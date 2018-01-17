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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/01/16  107/01/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.25460   10.25080   0.00380    0.03707
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.89280    9.89250   0.00030    0.00303
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.04630   10.04480   0.00150    0.01493
中國信託台灣活力基金                                             14.42000   14.40000   0.02000    0.13889
中國信託台灣優勢基金                                             16.98000   16.99000  -0.01000   -0.05886
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.55630   11.59470  -0.03840   -0.33119
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.63260   10.70370  -0.07110   -0.66426
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                        10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95770   10.95760   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 18.41090   18.39890   0.01200    0.06522
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元大2001基金                                                     66.41000   66.00000   0.41000    0.62121
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17730   11.17410   0.00320    0.02864
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.57040   10.53830   0.03210    0.30460
元大上證50基金                                                   35.21000   34.99000   0.22000    0.62875
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.35000   13.50000  -0.15000   -1.11111
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.20000   12.30000  -0.10000   -0.81301
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.84000   13.90000  -0.06000   -0.43165
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.86600   13.86400   0.00200    0.01443
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.93000   17.96300  -0.03300   -0.18371
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    12.03700   12.13700  -0.10000   -0.82393
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.86500   11.93100  -0.06600   -0.55318
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.34000    3.38000  -0.04000   -1.18343
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.32000   15.45000  -0.13000   -0.84142
元大中國高收益點心債券基金                                       11.23140   11.20570   0.02570    0.22935
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.46350   10.47990  -0.01640   -0.15649
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.78820    9.80360  -0.01540   -0.15709
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.86550    9.85380   0.01170    0.11874
元大巴西指數基金                                                  6.58900    6.59100  -0.00200   -0.03034
元大巴菲特基金                                                   30.78000   30.99000  -0.21000   -0.67764
元大日經225基金                                                  30.05000   29.77000   0.28000    0.94054
元大台商收成基金                                                 24.44000   24.37000   0.07000    0.28724
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.77000   12.80000  -0.03000   -0.23438
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.47000   37.25000   0.22000    0.59060
元大台灣中型100基金                                              32.52000   32.41000   0.11000    0.33940
元大台灣加權股價指數基金                                         25.27100   25.19600   0.07500    0.29767
元大台灣卓越50基金                                               85.20000   85.02000   0.18000    0.21171
元大台灣金融基金                                                 17.28000   17.26000   0.02000    0.11587
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.15000   31.07000   0.08000    0.25748
元大台灣高股息基金                                               25.89000   25.73000   0.16000    0.62184
元大台灣電子科技基金                                             36.54000   36.38000   0.16000    0.43980
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.83000   13.70000   0.13000    0.94891
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.79000    9.70000   0.09000    0.92784
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.26000   13.17000   0.09000    0.68337
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.31400   13.16100   0.15300    1.16253
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.11000    9.22000  -0.11000   -1.19306
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.97000    7.06000  -0.09000   -1.27479
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.67000    8.61000   0.06000    0.69686
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.87000    6.83000   0.04000    0.58565
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                 10.08200   10.07900   0.00300    0.02976
元大印度指數基金                                                 10.44300   10.43100   0.01200    0.11504
元大印度基金                                                     13.88000   13.90000  -0.02000   -0.14388
元大多多基金                                                     19.45000   19.43000   0.02000    0.10293
元大多福基金                                                     56.34000   56.24000   0.10000    0.17781
元大亞太成長基金                                                 10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.84470    8.83620   0.00850    0.09620
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.42700    7.41980   0.00720    0.09704
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.59500   10.54200   0.05300    0.50275
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                      10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.37000   10.34000   0.03000    0.29014
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.21100   10.22700  -0.01600   -0.15645
元大卓越基金                                                     53.13000   53.42000  -0.29000   -0.54287
元大店頭基金                                                      8.96000    8.94000   0.02000    0.22371
元大泛歐成長基金                                                 10.12000   10.11000   0.01000    0.09891
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15660   10.15490   0.00170    0.01674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.10760    9.12010  -0.01250   -0.13706
元大高科技基金                                                   17.48000   17.45000   0.03000    0.17192
元大得利貨幣市場基金                                             16.21130   16.21110   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95230   11.95210   0.00020    0.00167
元大富櫃50基金                                                   14.96000   14.88000   0.08000    0.53763
元大華夏中小基金                                                  9.24000    9.33000  -0.09000   -0.96463
元大新中國基金-人民幣                                            12.75000   12.91000  -0.16000   -1.23935
元大新中國基金-美元                                              12.79300   12.89000  -0.09700   -0.75252
元大新中國基金-新台幣                                            12.20000   12.32000  -0.12000   -0.97403
元大新主流基金                                                   25.05000   24.98000   0.07000    0.28022
元大新東協平衡基金-美元                                          10.69100   10.62900   0.06200    0.58331
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
元大新興市場ESG策略基金                                          13.59000   13.66000  -0.07000   -0.51245
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.66050   11.69510  -0.03460   -0.29585
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.55960   11.53930   0.02030    0.17592
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.53760   11.53990  -0.00230   -0.01993
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.38670   10.38880  -0.00210   -0.02021
元大新興亞洲基金                                                 12.58000   12.64000  -0.06000   -0.47468
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                       10.05880   10.05420   0.00460    0.04575
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                         10.04880   10.04410   0.00470    0.04679
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.90190    9.91680  -0.01490   -0.15025
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.89190    9.90680  -0.01490   -0.15040
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06460   15.06440   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     36.76000   36.69000   0.07000    0.19079
元大滬深300單日反向1倍基金                                       12.92000   13.06000  -0.14000   -1.07198
元大滬深300單日正向2倍基金                                       22.30000   21.81000   0.49000    2.24668
元大精準中小基金                                                 22.92000   22.91000   0.01000    0.04365
元大摩臺基金                                                     39.47000   39.38000   0.09000    0.22854
元大標智滬深300基金                                              20.43000   20.13000   0.30000    1.49031
元大歐洲50基金                                                   25.57000   25.54000   0.03000    0.11746
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.94010    9.91410   0.02600    0.26225
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.11030   10.11010   0.00020    0.00198
元大績效基金                                                     52.38000   52.21000   0.17000    0.32561
元大韓國KOSPI200基金                                             24.85000   24.64000   0.21000    0.85227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.07000   16.04000   0.03000    0.18703
日盛上選基金                                                     31.90000   31.81000   0.09000    0.28293
日盛小而美基金                                                   19.74000   19.74000   0.00000    0.00000
日盛中國內需動力基金                                             11.87000   12.00000  -0.13000   -1.08333
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.81410   11.87400  -0.05990   -0.50446
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.22060   10.32000  -0.09940   -0.96318
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.11890   12.10790   0.01100    0.09085
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.47790   10.51690  -0.03900   -0.37083
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.93220   10.93380  -0.00160   -0.01463
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.43620    9.48100  -0.04480   -0.47252
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      13.32000   13.39000  -0.07000   -0.52278
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.39000   13.41000  -0.02000   -0.14914
日盛日盛基金                                                     14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
日盛目標收益組合基金(美元)                                       10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                     10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
日盛全球新興債券基金A                                            11.14500   11.14610  -0.00110   -0.00987
日盛全球新興債券基金B                                             8.90630    8.94600  -0.03970   -0.44377
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49230    2.50660  -0.01430   -0.57049
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.79440    1.81460  -0.02020   -1.11319
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38980    0.38970   0.00010    0.02566
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.28170    0.28330  -0.00160   -0.56477
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.88000   12.88880  -0.00880   -0.06828
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.14950    9.20560  -0.05610   -0.60941
日盛亞洲機會基金                                                  7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
日盛首選基金                                                     16.54000   16.54000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                   16.98000   16.89000   0.09000    0.53286
日盛貨幣市場基金                                                 14.73060   14.73040   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   37.00000   37.02000  -0.02000   -0.05402
日盛精選五虎基金                                                 37.97000   37.98000  -0.01000   -0.02633
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.44970   13.44960   0.00010    0.00074
台新2000高科技基金                                               36.72000   36.52000   0.20000    0.54765
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.42000   18.46000  -0.04000   -0.21668
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.62000   21.50000   0.12000    0.55814
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12550   14.12530   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.85510    9.87170  -0.01660   -0.16816
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.62860   10.59650   0.03210    0.30293
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.83670    9.82620   0.01050    0.10686
台新中國通基金                                                   49.91000   49.87000   0.04000    0.08021
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   17.26900   17.22800   0.04100    0.23798
台新中國精選中小基金                                             12.37000   12.59000  -0.22000   -1.74742
台新主流基金                                                     24.55000   24.53000   0.02000    0.08153
台新台灣中小基金                                                 39.59000   39.43000   0.16000    0.40578
