 -0.04000 -0.14663 復華全球大趨勢基金-美元 13.33000 13.27000 0.06000 0.45215 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.05000 19.99000 0.06000 0.30015 復華全球平衡基金-新臺幣 20.73000 20.67000 0.06000 0.29028 復華全球物聯網科技基金-美元 16.07000 16.04000 0.03000 0.18703 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 復華全球消費基金-新臺幣 13.51000 13.58000 -0.07000 -0.51546 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.51480 11.50830 0.00650 0.05648 復華全球債券基金 13.70470 13.69160 0.01310 0.09568 復華全球債券組合基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.40710 13.40690 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.46000 14.32000 0.14000 0.97765 復華亞太成長基金 14.90000 14.82000 0.08000 0.53981 復華東協世紀基金 13.95000 13.90000 0.05000 0.35971 復華南非幣長期收益基金A 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 復華南非幣長期收益基金B 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145 復華南非幣短期收益基金A 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 復華南非幣短期收益基金B 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929 復華美國新星基金-美元 12.78000 12.90000 -0.12000 -0.93023 復華美國新星基金-新臺幣 12.38000 12.52000 -0.14000 -1.11821 復華恒生基金 22.73000 22.64000 0.09000 0.39753 復華恒生單日反向一倍基金 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484 復華恒生單日正向二倍基金 40.50000 40.37000 0.13000 0.32202 復華神盾基金 23.48560 23.50280 -0.01720 -0.07318 復華高成長基金 61.69000 61.79000 -0.10000 -0.16184 復華高益策略組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.36570 14.36550 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.70000 18.87000 -0.17000 -0.90090 復華復華基金 19.60000 19.61000 -0.01000 -0.05099 復華華人世紀基金 20.28000 20.15000 0.13000 0.64516 復華傳家二號基金 26.96570 26.96000 0.00570 0.02114 復華傳家基金 22.12650 22.14990 -0.02340 -0.10564 復華奧林匹克全球組合基金 15.17000 15.15000 0.02000 0.13201 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 復華新興人民幣短期收益基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 復華新興市場10年期以上債券基金 20.13000 20.13000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.69000 13.66000 0.03000 0.21962 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.57000 14.54000 0.03000 0.20633 復華新興市場短期收益基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 復華滬深300 A股基金 26.26000 26.30000 -0.04000 -0.15209 復華數位經濟基金 50.77000 51.04000 -0.27000 -0.52900 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.99000 11.91000 0.08000 0.67170 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.12360 10.11520 0.00840 0.08304 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.00960 10.00430 0.00530 0.05298 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.28280 10.27430 0.00850 0.08273 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.13490 10.12950 0.00540 0.05331 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41970 9.41540 0.00430 0.04567 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07830 9.08050 -0.00220 -0.02423 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67980 8.67810 0.00170 0.01959 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39060 11.38550 0.00510 0.04479 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.97810 10.98080 -0.00270 -0.02459 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.61110 10.60910 0.00200 0.01885 景順主流基金 19.88000 19.92000 -0.04000 -0.20080 景順台灣科技基金 36.93000 36.78000 0.15000 0.40783 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 景順全球科技基金 20.49000 20.51000 -0.02000 -0.09751 景順全球康健基金 18.00000 17.96000 0.04000 0.22272 景順貨幣市場基金 15.90490 15.90480 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.78000 36.83000 -0.05000 -0.13576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.43000 15.51000 -0.08000 -0.51580 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.82000 13.92000 -0.10000 -0.71839 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.27000 9.35000 -0.08000 -0.85561 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.56000 9.62000 -0.06000 -0.62370 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.91320 8.90960 0.00360 0.04041 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38300 8.38180 0.00120 0.01432 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.14700 11.14250 0.00450 0.04039 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.46120 10.45970 0.00150 0.01434 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.61000 8.52000 0.09000 1.05634 華南永昌中國A股基金(美元) 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.37000 12.26000 0.11000 0.89723 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65190 9.65270 -0.00080 -0.00829 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.43700 9.43370 0.00330 0.03498 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79310 9.79390 -0.00080 -0.00817 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57690 9.57350 0.00340 0.03551 華南永昌永昌基金 20.22000 20.26000 -0.04000 -0.19743 華南永昌全球亨利組合基金 14.61470 14.60200 0.01270 0.08697 華南永昌全球神農水資源基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 華南永昌全球精品基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.18000 12.15000 0.03000 0.24691 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 華南永昌物聯網精選基金 13.53000 13.55000 -0.02000 -0.14760 華南永昌策略報酬基金 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16570 16.16560 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 25.79730 25.73810 0.05920 0.23001 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90870 11.90860 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.11430 10.11290 0.00140 0.01384 