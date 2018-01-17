工信部：不斷完善稀有金屬立法、稀土專用發票等管理制度

據工信部17日消息，為進一步推動稀土行業秩序整頓工作，加強部門間協同，1月16日，稀有金屬部際協調機制在京組織召開工作會。工業和信息化部副部長辛國斌出席會議并講話。

辛國斌指出，2016年底以來開展的新一輪秩序整頓工作，實現了稀土開采、冶煉分離、資源綜合利用、流通、出口等環節全覆蓋，查處了一批違法違規企業，行業市場秩序有所好轉，産品價格企穩回升，企業效益明顯改善，初步扭轉出口“量增價跌”態勢。

辛國斌指出，有關部門要不斷完善稀有金屬立法、稀土專用發票等管理制度，研究完善年度生産總量控制計劃的調整依據和辦法，全行業和各企業應將保持稀土産品市場價格穩定作為第一要務，避免價格大起大落。分工協作，共同推進。落實好稀有金屬部際協調機制主要職責，建立完善聯合督查機制，今年將以稀有金屬部際協調機制形式開展聯合專項督查，加強各部門在信息共享、誠信體系建設等方面的配合協作，形成政策合力。做實集團，加強自律。稀土大集團要真正負起責任，發揮行業主導作用，共同維護市場秩序，加快内部企業實質性整合，關閉、淘汰、轉産一批過剩分離産能，做實做精自身産業。

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