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          11.17020   11.13160   0.03860    0.34676
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                        10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.74020   11.69950   0.04070    0.34788
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.75000   10.74000   0.01000    0.09311
台新印度基金                                                     17.28000   17.31000  -0.03000   -0.17331
台新亞美短期債券基金                                             10.98010   10.99460  -0.01450   -0.13188
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.16470    9.16790  -0.00320   -0.03490
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31720    0.31660   0.00060    0.18951
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.23440   12.23870  -0.00430   -0.03513
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41690    0.41620   0.00070    0.16819
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06460   11.06450   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                               30.60240   30.44460   0.15780    0.51832
台新智慧生活基金-美元                                            10.28450   10.26570   0.01880    0.18313
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.84730    9.83990   0.00740    0.07520
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.64250    9.65460  -0.01210   -0.12533
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.17480   10.16750   0.00730    0.07180
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.96720    9.97980  -0.01260   -0.12626
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.69000   10.70250  -0.01250   -0.11680
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36060    0.36030   0.00030    0.08326
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.26990    8.27950  -0.00960   -0.11595
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28870    0.28850   0.00020    0.06932
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.62000    6.68000  -0.06000   -0.89820
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.21000   19.08000   0.13000    0.68134
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.87000    8.89000  -0.02000   -0.22497
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.23750   12.25170  -0.01420   -0.11590
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.14730   10.15910  -0.01180   -0.11615
未來資產亞洲新富基金                                             22.42000   22.45000  -0.03000   -0.13363
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53760   12.53750   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                               11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
未來資產新興市場債券基金A                                         9.18620    9.18850  -0.00230   -0.02503
未來資產新興市場債券基金B                                         7.23500    7.23680  -0.00180   -0.02487
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.85000   11.85000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.88510   10.88210   0.00300    0.02757
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.91150    9.88340   0.02810    0.28432
永豐中小基金                                                     49.87000   49.94000  -0.07000   -0.14017
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.87000    4.92000  -0.05000   -1.01626
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.33000   22.50000  -0.17000   -0.75556
永豐主流品牌基金                                                 16.12000   16.04000   0.08000    0.49875
永豐永豐基金                                                     33.96000   33.96000   0.00000    0.00000
永豐亞洲民生消費基金                                             13.55000   13.56000  -0.01000   -0.07375
永豐南非幣2021保本基金                                           12.49010   12.46200   0.02810    0.22549
永豐高科技基金                                                   22.13000   22.05000   0.08000    0.36281
永豐貨幣市場基金                                                 13.84810   13.84800   0.00010    0.00072
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.80970    7.80680   0.00290    0.03715
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.62830   11.62400   0.00430    0.03699
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.39000   21.20000   0.19000    0.89623
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.75000   54.62000   0.13000    0.23801
永豐領航科技基金                                                 37.25000   37.10000   0.15000    0.40431
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.62000   12.52000   0.10000    0.79872
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.21000   12.12000   0.09000    0.74257
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
永豐趨勢平衡基金                                                 45.73000   45.69000   0.04000    0.08755
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.32520   11.32420   0.00100    0.00883
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.75000   12.81000  -0.06000   -0.46838
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.74000   12.77000  -0.03000   -0.23493
兆豐國際中小基金                                                 15.44000   15.48000  -0.04000   -0.25840
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.13000   16.17000  -0.04000   -0.24737
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.10000   22.14000  -0.04000   -0.18067
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.44000   22.44000   0.00000    0.00000
兆豐國際生命科學基金                                             15.96000   15.99000  -0.03000   -0.18762
兆豐國際全球基金                                                 32.36000   32.42000  -0.06000   -0.18507
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15720   10.15530   0.00190    0.01871
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.49240    9.50510  -0.01270   -0.13361
兆豐國際國民基金                                                 24.33000   24.22000   0.11000    0.45417
兆豐國際第一基金                                                 13.57000   13.58000  -0.01000   -0.07364
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.29140   10.29880  -0.00740   -0.07185
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.37160    8.37770  -0.00610   -0.07281
兆豐國際萬全基金                                                 20.43000   20.49000  -0.06000   -0.29283
兆豐國際電子基金                                                 26.20000   26.19000   0.01000    0.03818
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.13000   22.10000   0.03000    0.13575
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.20000   17.24000  -0.04000   -0.23202
兆豐國際豐台灣基金                                               32.63000   32.51000   0.12000    0.36912
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46860   12.46850   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.59000   11.53000   0.06000    0.52038
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                     10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.37000   11.36000   0.01000    0.08803
合庫全球新興市場基金                                             10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.95000   10.92000   0.03000    0.27473
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.22000   11.19000   0.03000    0.26810
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.87000   10.83000   0.04000    0.36934
合庫貨幣市場基金                                                 10.10360   10.10340   0.00020    0.00198
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.08050   10.04020   0.04030    0.40139
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.35300   10.34270   0.01030    0.09959
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.58990   10.58520   0.00470    0.04440
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.10990   12.09420   0.01570    0.12981
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.98540   13.96800   0.01740    0.12457
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.74670    9.74950  -0.00280   -0.02872
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.35480   10.34100   0.01380    0.13345
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.55970    8.55590   0.00380    0.04441
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.68230    9.66940   0.01290    0.13341
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.94720   10.93340   0.01380    0.12622
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.80490   10.80270   0.00220    0.02037
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.38790   10.32310   0.06480    0.62772
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.81530    9.77320   0.04210    0.43077
安聯中國東協基金                                                 16.87000   16.93000  -0.06000   -0.35440
安聯中國策略基金                                                 16.34000   16.24000   0.10000    0.61576
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.00000   15.10000  -0.10000   -0.66225
安聯中華新思路基金-美元                                          14.92000   14.93000  -0.01000   -0.06698
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.40000   13.43000  -0.03000   -0.22338
安聯台灣大壩基金                                                 24.93000   24.85000   0.08000    0.32193
安聯台灣科技基金                                                 42.51000   42.13000   0.38000    0.90197
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45860   12.45840   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 28.47000   28.41000   0.06000    0.21119
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.01930   12.02000  -0.00070   -0.00582
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.09100   11.09100   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.77830   10.78010  -0.00180   -0.01670
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.38720    9.39000  -0.00280   -0.02982
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.16590    9.16590   0.00000    0.00000
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.88340    8.88490  -0.00150   -0.01688
安聯全球計量平衡基金                                             13.28000   13.25000   0.03000    0.22642
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.19180   12.19060   0.00120    0.00984
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.70610   10.70510   0.00100    0.00934
安聯全球新興市場基金                                             19.26000   19.39000  -0.13000   -0.67045
安聯亞洲動態策略基金                                             26.07000   26.22000  -0.15000   -0.57208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.02120   10.01200   0.00920    0.09189
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.87120    9.86210   0.00910    0.09227
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.97250   84.96690   0.00560    0.00659
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.88930   12.85470   0.03460    0.26916
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.34950   68.34720   0.00230    0.00337
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.28520   10.25760   0.02760    0.26907
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52560    2.52590  -0.00030   -0.01188
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.63850   10.62120   0.01730    0.16288
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14170    2.14840  -0.00670   -0.31186
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.95210    8.93680   0.01530    0.17120
宏利台灣動力基金                                                 30.70000   30.77000  -0.07000   -0.22749
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.85400   10.83250   0.02150    0.19848
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.19500   10.19470   0.00030    0.00294
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.80440    8.78510   0.01930    0.21969
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.51960    8.51940   0.00020    0.00235
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
宏利全球債券組合基金                                             13.35780   13.35930  -0.00150   -0.01123
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.83130    2.82900   0.00230    0.08130
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.05680   12.04990   0.00690    0.05726
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.09550    9.09130   0.00420    0.04620
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.38860    2.39840  -0.00980   -0.40861
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.97020   10.97880  -0.00860   -0.07833
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.64230    4.68430  -0.04200   -0.89661
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.74140    0.74430  -0.00290   -0.38963
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     21.18000   21.29000  -0.11000   -0.51667
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.22870   71.98620  -0.75750   -1.05229
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.56870   11.46330   0.10540    0.91946
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.75470   11.75230   0.00240    0.02042
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.53560   10.53210   0.00350    0.03323
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20870   10.21280  -0.00410   -0.04015
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.38720    9.38290   0.00430    0.04583
