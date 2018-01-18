永利(01128-HK)荷官盜4789萬元籌碼

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澳門發生罕見賭場盜竊案，永利澳門(01128-HK)賭場貴賓廳一名49歲姓李男荷官前日清晨臨近收工時，趁監場離開及四下無人，掃走價值4,789萬元的籌碼，然後換上便服施施然離開，澳門司警已向各賭場發出「重點尋人」告示(左圖)，又指不排除有其他人涉案，賭場方面則已停用涉案籌碼。 澳門網媒《愛瞞日報》報道，李曾任賭場保安，約四、五年前轉任荷官，案發當日其當值時間是前一晚11時至當日清晨7時。前日清晨6時半，李如常在恆升貴賓會當值，期間監場臨時被召離開，而現場並無客人，李遂從褲管取出一個環保袋，裝走賭枱珠盤所有籌碼，包括40個面額100萬元的籌碼。 報道引述消息指，現場一名女荷官目擊整個過程，李曾以身上有「架生」威脅對方勿多管閒事，之後更換外套離開賭廳，再施施然從賭場大門駕駛電單車離開。另有傳李登上一輛掛有粵澳車牌的車輛。報道又提到，李的妻子亦在同一賭場任職，案發當日如常上班，隨後被警方帶走協助調查。 澳門司警昨午證實案件，但表示尚在調查中，未能透露更多案情，同時澄清，根據監控，發現李並未如外界所指持刀行兇，犯案時並無使用武器或武力。 賭場停用被盜籌碼 此外，報道指，永利已停用涉案100萬元面額的籌碼，原有1萬元籌碼亦停用，持有的客人須到帳房更換新籌碼。另有傳部分大額籌碼亦已改變顏色。報道同時指出，賭場有規定，監場若要離開賭枱，必須將賭枱的珠盤上鎖，但案發前監場並無將珠盤上鎖。 澳門博彩監察協調局昨要求相關博彩企業到局方解釋案件，檢視其現有制度是否有需要完善的地方，並且必須就案件提交詳細報告。博監局更與6間博彩企業舉行會議，敦促各企業加強監察及全面配合執法部門和博監局的相關工作，並審視現有機制與措施是否完善，強化人員的監察能力，以防同類事件再次發生。