[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/16 107/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.25460 10.25080 0.00380 0.03707 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89280 9.89250 0.00030 0.00303 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.04630 10.04480 0.00150 0.01493 中國信託台灣活力基金 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889 中國信託台灣優勢基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.55630 11.59470 -0.03840 -0.33119 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.63260 10.70370 -0.07110 -0.66426 中國信託智能運動基金-台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95770 10.95760 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 18.41090 18.39890 0.01200 0.06522 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.41000 66.00000 0.41000 0.62121 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17730 11.17410 0.00320 0.02864 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57040 10.53830 0.03210 0.30460 元大上證50基金 35.21000 34.99000 0.22000 0.62875 元大大中華TMT基金-人民幣 13.35000 13.50000 -0.15000 -1.11111 元大大中華TMT基金-新台幣 12.20000 12.30000 -0.10000 -0.81301 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.84000 13.90000 -0.06000 -0.43165 元大大中華價值指數基金-美元 13.86600 13.86400 0.00200 0.01443 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.93000 17.96300 -0.03300 -0.18371 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.03700 12.13700 -0.10000 -0.82393 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.86500 11.93100 -0.06600 -0.55318 元大中國平衡基金-人民幣 3.34000 3.38000 -0.04000 -1.18343 元大中國平衡基金-新台幣 15.32000 15.45000 -0.13000 -0.84142 元大中國高收益點心債券基金 11.23140 11.20570 0.02570 0.22935 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46350 10.47990 -0.01640 -0.15649 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78820 9.80360 -0.01540 -0.15709 元大中國機會債券基金-新台幣 9.86550 9.85380 0.01170 0.11874 元大巴西指數基金 6.58900 6.59100 -0.00200 -0.03034 元大巴菲特基金 30.78000 30.99000 -0.21000 -0.67764 元大日經225基金 30.05000 29.77000 0.28000 0.94054 元大台商收成基金 24.44000 24.37000 0.07000 0.28724 元大台灣50單日反向1倍基金 12.77000 12.80000 -0.03000 -0.23438 元大台灣50單日正向2倍基金 37.47000 37.25000 0.22000 0.59060 元大台灣中型100基金 32.52000 32.41000 0.11000 0.33940 元大台灣加權股價指數基金 25.27100 25.19600 0.07500 0.29767 元大台灣卓越50基金 85.20000 85.02000 0.18000 0.21171 元大台灣金融基金 17.28000 17.26000 0.02000 0.11587 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.15000 31.07000 0.08000 0.25748 元大台灣高股息基金 25.89000 25.73000 0.16000 0.62184 元大台灣電子科技基金 36.54000 36.38000 0.16000 0.43980 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.83000 13.70000 0.13000 0.94891 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.79000 9.70000 0.09000 0.92784 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.26000 13.17000 0.09000 0.68337 元大全球不動產證券化基金-美元 13.31400 13.16100 0.15300 1.16253 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.97000 7.06000 -0.09000 -1.27479 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.67000 8.61000 0.06000 0.69686 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565 元大全球新興市場精選組合基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 10.08200 10.07900 0.00300 0.02976 元大印度指數基金 10.44300 10.43100 0.01200 0.11504 元大印度基金 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388 元大多多基金 19.45000 19.43000 0.02000 0.10293 元大多福基金 56.34000 56.24000 0.10000 0.17781 元大亞太成長基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.84470 8.83620 0.00850 0.09620 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.42700 7.41980 0.00720 0.09704 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.59500 10.54200 0.05300 0.50275 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.21100 10.22700 -0.01600 -0.15645 元大卓越基金 53.13000 53.42000 -0.29000 -0.54287 元大店頭基金 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 元大泛歐成長基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15660 10.15490 0.00170 0.01674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.10760 9.12010 -0.01250 -0.13706 元大高科技基金 17.48000 17.45000 0.03000 0.17192 元大得利貨幣市場基金 16.21130 16.21110 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.95230 11.95210 0.00020 0.00167 元大富櫃50基金 14.96000 14.88000 0.08000 0.53763 元大華夏中小基金 9.24000 9.33000 -0.09000 -0.96463 元大新中國基金-人民幣 12.75000 12.91000 -0.16000 -1.23935 元大新中國基金-美元 12.79300 12.89000 -0.09700 -0.75252 元大新中國基金-新台幣 12.20000 12.32000 -0.12000 -0.97403 元大新主流基金 25.05000 24.98000 0.07000 0.28022 元大新東協平衡基金-美元 10.69100 10.62900 0.06200 0.58331 元大新東協平衡基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 元大新興市場ESG策略基金 13.59000 13.66000 -0.07000 -0.51245 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.66050 11.69510 -0.03460 -0.29585 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.55960 11.53930 0.02030 0.17592 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53760 11.53990 -0.00230 -0.01993 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38670 10.38880 -0.00210 -0.02021 元大新興亞洲基金 12.58000 12.64000 -0.06000 -0.47468 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.05880 10.05420 0.00460 0.04575 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.04880 