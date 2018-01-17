海隆控股(01623-HK)附屬就提供自動化陸地鑽機服務訂立兩份合同

海隆控股(01623-HK)公布，公司的間接全資附屬公司海隆石油技術服務有限公司近期就提供自動化陸地鑽機服務與阿曼石油開發有限公司訂立了兩份合同。該合同的初始運營期間為10年且可以進一步延長60個月。集團的HL58号鑽機及HL59号鑽機將分别為每份合同各自提供鑽機服務。每份合同每年的對價不少于每鑽機1000萬美元。

阿曼石油開發是阿曼蘇丹國領先的一家石油天然氣勘探及生産公司，并提供了大部分阿曼蘇丹國原油生産和天然氣供應，其是一家由阿曼蘇丹國政府(占60%的權益)與皇家荷蘭殼牌公司(占34%的權益)、道達爾石油公司(占4%的權益)以及Partex(占60%的權益)共同成立的合資公司。其第一個營利性石油發現于1962年，第一批石油産品在1967年出口。阿曼石油開發在約9萬平方公裡的特許區域内經營，擁有178個生産油田，21個生産工作站，約1萬個活躍油井，來自64個不同的國家的逾8800名員工，并擁有4萬多名承包商。

董事會相信訂立該長期服務合同，标志着集團的油田服務業務在海外市場，尤其是中東地區的重大突破，亦展示公司與大型石油生産商關系穩固且獲得彼等認可。董事會認為，該合同的訂立為集團在海外及中東市場的業務發展注入新動力。

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