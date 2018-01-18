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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/01/17  107/01/16  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.25470   10.25460   0.00010    0.00098
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.89920    9.89280   0.00640    0.06469
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.05310   10.04630   0.00680    0.06769
中國信託台灣活力基金                                             14.39000   14.42000  -0.03000   -0.20804
中國信託台灣優勢基金                                             16.96000   16.98000  -0.02000   -0.11779
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.83000    9.87000  -0.04000   -0.40527
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.37000    9.36000   0.01000    0.10684
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.95000    8.96000  -0.01000   -0.11161
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.66000    9.69000  -0.03000   -0.30960
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.76770    9.77590  -0.00820   -0.08388
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.41150    9.45880  -0.04730   -0.50006
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.20890   10.21000  -0.00110   -0.01077
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.83420    9.87660  -0.04240   -0.42930
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.67870   10.70880  -0.03010   -0.28108
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.46490    9.51550  -0.05060   -0.53176
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.61650   11.55630   0.06020    0.52093
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.68800   10.63260   0.05540    0.52104
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
中國信託智能運動基金-美元                                        10.24000   10.29000  -0.05000   -0.48591
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95780   10.95770   0.00010    0.00091
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.86320    9.86020   0.00300    0.03043
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.77890    9.81680  -0.03790   -0.38607
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                               10.00680    9.99970   0.00710    0.07100
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.91880    9.95320  -0.03440   -0.34562
中國信託精穩基金                                                 18.39560   18.41090  -0.01530   -0.08310
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.04000   11.05000  -0.01000   -0.09050
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.80000   10.84000  -0.04000   -0.36900
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.46000   11.48000  -0.02000   -0.17422
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元大2001基金                                                     66.29000   66.41000  -0.12000   -0.18070
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17840   11.17730   0.00110    0.00984
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.56550   10.57040  -0.00490   -0.04636
元大上證50基金                                                   35.37000   35.21000   0.16000    0.45442
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.29000   13.35000  -0.06000   -0.44944
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.14000   12.20000  -0.06000   -0.49180
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    14.06000   13.84000   0.22000    1.58960
元大大中華價值指數基金-美元                                      14.07000   13.86600   0.20400    1.47122
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    18.20300   17.93000   0.27300    1.52259
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    12.03500   12.03700  -0.00200   -0.01662
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.85700   11.86500  -0.00800   -0.06743
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.38000    3.34000   0.04000    1.19760
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.46000   15.32000   0.14000    0.91384
元大中國高收益點心債券基金                                       11.22730   11.23140  -0.00410   -0.03650
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.46980   10.46350   0.00630    0.06021
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.79420    9.78820   0.00600    0.06130
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.86600    9.86550   0.00050    0.00507
元大巴西指數基金                                                  6.58800    6.58900  -0.00100   -0.01518
元大巴菲特基金                                                   30.65000   30.78000  -0.13000   -0.42235
元大日經225基金                                                  29.93000   30.05000  -0.12000   -0.39933
元大台商收成基金                                                 24.47000   24.44000   0.03000    0.12275
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.76000   12.77000  -0.01000   -0.07831
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.59000   37.47000   0.12000    0.32026
元大台灣中型100基金                                              32.55000   32.52000   0.03000    0.09225
元大台灣加權股價指數基金                                         25.31400   25.27100   0.04300    0.17016
元大台灣卓越50基金                                               85.39000   85.20000   0.19000    0.22300
元大台灣金融基金                                                 17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.22000   31.15000   0.07000    0.22472
元大台灣高股息基金                                               26.06000   25.89000   0.17000    0.65662
元大台灣電子科技基金                                             36.61000   36.54000   0.07000    0.19157
元大全球ETF成長組合基金                                          10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.94000   14.98000  -0.04000   -0.26702
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.91000   13.83000   0.08000    0.57845
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.34000   13.26000   0.08000    0.60332
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.38200   13.31400   0.06800    0.51074
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.15000    9.11000   0.04000    0.43908
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.01000    6.97000   0.04000    0.57389
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.68000    8.67000   0.01000    0.11534
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.87000    6.87000   0.00000    0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.63500   10.60200   0.03300    0.31126
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                  10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.51150   10.50190   0.00960    0.09141
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.80880    9.79990   0.00890    0.09082
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.45040    9.45350  -0.00310   -0.03279
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.87420    8.87710  -0.00290   -0.03267
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.68000   14.61000   0.07000    0.47912
元大全球農業商機基金                                             16.82000   16.97000  -0.15000   -0.88391
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                 10.18300   10.08200   0.10100    1.00179
元大印度指數基金                                                 10.32600   10.44300  -0.11700   -1.12037
元大印度基金                                                     13.62000   13.88000  -0.26000   -1.87320
元大多多基金                                                     19.38000   19.45000  -0.07000   -0.35990
元大多福基金                                                     56.23000   56.34000  -0.11000   -0.19524
元大亞太成長基金                                                 10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.83520    8.84470  -0.00950   -0.10741
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.41900    7.42700  -0.00800   -0.10772
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.60800   10.59500   0.01300    0.12270
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                      10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.23000   10.21100   0.01900    0.18607
元大卓越基金                                                     52.91000   53.13000  -0.22000   -0.41408
元大店頭基金                                                      8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
元大泛歐成長基金                                                 10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15700   10.15660   0.00040    0.00394
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.10930    9.10760   0.00170    0.01867
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.15690   38.13210   0.02480    0.06504
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.60940   18.66890  -0.05950   -0.31871
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.61910   20.51190   0.10720    0.52262
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.01450   38.09340  -0.07890   -0.20712
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.23610   20.24780  -0.01170   -0.05778
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.70180   18.69260   0.00920    0.04922
元大高科技基金                                                   17.38000   17.48000  -0.10000   -0.57208
元大得利貨幣市場基金                                             16.21150   16.21130   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95240   11.95230   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
元大華夏中小基金                                                  9.27000    9.24000   0.03000    0.32468
元大新中國基金-人民幣                                            12.77000   12.75000   0.02000    0.15686
元大新中國基金-美元                                              12.79700   12.79300   0.00400    0.03127
元大新中國基金-新台幣                                            12.21000   12.20000   0.01000    0.08197
元大新主流基金                                                   24.99000   25.05000  -0.06000   -0.23952
元大新東協平衡基金-美元                                          10.71300   10.69100   0.02200    0.20578
元大新東協平衡基金-新台幣                                        10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
元大新興市場ESG策略基金                                          13.70000   13.59000   0.11000    0.80942
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.69220   11.66050   0.03170    0.27186
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.57950   11.55960   0.01990    0.17215
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.56250   11.53760   0.02490    0.21582
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.40920   10.38670   0.02250    0.21662
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.13900   10.12960   0.00940    0.09280
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.93680    9.92750   0.00930    0.09368
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.86840    9.87440  -0.00600   -0.06076
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.67380    9.67970  -0.00590   -0.06095
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.96430    9.95720   0.00710    0.07131
元大新興亞洲基金                                                 12.63000   12.58000   0.05000    0.39746
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                       10.02820   10.05880  -0.03060   -0.30421
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                         10.01820   10.04880  -0.03060   -0.30451
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.87620    9.90190  -0.02570   -0.25955
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.86620    9.89190  -0.02570   -0.25981
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06480   15.06460   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     36.63000   36.76000  -0.13000   -0.35365
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.96000   12.92000   0.04000    0.30960
元大滬深300單日正向2倍基金                                       22.21000   22.30000  -0.09000   -0.40359
元大精準中小基金                                                 22.85000   22.92000  -0.07000   -0.30541
元大摩臺基金                                                     39.57000   39.47000   0.10000    0.25336
元大標普500基金                                                  24.59000   24.75000  -0.16000   -0.64646
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
元大標普500單日正向2倍基金                                       33.90000   34.09000  -0.19000   -0.55735
元大標智滬深300基金                                              20.37000   20.43000  -0.06000   -0.29369
元大歐洲50基金                                                   25.64000   25.57000   0.07000    0.27376
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.92570    9.94010  -0.01440   -0.14487
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.11060   10.11030   0.00030    0.00297
元大績效基金                                                     52.24000   52.38000  -0.14000   -0.26728
元大韓國KOSPI200基金                                             24.66000   24.85000  -0.19000   -0.76459
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.04000   16.07000  -0.03000   -0.18668
日盛上選基金                                                     31.75000   31.90000  -0.15000   -0.47022
日盛小而美基金                                                   19.75000   19.74000   0.01000    0.05066
日盛中國內需動力基金                                             11.87000   11.87000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.80290   11.81410  -0.01120   -0.09480
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.21100   10.22060  -0.00960   -0.09393
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.12380   12.11890   0.00490    0.04043
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.48210   10.47790   0.00420    0.04008
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.93910   10.93220   0.00690    0.06312
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.44210    9.43620   0.00590    0.06253
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      13.45000   13.32000   0.13000    0.97598
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.68000   13.53000   0.15000    1.10865
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.55000   13.39000   0.16000    1.19492
日盛日盛基金                                                     14.07000   14.12000  -0.05000   -0.35411
日盛目標收益組合基金(美元)                                       10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                     10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                               10.54000   10.52000   0.02000    0.19011
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.27770   10.25830   0.01940    0.18912
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.95530    9.98270  -0.02740   -0.27447
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.06270   10.05130   0.01140    0.11342
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.74990    9.78380  -0.03390   -0.34649
日盛全球新興債券基金A                                            11.14740   11.14500   0.00240    0.02153
日盛全球新興債券基金B                                             8.90820    8.90630   0.00190    0.02133
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.48910    2.49230  -0.00320   -0.12840
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.79210    1.79440  -0.00230   -0.12818
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38980    0.38980   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.28180    0.28170   0.00010    0.03550
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.88350   12.88000   0.00350    0.02717
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.15190    9.14950   0.00240    0.02623
日盛亞洲機會基金                                                  8.04000    7.97000   0.07000    0.87829
日盛首選基金                                                     16.54000   16.54000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                   16.91000   16.98000  -0.07000   -0.41225
日盛貨幣市場基金                                                 14.73080   14.73060   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   36.89000   37.00000  -0.11000   -0.29730
日盛精選五虎基金                                                 37.75000   37.97000  -0.22000   -0.57940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.44990   13.44970   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               36.70000   36.72000  -0.02000   -0.05447
台新MSCI中國基金                                                 23.07000   23.01000   0.06000    0.26076
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.40000   18.42000  -0.02000   -0.10858
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.68000   21.62000   0.06000    0.27752
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12560   14.12550   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.85900    9.85510   0.00390    0.03957
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.62230   10.62860  -0.00630   -0.05927
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.83510    9.83670  -0.00160   -0.01627
台新中國通基金                                                   49.70000   49.91000  -0.21000   -0.42076
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   17.33100   17.26900   0.06200    0.35902
台新中國精選中小基金                                             12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
台新主流基金                                                     24.54000   24.55000  -0.01000   -0.04073
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.98000   18.91000   0.07000    0.37017
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64620    0.64310   0.00310    0.48204
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.67000   14.61000   0.06000    0.41068
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49890    0.49610   0.00280    0.56440
台新台灣中小基金                                                 39.48000   39.59000  -0.11000   -0.27785
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.82880    9.77990   0.04890    0.50001
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.73210    9.67810   0.05400    0.55796
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.77000    8.74000   0.03000    0.34325
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.61360   10.55480   0.05880    0.55709
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          11.14900   11.17020  -0.02120   -0.18979
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                        10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.75710   11.74020   0.01690    0.14395
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