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.91940    8.91650   0.00290    0.03252
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.74720    8.75060  -0.00340   -0.03885
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.96150    8.96010   0.00140    0.01562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89350    2.89320   0.00030    0.01037
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42400    0.42380   0.00020    0.04719
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.82570   12.82690  -0.00120   -0.00936
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.96200    0.97090  -0.00890   -0.91668
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.05760    8.05770  -0.00010   -0.00124
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.24960    2.24940   0.00020    0.00889
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32340    0.32310   0.00030    0.09285
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.96570    9.96880  -0.00310   -0.03110
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.36720    0.37060  -0.00340   -0.91743
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61700   13.61690   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.94000    2.95000  -0.01000   -0.33898
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.02000   13.10000  -0.08000   -0.61069
宏利臺灣股息收益基金                                             28.95000   28.98000  -0.03000   -0.10352
宏利澳幣保本基金                                                 11.79140   11.78880   0.00260    0.02205
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.87000   11.91000  -0.04000   -0.33585
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.20000   12.17000   0.03000    0.24651
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.96000   11.96000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.91600   12.91590   0.00010    0.00077
貝萊德寶利基金                                                   25.00000   24.98000   0.02000    0.08006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.03060   11.02540   0.00520    0.04716
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.88390    9.85290   0.03100    0.31463
保德信大中華基金                                                 32.07000   32.10000  -0.03000   -0.09346
保德信中小型股基金                                               44.87000   44.80000   0.07000    0.15625
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.29000   11.57000  -0.28000   -2.42005
保德信中國中小基金-美元                                          11.62000   11.86000  -0.24000   -2.02361
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.75000   10.99000  -0.24000   -2.18380
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.29770   10.23720   0.06050    0.59098
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.26920   10.20980   0.05940    0.58179
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.40770   10.34640   0.06130    0.59248
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              11.01070   10.94580   0.06490    0.59292
保德信中國品牌基金-人民幣                                        11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
保德信中國品牌基金-美元                                          10.83000   10.74000   0.09000    0.83799
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.82000   11.72000   0.10000    0.85324
保德信台商全方位基金                                             34.29000   34.33000  -0.04000   -0.11652
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.37960   10.36130   0.01830    0.17662
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.94090   10.92200   0.01890    0.17305
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.43340    9.43560  -0.00220   -0.02332
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.93470    9.93710  -0.00240   -0.02415
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.80720    8.80360   0.00360    0.04089
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.10870   11.10410   0.00460    0.04143
保德信亞太基金                                                   23.24000   23.25000  -0.01000   -0.04301
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.98550    8.98200   0.00350    0.03897
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.52670   11.52210   0.00460    0.03992
保德信店頭市場基金                                               35.08000   35.01000   0.07000    0.19994
保德信拉丁美洲基金                                                7.58000    7.53000   0.05000    0.66401
保德信金平衡基金                                                 29.49000   29.49000   0.00000    0.00000
保德信金滿意基金                                                 41.31000   41.18000   0.13000    0.31569
保德信科技島基金                                                 25.14000   25.03000   0.11000    0.43947
保德信高成長基金                                                 88.12000   88.09000   0.03000    0.03406
保德信第一基金                                                   25.44000   25.42000   0.02000    0.07868
保德信貨幣市場基金                                               15.72610   15.72590   0.00020    0.00127
保德信新世紀基金                                                 10.19000   10.22000  -0.03000   -0.29354
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.69600    8.69720  -0.00120   -0.01380
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.21700   11.21850  -0.00150   -0.01337
保德信新興趨勢組合基金                                           12.24000   12.27000  -0.03000   -0.24450
保德信瑞騰基金                                                   15.51420   15.51440  -0.00020   -0.00129
保德信歐洲組合基金                                               10.91000   10.91000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.04590    2.05500  -0.00910   -0.44282
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.70010    2.71220  -0.01210   -0.44613
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31710    0.31680   0.00030    0.09470
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45390    0.45350   0.00040    0.08820
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.97420    8.97350   0.00070    0.00780
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.96160   11.96370  -0.00210   -0.01755
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                 9.98840   10.03220  -0.04380   -0.43659
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.88810   11.93980  -0.05170   -0.43301
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.33170    9.32300   0.00870    0.09332
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.13310   11.12270   0.01040    0.09350
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62860   11.62850   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.50000   19.58000  -0.08000   -0.40858
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4404.410004423.05000 -18.64000   -0.42143
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.98620   11.02280  -0.03660   -0.33204
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.34200   12.37550  -0.03350   -0.27070
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.57190   11.59320  -0.02130   -0.18373
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.96000    9.99320  -0.03320   -0.33223
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.74200   10.77120  -0.02920   -0.27109
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.48610   10.50550  -0.01940   -0.18467
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.40290   11.44080  -0.03790   -0.33127
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.33820   12.37140  -0.03320   -0.26836
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.47000    7.49000  -0.02000   -0.26702
柏瑞巨人基金                                                     12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.62740   13.62730   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.51000   16.51000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.97710   10.98420  -0.00710   -0.06464
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.21190   12.21920  -0.00730   -0.05974
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.67060   11.66790   0.00270    0.02314
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.67390    9.68010  -0.00620   -0.06405
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.51890   10.52520  -0.00630   -0.05986
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.32310   10.32070   0.00240    0.02325
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.68170   10.68860  -0.00690   -0.06455
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.37040   11.37720  -0.00680   -0.05977
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.27490   11.27230   0.00260    0.02307
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.67400    9.68030  -0.00630   -0.06508
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.51920   10.52540  -0.00620   -0.05891
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.32340   10.32100   0.00240    0.02325
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.10000   15.08000   0.02000    0.13263
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.72000   10.71000   0.01000    0.09337
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.22000   12.23000  -0.01000   -0.08177
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.84000   12.82000   0.02000    0.15601
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.20000   13.18000   0.02000    0.15175
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.85000   13.91000  -0.06000   -0.43134
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.59000   13.68000  -0.09000   -0.65789
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.13000   10.09000   0.04000    0.39643
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.80430   11.82370  -0.01940   -0.16408
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.40380   11.41850  -0.01470   -0.12874
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.60390   10.61250  -0.00860   -0.08104
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.91850    8.93320  -0.01470   -0.16455
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.07740   10.09030  -0.01290   -0.12785
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.08940   10.09750  -0.00810   -0.08022
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.96960   10.98370  -0.01410   -0.12837
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.36560   10.38270  -0.01710   -0.16470
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.58680   10.59540  -0.00860   -0.08117
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.44050   10.45390  -0.01340   -0.12818
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.63660    9.65240  -0.01580   -0.16369
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.57630    9.58800  -0.01170   -0.12203
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.10740   10.11560  -0.00820   -0.08106
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.68910   12.68660   0.00250    0.01971
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.17570   12.16820   0.00750    0.06164
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.64680   11.63340   0.01340    0.11519
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.82250    7.82090   0.00160    0.02046
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.91840    9.91230   0.00610    0.06154
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.60050   10.58830   0.01220    0.11522
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.90770   10.90550   0.00220    0.02017
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.66530   11.65180   0.01350    0.11586
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.72990   10.72330   0.00660    0.06155
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.97710    9.97510   0.00200    0.02005
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.82580   10.81330   0.01250    0.11560
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.47650   11.48300  -0.00650   -0.05661
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.02990   12.03500  -0.00510   -0.04238
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.14940   11.14680   0.00260    0.02333
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.64680    9.65240  -0.00560   -0.05802
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.26810   10.27240  -0.00430   -0.04186
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.25690   10.25450   0.00240    0.02340
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.33910   11.34390  -0.00480   -0.04231
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.23950   10.24530  -0.00580   -0.05661
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.62000   10.61750   0.00250    0.02355
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.93310    9.93880  -0.00570   -0.05735
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.80460    9.81020  -0.00560   -0.05708
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.49340   10.49790  -0.00450   -0.04287
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.01040   10.00800   0.00240    0.02398
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.60000   18.59000   0.01000    0.05379
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.35000   17.32000   0.03000    0.17321
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.29760   13.28570   0.01190    0.08957