10.04410 0.00470 0.04679 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.90190 9.91680 -0.01490 -0.15025 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.89190 9.90680 -0.01490 -0.15040 元大萬泰貨幣市場基金 15.06460 15.06440 0.00020 0.00133 元大經貿基金 36.76000 36.69000 0.07000 0.19079 元大滬深300單日反向1倍基金 12.92000 13.06000 -0.14000 -1.07198 元大滬深300單日正向2倍基金 22.30000 21.81000 0.49000 2.24668 元大精準中小基金 22.92000 22.91000 0.01000 0.04365 元大摩臺基金 39.47000 39.38000 0.09000 0.22854 元大標智滬深300基金 20.43000 20.13000 0.30000 1.49031 元大歐洲50基金 25.57000 25.54000 0.03000 0.11746 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.94010 9.91410 0.02600 0.26225 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11030 10.11010 0.00020 0.00198 元大績效基金 52.38000 52.21000 0.17000 0.32561 元大韓國KOSPI200基金 24.85000 24.64000 0.21000 0.85227 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.07000 16.04000 0.03000 0.18703 日盛上選基金 31.90000 31.81000 0.09000 0.28293 日盛小而美基金 19.74000 19.74000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 11.87000 12.00000 -0.13000 -1.08333 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.81410 11.87400 -0.05990 -0.50446 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22060 10.32000 -0.09940 -0.96318 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.11890 12.10790 0.01100 0.09085 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.47790 10.51690 -0.03900 -0.37083 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.93220 10.93380 -0.00160 -0.01463 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.43620 9.48100 -0.04480 -0.47252 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 13.32000 13.39000 -0.07000 -0.52278 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.39000 13.41000 -0.02000 -0.14914 日盛日盛基金 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 日盛目標收益組合基金(美元) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 日盛目標收益組合基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 日盛全球新興債券基金A 11.14500 11.14610 -0.00110 -0.00987 日盛全球新興債券基金B 8.90630 8.94600 -0.03970 -0.44377 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49230 2.50660 -0.01430 -0.57049 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.79440 1.81460 -0.02020 -1.11319 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38980 0.38970 0.00010 0.02566 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28170 0.28330 -0.00160 -0.56477 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88000 12.88880 -0.00880 -0.06828 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.14950 9.20560 -0.05610 -0.60941 日盛亞洲機會基金 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 日盛首選基金 16.54000 16.54000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 16.98000 16.89000 0.09000 0.53286 日盛貨幣市場基金 14.73060 14.73040 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 37.00000 37.02000 -0.02000 -0.05402 日盛精選五虎基金 37.97000 37.98000 -0.01000 -0.02633 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44970 13.44960 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 36.72000 36.52000 0.20000 0.54765 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.42000 18.46000 -0.04000 -0.21668 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.62000 21.50000 0.12000 0.55814 台新大眾貨幣市場基金 14.12550 14.12530 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.85510 9.87170 -0.01660 -0.16816 台新中美貨幣市場基金-美元 10.62860 10.59650 0.03210 0.30293 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.83670 9.82620 0.01050 0.10686 台新中國通基金 49.91000 49.87000 0.04000 0.08021 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.26900 17.22800 0.04100 0.23798 台新中國精選中小基金 12.37000 12.59000 -0.22000 -1.74742 台新主流基金 24.55000 24.53000 0.02000 0.08153 台新台灣中小基金 39.59000 39.43000 0.16000 0.40578 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 11.17020 11.13160 0.03860 0.34676 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.74020 11.69950 0.04070 0.34788 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 台新印度基金 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 台新亞美短期債券基金 10.98010 10.99460 -0.01450 -0.13188 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.16470 9.16790 -0.00320 -0.03490 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31720 0.31660 0.00060 0.18951 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23440 12.23870 -0.00430 -0.03513 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41690 0.41620 0.00070 0.16819 台新真吉利貨幣市場基金 11.06460 11.06450 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.60240 30.44460 0.15780 0.51832 台新智慧生活基金-美元 10.28450 10.26570 0.01880 0.18313 台新智慧生活基金-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.84730 9.83990 0.00740 0.07520 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.64250 9.65460 -0.01210 -0.12533 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.17480 10.16750 0.00730 0.07180 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.96720 9.97980 -0.01260 -0.12626 台新新興市場債券基金(A類型) 10.69000 10.70250 -0.01250 -0.11680 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36060 0.36030 0.00030 0.08326 台新新興市場債券基金(B類型) 8.26990 