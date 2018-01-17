上海電氣(02727-HK)作為原告向法院遞交多份判令請求

上海電氣(02727-HK)公告稱，近日，公司及全資附屬公司電氣租賃作為原告已向上海市高級人民法院遞交了起訴狀，公司請求判令被告一王志軍及被告二官紅岩向公司支付欠款人民币848,209,829.37元及延遲付款利息人民币108,809,400元，兩項金額合計人民币957,019,229.37元，并承擔訴訟費。

電氣租賃請求判令被告一嘉潤公司向電氣租賃支付《融資租賃合同》項下全部到期未付及未到期租金總額人民币746,535,167.04元，違約金人民币92,533,000.00元、遲延履行金人民币58,905,556.77元及殘值轉讓費人民币10,000元，被告二安泰信公司及被告叁王志軍對上述訴訟請求金額承擔共同連帶保證責任;請求判令電氣租賃有權在上述訴訟請求範圍内拍賣、變賣被告四青島盛世嘉業商業發展有限公司根據《抵押合同》所提供的抵押物并獲得優先受償，并承擔訴訟費。

截止2016年度，公司已對上述項目累計計提應收款項壞賬準備合計人民币169,372,721.89元，由于上述兩項訴訟案件將進入審理中，尚未判決，對公司本期利潤或期後利潤的影響尚存在不确定性。

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