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.26520   11.26230   0.00290    0.02575
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.95950   11.98310  -0.02360   -0.19694
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.41680   12.41470   0.00210    0.01692
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.67140   11.66360   0.00780    0.06687
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.52210   10.51940   0.00270    0.02567
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.95020   10.97190  -0.02170   -0.19778
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.85510   10.85320   0.00190    0.01751
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.91510   10.90780   0.00730    0.06692
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.74160   10.76280  -0.02120   -0.19697
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.85340   10.84610   0.00730    0.06731
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      11.99000   12.13000  -0.14000   -1.15416
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      43.41000   42.46000   0.95000    2.23740
國泰大中華基金                                                   21.62000   21.57000   0.05000    0.23180
國泰小龍基金                                                     16.53000   16.55000  -0.02000   -0.12085
國泰中小成長基金                                                 45.93000   45.88000   0.05000    0.10898
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.58630    4.60290  -0.01660   -0.36064
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.07000   21.09000  -0.02000   -0.09483
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81640    0.81540   0.00100    0.12264
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77920    0.77840   0.00080    0.10277
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.15940    2.16790  -0.00850   -0.39208
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.86860    9.87620  -0.00760   -0.07695
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.67800    8.68480  -0.00680   -0.07830
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.33120    0.33090   0.00030    0.09066
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.27620   11.27310   0.00310    0.02750
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.74820    1.73950   0.00870    0.50014
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.99810    9.98910   0.00900    0.09010
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34300    0.34200   0.00100    0.29240
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.11640    5.16530  -0.04890   -0.94670
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.50000   23.66000  -0.16000   -0.67625
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.78890    0.79270  -0.00380   -0.47937
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.89630    3.93770  -0.04140   -1.05138
國泰中港台基金台幣級別                                           17.90000   18.04000  -0.14000   -0.77605
國泰中港台基金美元級別                                            0.60800    0.61160  -0.00360   -0.58862
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.92000   28.63000   0.29000    1.01292
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.21000   12.32000  -0.11000   -0.89286
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     41.56000   40.86000   0.70000    1.71317
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38600   12.38590   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     27.76000   27.80000  -0.04000   -0.14388
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.59000   13.57000   0.02000    0.14738
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.48900    0.48730   0.00170    0.34886
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.08000    6.07000   0.01000    0.16474
國泰全球資源基金美元級別                                          0.20250    0.20180   0.00070    0.34688
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.24000   21.22000   0.02000    0.09425
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.59230    2.60260  -0.01030   -0.39576
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         12.11710   12.12770  -0.01060   -0.08740
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.22020   11.22990  -0.00970   -0.08638
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.40450    0.40420   0.00030    0.07422
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.37460    0.37430   0.00030    0.08015
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50700    0.50980  -0.00280   -0.54923
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         13.04000   13.09000  -0.05000   -0.38197
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.45620    0.45700  -0.00080   -0.17505
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.62000   18.64000  -0.02000   -0.10730
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.63040    0.62970   0.00070    0.11116
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.41000   15.42000  -0.01000   -0.06485
國泰科技生化基金                                                 37.83000   37.75000   0.08000    0.21192
國泰紐幣2021保本基金                                             11.88580   11.87370   0.01210    0.10191
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.17500   12.16120   0.01380    0.11348
國泰紐幣保本基金                                                 12.18650   12.17900   0.00750    0.06158
國泰高科技基金                                                   12.93000   12.93000   0.00000    0.00000
國泰國泰基金                                                     24.16000   24.15000   0.01000    0.04141
國泰富時中國A50基金                                              23.18000   22.97000   0.21000    0.91424
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       11.04670   11.04440   0.00230    0.02083
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.22700    8.22530   0.00170    0.02067
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.37110    0.37090   0.00020    0.05392
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27850    0.27790   0.00060    0.21591
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.94000   12.87000   0.07000    0.54390
國泰新興市場基金美元級別                                          0.43820    0.43510   0.00310    0.71248
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.22460    2.23380  -0.00920   -0.41185
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.52050    1.52680  -0.00630   -0.41263
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35680    0.35660   0.00020    0.05609
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.38070    0.38050   0.00020    0.05256
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24640    0.24620   0.00020    0.08123
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           11.02430   11.02070   0.00360    0.03267
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.39590    7.39350   0.00240    0.03246
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.45000   14.48000  -0.03000   -0.20718
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.93000   34.77000   0.16000    0.46017
國泰價值卓越基金                                                 14.83000   14.82000   0.01000    0.06748
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.53000   11.53000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.41040    0.40960   0.00080    0.19531
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.33350   12.33200   0.00150    0.01216
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41750    0.41660   0.00090    0.21603
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.73220    9.73900  -0.00680   -0.06982
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61310    8.60140   0.01170    0.13602
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.55540   10.56280  -0.00740   -0.07006
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.41010    9.39730   0.01280    0.13621
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.97250   10.96930   0.00320    0.02917
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.83820    9.79430   0.04390    0.44822
第一金大中華基金                                                 25.52000   25.59000  -0.07000   -0.27354
第一金小型精選基金                                               35.76000   35.80000  -0.04000   -0.11173
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.32000   15.47000  -0.15000   -0.96962
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.51000   11.60000  -0.09000   -0.77586
第一金中概平衡基金                                               23.62000   23.59000   0.03000    0.12717
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21050   15.21030   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.40900  177.40700   0.00200    0.00113
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.21140   10.20030   0.01110    0.10882
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.21090   10.20070   0.01020    0.09999
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.96310    9.96220   0.00090    0.00903
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.96700    9.96400   0.00300    0.03011
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.45060   10.43960   0.01100    0.10537
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.19840   10.19750   0.00090    0.00883
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.19850   10.19760   0.00090    0.00883
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.10370    8.11000  -0.00630   -0.07768
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85300    5.85760  -0.00460   -0.07853
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.89050    9.83740   0.05310    0.53978
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.89040    9.83740   0.05300    0.53876
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.97030    9.91670   0.05360    0.54050
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.97010    9.91670   0.05340    0.53849
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.84000    9.79000   0.05000    0.51073
第一金亞洲科技基金                                               22.27000   22.35000  -0.08000   -0.35794
第一金亞洲新興市場基金                                           14.65000   14.63000   0.02000    0.13671
第一金店頭市場基金                                                9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
第一金創新趨勢基金                                               21.53000   21.51000   0.02000    0.09298
第一金電子基金                                                   31.48000   31.51000  -0.03000   -0.09521
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.15000   14.60000  -0.45000   -3.08219
統一大滿貫基金                                                   32.93000   33.00000  -0.07000   -0.21212
統一大龍印基金                                                   18.10000   18.27000  -0.17000   -0.93049
統一大龍騰中國基金                                               11.09000   11.33000  -0.24000   -2.11827
統一中小基金                                                     25.50000   25.45000   0.05000    0.19646
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.03700   10.05600  -0.01900   -0.18894
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                              10.00610    9.97840   0.02770    0.27760
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.54300    9.52160   0.02140    0.22475
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.52270   11.54460  -0.02190   -0.18970
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.39660   11.36510   0.03150    0.27716
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.88240   10.85810   0.02430    0.22380
統一台灣動力基金                                                 16.46000   16.52000  -0.06000   -0.36320
統一全天候基金                                                  103.43000  103.02000   0.41000    0.39798
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.87280    9.90030  -0.02750   -0.27777
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                            10.18360   10.16460   0.01900    0.18692
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                          10.04140   10.02990   0.01150    0.11466
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.94720    9.97490  -0.02770   -0.27770
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.26050   10.24130   0.01920    0.18748
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                          10.11720   10.10570   0.01150    0.11380
統一全球債券組合基金                                             12.34150   12.34570  -0.00420   -0.03402
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.21000   16.22000  -0.01000   -0.06165
統一全球新科技基金(美元)                                         16.28000   16.23000   0.05000    0.30807
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.94000   14.92000   0.02000    0.13405
統一亞太基金                                                     28.47000   28.52000  -0.05000   -0.17532
統一亞洲大金磚基金                                               13.49000   13.50000  -0.01000   -0.07407
統一奔騰基金                                                     55.91000   55.75000   0.16000    0.28700
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61870   16.61850   0.00020    0.00120
統一強漢基金                                                     25.73000   25.98000  -0.25000   -0.96228
統一統信基金                                                     32.14000   32.10000   0.04000    0.12461