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.22970 10.23410 -0.00440 -0.04299 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96950 9.96820 0.00130 0.01304 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07020 10.07450 -0.00430 -0.04268 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04700 10.04540 0.00160 0.01593 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.11420 10.11820 -0.00400 -0.03953 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04700 10.04540 0.00160 0.01593 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.11420 10.11820 -0.00400 -0.03953 華頓中小型基金 24.53000 24.65000 -0.12000 -0.48682 華頓中國多重機會平衡基金 13.76850 13.70200 0.06650 0.48533 華頓台灣基金 25.11000 25.21000 -0.10000 -0.39667 華頓平安貨幣市場基金 11.49180 11.49170 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.65000 16.58000 0.07000 0.42220 華頓全球高收益債券基金A 13.73310 13.73390 -0.00080 -0.00583 華頓全球高收益債券基金B 8.84330 8.84390 -0.00060 -0.00678 華頓全球黑鑽油源基金 6.29000 6.35000 -0.06000 -0.94488 華頓新興亞太債券基金A 10.74500 10.74980 -0.00480 -0.04465 華頓新興亞太債券基金B 8.37310 8.37680 -0.00370 -0.04417 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.23210 3.19560 0.03650 1.14220 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.83260 14.66950 0.16310 1.11183 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.50190 0.49660 0.00530 1.06726 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.23900 12.17790 0.06110 0.50173 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.28630 11.22950 0.05680 0.50581 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.16630 11.11380 0.05250 0.47239 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.25690 10.20860 0.04830 0.47313 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.89100 11.84020 0.05080 0.42905 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.03080 10.98430 0.04650 0.42333 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.14000 11.17000 -0.03000 -0.26858 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.47000 12.51000 -0.04000 -0.31974 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41990 2.41880 0.00110 0.04548 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01790 2.01670 0.00120 0.05950 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.09900 12.10170 -0.00270 -0.02231 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.11330 10.11560 -0.00230 -0.02274 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37510 0.37520 -0.00010 -0.02665 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32510 0.32530 -0.00020 -0.06148 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.73000 3.71000 0.02000 0.53908 匯豐中國動力基金(台幣) 17.11000 17.01000 0.10000 0.58789 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.58000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.42190 13.40850 0.01340 0.09994 匯豐太平洋精典基金 18.82000 18.61000 0.21000 1.12843 匯豐台灣精典基金 24.49000 24.49000 0.00000 0.00000 匯豐全球趨勢組合基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291 匯豐全球關鍵資源基金 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 匯豐安富基金 25.59000 25.58000 0.01000 0.03909 匯豐成功基金 39.28000 39.20000 0.08000 0.20408 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53700 2.53320 0.00380 0.15001 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37230 2.36840 0.00390 0.16467 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99790 11.98720 0.01070 0.08926 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.58060 8.56970 0.01090 0.12719 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39470 0.39440 0.00030 0.07606 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36310 0.36280 0.00030 0.08269 匯豐拉丁美洲基金 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 匯豐金磚動力基金 15.74000 15.75000 -0.01000 -0.06349 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96670 14.96660 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80830 15.80820 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.57000 5.64000 -0.07000 -1.24113 匯豐新鑽動力基金 11.83000 11.73000 0.10000 0.85251 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.80980 5.80760 0.00220 0.03788 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23470 9.23260 0.00210 0.02275 匯豐龍鳳基金 52.48000 52.49000 -0.01000 -0.01905 匯豐龍騰電子基金 38.19000 38.16000 0.03000 0.07862 匯豐雙高收益債券組合基金 12.70710 12.69630 0.01080 0.08506 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.16000 20.22000 -0.06000 -0.29674 新光中國成長基金(人民幣) 13.07000 12.92000 0.15000 1.16099 新光中國成長基金(美元) 13.99000 13.83000 0.16000 1.15691 新光中國成長基金(新臺幣) 13.39000 13.22000 0.17000 1.28593 新光台灣富貴基金 24.25000 24.25000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812 新光全球生技醫療基金(美元) 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 新光全球債券基金(A累積)美元 10.21550 10.20950 0.00600 0.05877 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.57080 9.59160 -0.02080 -0.21686 新光全球債券基金(B配息)美元 9.97560 9.96800 0.00760 0.07624 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.33500 9.35530 -0.02030 -0.21699 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光吉星貨幣市場基金 15.40840 15.40830 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金-美金 26.37000 26.28000 0.09000 0.34247 新光亞洲精選基金-新台幣 25.90000 25.68000 0.22000 0.85670 新光兩岸優勢基金 15.20000 15.02000 0.18000 1.19840 新光店頭基金 25.63000 25.66000 -0.03000 -0.11691 新光南非幣保本基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.52000 9.53000 -0.01000 -0.10493 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 