台新印度基金                                                     16.98000   17.28000  -0.30000   -1.73611
台新亞美短期債券基金                                             10.98350   10.98010   0.00340    0.03097
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.11970    9.16470  -0.04500   -0.49101
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31550    0.31720  -0.00170   -0.53594
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.23570   12.23440   0.00130    0.01063
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41680    0.41690  -0.00010   -0.02399
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06470   11.06460   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.64380   30.60240   0.04140    0.13528
台新智慧生活基金-美元                                            10.24120   10.28450  -0.04330   -0.42102
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.09000   10.13000  -0.04000   -0.39487
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.80050    9.84730  -0.04680   -0.47526
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.60070    9.64250  -0.04180   -0.43350
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.17710   10.17480   0.00230    0.02260
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.97390    9.96720   0.00670    0.06722
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.69680   10.69000   0.00680    0.06361
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36060    0.36060   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.23720    8.26990  -0.03270   -0.39541
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28780    0.28870  -0.00090   -0.31174
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.67000    6.62000   0.05000    0.75529
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.07900   11.21800  -0.13900   -1.23908
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.28000   19.21000   0.07000    0.36439
未來資產全球大消費基金                                           14.77000   14.84000  -0.07000   -0.47170
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.93000    8.87000   0.06000    0.67644
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.24390   12.23750   0.00640    0.05230
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.15260   10.14730   0.00530    0.05223
未來資產亞洲新富基金                                             22.58000   22.42000   0.16000    0.71365
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53780   12.53760   0.00020    0.00160
未來資產阿波羅基金                                               11.93000   11.89000   0.04000    0.33642
未來資產新興市場債券基金A                                         9.19440    9.18620   0.00820    0.08926
未來資產新興市場債券基金B                                         7.24150    7.23500   0.00650    0.08984
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.84000   11.85000  -0.01000   -0.08439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.88610   10.88510   0.00100    0.00919
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.93240    9.91150   0.02090    0.21087
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.57910    9.58980  -0.01070   -0.11158
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.57990   10.59170  -0.01180   -0.11141
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.55280    8.51830   0.03450    0.40501
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.51420    9.47610   0.03810    0.40206
永豐中小基金                                                     49.90000   49.87000   0.03000    0.06016
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.94310    1.94780  -0.00470   -0.24130
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47330    2.47930  -0.00600   -0.24200
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.05730    9.03790   0.01940    0.21465
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.18100   11.15690   0.02410    0.21601
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.93000    4.87000   0.06000    1.23203
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.65000   22.33000   0.32000    1.43305
永豐主流品牌基金                                                 16.13000   16.12000   0.01000    0.06203
永豐永豐基金                                                     33.88000   33.96000  -0.08000   -0.23557
永豐亞洲民生消費基金                                             13.56000   13.55000   0.01000    0.07380
永豐南非幣2021保本基金                                           12.51260   12.49010   0.02250    0.18014
永豐高科技基金                                                   22.14000   22.13000   0.01000    0.04519
永豐貨幣市場基金                                                 13.84830   13.84810   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.20840    2.21820  -0.00980   -0.44180
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.49010    2.48660   0.00350    0.14075
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.25550    8.25500   0.00050    0.00606
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.70650   10.70580   0.00070    0.00654
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.81640    7.80970   0.00670    0.08579
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.63820   11.62830   0.00990    0.08514
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.72000   21.39000   0.33000    1.54278
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.83000   54.75000   0.08000    0.14612
永豐領航科技基金                                                 37.36000   37.25000   0.11000    0.29530
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.64000   12.62000   0.02000    0.15848
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.23000   12.21000   0.02000    0.16380
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.89000   10.84000   0.05000    0.46125
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
永豐趨勢平衡基金                                                 45.79000   45.73000   0.06000    0.13120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.32640   11.32520   0.00120    0.01060
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70720    9.70410   0.00310    0.03195
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70720    9.70410   0.00310    0.03195
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69930    9.69530   0.00400    0.04126
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69930    9.69530   0.00400    0.04126
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.83160    9.82470   0.00690    0.07023
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.83260    9.82570   0.00690    0.07022
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.75800    9.75270   0.00530    0.05434
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76600    9.76070   0.00530    0.05430
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.89000   12.75000   0.14000    1.09804
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.84000   11.73000   0.11000    0.93777
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.87000   12.74000   0.13000    1.02041
兆豐國際中小基金                                                 15.43000   15.44000  -0.01000   -0.06477
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.25000   16.13000   0.12000    0.74396
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.25000   22.10000   0.15000    0.67873
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.57000   22.44000   0.13000    0.57932
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.30000   12.35000  -0.05000   -0.40486
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.02000   13.06000  -0.04000   -0.30628
兆豐國際生命科學基金                                             15.89000   15.96000  -0.07000   -0.43860
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.58670   10.59120  -0.00450   -0.04249
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                11.05800   11.05240   0.00560    0.05067
兆豐國際全球高股息基金                                           11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球基金                                                 32.43000   32.36000   0.07000    0.21632
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15770   10.15720   0.00050    0.00492
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.49450    9.49240   0.00210    0.02212
兆豐國際國民基金                                                 24.29000   24.33000  -0.04000   -0.16441
兆豐國際第一基金                                                 13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.30010   10.29140   0.00870    0.08454
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.37870    8.37160   0.00710    0.08481
兆豐國際萬全基金                                                 20.43000   20.43000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                 26.13000   26.20000  -0.07000   -0.26718
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.54000    8.62000  -0.08000   -0.92807
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.14000   22.13000   0.01000    0.04519
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.19000   17.20000  -0.01000   -0.05814
兆豐國際豐台灣基金                                               32.68000   32.63000   0.05000    0.15323
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46880   12.46860   0.00020    0.00160
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.61000   11.59000   0.02000    0.17256
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.37910   11.37340   0.00570    0.05012
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.11600   12.10570   0.01030    0.08508
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.96780   10.96130   0.00650    0.05930
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.82090   11.81250   0.00840    0.07111
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.59310    8.58880   0.00430    0.05007
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.98260    9.97470   0.00790    0.07920
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.46170    9.45600   0.00570    0.06028
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.58720    9.58010   0.00710    0.07411
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.82960    9.82370   0.00590    0.06006
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                     10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
合庫全球新興市場基金                                             10.07000   10.00000   0.07000    0.70000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.60000   10.59000   0.01000    0.09443
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                 10.10370   10.10360   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.08750   10.08050   0.00700    0.06944
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.36070   10.35300   0.00770    0.07437
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.59960   10.58990   0.00970    0.09160
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.12080   12.10990   0.01090    0.09001
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.99590   13.98540   0.01050    0.07508
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.75420    9.74670   0.00750    0.07695
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.36450   10.35480   0.00970    0.09368
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.56760    8.55970   0.00790    0.09229
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.69100    9.68230   0.00870    0.08985
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.95490   10.94720   0.00770    0.07034
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   11.02000   11.03000  -0.01000   -0.09066
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.83000   10.84000  -0.01000   -0.09225
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.80560   10.80490   0.00070    0.00648
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.39960   10.38790   0.01170    0.11263
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.83060    9.81530   0.01530    0.15588
安聯中國東協基金                                                 16.95000   16.87000   0.08000    0.47421
安聯中國策略基金                                                 16.58000   16.34000   0.24000    1.46879
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.17000   15.00000   0.17000    1.13333
安聯中華新思路基金-美元                                          15.10000   14.92000   0.18000    1.20643
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.57000   13.40000   0.17000    1.26866
安聯台灣大壩基金                                                 24.96000   24.93000   0.03000    0.12034
安聯台灣科技基金                                                 42.51000   42.51000   0.00000    0.00000
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45870   12.45860   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 28.56000   28.47000   0.09000    0.31612
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.26370   10.25760   0.00610    0.05947
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.37590   15.37000   0.00590    0.03839
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.99610    9.99230   0.00380    0.03803
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.91000   11.89000   0.02000    0.16821
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.27550   12.27130   0.00420    0.03423
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.31690   10.31080   0.00610    0.05916
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.55140   12.54600   0.00540    0.04304
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.98920    9.98640   0.00280    0.02804
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.81290    9.80690   0.00600    0.06118
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.54100    9.53680   0.00420    0.04404
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.22000   11.29000  -0.07000   -0.62002
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          11.16000   11.15000   0.01000    0.08969
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.02850   12.01930   0.00920    0.07654
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.09860   11.09100   0.00760    0.06852
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.78580   10.77830   0.00750    0.06958
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.39360    9.38720   0.00640    0.06818
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.17220    9.16590   0.00630    0.06873
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.88960    8.88340   0.00620    0.06979
安聯全球人口趨勢基金                                             11.51000   11.48000   0.03000    0.26132
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.59000    9.73000  -0.14000   -1.43885
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      34.63000   35.18000  -0.55000   -1.56339
安聯全球油礦金趨勢基金                                            8.91000    9.02000  -0.11000   -1.21951
安聯全球計量平衡基金                                             13.38000   13.28000   0.10000    0.75301
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.19530   12.19180   0.00350    0.02871
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.70920   10.70610   0.00310    0.02896
安聯全球新興市場基金                                             19.48000   19.26000   0.22000    1.14226
安聯全球農金趨勢基金                                             10.18000   10.32000  -0.14000   -1.35659
安聯全球綠能趨勢基金                                             10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
安聯亞洲動態策略基金                                             26.16000   26.07000   0.09000    0.34522
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01490   10.02120  -0.00630   -0.06287
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86500    9.87120  -0.00620   -0.06281
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.97960   84.97250   0.00710    0.00836
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88560   12.88930  -0.00370   -0.02871
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.35490   68.34950   0.00540    0.00790
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.28230   10.28520  -0.00290   -0.02820
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52660    2.52560   0.00100    0.03959
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.64070   10.63850   0.00220    0.02068
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14330    2.14170   0.00160    0.07471
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.95360    8.95210   0.00150    0.01676
宏利台灣動力基金                                                 30.65000   30.70000  -0.05000   -0.16287
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.88070   10.85400   0.02670    0.24599
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.22490   10.19500   0.02990    0.29328
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.82560    8.80440   0.02120    0.24079
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.54460    8.51960   0.02500    0.29344
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.79000   10.81000  -0.02000   -0.18501
宏利全球債券組合基金                                             13.36720   13.35780   0.00940    0.07037
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.83010    2.83130  -0.00120   -0.04238
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.05240   12.05680  -0.00440   -0.03649
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.09250    9.09550  -0.00300   -0.03298
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.38910    2.38860   0.00050    0.02093
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.96990   10.97020  -0.00030   -0.00273
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.62150    4.64230  -0.02080   -0.44805
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.73750    0.74140  -0.00390   -0.52603
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     21.08000   21.18000  -0.10000   -0.47214
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.23480   71.22870   0.00610    0.00856
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.56160   11.56870  -0.00710   -0.06137
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.75890   11.75230   0.00660    0.05616
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.53870   10.53210   0.00660    0.06267
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.21350   10.21280   0.00070    0.00685
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.39040    9.38290   0.00750    0.07993
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.92210    8.91650   0.00560    0.06280
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.75140    8.75060   0.00080    0.00914
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.96530    8.96010   0.00520    0.05804
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89720    2.89350   0.00370    0.12787