統一黑馬基金                                                     56.56000   56.59000  -0.03000   -0.05301
統一新亞洲科技能源基金                                           20.86000   20.98000  -0.12000   -0.57197
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.73460    8.73820  -0.00360   -0.04120
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.77210   10.77650  -0.00440   -0.04083
統一經建基金                                                     43.60000   43.44000   0.16000    0.36832
統一龍馬基金                                                     68.92000   68.91000   0.01000    0.01451
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.64000   20.50000   0.14000    0.68293
野村中小基金                                                     46.45000   46.48000  -0.03000   -0.06454
野村中國機會基金                                                 15.12000   15.25000  -0.13000   -0.85246
野村巴西基金                                                      6.28000    6.28000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金                                                 13.17000   13.12000   0.05000    0.38110
野村台灣高股息基金                                               22.83000   22.71000   0.12000    0.52840
野村台灣運籌基金                                                 36.66000   36.71000  -0.05000   -0.13620
野村平衡基金                                                     18.78000   18.81000  -0.03000   -0.15949
野村全球品牌基金                                                 26.55000   26.56000  -0.01000   -0.03765
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.37000   13.36000   0.01000    0.07485
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.53000   19.51000   0.02000    0.10251
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.69720   10.69230   0.00490    0.04583
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.56770   10.56690   0.00080    0.00757
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.56670   11.57270  -0.00600   -0.05185
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.16780   11.14420   0.02360    0.21177
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.73130   10.71700   0.01430    0.13343
野村成長基金                                                     29.66000   29.65000   0.01000    0.03373
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.38160   10.38810  -0.00650   -0.06257
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.37280   10.35310   0.01970    0.19028
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.23630   10.23290   0.00340    0.03323
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.38160   10.38810  -0.00650   -0.06257
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.37280   10.35310   0.01970    0.19028
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.23630   10.23290   0.00340    0.03323
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.14000   10.08000   0.06000    0.59524
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               14.16000   14.08000   0.08000    0.56818
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.39360   10.39540  -0.00180   -0.01732
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.32410   10.30300   0.02110    0.20479
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.18060   10.16650   0.01410    0.13869
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.62350   10.62520  -0.00170   -0.01600
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.49900   10.47750   0.02150    0.20520
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.35460   10.34030   0.01430    0.13829
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.41020    9.40610   0.00410    0.04359
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.16940   10.18540  -0.01600   -0.15709
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.09800   10.08810   0.00990    0.09814
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.81870   13.81260   0.00610    0.04416
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.86050   12.88100  -0.02050   -0.15915
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.62190   10.61150   0.01040    0.09801
野村泰國基金                                                     45.15000   44.76000   0.39000    0.87131
野村高科技基金                                                   10.58000   10.51000   0.07000    0.66603
野村貨幣市場基金                                                 16.22580   16.22560   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     16.74000   16.67000   0.07000    0.41992
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.35580    8.34930   0.00650    0.07785
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.06920   12.05990   0.00930    0.07712
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.08000    8.12000  -0.04000   -0.49261
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    9.20000    9.13000   0.07000    0.76670
野村精選貨幣市場基金                                             12.06060   12.06060   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.97000   11.98000  -0.01000   -0.08347
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.70000   11.67000   0.03000    0.25707
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.81000    8.79000   0.02000    0.22753
野村歐洲高股息基金累積型                                         12.40000   12.37000   0.03000    0.24252
野村積極成長基金                                                 12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
野村優質基金                                                     34.80000   34.80000   0.00000    0.00000
野村鴻利基金                                                     21.81000   21.83000  -0.02000   -0.09162
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83680   16.83670   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.58000   21.59000  -0.01000   -0.04632
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.74000   13.73000   0.01000    0.07283
野村鑫平衡組合基金                                               14.78000   14.68000   0.10000    0.68120
野村鑫全球債券組合基金                                           13.50760   13.50450   0.00310    0.02296
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 14.07000   14.15000  -0.08000   -0.56537
凱基台灣精五門基金                                               21.35000   21.35000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                  10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        11.30380   11.28320   0.02060    0.18257
凱基亞太高股息基金                                               14.04000   14.10000  -0.06000   -0.42553
凱基亞洲四金磚基金                                               18.49000   18.51000  -0.02000   -0.10805
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.62000   14.71000  -0.09000   -0.61183
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     14.10100   14.13410  -0.03310   -0.23419
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.32000   13.38000  -0.06000   -0.44843
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51930   11.51910   0.00020    0.00174
凱基開創基金                                                     26.63000   26.58000   0.05000    0.18811
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.27000   19.39000  -0.12000   -0.61888
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.40830   19.30500   0.10330    0.53509
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.31880   10.32690  -0.00810   -0.07844
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.35430    8.36080  -0.00650   -0.07774
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.43000    8.42000   0.01000    0.11876
凱基資源國基金                                                   10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金                                                  34.54000   34.26000   0.28000    0.81728
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25050    0.25210  -0.00160   -0.63467
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.40000    7.46000  -0.06000   -0.80429
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.47000    6.56000  -0.09000   -1.37195
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 58.77000   57.50000   1.27000    2.20870
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.10920   11.10590   0.00330    0.02971
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.41200   10.38010   0.03190    0.30732
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.20540   13.23510  -0.02970   -0.22440
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.96100    1.96060   0.00040    0.02040
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)            9.98980   10.01230  -0.02250   -0.22472
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53080    1.53050   0.00030    0.01960
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.55790   11.56610  -0.00820   -0.07090
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.73000    1.72630   0.00370    0.21433
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.16170   10.16900  -0.00730   -0.07179
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.54010    1.53680   0.00330    0.21473
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.25140   12.30720  -0.05580   -0.45339
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.53520   11.55730  -0.02210   -0.19122
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.09610   11.11770  -0.02160   -0.19428
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.93190   10.98170  -0.04980   -0.45348
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.21150   10.23100  -0.01950   -0.19060
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.83600    9.85520  -0.01920   -0.19482
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                13.81000   13.86000  -0.05000   -0.36075
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                27.94000   27.71000   0.23000    0.83003
富邦日本東証基金                                                 24.09000   23.96000   0.13000    0.54257
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.61000   42.52000   0.09000    0.21167
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.01000   46.97000   0.04000    0.08516
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.27000   51.14000   0.13000    0.25420
富邦台灣心基金                                                   21.38000   21.32000   0.06000    0.28143
富邦台灣釆吉50基金                                               48.16000   48.06000   0.10000    0.20807
富邦台灣科技指數基金                                             55.41000   55.16000   0.25000    0.45323
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29730    0.29690   0.00040    0.13473
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.81000   23.71000   0.10000    0.42176
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.76000   14.85000  -0.09000   -0.60606
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.38000   30.08000   0.30000    0.99734
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60200   15.60190   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     63.37000   63.28000   0.09000    0.14223
富邦科技基金                                                     23.72000   23.65000   0.07000    0.29598
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.55000   12.86000  -0.31000   -2.41058
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              37.92000   36.17000   1.75000    4.83826
富邦香港H股基金                                                  22.71000   22.15000   0.56000    2.52822
富邦高成長基金                                                   23.74000   23.68000   0.06000    0.25338
富邦基金                                                         12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
富邦深証100基金                                                  12.52000   12.37000   0.15000    1.21261
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.52000   21.33000   0.19000    0.89076
富邦精準基金                                                     45.56000   45.47000   0.09000    0.19793
富邦精銳中小基金                                                 10.87000   10.84000   0.03000    0.27675
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.61000   21.57000   0.04000    0.18544
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.84000    7.86000  -0.02000   -0.25445
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.14000   15.07000   0.07000    0.46450
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.02000   11.08080  -0.06080   -0.54870
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.85790   11.84230   0.01560    0.13173
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.47320   11.48470  -0.01150   -0.10013
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.85990   10.91990  -0.06000   -0.54946
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.63610   11.62090   0.01520    0.13080
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.24040   11.25160  -0.01120   -0.09954
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.48000   30.49000  -0.01000   -0.03280
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.99490    9.98190   0.01300    0.13024
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                    10.00850    9.99380   0.01470    0.14709
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.93890    9.92560   0.01330    0.13400
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.08010   10.06680   0.01330    0.13212
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.06760   10.05270   0.01490    0.14822