新光創新科技基金 15.42000 15.46000 -0.04000 -0.25873 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.98360 9.97710 0.00650 0.06515 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.32250 10.32020 0.00230 0.02229 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01090 10.01340 -0.00250 -0.02497 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.68880 9.68170 0.00710 0.07333 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03290 10.03080 0.00210 0.02094 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.72430 9.72660 -0.00230 -0.02365 新光福運平衡基金 17.18870 17.17860 0.01010 0.05879 新光澳幣八年期保本基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 新光澳幣保本基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.11210 10.09880 0.01330 0.13170 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.06560 10.05230 0.01330 0.13231 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.11300 10.11570 -0.00270 -0.02669 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.07750 10.08010 -0.00260 -0.02579 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.07280 10.07450 -0.00170 -0.01687 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.17780 10.17960 -0.00180 -0.01768 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.15700 14.15770 -0.00070 -0.00494 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.01220 9.01260 -0.00040 -0.00444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 38.78950 38.71640 0.07310 0.18881 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.09590 39.08590 0.01000 0.02558 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.47940 39.42490 0.05450 0.13824 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97930 10.97830 0.00100 0.00911 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02730 10.01110 0.01620 0.16182 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.43540 13.29540 0.14000 1.05300 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.73670 10.61320 0.12350 1.16365 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.65000 10.52000 0.13000 1.23574 群益大印度基金-人民幣 14.05510 14.31530 -0.26020 -1.81764 群益大印度基金-美元 14.13240 14.37830 -0.24590 -1.71022 群益大印度基金-新臺幣 12.84000 13.06000 -0.22000 -1.68453 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 13.10130 13.13610 -0.03480 -0.26492 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.50760 13.44550 0.06210 0.46186 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 12.39500 12.42780 -0.03280 -0.26392 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.66320 11.60960 0.05360 0.46169 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 群益中小型股基金 46.05000 46.31000 -0.26000 -0.56143 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.17320 10.16860 0.00460 0.04524 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.09780 10.08210 0.01570 0.15572 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.07600 9.05790 0.01810 0.19983 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.17460 9.17040 0.00420 0.04580 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.10650 9.09240 0.01410 0.15507 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.18570 8.16930 0.01640 0.20075 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.46520 11.46780 -0.00260 -0.02267 群益中國高收益債券基金-美元 11.11740 11.11200 0.00540 0.04860 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.43280 10.42460 0.00820 0.07866 群益中國新機會基金N-美元 10.03960 0.00000 10.03960 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 9.06940 9.04350 0.02590 0.28639 群益中國新機會基金-美元 10.73490 10.69250 0.04240 0.39654 群益中國新機會基金-新臺幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 群益平衡王基金 19.73830 19.74080 -0.00250 -0.01266 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.93000 5.91000 0.02000 0.33841 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.27120 10.26540 0.00580 0.05650 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.48200 10.40030 0.08170 0.78555 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.52000 9.46000 0.06000 0.63425 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.48390 9.47860 0.00530 0.05592 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.67880 9.60340 0.07540 0.78514 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.79000 8.74000 0.05000 0.57208 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02920 10.04310 -0.01390 -0.13840 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.93360 9.94860 -0.01500 -0.15077 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.70000 9.72000 -0.02000 -0.20576 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.71390 9.72740 -0.01350 -0.13878 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.67290 9.68750 -0.01460 -0.15071 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.88480 9.89850 -0.01370 -0.13840 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.40720 10.39250 0.01470 0.14145 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.77020 7.75920 0.01100 0.14177 群益全球關鍵生技基金-美元 14.56370 14.59280 -0.02910 -0.19941 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.76000 13.81000 -0.05000 -0.36206 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.35000 12.58000 -0.23000 -1.82830 群益印度中小基金-人民幣 16.38780 16.77820 -0.39040 -2.32683 群益印度中小基金-美元 15.53940 15.89200 -0.35260 -2.21873 群益印度中小基金-新臺幣 17.22000 17.60000 -0.38000 -2.15909 群益多利策略組合基金 11.82000 11.80000 0.02000 0.16949 群益多重收益組合基金 