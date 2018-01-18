長飛光纖光纜(06869-HK)建議終止國際核數師的委任

長飛光纖光纜(06869-HK)公布，畢馬威會計師事務所於公司的2016年年度股東週年大會獲公司聘任為國際核數師，審核公司就作出上市規則項下關於財務資料的披露而根據國際財務報告準則編製的財務報表。鑑於公司日後根據上市規則披露的財務報表是根據中國企業會計準則編製的，董事會建議終止重新委任畢馬威會計師事務所為公司的國際核數師，惟須待股東批准方可作實。

公司現時的中國核數師畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為一家獲財政部及中國證監會批准根據中國企業會計準則向於中國註冊成立的發行人提供審核服務的中國會計師事務所。待股東批准後，畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)將為唯一一名審核本公司就作出上市規則項下關於財務資料的披露而根據中國企業會計準則編製的財務報表的核數師，並遵照上市規則承擔國際核數師的角色。

畢馬威會計師事務所已確認，並無任何有關建議終止委任的事項需提請股東注意。董事會及公司審計委員會確認，公司與畢馬威會計師事務所在建議終止委任一事上並無意見分歧。董事會進一步確認，其並不知悉任何有關建議終止委任的事項需提請股東注意。

公司將召開股東大會，以考慮及酌情批准建議終止委任議案。股東通函將於適當時候寄發予股東，該股東通函將載明議案細節，以及召開股東大會的通知。

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