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.99710    9.98380   0.01330    0.13322
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.03640   10.02240   0.01400    0.13969
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.53750    9.53750   0.00000    0.00000
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                        10.00090    9.99930   0.00160    0.01600
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.69660    9.69620   0.00040    0.00413
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.77320   10.77310   0.00010    0.00093
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.51130   10.50900   0.00230    0.02189
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.23520   10.23500   0.00020    0.00195
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.78870    9.78780   0.00090    0.00920
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.02700   10.02620   0.00080    0.00798
富達卓越領航全球組合基金                                         15.40000   15.37000   0.03000    0.19519
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.76340    9.76460  -0.00120   -0.01229
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.92540    9.92400   0.00140    0.01411
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.82940    9.83030  -0.00090   -0.00916
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.15020   10.15080  -0.00060   -0.00591
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.09250   10.09220   0.00030    0.00297
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.01810   10.01920  -0.00110   -0.01098
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.87740    9.87780  -0.00040   -0.00405
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.04120   10.04870  -0.00750   -0.07464
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  11.64000   11.82000  -0.18000   -1.52284
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    13.34000   13.48000  -0.14000   -1.03858
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  11.23000   11.37000  -0.14000   -1.23131
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                     10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       12.71000   12.72000  -0.01000   -0.07862
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     11.90000   11.94000  -0.04000   -0.33501
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               9.96180    9.98580  -0.02400   -0.24034
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.62800    9.62620   0.00180    0.01870
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.10200    9.10960  -0.00760   -0.08343
富蘭克林華美中華基金                                             15.54000   15.53000   0.01000    0.06439
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             20.52000   20.37000   0.15000    0.73638
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               19.81000   19.81000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    11.90000   11.87000   0.03000    0.25274
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  11.07000   11.07000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.26910    8.25720   0.01190    0.14412
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.58600    9.56190   0.02410    0.25204
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                        10.05960   10.03440   0.02520    0.25114
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.52200    9.50830   0.01370    0.14408
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.60080    8.60630  -0.00550   -0.06391
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.82080    9.81640   0.00440    0.04482
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.32000   10.31530   0.00470    0.04556
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              12.94740   12.95570  -0.00830   -0.06406
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                10.62000   10.63000  -0.01000   -0.09407
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                              10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          11.22000   11.27000  -0.05000   -0.44366
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            11.20000   11.23000  -0.03000   -0.26714
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            11.73000   11.77000  -0.04000   -0.33985
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                          10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          11.12000   11.17000  -0.05000   -0.44763
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               13.21640   13.19710   0.01930    0.14624
富蘭克林華美第一富基金                                           40.31000   40.20000   0.11000    0.27363
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.27550   10.27540   0.00010    0.00097
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.60000   10.58000   0.02000    0.18904
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.39000   10.39000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.97420    7.96300   0.01120    0.14065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               11.77700   11.76550   0.01150    0.09774
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.48850   10.48110   0.00740    0.07060
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.50360   11.49560   0.00800    0.06959
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.59160    7.59220  -0.00060   -0.00790
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.00540    9.99760   0.00780    0.07802
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.78300   10.77460   0.00840    0.07796
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.18210   11.18290  -0.00080   -0.00715
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.42300   11.42200   0.00100    0.00876
復華人生目標基金                                                 34.35990   34.34490   0.01500    0.04367
復華大中華中小策略基金                                           10.29000   10.40000  -0.11000   -1.05769
復華中小精選基金                                                 64.29000   64.18000   0.11000    0.17139
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.11000   10.07000   0.04000    0.39722
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.23000    9.16000   0.07000    0.76419
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.14000   12.17000  -0.03000   -0.24651
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.27000   11.25000   0.02000    0.17778
復華台灣智能基金                                                 11.55000   11.53000   0.02000    0.17346
復華全方位基金                                                   27.28000   27.29000  -0.01000   -0.03664
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.67000   20.69000  -0.02000   -0.09667
復華全球債券基金                                                 13.69160   13.68190   0.00970    0.07090
復華全球債券組合基金                                             15.01000   15.00000   0.01000    0.06667
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.99000   10.98000   0.01000    0.09107
復華有利貨幣市場基金                                             13.40690   13.40680   0.00010    0.00075
復華亞太成長基金                                                 14.82000   14.85000  -0.03000   -0.20202
復華東協世紀基金                                                 13.90000   13.79000   0.11000    0.79768
復華南非幣長期收益基金A                                          12.72000   12.66000   0.06000    0.47393
復華南非幣長期收益基金B                                           8.30000    8.25000   0.05000    0.60606
復華南非幣短期收益基金A                                          13.16000   13.13000   0.03000    0.22848
復華南非幣短期收益基金B                                           9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
復華恒生基金                                                     22.64000   22.24000   0.40000    1.79856
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.01000    8.17000  -0.16000   -1.95838
復華恒生單日正向二倍基金                                         40.37000   38.91000   1.46000    3.75225
復華神盾基金                                                     23.50280   23.50890  -0.00610   -0.02595
復華高成長基金                                                   61.79000   61.76000   0.03000    0.04858
復華高益策略組合基金                                             13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.36550   14.36540   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     19.61000   19.61000   0.00000    0.00000
復華華人世紀基金                                                 20.15000   20.18000  -0.03000   -0.14866
復華傳家二號基金                                                 26.96000   26.99090  -0.03090   -0.11448
復華傳家基金                                                     22.14990   22.12070   0.02920    0.13200
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.15000   15.15000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.86000   11.83000   0.03000    0.25359
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.37000   14.35000   0.02000    0.13937
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.45000   10.42000   0.03000    0.28791
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
復華滬深300 A股基金                                              26.30000   26.06000   0.24000    0.92095
復華數位經濟基金                                                 51.04000   51.11000  -0.07000   -0.13696
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.91000   11.97000  -0.06000   -0.50125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.41540    9.42400  -0.00860   -0.09126
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.08050    9.04710   0.03340    0.36918
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.67810    8.66330   0.01480    0.17084
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.38550   11.39580  -0.01030   -0.09038
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.98080   10.94060   0.04020    0.36744
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.60910   10.59100   0.01810    0.17090
景順主流基金                                                     19.92000   19.88000   0.04000    0.20121
景順台灣科技基金                                                 36.78000   36.48000   0.30000    0.82237
景順全球科技基金                                                 20.51000   20.56000  -0.05000   -0.24319
景順全球康健基金                                                 17.96000   17.97000  -0.01000   -0.05565
景順貨幣市場基金                                                 15.90480   15.90460   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     36.83000   36.75000   0.08000    0.21769
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.90960    8.91330  -0.00370   -0.04151
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.38180    8.37310   0.00870    0.10390
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.14250   11.14700  -0.00450   -0.04037
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.45970   10.44890   0.01080    0.10336
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.52000    8.62000  -0.10000   -1.16009
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.74000    8.82000  -0.08000   -0.90703
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.26000   12.40000  -0.14000   -1.12903
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.65270    9.64790   0.00480    0.04975
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.43370    9.44770  -0.01400   -0.14818
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.79390    9.78920   0.00470    0.04801
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57350    9.58770  -0.01420   -0.14811
華南永昌永昌基金                                                 20.26000   20.47000  -0.21000   -1.02589
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.60200   14.60520  -0.00320   -0.02191
華南永昌全球精品基金                                             14.68000   14.71000  -0.03000   -0.20394
華南永昌物聯網精選基金                                           13.55000   13.50000   0.05000    0.37037
華南永昌策略報酬基金                                             10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16560   16.16540   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.73810   25.85090  -0.11280   -0.43635
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90860   11.90850   0.00010    0.00084
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華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.11290   10.10900   0.00390    0.03858
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.23410   10.20190   0.03220    0.31563
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.96820    9.96430   0.00390    0.03914
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.07450   10.04290   0.03160    0.31465
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04540   10.04310   0.00230    0.02290
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.11820   10.08820   0.03000    0.29738
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04540   10.04310   0.00230    0.02290
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.11820   10.08820   0.03000    0.29738
華頓中小型基金                                                   24.65000   24.45000   0.20000    0.81800
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.70200   13.79070  -0.08870   -0.64319
華頓台灣基金                                                     25.21000   25.23000  -0.02000   -0.07927
