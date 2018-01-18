富國警告：數字貨幣暴跌 股市也會受沖擊

富國銀行警告說，加密貨幣市場的持續拋售潮將沖擊股市。

富國銀行股票策略主管Christopher Harvey表示，投資者低估了這種情況。

Harvey表示：“我們看到這個市場泡沫很大，如果出現這種情況，它將會蔓延到股市。我不認為人們真的準備好了。”

周三，比特幣等加密貨幣暴跌，比特幣一度跌破10000美元。

Harvey表示，兩天的拋售並不會影響股市。但如果沖擊更深、更長，股市就會受到影響。

Harvey預計，標普500指數今年年底目標位為2863點。

Harvey認為，數字貨幣的沖擊將首先影響科技股，然後是金融股。他認為，投資者沒有意識到他們可能通過股票獲得了大量加密貨幣的風險頭寸。

目前，之前因區塊鏈大漲的股票，今日下跌。Longfin、Long Blockchain和Riot Blockchain今日均跌超10%。

對於數字貨幣，股神巴菲特表示不看好。他說：

“幾乎可以肯定數字貨幣最終將以悲劇告終，我自己永遠不會持有任何數字貨幣。但是悲劇以什麼樣的形式出現，我並不清楚。”

“如果可以給所有加密數字貨幣都買一份五年期的看跌期權，我樂意去做，但我永遠不會花分毫做空。”

而在解釋為何不做空時，巴菲特暗示他不了解數字貨幣，反問“為什麼我該做多或者做空我完全不了解的事呢。”

本文來自華爾街見聞

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