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42450    0.42400   0.00050    0.11792
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.84320   12.82570   0.01750    0.13644
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.96440    0.96200   0.00240    0.24948
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.06840    8.05760   0.01080    0.13403
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.25250    2.24960   0.00290    0.12891
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32370    0.32340   0.00030    0.09276
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.97970    9.96570   0.01400    0.14048
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.36810    0.36720   0.00090    0.24510
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61710   13.61700   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.96000    2.94000   0.02000    0.68027
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.13000   13.02000   0.11000    0.84485
宏利臺灣股息收益基金                                             28.82000   28.95000  -0.13000   -0.44905
宏利澳幣保本基金                                                 11.79100   11.79140  -0.00040   -0.00339
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.86000    9.86000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.23000   11.19000   0.04000    0.35746
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.93000   11.87000   0.06000    0.50548
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.25000   12.20000   0.05000    0.40984
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.67000   10.62000   0.05000    0.47081
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      12.02000   11.96000   0.06000    0.50167
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.55800   10.59000  -0.03200   -0.30217
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.45000   10.44240   0.00760    0.07278
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.41370    9.42120  -0.00750   -0.07961
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.78380   10.79240  -0.00860   -0.07969
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.24000    9.27000  -0.03000   -0.32362
貝萊德新台幣基金                                                 12.91600   12.91600   0.00000    0.00000
貝萊德寶利基金                                                   24.91000   25.00000  -0.09000   -0.36000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03140   11.03060   0.00080    0.00725
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.88150    9.88390  -0.00240   -0.02428
保德信大中華基金                                                 32.46000   32.07000   0.39000    1.21609
保德信中小型股基金                                               44.93000   44.87000   0.06000    0.13372
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
保德信中國中小基金-美元                                          11.63000   11.62000   0.01000    0.08606
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.34530   10.29770   0.04760    0.46224
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.31690   10.26920   0.04770    0.46450
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.45580   10.40770   0.04810    0.46216
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              11.06160   11.01070   0.05090    0.46228
保德信中國品牌基金-人民幣                                        11.12000   11.01000   0.11000    0.99909
保德信中國品牌基金-美元                                          10.93000   10.83000   0.10000    0.92336
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.93000   11.82000   0.11000    0.93063
保德信台商全方位基金                                             34.38000   34.29000   0.09000    0.26247
保德信全球中小基金                                               30.31000   30.30000   0.01000    0.03300
保德信全球消費商機基金                                           18.31000   18.30000   0.01000    0.05464
保德信全球基礎建設基金                                           12.25000   12.19000   0.06000    0.49221
保德信全球資源基金                                                8.27000    8.35000  -0.08000   -0.95808
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.72000    9.78000  -0.06000   -0.61350
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.88000   31.10000  -0.22000   -0.70740
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.38510   10.37960   0.00550    0.05299
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.94680   10.94090   0.00590    0.05393
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.44260    9.43340   0.00920    0.09753
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.94450    9.93470   0.00980    0.09864
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.81240    8.80720   0.00520    0.05904
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.11520   11.10870   0.00650    0.05851
保德信亞太基金                                                   23.39000   23.24000   0.15000    0.64544
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.98400    8.98550  -0.00150   -0.01669
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.52470   11.52670  -0.00200   -0.01735
保德信店頭市場基金                                               35.22000   35.08000   0.14000    0.39909
保德信拉丁美洲基金                                                7.54000    7.58000  -0.04000   -0.52770
保德信金平衡基金                                                 29.51000   29.49000   0.02000    0.06782
保德信金滿意基金                                                 41.33000   41.31000   0.02000    0.04841
保德信科技島基金                                                 25.14000   25.14000   0.00000    0.00000
保德信高成長基金                                                 88.31000   88.12000   0.19000    0.21562
保德信第一基金                                                   25.44000   25.44000   0.00000    0.00000
保德信貨幣市場基金                                               15.72630   15.72610   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.89700   10.90210  -0.00510   -0.04678
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.64610   10.66740  -0.02130   -0.19967
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.17010   11.17190  -0.00180   -0.01611
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.21220   10.22950  -0.01730   -0.16912
保德信新世紀基金                                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.69500    8.69600  -0.00100   -0.01150
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.21570   11.21700  -0.00130   -0.01159
保德信新興趨勢組合基金                                           12.19000   12.24000  -0.05000   -0.40850
保德信瑞騰基金                                                   15.51440   15.51420   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型          10.03630   10.03240   0.00390    0.03887
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.11400   10.10990   0.00410    0.04055
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                10.00480   10.00480   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.02370   10.02280   0.00090    0.00898
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.05110    2.04590   0.00520    0.25417
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.70690    2.70010   0.00680    0.25184
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31770    0.31710   0.00060    0.18921
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45470    0.45390   0.00080    0.17625
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.98940    8.97420   0.01520    0.16937
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.98260   11.96160   0.02100    0.17556
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.01270    9.98840   0.02430    0.24328
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.91690   11.88810   0.02880    0.24226
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.34780    9.33170   0.01610    0.17253
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.15230   11.13310   0.01920    0.17246
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.49910   10.49370   0.00540    0.05146
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.36740   10.36620   0.00120    0.01158
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.31180   10.31140   0.00040    0.00388
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.72110   10.72100   0.00010    0.00093
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.24060   10.24290  -0.00230   -0.02245
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.08540   10.08230   0.00310    0.03075
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23940   10.23620   0.00320    0.03126
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.06680   10.05440   0.01240    0.12333
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.12810   10.13090  -0.00280   -0.02764
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.27960   11.30240  -0.02280   -0.20173
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.80350    6.79650   0.00700    0.10299
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.21230   11.20080   0.01150    0.10267
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62870   11.62860   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.37000   19.50000  -0.13000   -0.66667
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4376.660004404.41000 -27.75000   -0.63005
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           11.03170   10.98620   0.04550    0.41416
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.38620   12.34200   0.04420    0.35813
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.61600   11.57190   0.04410    0.38110
柏瑞中國平衡基金-B類型                                           10.00120    9.96000   0.04120    0.41365
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.78050   10.74200   0.03850    0.35841
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.52610   10.48610   0.04000    0.38146
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.45010   11.40290   0.04720    0.41393
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.38240   12.33820   0.04420    0.35824
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.49000    7.47000   0.02000    0.26774
柏瑞巨人基金                                                     12.91000   12.94000  -0.03000   -0.23184
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.62750   13.62740   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.51000   16.51000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.67360   13.67430  -0.00070   -0.00512
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.09530   12.09040   0.00490    0.04053
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.81230   12.80240   0.00990    0.07733
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.57130    9.57180  -0.00050   -0.00522
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.14020    7.14060  -0.00040   -0.00560
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.36800    9.36420   0.00380    0.04058
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.98890    8.98770   0.00120    0.01335
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.46970   11.46090   0.00880    0.07678
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.86890    8.86200   0.00690    0.07786
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.27470   12.26970   0.00500    0.04075
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.84570   11.84630  -0.00060   -0.00506
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.75780   11.75630   0.00150    0.01276
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.66320   11.65410   0.00910    0.07808
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.46320    9.46360  -0.00040   -0.00423
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.46590   10.46170   0.00420    0.04015
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.27410   10.27280   0.00130    0.01265
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.20200   10.19410   0.00790    0.07750
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                           10.02950   10.02190   0.00760    0.07583
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.98310   10.97710   0.00600    0.05466
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.21440   12.21190   0.00250    0.02047
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.67480   11.67060   0.00420    0.03599
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.67910    9.67390   0.00520    0.05375
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.52110   10.51890   0.00220    0.02091
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.32680   10.32310   0.00370    0.03584
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.68750   10.68170   0.00580    0.05430
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.37270   11.37040   0.00230    0.02023
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.27900   11.27490   0.00410    0.03636
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.67930    9.67400   0.00530    0.05479
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.52130   10.51920   0.00210    0.01996
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.32710   10.32340   0.00370    0.03584
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.95000   13.83000   0.12000    0.86768
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.22000   15.10000   0.12000    0.79470
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.17000   10.09000   0.08000    0.79286
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.34000    9.26000   0.08000    0.86393
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.80000   10.72000   0.08000    0.74627
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.32000   12.22000   0.10000    0.81833
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.94000   12.84000   0.10000    0.77882
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.31000   13.20000   0.11000    0.83333
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.97000   13.85000   0.12000    0.86643
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.72000   13.59000   0.13000    0.95659
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.67670   11.66870   0.00800    0.06856
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.80800    7.80260   0.00540    0.06921
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.65000   10.67000  -0.02000   -0.18744
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.62000    9.65000  -0.03000   -0.31088
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.28000  -0.03000   -0.29183
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.82390   11.80430   0.01960    0.16604
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.41960   11.40380   0.01580    0.13855
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.61970   10.60390   0.01580    0.14900
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.93330    8.91850   0.01480    0.16595
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.09130   10.07740   0.01390    0.13793
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.10440   10.08940   0.01500    0.14867
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.98480   10.96960   0.01520    0.13856
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.38280   10.36560   0.01720    0.16593
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.60260   10.58680   0.01580    0.14924
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.45500   10.44050   0.01450    0.13888
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.65260    9.63660   0.01600    0.16603
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.56930    9.57630  -0.00700   -0.07310
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.12250   10.10740   0.01510    0.14940
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.70450   12.68910   0.01540    0.12136
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.18670   12.17570   0.01100    0.09034
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.65860   11.64680   0.01180    0.10132
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.83200    7.82250   0.00950    0.12144
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.92740    9.91840   0.00900    0.09074
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.61130   10.60050   0.01080    0.10188
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.92100   10.90770   0.01330    0.12193
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.67720   11.66530   0.01190    0.10201
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.73960   10.72990   0.00970    0.09040
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.98920    9.97710   0.01210    0.12128
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.83690   10.82580   0.01110    0.10253
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.48150   11.47650   0.00500    0.04357
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.03180   12.02990   0.00190    0.01579
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.15250   11.14940   0.00310    0.02780
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.65110    9.64680   0.00430    0.04457
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.26970   10.26810   0.00160    0.01558
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.25970   10.25690   0.00280    0.02730
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.34090   11.33910   0.00180    0.01587
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.24400   10.23950   0.00450    0.04395
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.62290   10.62000   0.00290    0.02731
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.93750    9.93310   0.00440    0.04430
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.80890    9.80460   0.00430    0.04386
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.49510   10.49340   0.00170    0.01620
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.01310   10.01040   0.00270    0.02697
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.62000   18.60000   0.02000    0.10753
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.35000   17.35000   0.00000    0.00000
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.30220   13.29760   0.00460    0.03459
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.24560   11.26520  -0.01960   -0.17399
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.93370   11.95950  -0.02580   -0.21573
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.36420   12.41680  -0.05260   -0.42362
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.64970   11.67140  -0.02170   -0.18592
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.50370   10.52210  -0.01840   -0.17487