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49170   11.49160   0.00010    0.00087
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.19560    3.18680   0.00880    0.27614
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.66950   14.59950   0.07000    0.47947
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49660    0.49320   0.00340    0.68938
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.17790   12.16600   0.01190    0.09781
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.22950   11.22180   0.00770    0.06862
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.11380   11.08040   0.03340    0.30143
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.20860   10.17800   0.03060    0.30065
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.84020   11.78160   0.05860    0.49739
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.98430   10.92740   0.05690    0.52071
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.64000   12.86000  -0.22000   -1.71073
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.17000   11.34000  -0.17000   -1.49912
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.51000   12.68000  -0.17000   -1.34069
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41880    2.41990  -0.00110   -0.04546
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01670    2.01960  -0.00290   -0.14359
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.10170   12.06370   0.03800    0.31499
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.11560   10.08390   0.03170    0.31436
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37520    0.37390   0.00130    0.34769
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32530    0.32380   0.00150    0.46325
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.71000    3.70000   0.01000    0.27027
匯豐中國動力基金(台幣)                                           17.01000   16.96000   0.05000    0.29481
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.58000    0.57000   0.01000    1.75439
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.40850   13.40960  -0.00110   -0.00820
匯豐太平洋精典基金                                               18.61000   18.65000  -0.04000   -0.21448
匯豐台灣精典基金                                                 24.49000   24.39000   0.10000    0.41000
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.35000   12.37000  -0.02000   -0.16168
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.35000    8.34000   0.01000    0.11990
匯豐安富基金                                                     25.58000   25.53000   0.05000    0.19585
匯豐成功基金                                                     39.20000   39.26000  -0.06000   -0.15283
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.69000   11.69000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.60000   11.59000   0.01000    0.08628
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.53320    2.54300  -0.00980   -0.38537
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.36840    2.37830  -0.00990   -0.41626
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.98720   11.99520  -0.00800   -0.06669
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.56970    8.57720  -0.00750   -0.08744
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39440    0.39430   0.00010    0.02536
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36280    0.36270   0.00010    0.02757
匯豐金磚動力基金                                                 15.75000   15.76000  -0.01000   -0.06345
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96660   14.96660   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80820   15.80820   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.64000    5.55000   0.09000    1.62162
匯豐新鑽動力基金                                                 11.73000   11.76000  -0.03000   -0.25510
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.80760    5.78440   0.02320    0.40108
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.23260    9.20980   0.02280    0.24756
匯豐龍鳳基金                                                     52.49000   52.27000   0.22000    0.42089
匯豐龍騰電子基金                                                 38.16000   37.94000   0.22000    0.57986
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.69630   12.69520   0.00110    0.00866
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.22000   20.15000   0.07000    0.34739
新光中國成長基金(人民幣)                                         12.92000   13.17000  -0.25000   -1.89825
新光中國成長基金(美元)                                           13.83000   14.01000  -0.18000   -1.28480
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.22000   13.44000  -0.22000   -1.63690
新光台灣富貴基金                                                 24.25000   24.18000   0.07000    0.28950
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40830   15.40810   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            26.28000   25.97000   0.31000    1.19369
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.68000   25.67000   0.01000    0.03896
新光兩岸優勢基金                                                 15.02000   15.22000  -0.20000   -1.31406
新光店頭基金                                                     25.66000   25.60000   0.06000    0.23438
新光南非幣保本基金                                               11.40000   11.39000   0.01000    0.08780
新光創新科技基金                                                 15.46000   15.38000   0.08000    0.52016
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.97710    9.98260  -0.00550   -0.05510
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.32020   10.31490   0.00530    0.05138
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.01340   10.02240  -0.00900   -0.08980
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.68170    9.68820  -0.00650   -0.06709
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.03080   10.02740   0.00340    0.03391
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.72660    9.73540  -0.00880   -0.09039
新光福運平衡基金                                                 17.17860   17.12680   0.05180    0.30245
新光澳幣八年期保本基金                                           10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                 11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
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瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          9.00000    8.95000   0.05000    0.55866
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09880   10.09740   0.00140    0.01386
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.05230   10.05030   0.00200    0.01990
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.11570   10.11060   0.00510    0.05044
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.08010   10.07520   0.00490    0.04863
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.07450   10.07350   0.00100    0.00993
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.17960   10.17860   0.00100    0.00982
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.15770   14.16520  -0.00750   -0.05295
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.01260    9.01740  -0.00480   -0.05323
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97830   10.97530   0.00300    0.02733
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.01110    9.96690   0.04420    0.44347
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.29540   13.39920  -0.10380   -0.77467
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.61320   10.63030  -0.01710   -0.16086
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.52000   10.56000  -0.04000   -0.37879
群益大印度基金-人民幣                                            14.31530   14.33940  -0.02410   -0.16807
群益大印度基金-美元                                              14.37830   14.31400   0.06430    0.44921
群益大印度基金-新臺幣                                            13.06000   13.03000   0.03000    0.23024
群益中小型股基金                                                 46.31000   46.17000   0.14000    0.30323
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.16860   10.21260  -0.04400   -0.43084
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.08210   10.06350   0.01860    0.18483
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.05790    9.05890  -0.00100   -0.01104
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.17040    9.21010  -0.03970   -0.43105
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.09240    9.07560   0.01680    0.18511
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.16930    8.17030  -0.00100   -0.01224
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.46780   11.46960  -0.00180   -0.01569
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.11200   11.06860   0.04340    0.39210
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.42460   10.39790   0.02670    0.25678
群益中國新機會基金-人民幣                                         9.04350    9.09350  -0.05000   -0.54984
群益中國新機會基金-美元                                          10.69250   10.68560   0.00690    0.06457
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
群益平衡王基金                                                   19.74080   19.72390   0.01690    0.08568
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.06000    8.05000   0.01000    0.12422
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.91000    5.90000   0.01000    0.16949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.39250   10.39970  -0.00720   -0.06923
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.75920    7.76460  -0.00540   -0.06955
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.58000   12.55000   0.03000    0.23904
群益印度中小基金-人民幣                                          16.77820   16.84220  -0.06400   -0.38000
群益印度中小基金-美元                                            15.89200   15.85470   0.03730    0.23526
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.60000   17.59000   0.01000    0.05685
群益多利策略組合基金                                             11.80000   11.80000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.82000   13.81000   0.01000    0.07241
群益多重資產組合基金                                             15.92000   15.88000   0.04000    0.25189
群益安家基金                                                     23.91600   23.90770   0.00830    0.03472
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04310   16.04290   0.00020    0.00125
群益亞太中小基金                                                 13.93000   13.97000  -0.04000   -0.28633
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.67000   17.61000   0.06000    0.34072
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.89970    9.89970   0.00000    0.00000
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.79280    7.79270   0.00010    0.00128
群益店頭市場基金                                                 97.46000   96.96000   0.50000    0.51568
群益東方盛世基金                                                 10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
群益東協成長基金-人民幣                                          14.90470   14.88850   0.01620    0.10881
群益東協成長基金-美元                                            13.97190   13.87090   0.10100    0.72814
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.23000   13.16000   0.07000    0.53191
群益長安基金                                                     29.36000   29.30000   0.06000    0.20478
群益真善美基金                                                   17.59370   17.60520  -0.01150   -0.06532
群益馬拉松基金                                                  119.37000  119.34000   0.03000    0.02514
群益深証中小板基金                                               16.09000   16.05000   0.04000    0.24922
群益創新科技基金                                                 31.43000   31.27000   0.16000    0.51167
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.18570   10.25160  -0.06590   -0.64283
群益華夏盛世基金-人民幣                                          10.98690   11.05800  -0.07110   -0.64297
群益華夏盛世基金-美元                                            10.93400   10.93710  -0.00310   -0.02834
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.27000   17.31000  -0.04000   -0.23108
群益奧斯卡基金                                                   27.73000   27.51000   0.22000    0.79971
群益新興金鑽基金-美元                                            13.95970   13.96000  -0.00030   -0.00215
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
群益葛萊美基金                                                   23.42000   23.29000   0.13000    0.55818
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.54000    8.56000  -0.02000   -0.23364
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.29000   13.23000   0.06000    0.45351
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.69590   11.66580   0.03010    0.25802
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.67680   11.64480   0.03200    0.27480
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.50570   11.48100   0.02470    0.21514
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.98420    8.96110   0.02310    0.25778
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.76340    9.73670   0.02670    0.27422
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.33330    9.31330   0.02000    0.21475
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     30.63000   30.58000   0.05000    0.16351
德信中國精選成長基金                                             12.94000   13.00000  -0.06000   -0.46154
