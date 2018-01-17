穆迪上調復星國際(00656-HK)評級至「Ba2」 展望為「穩定」

復星國際(00656-HK)公布，接獲穆迪的通知，將復星國際的評級，由「Ba3 積極」提升至「Ba2 穩定」。本次穆迪上調復星國際評級，充分彰顯了評級機構認同復星持續進化的發展戰略，遵守價值投資紀律和財務紀律，專注於提升投後管理和為企業賦能增值。
穆迪指出，復星的企業評級上調至「Ba2穩定」，主要基於復星業務狀況的提升，預計未來的業績波動性會降低。復星的投資戰略日益透明，同時投資專注於更加穩定和多元化的業務，加強了其對抗周期性風險的能力。
此次上調公司評級，還考慮到復星能夠有效進行投後管理，提升所收購企業的業績表現。例如，葡保自2014年被復星收購以來，保持其在葡萄牙市場領先的行業地位，並在擴展國際業務的同時，持續錄得盈利。復星的投資佈局進一步多元化，有效並進一步分散了投資組合的地域性風險，從而改善投資組合的質量。
穆迪認同復星歷年來注重投退平衡的投資策略，在優化債務結構、拉長債務久期，靈活運用多融資平台，有效控制整體債務率，穩步提高產業公司分紅率，確保公司流動性等方面的努力和成效。
同日，復星宣布與三元成功完成收購法國健康食品百年品牌St-Hubert。近年來，市場對健康食品的需求在強勁增長，St-Hubert的健康食品和技術創新，有效抓住了消費者對健康食品的強大需求。復星與三元聯手，把St-Hubert引進中國，將為中國家庭客戶帶來健康優質的食品選擇，而此次成功收購法國健康食品百年品牌St-Hubert，也是復星踐行「中國動力嫁接全球資源」 的又一成功案例。在全球愈發深度融合的環境中，復星一直強調公司要堅定「走出去」，發掘更多優質海外項目之餘，同時需要與中國動力相結合，並要「引回來」。
2017年，復星完成了戰略進化升級，即「以家庭客戶為中心，智造植根中國的全球幸福生態系統」。為了實現這個目標，復星未來除了會繼續踐行「中國動力嫁接全球資源」的策略以尋求更多投資收購機會外，同時還會更積極提高產品力、有效執行C2M(客戶到智造者) 策略、著力提升產業運營能力，以及更加強調科技引領的力量，即不斷加大對技術、研發以及人工智能等創新項目的投放力度。
更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)