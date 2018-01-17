【海外樓盤】港人僅240萬港元 在曼谷竟可購入意想不到豪宅

泰國漸成香港人理想的退休地點，不但是因為當地物價宜人，而且樓價「親民」。試想想，閣下手持300萬港元，今時今日希望在港置業，真的難！但在泰國，就可以入住和風住宅。

泰國發展商Areeya Property推出以日式設計為主題的「Chalermnit Art De Maison」豪華住宅項目，入場價低至約240萬港元，以泰國樓價買入日式單位，相信是不少香港人夢寐以求的退休生活。

項目分2棟大樓，各高8層，由一房到兩房，兩房複式與三房複式，合共122個住宅單位，單位面積尺寸由33.4至161.25平方米(約355至1,733平方呎)不等，售價由981萬泰銖起(約240.4萬港元)，2017年6月已動工，預計2020年3月竣工。



此項目迎合港人愛熱鬧、愛方便的特徵。該項目毗鄰Thong Lo BTS車站，自家門步行約5分鐘可達，可乘車通往鄰近的Asok車站，出閘後數步路即抵曼谷熱門購物商場Terminal 21，自踏出家門計全程只需約20分鐘，百貨、餐廳一應俱全。對於退休人士，商場內的「添好運」點心餐廳，「一盅兩件」更可令他們有親切感。

而樓盤亦距近40年歷史的Samitivej Hospital不足1公里，步行約10分鐘可到，這對於港人來說，有保險與方便的「雙重」滿足感覺。



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