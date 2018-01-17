◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月17日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23929 5027 476.01 0059 富邦金融 15067 4973 302.98 0058 富邦發達 7399 4196 176.33 0051 元大中型100 10983 9500 115.61 0055 元大MSCI金融 32781 38154 85.92 00704L 台新MSCI台灣正2 4246 5378 78.95 0054 元大台商50 9157 12124 75.53 00702 國泰標普低波高息 9291 13688 67.88 00707R 元大S&P日圓反1 3973 5855 67.86 00657 國泰日經225 4350 6828 63.71 0052 富邦科技 3769 6000 62.82 00714 群益道瓊美國地產 3469 5567 62.31 00691R 兆豐藍籌30反1 2857 4606 62.03 0053 元大電子 3742 6988 53.55 00705R 台新MSCI台灣反1 3855 7315 52.70 00635U 元大S&P黃金 24119 49014 49.21 00698L 元大美債7-10正2 2752 5649 48.72 00692 富邦公司治理 50027 114280 43.78 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 00663L 國泰臺灣加權正2 2361 6309 37.42 0061 元大寶滬深 163156 439116 37.16 006206 元大上證50 53023 155278 34.15 00652 富邦印度 3685 11035 33.39 00688L 國泰20年美債正2 1396 4615 30.25 00689R 國泰20年美債反1 1626 5389 30.17 00667 元大韓國 1619 5429 29.82 00633L 富邦上証正2 167473 582458 28.75 008201 BP上證50 747 2749 27.17 006207 FH滬深 43124 167392 25.76 00649 FH香港 2585 10772 24.00