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.92670   10.95020  -0.02350   -0.21461
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.80900   10.85510  -0.04610   -0.42469
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.89480   10.91510  -0.02030   -0.18598
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.71850   10.74160  -0.02310   -0.21505
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.83320   10.85340  -0.02020   -0.18612
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.02000   11.99000   0.03000    0.25021
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      43.21000   43.41000  -0.20000   -0.46072
國泰大中華基金                                                   21.61000   21.62000  -0.01000   -0.04625
國泰小龍基金                                                     16.57000   16.53000   0.04000    0.24198
國泰中小成長基金                                                 45.94000   45.93000   0.01000    0.02177
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.60370    4.58630   0.01740    0.37939
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.14000   21.07000   0.07000    0.33223
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81870    0.81640   0.00230    0.28172
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.78140    0.77920   0.00220    0.28234
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.16050    2.15940   0.00110    0.05094
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.86720    9.86860  -0.00140   -0.01419
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.67690    8.67800  -0.00110   -0.01268
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.33100    0.33120  -0.00020   -0.06039
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.27720   11.27620   0.00100    0.00887
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.74670    1.74820  -0.00150   -0.08580
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.98190    9.99810  -0.01620   -0.16203
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34230    0.34300  -0.00070   -0.20408
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.11330    5.11640  -0.00310   -0.06059
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.47000   23.50000  -0.03000   -0.12766
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78760    0.78890  -0.00130   -0.16479
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.90660    3.89630   0.01030    0.26435
國泰中港台基金台幣級別                                           17.93000   17.90000   0.03000    0.16760
國泰中港台基金美元級別                                            0.60900    0.60800   0.00100    0.16447
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.82000   28.92000  -0.10000   -0.34578
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.27000   12.21000   0.06000    0.49140
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     41.19000   41.56000  -0.37000   -0.89028
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38610   12.38600   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.79000   27.76000   0.03000    0.10807
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.42480    2.43280  -0.00800   -0.32884
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.37700    0.37690   0.00010    0.02653
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47600    0.47840  -0.00240   -0.50167
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.55000   13.59000  -0.04000   -0.29433
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.48750    0.48900  -0.00150   -0.30675
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.02000    6.08000  -0.06000   -0.98684
國泰全球資源基金美元級別                                          0.20050    0.20250  -0.00200   -0.98765
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.29000    9.36000  -0.07000   -0.74786
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.31430    0.31620  -0.00190   -0.60089
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42960    0.42890   0.00070    0.16321
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.39380    0.39320   0.00060    0.15259
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.45200    0.45120   0.00080    0.17730
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.51000   11.50000   0.01000    0.08696
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48790    0.48980  -0.00190   -0.38791
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.64000   20.76000  -0.12000   -0.57803
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.27000   21.24000   0.03000    0.14124
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.59190    2.59230  -0.00040   -0.01543
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         12.10780   12.11710  -0.00930   -0.07675
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.21160   11.22020  -0.00860   -0.07665
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.40400    0.40450  -0.00050   -0.12361
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.37420    0.37460  -0.00040   -0.10678
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50680    0.50700  -0.00020   -0.03945
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         13.10000   13.04000   0.06000    0.46012
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.45770    0.45620   0.00150    0.32880
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.66000   18.62000   0.04000    0.21482
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63140    0.63040   0.00100    0.15863
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.42000   15.41000   0.01000    0.06489
國泰科技生化基金                                                 37.95000   37.83000   0.12000    0.31721
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.53000   26.77000  -0.24000   -0.89653
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.50000   13.51000  -0.01000   -0.07402
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.80730   39.73060   0.07670    0.19305
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.97780   19.03740  -0.05960   -0.31307
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.98830   20.87820   0.11010    0.52734
國泰紐幣2021保本基金                                             11.88800   11.88580   0.00220    0.01851
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17890   12.17500   0.00390    0.03203
國泰紐幣保本基金                                                 12.18860   12.18650   0.00210    0.01723
國泰高科技基金                                                   12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
國泰國泰基金                                                     24.18000   24.16000   0.02000    0.08278
國泰富時中國A50基金                                              23.15000   23.18000  -0.03000   -0.12942
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34490    0.34450   0.00040    0.11611
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44190    0.44380  -0.00190   -0.42812
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.10000   11.11000  -0.01000   -0.09001
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37390    0.37370   0.00020    0.05352
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.47910    0.48140  -0.00230   -0.47777
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36140    0.36140   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46300    0.46560  -0.00260   -0.55842
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       11.04710   11.04670   0.00040    0.00362
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.22740    8.22700   0.00040    0.00486
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.37110    0.37110   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27840    0.27850  -0.00010   -0.03591
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
國泰新興市場基金美元級別                                          0.43890    0.43820   0.00070    0.15974
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.22690    2.22460   0.00230    0.10339
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.52210    1.52050   0.00160    0.10523
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35690    0.35680   0.00010    0.02803
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.38080    0.38070   0.00010    0.02627
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24640    0.24640   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           11.02550   11.02430   0.00120    0.01089
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.39670    7.39590   0.00080    0.01082
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.44000   14.45000  -0.01000   -0.06920
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 35.00000   34.93000   0.07000    0.20040
國泰價值卓越基金                                                 14.83000   14.83000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.41050    0.41040   0.00010    0.02437
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.34090   12.33350   0.00740    0.06000
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41760    0.41750   0.00010    0.02395
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.73290    9.73220   0.00070    0.00719
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61200    8.61310  -0.00110   -0.01277
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55620   10.55540   0.00080    0.00758
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.40890    9.41010  -0.00120   -0.01275
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.97360   10.97250   0.00110    0.01003
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85430    9.83820   0.01610    0.16365
第一金大中華基金                                                 25.50000   25.52000  -0.02000   -0.07837
第一金小型精選基金                                               35.75000   35.76000  -0.01000   -0.02796
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.53000   15.32000   0.21000    1.37076
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.67000   11.51000   0.16000    1.39010
第一金中概平衡基金                                               23.69000   23.62000   0.07000    0.29636
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21070   15.21050   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.41100  177.40900   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.93120   13.98250  -0.05130   -0.36689
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.82000   12.89000  -0.07000   -0.54306
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.22110   10.21140   0.00970    0.09499
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.22170   10.21090   0.01080    0.10577
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.96710    9.96310   0.00400    0.04015
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.97300    9.96700   0.00600    0.06020
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.46090   10.45060   0.01030    0.09856
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.20240   10.19840   0.00400    0.03922
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.20250   10.19850   0.00400    0.03922
第一金全球大趨勢基金                                             23.54000   23.44000   0.10000    0.42662
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.14210    8.10370   0.03840    0.47386
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.88080    5.85300   0.02780    0.47497
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.89100    9.89050   0.00050    0.00506
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.89110    9.89040   0.00070    0.00708
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.75000    9.77000  -0.02000   -0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.97070    9.97030   0.00040    0.00401
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.97080    9.97010   0.00070    0.00702
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.95040    8.94930   0.00110    0.01229
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.33170   10.33050   0.00120    0.01162
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                           10.13710   10.13240   0.00470    0.04639
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.30760    8.30070   0.00690    0.08313
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.25080    9.24880   0.00200    0.02162
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.13840   11.13340   0.00500    0.04491
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.06460   10.05620   0.00840    0.08353
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.93980   14.93670   0.00310    0.02075
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            16.34970   16.13760   0.21210    1.31432
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.79000   14.62000   0.17000    1.16279
第一金亞洲科技基金                                               22.54000   22.27000   0.27000    1.21239
第一金亞洲新興市場基金                                           14.62000   14.65000  -0.03000   -0.20478
第一金店頭市場基金                                                9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
第一金創新趨勢基金                                               21.50000   21.53000  -0.03000   -0.13934
第一金電子基金                                                   31.51000   31.48000   0.03000    0.09530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.13000   14.15000  -0.02000   -0.14134
統一大滿貫基金                                                   32.99000   32.93000   0.06000    0.18220
統一大龍印基金                                                   18.16000   18.10000   0.06000    0.33149
統一大龍騰中國基金                                               11.08000   11.09000  -0.01000   -0.09017
統一中小基金                                                     25.51000   25.50000   0.01000    0.03922
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.03250   10.03700  -0.00450   -0.04483
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                              10.01520   10.00610   0.00910    0.09094
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.55250    9.54300   0.00950    0.09955
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.51750   11.52270  -0.00520   -0.04513
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.40690   11.39660   0.01030    0.09038
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.89330   10.88240   0.01090    0.10016
統一台灣動力基金                                                 16.47000   16.46000   0.01000    0.06075
統一全天候基金                                                  103.48000  103.43000   0.05000    0.04834
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.87160    9.87280  -0.00120   -0.01215
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                            10.19630   10.18360   0.01270    0.12471
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                          10.05530   10.04140   0.01390    0.13843
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.94600    9.94720  -0.00120   -0.01206
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.27330   10.26050   0.01280    0.12475
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                          10.13120   10.11720   0.01400    0.13838
統一全球債券組合基金                                             12.34720   12.34150   0.00570    0.04619
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.32000   16.21000   0.11000    0.67859
統一全球新科技基金(美元)                                         16.40000   16.28000   0.12000    0.73710
統一全球新科技基金(新台幣)                                       15.06000   14.94000   0.12000    0.80321
統一亞太基金                                                     28.63000   28.47000   0.16000    0.56200
統一亞洲大金磚基金                                               13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
統一奔騰基金                                                     55.94000   55.91000   0.03000    0.05366
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61880   16.61870   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     25.79000   25.73000   0.06000    0.23319
統一統信基金                                                     32.15000   32.14000   0.01000    0.03111
統一黑馬基金                                                     56.51000   56.56000  -0.05000   -0.08840
統一新亞洲科技能源基金                                           20.84000   20.86000  -0.02000   -0.09588
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.74020    8.73460   0.00560    0.06411
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.77900   10.77210   0.00690    0.06405
統一經建基金                                                     43.68000   43.60000   0.08000    0.18349
統一龍馬基金                                                     68.83000   68.92000  -0.09000   -0.13059
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.75000   20.64000   0.11000    0.53295
野村中小基金                                                     46.31000   46.45000  -0.14000   -0.30140
野村中國機會基金                                                 15.20000   15.12000   0.08000    0.52910
野村巴西基金                                                      6.28000    6.28000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金                                                 13.24000   13.17000   0.07000    0.53151
野村台灣高股息基金                                               22.97000   22.83000   0.14000    0.61323
野村台灣運籌基金                                                 36.56000   36.66000  -0.10000   -0.27278
野村平衡基金                                                     18.73000   18.78000  -0.05000   -0.26624
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.05000   13.03000   0.02000    0.15349
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.56000   10.56000   0.00000    0.00000
野村全球生技醫療基金                                             16.80000   16.91000  -0.11000   -0.65050
野村全球品牌基金                                                 26.55000   26.55000   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.24070    8.23680   0.00390    0.04735
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.17720   11.17190   0.00530    0.04744
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.88250   10.90490  -0.02240   -0.20541
野村全球氣候變遷基金                                              8.75000    8.75000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.38000   13.37000   0.01000    0.07479
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.54000   19.53000   0.01000    0.05120
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.69990   10.69720   0.00270    0.02524
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.57110   10.56770   0.00340    0.03217
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.20920   10.23150  -0.02230   -0.21795