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 群益多重資產組合基金 15.94000 15.92000 0.02000 0.12563 群益安家基金 23.92000 23.91600 0.00400 0.01673 群益安穩貨幣市場基金 16.04320 16.04310 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.84000 22.16000 -0.32000 -1.44404 群益亞太中小基金 13.98000 13.93000 0.05000 0.35894 群益亞太新趨勢平衡基金 17.68000 17.67000 0.01000 0.05659 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.91150 9.89970 0.01180 0.11920 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80200 7.79280 0.00920 0.11806 群益店頭市場基金 97.48000 97.46000 0.02000 0.02052 群益東方盛世基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344 群益東協成長基金-人民幣 14.98100 14.90470 0.07630 0.51192 群益東協成長基金-美元 14.05880 13.97190 0.08690 0.62196 群益東協成長基金-新臺幣 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.41970 11.41690 0.00280 0.02453 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.00740 10.98550 0.02190 0.19935 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.34070 10.32750 0.01320 0.12781 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.41420 10.41160 0.00260 0.02497 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 10.04190 10.02190 0.02000 0.19956 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.43130 9.41920 0.01210 0.12846 群益長安基金 29.45000 29.36000 0.09000 0.30654 群益美國新創亮點基金-美元 14.18020 14.25960 -0.07940 -0.55682 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.12000 13.21000 -0.09000 -0.68130 群益真善美基金 17.59040 17.59370 -0.00330 -0.01876 群益馬拉松基金 119.21000 119.37000 -0.16000 -0.13404 群益深証中小板基金 15.95000 16.09000 -0.14000 -0.87011 群益創新科技基金 31.38000 31.43000 -0.05000 -0.15908 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.27590 10.18570 0.09020 0.88556 群益華夏盛世基金-人民幣 11.08420 10.98690 0.09730 0.88560 群益華夏盛世基金-美元 11.04300 10.93400 0.10900 0.99689 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.45000 17.27000 0.18000 1.04227 群益奧斯卡基金 27.63000 27.73000 -0.10000 -0.36062 群益新興金鑽基金-美元 14.01570 13.95970 0.05600 0.40115 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972 群益葛萊美基金 23.29000 23.42000 -0.13000 -0.55508 群益道瓊美國地產ETF基金 18.92000 18.90000 0.02000 0.10582 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.53000 8.54000 -0.01000 -0.11710 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.72300 11.69590 0.02710 0.23171 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.70860 11.67680 0.03180 0.27233 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.53520 11.50570 0.02950 0.25639 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.00500 8.98420 0.02080 0.23152 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.79000 9.76340 0.02660 0.27245 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.85000 8.83000 0.02000 0.22650 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.35730 9.33330 0.02400 0.25714 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.60000 30.63000 -0.03000 -0.09794 德信中國精選成長基金 12.97000 12.94000 0.03000 0.23184 德信台灣主流中小基金 18.26000 18.31000 -0.05000 -0.27307 德信新興股票組合基金 12.03000 11.94000 0.09000 0.75377 德信萬保貨幣市場基金 11.90430 11.90420 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.75650 10.76410 -0.00760 -0.07061 德信數位時代基金 29.93000 29.88000 0.05000 0.16734 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63010 11.63000 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.47000 17.40000 0.07000 0.40230 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.44000 19.58000 -0.14000 -0.71502 德銀遠東DWS全球神農基金 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13089 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35440 10.34470 0.00970 0.09377 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.38850 14.37600 0.01250 0.08695 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.52090 8.52240 -0.00150 -0.01760 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.70580 11.70550 0.00030 0.00256 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.66770 11.66700 0.00070 0.00600 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24620 13.23560 0.01060 0.08009 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 19.36000 19.38000 -0.02000 -0.10320 摩根中小基金 24.78000 24.76000 0.02000 0.08078 摩根中國A股基金 16.15000 16.04000 0.11000 0.68579 摩根中國A股基金(美元) 13.24000 13.15000 0.09000 0.68441 摩根中國亮點基金 14.93000 14.76000 0.17000 1.15176 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.87750 12.79470 0.08280 0.64714 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 14.07440 13.98090 0.09350 0.66877 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 11.17300 11.10530 0.06770 0.60962 摩根中國雙息平衡基金-累積型 14.10910 14.01900 0.09010 0.64270 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.86050 15.75440 0.10610 0.67346 摩根台灣金磚基金 20.65000 20.62000 0.03000 0.14549 摩根台灣增長基金 51.58000 51.54000 0.04000 0.07761 摩根平衡基金 28.19000 28.17000 0.02000 0.07100 摩根全球α基金 19.28000 19.27000 0.01000 0.05189 摩根全球平衡基金 15.91600 15.90900 0.00700 0.04400 摩根全球發現基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.22810 10.19790 0.03020 0.29614 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.08670 11.05300 0.03370 0.30489 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.58200 10.55090 0.03110 0.29476 摩根多元入息成長基金-累積型 11.67060 11.63580 0.03480 0.29908 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.25780 11.23350 0.02430 0.21632 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.11160 14.08120 0.03040 0.21589 摩根亞洲基金 59.87000 59.48000 0.39000 0.65568 