【復牌】神州數字(08255-HK)控股權易手至孫江濤

神州數字(08255-HK)公布，主席兼非執行董事魏中華及魏春明向執行董事兼行政總裁孫江濤持有的DataKingLimited出售合共1.0176億股股份，佔已發行股本約21.2%，總代價5088萬元，相當於每股0.5元，較停牌前收市價0.6元折讓約16.67%。

股份買賣完成後，孫江濤及其一致行動人合共持有已發行股本約51%，須按例提出要約收購，收購價為每股0.5元。要約人擬於要約截止後維持股份於創業板之上市地位。

孫江濤擬繼續集團之現有主要業務。於要約截止後，孫江濤將對集團之業務活動╱營運及財務狀況進行檢討，以為集團未來業務發展制定業務計劃及策略。視乎檢討結果而定及倘出現合適投資或業務機會，要約人可能會為公司尋求其他業務機會，此可能涉及收購或投資資產及╱或業務或與要約人之業務夥伴合作，旨在促進集團之業務增長及鞏固資產基礎以及拓闊其收入來源。於本聯合公告日期，要約人並無任何計劃，亦無就向本集團注入任何資產或業務進行任何討論或磋商。

孫江濤於2011年5月11日獲委任為執行董事。其於2004年10月加入集團。彼負責本集團的整體管理及業務發展工作。他同時還擔任神州付(北京)軟件技術有限公司、北京遊戲瓶科技有限責任公司及北京天機移聯有限公司的董事並擔任北京玩樂付科技有限公司董事長。所有上述公司均為公司附屬公司。

神州數字申請今早復牌。

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