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.96190    9.96140   0.00050    0.00502
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.42070    9.42630  -0.00560   -0.05941
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.42140   11.44630  -0.02490   -0.21754
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.98410   10.98360   0.00050    0.00455
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.42580   10.43170  -0.00590   -0.05656
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.58250   11.56670   0.01580    0.13660
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.18200   11.16780   0.01420    0.12715
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.74660   10.73130   0.01530    0.14257
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.91720   10.90480   0.01240    0.11371
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.95770   10.94210   0.01560    0.14257
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.34930   10.31100   0.03830    0.37145
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.97290    9.94730   0.02560    0.25736
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                        10.18490   10.15810   0.02680    0.26383
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.24530   12.23150   0.01380    0.11282
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.99200   12.98020   0.01180    0.09091
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.32500   11.28310   0.04190    0.37135
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.91210   10.88410   0.02800    0.25726
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.36540   11.33540   0.03000    0.26466
野村成長基金                                                     29.72000   29.66000   0.06000    0.20229
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.40460   10.38160   0.02300    0.22155
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.39480   10.37280   0.02200    0.21209
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.26150   10.23630   0.02520    0.24618
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.40460   10.38160   0.02300    0.22155
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.39480   10.37280   0.02200    0.21209
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.26150   10.23630   0.02520    0.24618
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.24000   10.14000   0.10000    0.98619
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               14.30000   14.16000   0.14000    0.98870
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.38960   10.39360  -0.00400   -0.03849
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.31960   10.32410  -0.00450   -0.04359
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.17770   10.18060  -0.00290   -0.02849
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.61940   10.62350  -0.00410   -0.03859
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.49440   10.49900  -0.00460   -0.04381
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.35160   10.35460  -0.00300   -0.02897
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.41230    9.41020   0.00210    0.02232
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.17290   10.16940   0.00350    0.03442
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.09920   10.09800   0.00120    0.01188
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.82170   13.81870   0.00300    0.02171
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.86490   12.86050   0.00440    0.03421
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.62320   10.62190   0.00130    0.01224
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.55940   10.57350  -0.01410   -0.13335
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.23590   10.22540   0.01050    0.10269
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.69010    9.68810   0.00200    0.02064
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.12390   11.12160   0.00230    0.02068
野村泰國基金                                                     45.06000   45.15000  -0.09000   -0.19934
野村高科技基金                                                   10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
野村貨幣市場基金                                                 16.22600   16.22580   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.78000   16.74000   0.04000    0.23895
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.35900    8.35580   0.00320    0.03830
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.07390   12.06920   0.00470    0.03894
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.05000    8.08000  -0.03000   -0.37129
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.32000    9.20000   0.12000    1.30435
野村精選貨幣市場基金                                             12.06070   12.06060   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.60000   12.61000  -0.01000   -0.07930
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.98000   11.97000   0.01000    0.08354
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.67000   11.70000  -0.03000   -0.25641
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.76000    8.81000  -0.05000   -0.56754
野村歐洲高股息基金累積型                                         12.32000   12.40000  -0.08000   -0.64516
野村積極成長基金                                                 12.54000   12.51000   0.03000    0.23981
野村優質基金                                                     34.69000   34.80000  -0.11000   -0.31609
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.88840    8.90030  -0.01190   -0.13370
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.23760    8.22930   0.00830    0.10086
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.09750    8.09310   0.00440    0.05437
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.57710   11.59250  -0.01540   -0.13284
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.59400   10.58340   0.01060    0.10016
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.44200   10.43630   0.00570    0.05462
野村環球基金-人民幣計價                                          15.05000   15.09000  -0.04000   -0.26508
野村環球基金-美元計價                                            12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.16000   16.18000  -0.02000   -0.12361
野村鴻利基金                                                     21.77000   21.81000  -0.04000   -0.18340
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83690   16.83680   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.60000   21.58000   0.02000    0.09268
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   11.19000   11.12000   0.07000    0.62950
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.54000   13.74000  -0.20000   -1.45560
野村鑫平衡組合基金                                               14.81000   14.78000   0.03000    0.20298
野村鑫全球債券組合基金                                           13.51160   13.50760   0.00400    0.02961
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 14.15000   14.07000   0.08000    0.56859
凱基台灣精五門基金                                               21.39000   21.35000   0.04000    0.18735
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.51000   10.55000  -0.04000   -0.37915
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                  10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        11.25290   11.30380  -0.05090   -0.45029
凱基亞太高股息基金                                               14.09000   14.04000   0.05000    0.35613
凱基亞洲四金磚基金                                               18.54000   18.49000   0.05000    0.27042
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.71000   14.62000   0.09000    0.61560
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     14.17720   14.10100   0.07620    0.54039
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.40000   13.32000   0.08000    0.60060
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51940   11.51930   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     26.70000   26.63000   0.07000    0.26286
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.18000   20.30000  -0.12000   -0.59113
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.31920   20.15560   0.16360    0.81169
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.35000   19.27000   0.08000    0.41515
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.32610   19.40830  -0.08220   -0.42353
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.32420   10.31880   0.00540    0.05233
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.32720    8.35430  -0.02710   -0.32438
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.40000    8.43000  -0.03000   -0.35587
凱基資源國基金                                                   10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.73000   11.79000  -0.06000   -0.50891
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.19780   12.21010  -0.01230   -0.10074
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.19000   11.22000  -0.03000   -0.26738
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.93740   10.91950   0.01790    0.16393
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.83000   12.79000   0.04000    0.31274
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.10460   13.04010   0.06450    0.49463
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.32000   15.30000   0.02000    0.13072
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.05000   31.21000  -0.16000   -0.51266
富邦NASDAQ-100基金                                               27.47000   27.62000  -0.15000   -0.54308
富邦上証180基金                                                  34.57000   34.54000   0.03000    0.08686
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25450    0.25050   0.00400    1.59681
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.52000    7.40000   0.12000    1.62162
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.48000    6.47000   0.01000    0.15456
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 58.56000   58.77000  -0.21000   -0.35733
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.11020   11.10920   0.00100    0.00900
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.40720   10.41200  -0.00480   -0.04610
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.20730   13.20540   0.00190    0.01439
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.96130    1.96100   0.00030    0.01530
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.99130    9.98980   0.00150    0.01502
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53110    1.53080   0.00030    0.01960
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55880   11.55790   0.00090    0.00779
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.72940    1.73000  -0.00060   -0.03468
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.16250   10.16170   0.00080    0.00787
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53960    1.54010  -0.00050   -0.03247
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.34220   12.25140   0.09080    0.74114
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.61550   11.53520   0.08030    0.69613
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.17290   11.09610   0.07680    0.69214
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             11.01290   10.93190   0.08100    0.74095
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.28260   10.21150   0.07110    0.69627
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.90410    9.83600   0.06810    0.69235
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                13.85000   13.81000   0.04000    0.28965
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                27.79000   27.94000  -0.15000   -0.53686
富邦日本東証基金                                                 24.05000   24.09000  -0.04000   -0.16604
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.56000   42.61000  -0.05000   -0.11734
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.94000   47.01000  -0.07000   -0.14890
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.39000   51.27000   0.12000    0.23406
富邦台灣心基金                                                   21.33000   21.38000  -0.05000   -0.23386
富邦台灣釆吉50基金                                               48.26000   48.16000   0.10000    0.20764
富邦台灣科技指數基金                                             55.72000   55.41000   0.31000    0.55947
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29730    0.29730   0.00000    0.00000
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.33590    2.34390  -0.00800   -0.34131
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34720    0.34710   0.00010    0.02881
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.89120   10.88820   0.00300    0.02755
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.04700    2.05440  -0.00740   -0.36020
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33670    0.33660   0.00010    0.02971
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.49030    9.48780   0.00250    0.02635
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.71000   23.81000  -0.10000   -0.41999
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.81000   14.76000   0.05000    0.33875
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.19000   30.38000  -0.19000   -0.62541
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60220   15.60200   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     63.26000   63.37000  -0.11000   -0.17358
富邦科技基金                                                     23.63000   23.72000  -0.09000   -0.37943
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.13830   39.24770  -0.10940   -0.27874
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.48030   39.45880   0.02150    0.05449
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.43090   38.51050  -0.07960   -0.20670
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.44000   12.55000  -0.11000   -0.87649
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              38.67000   37.92000   0.75000    1.97785
富邦香港H股基金                                                  22.89000   22.71000   0.18000    0.79260
富邦高成長基金                                                   23.70000   23.74000  -0.04000   -0.16849
富邦基金                                                         12.59000   12.61000  -0.02000   -0.15860
富邦深証100基金                                                  12.37000   12.52000  -0.15000   -1.19808
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.57000   21.52000   0.05000    0.23234
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40770    0.40780  -0.00010   -0.02452
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.47430   12.47760  -0.00330   -0.02645
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.88530    9.88800  -0.00270   -0.02731
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31160    0.31170  -0.00010   -0.03208
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.28700    9.28950  -0.00250   -0.02691
富邦精準基金                                                     45.51000   45.56000  -0.05000   -0.10975
富邦精銳中小基金                                                 10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.66000   21.61000   0.05000    0.23137
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.83000    7.84000  -0.01000   -0.12755
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.17000   15.14000   0.03000    0.19815
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.46000   19.57000  -0.11000   -0.56208
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.06860   11.02000   0.04860    0.44102
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.89550   11.85790   0.03760    0.31709
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.51550   11.47320   0.04230    0.36869
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.90780   10.85990   0.04790    0.44107
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.67310   11.63610   0.03700    0.31798
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.28180   11.24040   0.04140    0.36831
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.44000   30.48000  -0.04000   -0.13123
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.98660    9.99490  -0.00830   -0.08304
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.99960   10.00850  -0.00890   -0.08892
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.93030    9.93890  -0.00860   -0.08653
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.07160   10.08010  -0.00850   -0.08432
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.05860   10.06760  -0.00900   -0.08940
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.98860    9.99710  -0.00850   -0.08502
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.02800   10.03640  -0.00840   -0.08370
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.54420    9.53750   0.00670    0.07025
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                        10.00740   10.00090   0.00650    0.06499
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.70330    9.69660   0.00670    0.06910
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.78080   10.77320   0.00760    0.07055
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.51810   10.51130   0.00680    0.06469
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.24230   10.23520   0.00710    0.06937
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.79560    9.78870   0.00690    0.07049
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.03400   10.02700   0.00700    0.06981
富達卓越領航全球組合基金                                         15.43000   15.40000   0.03000    0.19481
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.77190    9.76340   0.00850    0.08706
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.93350    9.92540   0.00810    0.08161
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.83780    9.82940   0.00840    0.08546
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.15910   10.15020   0.00890    0.08768
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.10080   10.09250   0.00830    0.08224
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.02670   10.01810   0.00860    0.08584
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.88610    9.87740   0.00870    0.08808
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.04990   10.04120   0.00870    0.08664
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.76000   11.64000   0.12000    1.03093
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    13.47000   13.34000   0.13000    0.97451
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  11.34000   11.23000   0.11000    0.97952
