【港股解碼】背靠兩大一線房企，雅居樂旗下雅生活IPO

2017年年中，中國物業行業內達成了一筆高達10億元的並購——綠地控股將綠地物業以10億元（RMB，下同）的天價轉讓給了雅居樂物業，並同時宣布結成戰略合作夥伴。

兩個多月後，綠地控股又以10億元戰略入股雅居樂旗下物業板塊雅生活集團，取得雅生活集團20%的股份，成爲雅生活集團長期戰略性股東。

10億元，一來一去之間，雅居樂和綠地間的合作得以鞏固，同時也造就了中國物業管理行業內唯一一家、同時擁有兩家一線房企作爲股東的物業服務公司——雅生活。

綠地戰略入股雅居樂 圖源：雅居樂官網

在2017年的中期業績會上，雅居樂集團表示將分拆雅生活上市。日前，港交所已刊發雅生活聆訊後資料集，意味著雅生活闖關IPO成功。如今看來，之前連續兩起交易應該都是爲雅生活上市所做包裝，意在進一步提升雅生活公司估值。

規模化、資産化的未來

無論是上市也好，還是提升公司估值也罷，直接目的都是籌資。

根據聆訊後資料集披露，此次上市籌資所得資金將被用于：選擇性地戰略投資及收購、進一步開發雅生活一站式服務平台、發展雅生活的“管理數字化、服務專業化、流程標准化及操作機械化”，以及營運資金及一般公司用途。

可以發現，戰略投資及收購的優先級排在雅生活籌資計劃的第一位。這並不是一個個例，目前整個中國物業行業都在積極進行投資收購。遠一點有彩生活並購開元國際、中澳到家並購浙江永成物業，近一點有禹洲地産收購沿海家園，當代地産收購北京物業項目……整個市場都在向規模化的方向發展。

這種情況的出現是由兩大因素決定的：第一，對著中國城鎮化及人均可支配收入的增長，物業行業增長空間廣闊。再加上市場上商品房供給的增加、國家優惠政策的刺激，中國的物業行業正在向著搞市場集中度發展。

物業服務百強企業所占市場份額 數據來源：中指院

第二，規模化的運營對企業來說好處多多。通過統一的安排調度，物業公司各項資源的利用率將得到提升，進而有效降低公司的運營成本，也就是所謂的“規模經濟”。

高負債，高人力成本

根據相關財務數據，雅生活最近三年的收入和毛利率都持續增長。截止2016年12月31日，雅生活已實現收入12.45億元、毛利3.12億元。但數據同時顯示，雅生活2016年的資産負債率高達84%、資本負債率262.1%，換言之，雅生活是在背著高額負債的情況下申請上市的。

雅生活綜合全面收益表節選項目 圖源：港交所

更爲關鍵的一點是，雅生活目前的資産總值爲22.88億元，其中9.19億元都是收購綠地物業過程中産生的商譽，占比卻高達40.16%。如果雅生活不能從這筆收購中獲得預期回報，就不得不對這筆無形資産作出減值，雅生活的財務狀況難免不會進一步受到影響。

雅生活綜合資産負債率表 圖源：港交所

此外，物業行業作爲勞動力高密集度行業，以銷售成本入賬的雇員福利開支占雅生活的銷售成本總額始終保持在54%以上。隨著社會經濟的發展，各地員工最低工資都在不斷上升；加上雅生活不斷拓展業務，員工總數也勢必會不斷增加。兩方因素綜合影響，人力成本的大幅上升將會對雅生活的業務造成損害，並降低其盈利能力。

未來值得期待

除以上兩點風險因素外，雅生活的未來還是很值得期待的。一來雅生活在中國提供物業管理服務20多年，擁有豐富的行業經驗。根據中指院數據，雅生活的綜合實力名列中國物業服務百強企業第13位，建築面積名列22位，在行業中處于領先位置。

其母企雅居樂在旅遊地産領域的布局更是領先行業，向廣東、海南、雲南等多個具有發展潛力的17處旅遊地産提供管理服務。根據統計，2016年雅生活擁有的旅遊地産合約總建築面積位列中國物業服務百強企業首位！

同時，戰略入股的綠地控股也將爲雅生活的發展保駕護航。根據投資合作框架協議，自2018年1月1日始5年內，綠地控股將聘請雅生活作爲其物業管理服務供應商，每年交付管理物業面積將不少于700萬平方米，並額外提供300萬平方米的物業管理有限選擇權，而這正是雅樂居高溢價收購綠地物業的真實原因所在！

■ 作者｜熊思怡

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