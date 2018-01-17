國家行政學院(香港)工商專業同學會：建議大灣區港人交港稅

中國國家行政學院(香港)工商專業同學會(CAGA)對推進大灣區內「商通」方面，提出五大建議，包括港人在大灣區工作只需交港稅。

「商通」五大建議：

1.「高端研發 引進人才」。建議增加研究型大學的研發經費及增加研發型的學額，開放更多具優秀研發技術的學者或學生來港任教或就讀，同時增加研究技術人員數目，確立高端研發中心地位。儘速推進落馬洲河套地區共同發展，成為粵港澳大灣區合作的先導區和示範區。

2.「大灣區內 港人港稅」。建議在大灣區內工作的港人，按照香港稅率進行納稅。

3.「開發離島 旅遊新寵」。港珠澳大橋和高鐵將改變香港交通格局，建議政府儘快制定大嶼山發展具體計劃和時間表，增設景點、酒店、購物、交通配套等設施，為香港整體經濟發展注入新動力。現時香港每年有約2000萬過境旅客，若能通過免費接送到景點、結合酒店及景點等業界優惠措施，可望將部分過境旅客轉化為過夜旅客，增加額外旅遊收入。

4.「負面清單 公正透明」。現時大灣區內營商環境大相逕庭，如企業註冊、勞工法等；建議設立正面清單和負面清單，共建一個公平透明高效營商環境。

5.「商事仲裁 解決紛爭」。建議在深圳前海「粵港澳商事調解聯盟」基礎上，充分利用香港實行普通法的優點，爭取安排區內外的融資合同在港簽署，採用本港法律為適用法律，在大灣區發展國際仲裁調解機制，成立粵港澳商事仲裁調解中心。

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