【港股收評】十年磨劍 終創新高 希瑪(03309-HK)升勢停不了

港股十年磨一劍，今日終於創下歷來新高，雖然與美國﹑英國及德國等主要市場相比，港股破頂需要更長時間，但是港股終於趕上尾班車。說真的，今早大市低開兼且跌幅曾擴大至逾200點，想不到大市最終可以逐步收復失地之餘，更拗腰倒升收市，反映出目前大市上升動力實在太驚人。雖則目前歐洲股市初段報跌，但是下跌幅度不大，只要美國股市今晚可以回復升勢，相信明日大市要破32000點並無太大困難。後市市況應該如何預測，是否先考慮先行獲利？並無明顯看法，但是加注就肯定不建議，大市經過連日升市後，相信總要有調整。調整會多深，難說，但是在調整前反而走勢不會太波動，這是直覺，目前就如火箭升空一樣，所以不宜估頂。

恆生指數以歷來高位收市，報21983點，升79點；國企指數收市報12869點，升82點，成交額為1782.55億元，成2017年7月10日以來，成交額最高的一日。

若今日大市最大單一貢獻為騰訊控股(00700-HK)，合共為大市貢獻34點升幅，內銀集團則是最大升幅來源，三大內銀股合共推高大市55點。再加上兩大重磅股匯豐控股(00005-HK)及香港交易所(00388-HK)，合共帶動大市上揚126點。

可惜今日資源股及內房股表現疲弱，拖累了大市表現，其中宣布集資234億元的碧桂園(02007-HK)全日跌5.5%，已拖低了大市23點，同時三大油股今日同告低收，若非今日資源股及內房股回落，相信今日大市可以突破32000點。

消費股今日再次獲得投資者追捧，蒙牛乳業(02319-HK)升幅更逾5%，為今日表現最佳的藍籌股。消費股近期太強勢，暫時無須太早考慮獲利。

在周一掛牌的希瑪眼科(03309-HK)今日再升逾3成，股價力迫10元，希瑪股價在哪一個水平才是頂位？根本難以預料，無必要作預測，上市三日股價較招股價已高出2.4倍，為何仍要作出預測？

2018年1月17日下午4時56分

文﹕張偉倫

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