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                     10.49000   10.38000   0.11000    1.05973
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.83000   12.71000   0.12000    0.94414
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     12.02000   11.90000   0.12000    1.00840
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.96420    9.96180   0.00240    0.02409
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.62540    9.62800  -0.00260   -0.02700
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.10140    9.10200  -0.00060   -0.00659
富蘭克林華美中華基金                                             15.62000   15.54000   0.08000    0.51480
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.54000   20.52000   0.02000    0.09747
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.80000   19.81000  -0.01000   -0.05048
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.27900    8.26910   0.00990    0.11972
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.59540    9.58600   0.00940    0.09806
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.06950   10.05960   0.00990    0.09841
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.53340    9.52200   0.01140    0.11972
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     11.18730   11.18660   0.00070    0.00626
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.21390    9.21330   0.00060    0.00651
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.77440    9.77380   0.00060    0.00614
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     13.05290   13.04580   0.00710    0.05442
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.83460   10.82870   0.00590    0.05448
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.32110   10.31990   0.00120    0.01163
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.08690    8.08600   0.00090    0.01113
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.71610    9.71490   0.00120    0.01235
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.79250   10.80030  -0.00780   -0.07222
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      7.90220    7.90790  -0.00570   -0.07208
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.50770    9.51450  -0.00680   -0.07147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.63600   10.63670  -0.00070   -0.00658
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.15020    8.15070  -0.00050   -0.00613
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.59980    8.60080  -0.00100   -0.01163
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.81790    9.82080  -0.00290   -0.02953
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.31670   10.32000  -0.00330   -0.03198
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.94590   12.94740  -0.00150   -0.01159
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.70000   10.72000  -0.02000   -0.18657
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                        10.22000   10.20000   0.02000    0.19608
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                      10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.77000   11.73000   0.04000    0.34101
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.65000   10.62000   0.03000    0.28249
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.22900   13.21640   0.01260    0.09534
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                      10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                    10.10000   10.11000  -0.01000   -0.09891
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                      10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                    10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                      10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                    10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
富蘭克林華美第一富基金                                           40.14000   40.31000  -0.17000   -0.42173
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27560   10.27550   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                13.92000   13.99000  -0.07000   -0.50036
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  13.82000   13.84000  -0.02000   -0.14451
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                15.37000   15.42000  -0.05000   -0.32425
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.94500    7.97420  -0.02920   -0.36618
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.78410   11.77700   0.00710    0.06029
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.45630   10.48850  -0.03220   -0.30700
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.46840   11.50360  -0.03520   -0.30599
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.58940    7.59160  -0.00220   -0.02898
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.00080   10.00540  -0.00460   -0.04598
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.77810   10.78300  -0.00490   -0.04544
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.17890   11.18210  -0.00320   -0.02862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.71000   19.76000  -0.05000   -0.25304
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.42390   11.42300   0.00090    0.00788
復華人生目標基金                                                 34.35340   34.35990  -0.00650   -0.01892
復華大中華中小策略基金                                           10.41000   10.29000   0.12000    1.16618
復華中小精選基金                                                 64.19000   64.29000  -0.10000   -0.15555
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.20000   10.11000   0.09000    0.89021
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.31000    9.23000   0.08000    0.86674
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.17000   12.14000   0.03000    0.24712
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.32000   11.30000   0.02000    0.17699
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
復華台灣智能基金                                                 11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
復華全方位基金                                                   27.24000   27.28000  -0.04000   -0.14663
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.33000   13.27000   0.06000    0.45215
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        20.05000   19.99000   0.06000    0.30015
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.73000   20.67000   0.06000    0.29028
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.07000   16.04000   0.03000    0.18703
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.80000   14.80000   0.00000    0.00000
復華全球原物料基金                                                9.64000    9.71000  -0.07000   -0.72091
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.51000   13.58000  -0.07000   -0.51546
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.51480   11.50830   0.00650    0.05648
復華全球債券基金                                                 13.70470   13.69160   0.01310    0.09568
復華全球債券組合基金                                             15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.55000   14.41000   0.14000    0.97155
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.33000   10.24000   0.09000    0.87891
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                             13.40710   13.40690   0.00020    0.00149
復華亞太平衡基金                                                 14.46000   14.32000   0.14000    0.97765
復華亞太成長基金                                                 14.90000   14.82000   0.08000    0.53981
復華東協世紀基金                                                 13.95000   13.90000   0.05000    0.35971
復華南非幣長期收益基金A                                          12.77000   12.72000   0.05000    0.39308
復華南非幣長期收益基金B                                           8.33000    8.30000   0.03000    0.36145
復華南非幣短期收益基金A                                          13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
復華南非幣短期收益基金B                                           9.16000    9.15000   0.01000    0.10929
復華美國新星基金-美元                                            12.78000   12.90000  -0.12000   -0.93023
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.38000   12.52000  -0.14000   -1.11821
復華恒生基金                                                     22.73000   22.64000   0.09000    0.39753
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.00000    8.01000  -0.01000   -0.12484
復華恒生單日正向二倍基金                                         40.50000   40.37000   0.13000    0.32202
復華神盾基金                                                     23.48560   23.50280  -0.01720   -0.07318
復華高成長基金                                                   61.69000   61.79000  -0.10000   -0.16184
復華高益策略組合基金                                             13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.36570   14.36550   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                         18.70000   18.87000  -0.17000   -0.90090
復華復華基金                                                     19.60000   19.61000  -0.01000   -0.05099
復華華人世紀基金                                                 20.28000   20.15000   0.13000    0.64516
復華傳家二號基金                                                 26.96570   26.96000   0.00570    0.02114
復華傳家基金                                                     22.12650   22.14990  -0.02340   -0.10564
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.17000   15.15000   0.02000    0.13201
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.38000   14.37000   0.01000    0.06959
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.19000    9.18000   0.01000    0.10893
復華新興市場10年期以上債券基金                                   20.13000   20.13000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.32000    6.32000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.69000   13.66000   0.03000    0.21962
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.57000   14.54000   0.03000    0.20633
復華新興市場短期收益基金                                         10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
復華滬深300 A股基金                                              26.26000   26.30000  -0.04000   -0.15209
復華數位經濟基金                                                 50.77000   51.04000  -0.27000   -0.52900
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.99000   11.91000   0.08000    0.67170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.12360   10.11520   0.00840    0.08304
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                     10.00960   10.00430   0.00530    0.05298
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.28280   10.27430   0.00850    0.08273
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.13490   10.12950   0.00540    0.05331
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.41970    9.41540   0.00430    0.04567
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.07830    9.08050  -0.00220   -0.02423
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67980    8.67810   0.00170    0.01959
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.39060   11.38550   0.00510    0.04479
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.97810   10.98080  -0.00270   -0.02459
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.61110   10.60910   0.00200    0.01885
景順主流基金                                                     19.88000   19.92000  -0.04000   -0.20080
景順台灣科技基金                                                 36.93000   36.78000   0.15000    0.40783
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.28000   10.30000  -0.02000   -0.19417
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.29000   11.31000  -0.02000   -0.17683
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
景順全球科技基金                                                 20.49000   20.51000  -0.02000   -0.09751
景順全球康健基金                                                 18.00000   17.96000   0.04000    0.22272
景順貨幣市場基金                                                 15.90490   15.90480   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.78000   36.83000  -0.05000   -0.13576
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.43000   15.51000  -0.08000   -0.51580
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.82000   13.92000  -0.10000   -0.71839
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.90000   10.91000  -0.01000   -0.09166
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.61000   10.64000  -0.03000   -0.28195
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.93000   10.95000  -0.02000   -0.18265
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.64000   10.68000  -0.04000   -0.37453
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.52000    9.58000  -0.06000   -0.62630
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.27000    9.35000  -0.08000   -0.85561
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.56000    9.62000  -0.06000   -0.62370
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.91320    8.90960   0.00360    0.04041
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.38300    8.38180   0.00120    0.01432
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.14700   11.14250   0.00450    0.04039
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.46120   10.45970   0.00150    0.01434
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.61000    8.52000   0.09000    1.05634
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.82000    8.74000   0.08000    0.91533
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.37000   12.26000   0.11000    0.89723
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.65190    9.65270  -0.00080   -0.00829
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.43700    9.43370   0.00330    0.03498
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79310    9.79390  -0.00080   -0.00817
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57690    9.57350   0.00340    0.03551
華南永昌永昌基金                                                 20.22000   20.26000  -0.04000   -0.19743
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.61470   14.60200   0.01270    0.08697
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
華南永昌全球精品基金                                             14.67000   14.68000  -0.01000   -0.06812
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.18000   12.15000   0.03000    0.24691
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.64000   11.64000   0.00000    0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.02000   14.00000   0.02000    0.14286
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.39000   13.38000   0.01000    0.07474
華南永昌物聯網精選基金                                           13.53000   13.55000  -0.02000   -0.14760
華南永昌策略報酬基金                                             10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16570   16.16560   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.79730   25.73810   0.05920    0.23001
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90870   11.90860   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.11430   10.11290   0.00140    0.01384
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.22970   10.23410  -0.00440   -0.04299
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.96950    9.96820   0.00130    0.01304
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.07020   10.07450  -0.00430   -0.04268
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04700   10.04540   0.00160    0.01593
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.11420   10.11820  -0.00400   -0.03953
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04700   10.04540   0.00160    0.01593
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.11420   10.11820  -0.00400   -0.03953
華頓中小型基金                                                   24.53000   24.65000  -0.12000   -0.48682
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.76850   13.70200   0.06650    0.48533
華頓台灣基金                                                     25.11000   25.21000  -0.10000   -0.39667
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49180   11.49170   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             16.65000   16.58000   0.07000    0.42220
華頓全球高收益債券基金A                                          13.73310   13.73390  -0.00080   -0.00583
華頓全球高收益債券基金B                                           8.84330    8.84390  -0.00060   -0.00678
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.29000    6.35000  -0.06000   -0.94488
華頓新興亞太債券基金A                                            10.74500   10.74980  -0.00480   -0.04465
華頓新興亞太債券基金B                                             8.37310    8.37680  -0.00370   -0.04417
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.23210    3.19560   0.03650    1.14220
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.83260   14.66950   0.16310    1.11183
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.50190    0.49660   0.00530    1.06726
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.23900   12.17790   0.06110    0.50173
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.28630   11.22950   0.05680    0.50581
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.16630   11.11380   0.05250    0.47239
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.25690   10.20860   0.04830    0.47313
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.89100   11.84020   0.05080    0.42905
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           11.03080   10.98430   0.04650    0.42333
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.61000   12.64000  -0.03000   -0.23734
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.14000   11.17000  -0.03000   -0.26858
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.47000   12.51000  -0.04000   -0.31974
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41990    2.41880   0.00110    0.04548
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01790    2.01670   0.00120    0.05950
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.09900   12.10170  -0.00270   -0.02231
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.11330   10.11560  -0.00230   -0.02274
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37510    0.37520  -0.00010   -0.02665
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32510    0.32530  -0.00020   -0.06148
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.73000    3.71000   0.02000    0.53908
匯豐中國動力基金(台幣)                                           17.11000   17.01000   0.10000    0.58789
