A股異常波動 東北電氣(00042-HK)：存在機構股東減持行為

東北電氣(00042-HK)公布，公司A股股票于2018年1月16日、17日連續兩個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%。根據深交所的相關規定，屬于股票交易異常波動情況。

針對公司股票交易異常波動，公司董事會對有關事項進行了核查，并問詢了公司大股東及實際控制人，有關情況說明如下：

因籌劃重大資産重組事項，經向深圳證券交易所申請，公司A股股票于2017年8月29日上午開市起連續停牌，直至公司于2018年1月15日發布了《重大資産出售報告書(修訂稿)》等有關公告，并于2018年1月16日上午開市起複牌。目前本次重大資産出售工作正在繼續推進中。

公司于2017年8月7日收到中國證監會《中國證監會行政許可申請受理通知書》(171506号)，2017年8月16日收到《中國證監會行政許可項目審查一次回饋意見通知書》(171506号)。目前本次非公開發行H股股票事項正在中國證監會繼續審核中。

經查詢分析中國證券登記有限公司深圳分公司《融資融券投資者信用帳戶持股名冊》并比對深圳交易所2018年1月16日和17日公布的買入和賣出金額最大的前5名營業部交易公開信息，機構專用席位連續兩日累計買入金額為零，賣出金額為9334.21萬元，故存在機構股東減持行為。同時，公司大股東确認自身持股未發生變化。

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