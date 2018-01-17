國家行政學院(香港)工商專業同學會：大灣區建港人養老基地

中國國家行政學院(香港)工商專業同學會(CAGA)就粵港澳大灣區規劃的戰略機遇，關於推動大灣區「人通」方面，報告提出六大建議，包括於區內設立港人養老基地。

人通六大建議：

1.「專業資格 雙向互認」。建議重點服務領域的專業人士，已擁有本地執業資格者，只需提供相關工作經驗證明，通過有關當地法律法規考試，無需再重複專業知識考試，即可獲得執業資格。

2.「回鄉卡證 居民待遇」。為便利香港及澳門居民往返大灣區內地所有口岸、機場、碼頭和火車站等交通公共場所，可憑回鄉證自助過關。

3.「轉移支付 便利港人」。香港政府通過轉移支付補貼方式，為港人在大灣區內基本生活要素提供便利。例如可考慮在區內主要城市建立港式醫院，提供公立醫療服務，香港特區政府給予補貼。又建議三地政府協商，取消大灣區內三地電話國際長途和漫遊費用。

4.「港式醫院 內地診治」。香港醫院與區內的內地醫院合作建立港式醫院，滿足在內地生活港人的就醫需要。大灣區內醫療保險互通，長者醫療券互認，支持跨境轉診，考慮設立跨境救護車牌照，配備跨境救護團隊。

5.「灣區電視 互轉互播」。推動中央電視台、廣東省內主電視頻道能在香港全面落地轉播；同時香港電視台也名正言順在大灣區播出(新聞除外)，增加收視率。

6.「安老養老 依託內地」。於區內建立港人的養生、安老、退休療養基地；設立特別通道讓行動不便長者可以在專用車輛上驗證，直接回港醫院專科覆診。特區政府向養老基地購買床位，安排符合長期照顧者資格長者入住。另在香港境內建立安老基地，可於大灣區招用護理人員，輸入外勞。

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