8.27950 -0.00960 -0.11595 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28870 0.28850 0.00020 0.06932 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.62000 6.68000 -0.06000 -0.89820 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.21000 19.08000 0.13000 0.68134 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.23750 12.25170 -0.01420 -0.11590 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.14730 10.15910 -0.01180 -0.11615 未來資產亞洲新富基金 22.42000 22.45000 -0.03000 -0.13363 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53760 12.53750 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 未來資產新興市場債券基金A 9.18620 9.18850 -0.00230 -0.02503 未來資產新興市場債券基金B 7.23500 7.23680 -0.00180 -0.02487 未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.85000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.88510 10.88210 0.00300 0.02757 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91150 9.88340 0.02810 0.28432 永豐中小基金 49.87000 49.94000 -0.07000 -0.14017 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.87000 4.92000 -0.05000 -1.01626 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.33000 22.50000 -0.17000 -0.75556 永豐主流品牌基金 16.12000 16.04000 0.08000 0.49875 永豐永豐基金 33.96000 33.96000 0.00000 0.00000 永豐亞洲民生消費基金 13.55000 13.56000 -0.01000 -0.07375 永豐南非幣2021保本基金 12.49010 12.46200 0.02810 0.22549 永豐高科技基金 22.13000 22.05000 0.08000 0.36281 永豐貨幣市場基金 13.84810 13.84800 0.00010 0.00072 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.80970 7.80680 0.00290 0.03715 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62830 11.62400 0.00430 0.03699 永豐滬深300紅利指數基金 21.39000 21.20000 0.19000 0.89623 永豐臺灣加權ETF基金 54.75000 54.62000 0.13000 0.23801 永豐領航科技基金 37.25000 37.10000 0.15000 0.40431 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 永豐趨勢平衡基金 45.73000 45.69000 0.04000 0.08755 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.32520 11.32420 0.00100 0.00883 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 兆豐國際中小基金 15.44000 15.48000 -0.04000 -0.25840 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 16.13000 16.17000 -0.04000 -0.24737 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.10000 22.14000 -0.04000 -0.18067 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.44000 22.44000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 15.96000 15.99000 -0.03000 -0.18762 兆豐國際全球基金 32.36000 32.42000 -0.06000 -0.18507 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15720 10.15530 0.00190 0.01871 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.49240 9.50510 -0.01270 -0.13361 兆豐國際國民基金 24.33000 24.22000 0.11000 0.45417 兆豐國際第一基金 13.57000 13.58000 -0.01000 -0.07364 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.29140 10.29880 -0.00740 -0.07185 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37160 8.37770 -0.00610 -0.07281 兆豐國際萬全基金 20.43000 20.49000 -0.06000 -0.29283 兆豐國際電子基金 26.20000 26.19000 0.01000 0.03818 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.13000 22.10000 0.03000 0.13575 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.20000 17.24000 -0.04000 -0.23202 兆豐國際豐台灣基金 32.63000 32.51000 0.12000 0.36912 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46860 12.46850 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.59000 11.53000 0.06000 0.52038 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.37000 11.36000 0.01000 0.08803 合庫全球新興市場基金 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.95000 10.92000 0.03000 0.27473 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934 合庫貨幣市場基金 10.10360 10.10340 0.00020 0.00198 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.08050 10.04020 0.04030 0.40139 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.35300 10.34270 0.01030 0.09959 合庫新興多重收益基金A類型 10.58990 10.58520 0.00470 0.04440 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.10990 12.09420 0.01570 0.12981 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.98540 13.96800 0.01740 0.12457 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.74670 9.74950 -0.00280 -0.02872 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.35480 10.34100 0.01380 0.13345 合庫新興多重收益基金B類型 8.55970 8.55590 0.00380 0.04441 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.68230 9.66940 0.01290 0.13341 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.94720 10.93340 0.01380 0.12622 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80490 10.80270 0.00220 0.02037 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.38790 10.32310 0.06480 0.62772 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81530 9.77320 0.04210 0.43077 安聯中國東協基金 16.87000 16.93000 -0.06000 -0.35440 安聯中國策略基金 16.34000 16.24000 0.10000 0.61576 安聯中華新思路基金-人民幣 15.00000 15.10000 -0.10000 -0.66225 安聯中華新思路基金-美元 14.92000 14.93000 -0.01000 -0.06698 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338 安聯台灣大壩基金 24.93000 24.85000 0.08000 0.32193 安聯台灣科技基金 42.51000 42.13000 0.38000 0.90197 安聯台灣貨幣市場基金 12.45860 12.45840 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 28.47000 28.41000 0.06000 0.21119 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.01930 