國稅總局：進一步深化稅制改革 助力供給側結構性改革

1月17日，全國稅務工作會議在北京召開。會議的主要任務是，全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，傳達學習貫徹李克強總理、張高麗副總理重要批示精神，總結去年和過去五年稅收工作情況，研究今後一個時期稅收工作思路，部署2018年工作任務，高質量推進新時代稅收現代化。國家稅務總局黨組書記、局長王軍作工作報告。

會議要求，2018年，紮實完成好各項稅收任務，确保高質量推進新時代稅收現代化開好頭、布好局，更好發揮稅收在穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險中的積極作用，促進經濟高質量發展、增進民生福祉，為決勝全面建成小康社會作出新的更大貢獻。繼續堅決依法收好稅、堅決不收“過頭稅”、堅決落實減免稅、堅決打擊偷騙稅，不折不扣完成預算确定的稅收收入目标和預算确定的減稅目标。根據黨的十九大關于“深化稅收制度改革，健全地方稅體系”等要求，進一步深化稅制改革，助力供給側結構性改革，更有力服務實體經濟和小微企業發展。積極推動健全地方稅體系，加強對地稅工作的指導和服務。進一步抓好稅收領域“放管服”改革。

來源：證券時報APP

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