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.58000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.42190   13.40850   0.01340    0.09994
匯豐太平洋精典基金                                               18.82000   18.61000   0.21000    1.12843
匯豐台灣精典基金                                                 24.49000   24.49000   0.00000    0.00000
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.32000   12.35000  -0.03000   -0.24291
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.32000    8.35000  -0.03000   -0.35928
匯豐安富基金                                                     25.59000   25.58000   0.01000    0.03909
匯豐成功基金                                                     39.28000   39.20000   0.08000    0.20408
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.49000   11.47000   0.02000    0.17437
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.62000   11.60000   0.02000    0.17241
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.53700    2.53320   0.00380    0.15001
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.37230    2.36840   0.00390    0.16467
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.99790   11.98720   0.01070    0.08926
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.58060    8.56970   0.01090    0.12719
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39470    0.39440   0.00030    0.07606
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36310    0.36280   0.00030    0.08269
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.93000    7.92000   0.01000    0.12626
匯豐金磚動力基金                                                 15.74000   15.75000  -0.01000   -0.06349
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96670   14.96660   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80830   15.80820   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.57000    5.64000  -0.07000   -1.24113
匯豐新鑽動力基金                                                 11.83000   11.73000   0.10000    0.85251
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.80980    5.80760   0.00220    0.03788
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.23470    9.23260   0.00210    0.02275
匯豐龍鳳基金                                                     52.48000   52.49000  -0.01000   -0.01905
匯豐龍騰電子基金                                                 38.19000   38.16000   0.03000    0.07862
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.70710   12.69630   0.01080    0.08506
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.16000   20.22000  -0.06000   -0.29674
新光中國成長基金(人民幣)                                         13.07000   12.92000   0.15000    1.16099
新光中國成長基金(美元)                                           13.99000   13.83000   0.16000    1.15691
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.39000   13.22000   0.17000    1.28593
新光台灣富貴基金                                                 24.25000   24.25000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.94000    9.98000  -0.04000   -0.40080
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.09000    9.13000  -0.04000   -0.43812
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.91000   11.84000   0.07000    0.59122
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.13000   11.09000   0.04000    0.36069
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.21550   10.20950   0.00600    0.05877
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.57080    9.59160  -0.02080   -0.21686
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.97560    9.96800   0.00760    0.07624
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.33500    9.35530  -0.02030   -0.21699
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40840   15.40830   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金-美金                                            26.37000   26.28000   0.09000    0.34247
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.90000   25.68000   0.22000    0.85670
新光兩岸優勢基金                                                 15.20000   15.02000   0.18000    1.19840
新光店頭基金                                                     25.63000   25.66000  -0.03000   -0.11691
新光南非幣保本基金                                               11.40000   11.40000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.52000    9.53000  -0.01000   -0.10493
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
新光創新科技基金                                                 15.42000   15.46000  -0.04000   -0.25873
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.98360    9.97710   0.00650    0.06515
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.32250   10.32020   0.00230    0.02229
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.01090   10.01340  -0.00250   -0.02497
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.68880    9.68170   0.00710    0.07333
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.03290   10.03080   0.00210    0.02094
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.72430    9.72660  -0.00230   -0.02365
新光福運平衡基金                                                 17.18870   17.17860   0.01010    0.05879
新光澳幣八年期保本基金                                           10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
新光澳幣十年期保本基金                                           10.64000   10.65000  -0.01000   -0.09390
新光澳幣保本基金                                                 11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.54000    7.55000  -0.01000   -0.13245
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.97000    9.00000  -0.03000   -0.33333
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.11210   10.09880   0.01330    0.13170
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.06560   10.05230   0.01330    0.13231
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.11300   10.11570  -0.00270   -0.02669
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.07750   10.08010  -0.00260   -0.02579
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.07280   10.07450  -0.00170   -0.01687
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.17780   10.17960  -0.00180   -0.01768
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.15700   14.15770  -0.00070   -0.00494
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.01220    9.01260  -0.00040   -0.00444
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.78950   38.71640   0.07310    0.18881
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                39.09590   39.08590   0.01000    0.02558
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.47940   39.42490   0.05450    0.13824
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97930   10.97830   0.00100    0.00911
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.02730   10.01110   0.01620    0.16182
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.43540   13.29540   0.14000    1.05300
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.73670   10.61320   0.12350    1.16365
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.65000   10.52000   0.13000    1.23574
群益大印度基金-人民幣                                            14.05510   14.31530  -0.26020   -1.81764
群益大印度基金-美元                                              14.13240   14.37830  -0.24590   -1.71022
群益大印度基金-新臺幣                                            12.84000   13.06000  -0.22000   -1.68453
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               13.10130   13.13610  -0.03480   -0.26492
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.50760   13.44550   0.06210    0.46186
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               12.16000   12.12000   0.04000    0.33003
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               12.39500   12.42780  -0.03280   -0.26392
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.66320   11.60960   0.05360    0.46169
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.52000   10.49000   0.03000    0.28599
群益中小型股基金                                                 46.05000   46.31000  -0.26000   -0.56143
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.17320   10.16860   0.00460    0.04524
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.09780   10.08210   0.01570    0.15572
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.07600    9.05790   0.01810    0.19983
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.17460    9.17040   0.00420    0.04580
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.10650    9.09240   0.01410    0.15507
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.18570    8.16930   0.01640    0.20075
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.46520   11.46780  -0.00260   -0.02267
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.11740   11.11200   0.00540    0.04860
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.43280   10.42460   0.00820    0.07866
群益中國新機會基金N-美元                                         10.03960    0.00000  10.03960    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                         9.06940    9.04350   0.02590    0.28639
群益中國新機會基金-美元                                          10.73490   10.69250   0.04240    0.39654
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.81000    9.77000   0.04000    0.40942
群益平衡王基金                                                   19.73830   19.74080  -0.00250   -0.01266
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.09000    8.06000   0.03000    0.37221
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.93000    5.91000   0.02000    0.33841
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.27120   10.26540   0.00580    0.05650
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.48200   10.40030   0.08170    0.78555
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.52000    9.46000   0.06000    0.63425
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.48390    9.47860   0.00530    0.05592
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.67880    9.60340   0.07540    0.78514
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.02920   10.04310  -0.01390   -0.13840
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.93360    9.94860  -0.01500   -0.15077
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.70000    9.72000  -0.02000   -0.20576
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.71390    9.72740  -0.01350   -0.13878
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.67290    9.68750  -0.01460   -0.15071
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.88480    9.89850  -0.01370   -0.13840
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.40720   10.39250   0.01470    0.14145
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.77020    7.75920   0.01100    0.14177
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.56370   14.59280  -0.02910   -0.19941
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.76000   13.81000  -0.05000   -0.36206
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.35000   12.58000  -0.23000   -1.82830
群益印度中小基金-人民幣                                          16.38780   16.77820  -0.39040   -2.32683
群益印度中小基金-美元                                            15.53940   15.89200  -0.35260   -2.21873
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.22000   17.60000  -0.38000   -2.15909
群益多利策略組合基金                                             11.82000   11.80000   0.02000    0.16949
群益多重收益組合基金                                             13.84000   13.82000   0.02000    0.14472
群益多重資產組合基金                                             15.94000   15.92000   0.02000    0.12563
群益安家基金                                                     23.92000   23.91600   0.00400    0.01673
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04320   16.04310   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.84000   22.16000  -0.32000   -1.44404
群益亞太中小基金                                                 13.98000   13.93000   0.05000    0.35894
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.68000   17.67000   0.01000    0.05659
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.91150    9.89970   0.01180    0.11920
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.80200    7.79280   0.00920    0.11806
群益店頭市場基金                                                 97.48000   97.46000   0.02000    0.02052
群益東方盛世基金                                                 10.17000   10.06000   0.11000    1.09344
群益東協成長基金-人民幣                                          14.98100   14.90470   0.07630    0.51192
群益東協成長基金-美元                                            14.05880   13.97190   0.08690    0.62196
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.32000   13.23000   0.09000    0.68027
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.41970   11.41690   0.00280    0.02453
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               11.00740   10.98550   0.02190    0.19935
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.34070   10.32750   0.01320    0.12781
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.41420   10.41160   0.00260    0.02497
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                               10.04190   10.02190   0.02000    0.19956
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.43130    9.41920   0.01210    0.12846
群益長安基金                                                     29.45000   29.36000   0.09000    0.30654
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.18020   14.25960  -0.07940   -0.55682
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.12000   13.21000  -0.09000   -0.68130
群益真善美基金                                                   17.59040   17.59370  -0.00330   -0.01876
群益馬拉松基金                                                  119.21000  119.37000  -0.16000   -0.13404
群益深証中小板基金                                               15.95000   16.09000  -0.14000   -0.87011
群益創新科技基金                                                 31.38000   31.43000  -0.05000   -0.15908
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.27590   10.18570   0.09020    0.88556
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.08420   10.98690   0.09730    0.88560
群益華夏盛世基金-美元                                            11.04300   10.93400   0.10900    0.99689
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.45000   17.27000   0.18000    1.04227
群益奧斯卡基金                                                   27.63000   27.73000  -0.10000   -0.36062
群益新興金鑽基金-美元                                            14.01570   13.95970   0.05600    0.40115
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.26000   10.21000   0.05000    0.48972
群益葛萊美基金                                                   23.29000   23.42000  -0.13000   -0.55508
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.92000   18.90000   0.02000    0.10582
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.53000    8.54000  -0.01000   -0.11710
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.32000   13.29000   0.03000    0.22573
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.72300   11.69590   0.02710    0.23171
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.70860   11.67680   0.03180    0.27233
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.53520   11.50570   0.02950    0.25639
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  9.00500    8.98420   0.02080    0.23152
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.79000    9.76340   0.02660    0.27245
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.85000    8.83000   0.02000    0.22650
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.35730    9.33330   0.02400    0.25714
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路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
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德信大發基金                                                     30.60000   30.63000  -0.03000   -0.09794
德信中國精選成長基金                                             12.97000   12.94000   0.03000    0.23184
德信台灣主流中小基金                                             18.26000   18.31000  -0.05000   -0.27307
德信新興股票組合基金                                             12.03000   11.94000   0.09000    0.75377
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90430   11.90420   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.75650   10.76410  -0.00760   -0.07061
德信數位時代基金                                                 29.93000   29.88000   0.05000    0.16734
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63010   11.63000   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.47000   17.40000   0.07000    0.40230
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.44000   19.58000  -0.14000   -0.71502
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.63000    7.64000  -0.01000   -0.13089
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.62000   10.64000  -0.02000   -0.18797
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.35440   10.34470   0.00970    0.09377
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.38850   14.37600   0.01250    0.08695
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.52090    8.52240  -0.00150   -0.01760
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.70580   11.70550   0.00030    0.00256
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.66770   11.66700   0.00070    0.00600
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.24620   13.23560   0.01060    0.08009
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   19.36000   19.38000  -0.02000   -0.10320
摩根中小基金                                                     24.78000   24.76000   0.02000    0.08078
摩根中國A股基金                                                  16.15000   16.04000   0.11000    0.68579
摩根中國A股基金(美元)                                            13.24000   13.15000   0.09000    0.68441
摩根中國亮點基金                                                 14.93000   14.76000   0.17000    1.15176
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.87750   12.79470   0.08280    0.64714
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            14.07440   13.98090   0.09350    0.66877
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              11.17300   11.10530   0.06770    0.60962
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      14.10910   14.01900   0.09010    0.64270
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.86050   15.75440   0.10610    0.67346
摩根台灣金磚基金                                                 20.65000   20.62000   0.03000    0.14549
摩根台灣增長基金                                                 51.58000   51.54000   0.04000    0.07761