德信台灣主流中小基金                                             18.31000   18.39000  -0.08000   -0.43502
德信新興股票組合基金                                             11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90420   11.90400   0.00020    0.00168
德信數位時代基金                                                 29.88000   29.90000  -0.02000   -0.06689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.63000   11.62990   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.40000   17.33000   0.07000    0.40392
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.34470   10.38410  -0.03940   -0.37943
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.37600   14.43310  -0.05710   -0.39562
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.52240    8.52260  -0.00020   -0.00235
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.70550   11.70050   0.00500    0.04273
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.66700   11.66380   0.00320    0.02744
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.23560   13.24230  -0.00670   -0.05060
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   19.38000   19.25000   0.13000    0.67532
摩根中小基金                                                     24.76000   24.82000  -0.06000   -0.24174
摩根中國A股基金                                                  16.04000   15.98000   0.06000    0.37547
摩根中國A股基金(美元)                                            13.15000   13.08000   0.07000    0.53517
摩根中國亮點基金                                                 14.76000   14.89000  -0.13000   -0.87307
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.79470   12.70500   0.08970    0.70602
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.98090   13.91390   0.06700    0.48153
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              11.10530   11.01040   0.09490    0.86191
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      14.01900   13.92130   0.09770    0.70180
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.75440   15.67840   0.07600    0.48474
摩根台灣金磚基金                                                 20.62000   20.65000  -0.03000   -0.14528
摩根台灣增長基金                                                 51.54000   51.51000   0.03000    0.05824
摩根平衡基金                                                     28.17000   28.15000   0.02000    0.07105
摩根全球平衡基金                                                 15.90900   15.84410   0.06490    0.40962
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.19790   10.19830  -0.00040   -0.00392
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            11.05300   11.05950  -0.00650   -0.05877
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.55090   10.54760   0.00330    0.03129
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.63580   11.63690  -0.00110   -0.00945
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.23350   11.23580  -0.00230   -0.02047
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      14.08120   14.08410  -0.00290   -0.02059
摩根亞洲基金                                                     59.48000   59.58000  -0.10000   -0.16784
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.15730    9.15170   0.00560    0.06119
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.57420   10.56280   0.01140    0.10793
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.47980    9.46760   0.01220    0.12886
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.86880   12.86080   0.00800    0.06220
摩根東方內需機會基金                                             18.89000   18.92000  -0.03000   -0.15856
摩根東方科技基金                                                 38.10000   38.06000   0.04000    0.10510
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
摩根金龍收成基金                                                 24.11000   24.23000  -0.12000   -0.49525
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05110   15.05100   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                 14.35000   14.15000   0.20000    1.41343
摩根新金磚五國基金                                               12.57000   12.53000   0.04000    0.31923
摩根新絲路基金                                                   11.15000   11.21000  -0.06000   -0.53524
摩根新興35基金                                                   14.61000   14.61000   0.00000    0.00000
摩根新興日本基金                                                 26.15000   25.87000   0.28000    1.08233
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.32880    8.32670   0.00210    0.02522
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.40090   11.39800   0.00290    0.02544
摩根新興科技基金                                                 57.67000   57.77000  -0.10000   -0.17310
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.73910    8.73700   0.00210    0.02404
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.84580   10.84310   0.00270    0.02490
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.32800    9.30360   0.02440    0.26226
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.34580   10.31780   0.02800    0.27138
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.86740    9.82470   0.04270    0.43462
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.44710   10.42000   0.02710    0.26008
摩根龍揚基金                                                     36.03000   36.22000  -0.19000   -0.52457
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.55120    9.55160  -0.00040   -0.00419
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.35790   11.35840  -0.00050   -0.00440
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.40000   25.32000   0.08000    0.31596
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.96880   11.96830   0.00050    0.00418
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.31540   11.31060   0.00480    0.04244
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.48260   10.48060   0.00200    0.01908
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.87200   10.87140   0.00060    0.00552
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.29180   10.28760   0.00420    0.04083
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.52980    9.52810   0.00170    0.01784
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.87230   11.83850   0.03380    0.28551
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.73570   11.70100   0.03470    0.29656
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.50980   10.49490   0.01490    0.14197
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.49330   11.46050   0.03280    0.28620
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.35420   11.32070   0.03350    0.29592
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.16660   10.15220   0.01440    0.14184
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.51480   23.51290   0.00190    0.00808
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13120   13.13110   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.14870   11.15730  -0.00860   -0.07708
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.76500    8.77170  -0.00670   -0.07638
聯邦精選科技基金                                                 12.85000   12.82000   0.03000    0.23401
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.40890   16.40230   0.00660    0.04024
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.75480   12.85760  -0.10280   -0.79953
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.44250   12.51480  -0.07230   -0.57772
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.02470   12.09460  -0.06990   -0.57794
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.01650   12.02360  -0.00710   -0.05905
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.30200   11.30870  -0.00670   -0.05925
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.97910   10.98560  -0.00650   -0.05917
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.04940    9.05470  -0.00530   -0.05853
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.56000   38.45000   0.11000    0.28609
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.58000   11.58000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                12.18000   12.12000   0.06000    0.49505
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.68000   15.71000  -0.03000   -0.19096
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.56000   15.59000  -0.03000   -0.19243
聯博貨幣市場基金                                                 14.97220   14.97210   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.88470   10.88920  -0.00450   -0.04133
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.18540    8.18870  -0.00330   -0.04030
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.89450   14.89400   0.00050    0.00336
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.05000   15.04000   0.01000    0.06649
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.58000   21.68000  -0.10000   -0.46125
瀚亞中國基金-人民幣                                              14.94000   15.09000  -0.15000   -0.99404
瀚亞中國基金-新台幣                                              16.05000   16.18000  -0.13000   -0.80346
瀚亞巴西基金                                                      5.28000    5.25000   0.03000    0.57143
瀚亞外銷基金                                                     41.38000   41.40000  -0.02000   -0.04831
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.19000   11.20000  -0.01000   -0.08929
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.57000   10.56000   0.01000    0.09470
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.55000   14.58000  -0.03000   -0.20576
瀚亞印度基金-美元                                                14.65000   14.63000   0.02000    0.13671
瀚亞印度基金-新台幣                                              31.15000   31.16000  -0.01000   -0.03209
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.77000   12.76000   0.01000    0.07837
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.45000   12.48000  -0.03000   -0.24038
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.87000   11.86000   0.01000    0.08432
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       16.11000   16.13000  -0.02000   -0.12399
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                       10.08000   10.09000  -0.01000   -0.09911
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.79000   11.87000  -0.08000   -0.67397
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.65660   14.65370   0.00290    0.01979
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.13960   11.16240  -0.02280   -0.20426
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.29370   11.27790   0.01580    0.14010
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     13.03750   13.03500   0.00250    0.01918
瀚亞非洲基金-南非幣                                              12.28000   12.27000   0.01000    0.08150
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.41000   22.31000   0.10000    0.44823
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52730   13.52720   0.00010    0.00074
瀚亞高科技基金                                                   59.40000   59.23000   0.17000    0.28702
瀚亞理財通基金                                                   24.76000   24.86000  -0.10000   -0.40225
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元             10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元              10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.76000    9.77000  -0.01000   -0.10235
瀚亞菁華基金                                                     22.12000   22.16000  -0.04000   -0.18051
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.62130   12.57380   0.04750    0.37777
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.28480    9.24990   0.03490    0.37730
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.23350   11.22150   0.01200    0.10694
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.45670   10.49190  -0.03520   -0.33550
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.69750   11.66730   0.03020    0.25884
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.44390   10.43480   0.00910    0.08721
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.30760   10.33520  -0.02760   -0.26705
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.32160    9.31160   0.01000    0.10739
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.42080    8.44910  -0.02830   -0.33495
瀚亞新興豐收基金B-美元                                           10.16550   10.13920   0.02630    0.25939
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.09950    9.09160   0.00790    0.08689
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.49870    8.52150  -0.02280   -0.26756
瀚亞電通網基金                                                   15.38000   15.34000   0.04000    0.26076
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.08640   14.08070   0.00570    0.04048
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.46610   10.46380   0.00230    0.02198
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.55840   10.54710   0.01130    0.10714
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.04530   12.04050   0.00480    0.03987
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.87000   15.84000   0.03000    0.18939
瀚亞歐洲基金                                                     12.52000   12.45000   0.07000    0.56225
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