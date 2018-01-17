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◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月17日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23929      5027   476.01  
0059   富邦金融             15067      4973   302.98  
0058   富邦發達              7399      4196   176.33  
0051   元大中型100          10983      9500   115.61  
0055   元大MSCI金融         32781     38154    85.92  
00704L 台新MSCI台灣正2       4246      5378    78.95  
0054   元大台商50            9157     12124    75.53  
00702  國泰標普低波高息      9291     13688    67.88  
00707R 元大S&P日圓反1        3973      5855    67.86  
00657  國泰日經225           4350      6828    63.71  
0052   富邦科技              3769      6000    62.82  
00714  群益道瓊美國地產      3469      5567    62.31  
00691R 兆豐藍籌30反1         2857      4606    62.03  
0053   元大電子              3742      6988    53.55  
00705R 台新MSCI台灣反1       3855      7315    52.70  
00635U 元大S&P黃金          24119     49014    49.21  
00698L 元大美債7-10正2       2752      5649    48.72  
00692  富邦公司治理         50027    114280    43.78  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
00663L 國泰臺灣加權正2       2361      6309    37.42  
0061   元大寶滬深          163156    439116    37.16  
006206 元大上證50           53023    155278    34.15  
00652  富邦印度              3685     11035    33.39  
00688L 國泰20年美債正2       1396      4615    30.25  
00689R 國泰20年美債反1       1626      5389    30.17  
00667  元大韓國              1619      5429    29.82  
00633L 富邦上証正2         167473    582458    28.75  
008201 BP上證50               747      2749    27.17  
006207 FH滬深               43124    167392    25.76  
00649  FH香港                2585     10772    24.00
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