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.15200 9.15730 -0.00530 -0.05788 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.56790 10.57420 -0.00630 -0.05958 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47310 9.47980 -0.00670 -0.07068 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.86160 12.86880 -0.00720 -0.05595 摩根東方內需機會基金 19.02000 18.89000 0.13000 0.68819 摩根東方科技基金 38.35000 38.10000 0.25000 0.65617 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 11.05000 11.01000 0.04000 0.36331 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.98000 11.94000 0.04000 0.33501 摩根金龍收成基金 24.20000 24.11000 0.09000 0.37329 摩根第一貨幣市場基金 15.05120 15.05110 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.50000 14.35000 0.15000 1.04530 摩根新金磚五國基金 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 摩根新絲路基金 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 摩根新興35基金 14.66000 14.61000 0.05000 0.34223 摩根新興日本基金 26.32000 26.15000 0.17000 0.65010 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.34360 8.32880 0.01480 0.17770 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.42110 11.40090 0.02020 0.17718 摩根新興科技基金 57.63000 57.67000 -0.04000 -0.06936 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.74550 8.73910 0.00640 0.07323 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.85370 10.84580 0.00790 0.07284 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.36210 9.32800 0.03410 0.36557 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.38260 10.34580 0.03680 0.35570 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.89940 9.86740 0.03200 0.32430 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.48530 10.44710 0.03820 0.36565 摩根龍揚基金 36.17000 36.03000 0.14000 0.38857 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.84000 11.82000 0.02000 0.16920 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 摩根環球股票收益基金-累積型 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56050 9.55120 0.00930 0.09737 摩根總收益組合基金-累積型 11.36890 11.35790 0.01100 0.09685 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.29000 25.40000 -0.11000 -0.43307 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.97070 11.96880 0.00190 0.01587 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.31650 11.31540 0.00110 0.00972 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48410 10.48260 0.00150 0.01431 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87370 10.87200 0.00170 0.01564 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29280 10.29180 0.00100 0.00972 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.53120 9.52980 0.00140 0.01469 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.14590 11.14940 -0.00350 -0.03139 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.74740 10.76720 -0.01980 -0.18389 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.50060 10.47400 0.02660 0.25396 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.21930 10.20930 0.01000 0.09795 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.44850 10.42240 0.02610 0.25042 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.16830 10.15830 0.01000 0.09844 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.86680 11.87230 -0.00550 -0.04633 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.72980 11.73570 -0.00590 -0.05027 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.50810 10.50980 -0.00170 -0.01618 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.48800 11.49330 -0.00530 -0.04611 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.34850 11.35420 -0.00570 -0.05020 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.16490 10.16660 -0.00170 -0.01672 聯邦金鑽平衡基金 23.43510 23.51480 -0.07970 -0.33894 聯邦貨幣市場基金 13.13130 13.13120 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.15940 11.14870 0.01070 0.09598 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.77340 8.76500 0.00840 0.09584 聯邦精選科技基金 12.78000 12.85000 -0.07000 -0.54475 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41640 16.40890 0.00750 0.04571 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.78960 12.75480 0.03480 0.27284 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.47290 12.44250 0.03040 0.24432 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.05410 12.02470 0.02940 0.24450 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.02520 12.01650 0.00870 0.07240 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.30970 11.30200 0.00770 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15.61000 15.56000 0.05000 0.32134 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.91000 20.93000 -0.02000 -0.09556 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.15000 19.16000 -0.01000 -0.05219 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.46000 16.47000 -0.01000 -0.06072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 17.12000 17.13000 -0.01000 -0.05838 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 16.20000 16.22000 -0.02000 -0.12330 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.48000 16.49000 -0.01000 -0.06064 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 15.00000 0.00000 15.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.56000 18.57000 -0.01000 -0.05385 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.53000 17.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 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