摩根平衡基金                                                     28.19000   28.17000   0.02000    0.07100
摩根全球α基金                                                   19.28000   19.27000   0.01000    0.05189
摩根全球平衡基金                                                 15.91600   15.90900   0.00700    0.04400
摩根全球發現基金                                                 13.19000   13.19000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.22810   10.19790   0.03020    0.29614
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            11.08670   11.05300   0.03370    0.30489
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.58200   10.55090   0.03110    0.29476
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.67060   11.63580   0.03480    0.29908
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.25780   11.23350   0.02430    0.21632
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      14.11160   14.08120   0.03040    0.21589
摩根亞洲基金                                                     59.87000   59.48000   0.39000    0.65568
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.15200    9.15730  -0.00530   -0.05788
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.56790   10.57420  -0.00630   -0.05958
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.47310    9.47980  -0.00670   -0.07068
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.86160   12.86880  -0.00720   -0.05595
摩根東方內需機會基金                                             19.02000   18.89000   0.13000    0.68819
摩根東方科技基金                                                 38.35000   38.10000   0.25000    0.65617
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.47000   10.43000   0.04000    0.38351
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          11.05000   11.01000   0.04000    0.36331
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.64000   10.61000   0.03000    0.28275
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.98000   11.94000   0.04000    0.33501
摩根金龍收成基金                                                 24.20000   24.11000   0.09000    0.37329
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05120   15.05110   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.50000   14.35000   0.15000    1.04530
摩根新金磚五國基金                                               12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
摩根新絲路基金                                                   11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
摩根新興35基金                                                   14.66000   14.61000   0.05000    0.34223
摩根新興日本基金                                                 26.32000   26.15000   0.17000    0.65010
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.34360    8.32880   0.01480    0.17770
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.42110   11.40090   0.02020    0.17718
摩根新興科技基金                                                 57.63000   57.67000  -0.04000   -0.06936
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.74550    8.73910   0.00640    0.07323
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.85370   10.84580   0.00790    0.07284
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.36210    9.32800   0.03410    0.36557
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.38260   10.34580   0.03680    0.35570
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.89940    9.86740   0.03200    0.32430
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.48530   10.44710   0.03820    0.36565
摩根龍揚基金                                                     36.17000   36.03000   0.14000    0.38857
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.74000   10.73000   0.01000    0.09320
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.84000   11.82000   0.02000    0.16920
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.56050    9.55120   0.00930    0.09737
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.36890   11.35790   0.01100    0.09685
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.29000   25.40000  -0.11000   -0.43307
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.97070   11.96880   0.00190    0.01587
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.31650   11.31540   0.00110    0.00972
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.48410   10.48260   0.00150    0.01431
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.87370   10.87200   0.00170    0.01564
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.29280   10.29180   0.00100    0.00972
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.53120    9.52980   0.00140    0.01469
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.14590   11.14940  -0.00350   -0.03139
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.74740   10.76720  -0.01980   -0.18389
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.50060   10.47400   0.02660    0.25396
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.21930   10.20930   0.01000    0.09795
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.44850   10.42240   0.02610    0.25042
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                               10.16830   10.15830   0.01000    0.09844
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.86680   11.87230  -0.00550   -0.04633
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.72980   11.73570  -0.00590   -0.05027
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.50810   10.50980  -0.00170   -0.01618
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.48800   11.49330  -0.00530   -0.04611
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.34850   11.35420  -0.00570   -0.05020
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.16490   10.16660  -0.00170   -0.01672
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.43510   23.51480  -0.07970   -0.33894
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13130   13.13120   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.15940   11.14870   0.01070    0.09598
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.77340    8.76500   0.00840    0.09584
聯邦精選科技基金                                                 12.78000   12.85000  -0.07000   -0.54475
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.41640   16.40890   0.00750    0.04571
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.78960   12.75480   0.03480    0.27284
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.47290   12.44250   0.03040    0.24432
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.05410   12.02470   0.02940    0.24450
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.02520   12.01650   0.00870    0.07240
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.30970   11.30200   0.00770    0.06813
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.98700   10.97910   0.00790    0.07195
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.05560    9.04940   0.00620    0.06851
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.60000   38.56000   0.04000    0.10373
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.85000   15.85000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.58000   13.57000   0.01000    0.07369
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.21000   14.20000   0.01000    0.07042
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.39000   13.39000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.51000    8.52000  -0.01000   -0.11737
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.08000   13.07000   0.01000    0.07651
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                12.19000   12.18000   0.01000    0.08210
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.74000   15.68000   0.06000    0.38265
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.61000   15.56000   0.05000    0.32134
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.91000   20.93000  -0.02000   -0.09556
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          19.15000   19.16000  -0.01000   -0.05219
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.98000   13.00000  -0.02000   -0.15385
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.46000   16.47000  -0.01000   -0.06072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        17.12000   17.13000  -0.01000   -0.05838
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          16.20000   16.22000  -0.02000   -0.12330
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.60000   10.62000  -0.02000   -0.18832
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.48000   16.49000  -0.01000   -0.06064
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)        15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)          15.00000    0.00000  15.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)        10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.56000   18.57000  -0.01000   -0.05385
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.53000   17.53000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.03000   11.04000  -0.01000   -0.09058
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.19000   14.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.89000   14.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.01000   14.01000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.69000    8.70000  -0.01000   -0.11494
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.00000   14.00000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            15.17000   15.16000   0.01000    0.06596
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              15.13000   15.12000   0.01000    0.06614
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                             9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97230   14.97220   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.89350   10.88470   0.00880    0.08085
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.19200    8.18540   0.00660    0.08063
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.90500   14.89450   0.01050    0.07050
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.58000   21.58000   0.00000    0.00000
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.95000   14.94000   0.01000    0.06693
瀚亞中國基金-新台幣                                              16.09000   16.05000   0.04000    0.24922
瀚亞巴西基金                                                      5.24000    5.28000  -0.04000   -0.75758
瀚亞外銷基金                                                     41.41000   41.38000   0.03000    0.07250
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.19000   11.19000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.60000   10.57000   0.03000    0.28382
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.73000    9.71000   0.02000    0.20597
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.65310   10.65880  -0.00570   -0.05348
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.49460   10.48720   0.00740    0.07056
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.43950   12.43670   0.00280    0.02251
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.20270   10.22020  -0.01750   -0.17123
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.96160    7.96540  -0.00380   -0.04771
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.44160    8.43550   0.00610    0.07231
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.45640    8.45450   0.00190    0.02247
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.53740    7.55040  -0.01300   -0.17218
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.36760    9.36550   0.00210    0.02242
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.78850    9.79310  -0.00460   -0.04697
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.86850    9.86150   0.00700    0.07098
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.76430    9.76210   0.00220    0.02254
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.33000   11.32000   0.01000    0.08834
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.78000   11.70000   0.08000    0.68376
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.97000   10.92000   0.05000    0.45788
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
瀚亞全球綠色金脈基金                                             16.55000   16.45000   0.10000    0.60790
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.33000   14.55000  -0.22000   -1.51203
瀚亞印度基金-美元                                                14.45000   14.65000  -0.20000   -1.36519
瀚亞印度基金-新台幣                                              30.74000   31.15000  -0.41000   -1.31621
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.81000   12.77000   0.04000    0.31323
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.88000   10.85000   0.03000    0.27650
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.59000   12.45000   0.14000    1.12450
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         12.03000   11.87000   0.16000    1.34794
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       16.32000   16.11000   0.21000    1.30354
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.40000   10.29000   0.11000    1.06900
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.62000   10.48000   0.14000    1.33588
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                       10.21000   10.08000   0.13000    1.28968
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.79000   11.79000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.26080   12.21340   0.04740    0.38810
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.19520   13.27370  -0.07850   -0.59140
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.66630   11.58730   0.07900    0.68178
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     11.15590   11.09250   0.06340    0.57156
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.81030   11.81410  -0.00380   -0.03216
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.87050    9.83420   0.03630    0.36912
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.19040   10.25100  -0.06060   -0.59116
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                       10.00730    9.93960   0.06770    0.68111
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.56050    9.50620   0.05430    0.57121
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.62790    9.63100  -0.00310   -0.03219
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.66190   14.65660   0.00530    0.03616
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.12220   11.13960  -0.01740   -0.15620
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.29510   11.29370   0.00140    0.01240
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     13.04230   13.03750   0.00480    0.03682
瀚亞非洲基金-南非幣                                              12.31000   12.28000   0.03000    0.24430
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.70000   22.41000   0.29000    1.29407
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52750   13.52730   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               24.20000   24.26000  -0.06000   -0.24732
瀚亞高科技基金                                                   59.70000   59.40000   0.30000    0.50505
瀚亞理財通基金                                                   24.75000   24.76000  -0.01000   -0.04039
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣             9.88000   10.01000  -0.13000   -1.29870
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.70000    9.84000  -0.14000   -1.42276
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.86000    9.99000  -0.13000   -1.30130
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.71000    9.83000  -0.12000   -1.22075
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.64000    9.78000  -0.14000   -1.43149
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元              9.91000   10.04000  -0.13000   -1.29482
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.72000    9.84000  -0.12000   -1.21951
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元               9.91000   10.01000  -0.10000   -0.99900
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.75000    9.85000  -0.10000   -1.01523
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.58000    9.69000  -0.11000   -1.13519
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.74000    9.83000  -0.09000   -0.91556
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.57000    9.68000  -0.11000   -1.13636
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.87000    9.97000  -0.10000   -1.00301
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.67000    9.76000  -0.09000   -0.92213
瀚亞菁華基金                                                     22.16000   22.12000   0.04000    0.18083
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.66390   12.62130   0.04260    0.33752
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.31620    9.28480   0.03140    0.33819
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.23300   11.23350  -0.00050   -0.00445
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.37310   10.45670  -0.08360   -0.79949
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.71910   11.69750   0.02160    0.18465
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.46720   10.44390   0.02330    0.22310
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.31460   10.30760   0.00700    0.06791
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.32120    9.32160  -0.00040   -0.00429
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.35340    8.42080  -0.06740   -0.80040
瀚亞新興豐收基金B-美元                                           10.18420   10.16550   0.01870    0.18396
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.11990    9.09950   0.02040    0.22419
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.50450    8.49870   0.00580    0.06825
瀚亞電通網基金                                                   15.44000   15.38000   0.06000    0.39012
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.09240   14.08640   0.00600    0.04259
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.44880   10.46610  -0.01730   -0.16530
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.56190   10.55840   0.00350    0.03315
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.05040   12.04530   0.00510    0.04234
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.91000   15.87000   0.04000    0.25205
瀚亞歐洲基金                                                     12.55000   12.52000   0.03000    0.23962
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