12.02000 -0.00070 -0.00582 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.09100 11.09100 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77830 10.78010 -0.00180 -0.01670 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.38720 9.39000 -0.00280 -0.02982 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.16590 9.16590 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88340 8.88490 -0.00150 -0.01688 安聯全球計量平衡基金 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19180 12.19060 0.00120 0.00984 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70610 10.70510 0.00100 0.00934 安聯全球新興市場基金 19.26000 19.39000 -0.13000 -0.67045 安聯亞洲動態策略基金 26.07000 26.22000 -0.15000 -0.57208 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.02120 10.01200 0.00920 0.09189 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.87120 9.86210 0.00910 0.09227 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.97250 84.96690 0.00560 0.00659 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.88930 12.85470 0.03460 0.26916 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.34950 68.34720 0.00230 0.00337 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.28520 10.25760 0.02760 0.26907 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52560 2.52590 -0.00030 -0.01188 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63850 10.62120 0.01730 0.16288 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14170 2.14840 -0.00670 -0.31186 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95210 8.93680 0.01530 0.17120 宏利台灣動力基金 30.70000 30.77000 -0.07000 -0.22749 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.85400 10.83250 0.02150 0.19848 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.19500 10.19470 0.00030 0.00294 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.80440 8.78510 0.01930 0.21969 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.51960 8.51940 0.00020 0.00235 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 宏利全球債券組合基金 13.35780 13.35930 -0.00150 -0.01123 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.83130 2.82900 0.00230 0.08130 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.05680 12.04990 0.00690 0.05726 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.09550 9.09130 0.00420 0.04620 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.38860 2.39840 -0.00980 -0.40861 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.97020 10.97880 -0.00860 -0.07833 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.64230 4.68430 -0.04200 -0.89661 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.74140 0.74430 -0.00290 -0.38963 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 21.18000 21.29000 -0.11000 -0.51667 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.22870 71.98620 -0.75750 -1.05229 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.56870 11.46330 0.10540 0.91946 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75470 11.75230 0.00240 0.02042 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53560 10.53210 0.00350 0.03323 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20870 10.21280 -0.00410 -0.04015 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38720 9.38290 0.00430 0.04583 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.91940 8.91650 0.00290 0.03252 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74720 8.75060 -0.00340 -0.03885 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.96150 8.96010 0.00140 0.01562 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89350 2.89320 0.00030 0.01037 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42400 0.42380 0.00020 0.04719 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.82570 12.82690 -0.00120 -0.00936 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96200 0.97090 -0.00890 -0.91668 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05760 8.05770 -0.00010 -0.00124 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24960 2.24940 0.00020 0.00889 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32340 0.32310 0.00030 0.09285 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.96570 9.96880 -0.00310 -0.03110 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.36720 0.37060 -0.00340 -0.91743 宏利萬利貨幣市場基金 13.61700 13.61690 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.94000 2.95000 -0.01000 -0.33898 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.02000 13.10000 -0.08000 -0.61069 宏利臺灣股息收益基金 28.95000 28.98000 -0.03000 -0.10352 宏利澳幣保本基金 11.79140 11.78880 0.00260 0.02205 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.20000 12.17000 0.03000 0.24651 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 11.96000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.91600 12.91590 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 25.00000 24.98000 0.02000 0.08006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.03060 11.02540 0.00520 0.04716 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.88390 9.85290 0.03100 0.31463 保德信大中華基金 32.07000 32.10000 -0.03000 -0.09346 保德信中小型股基金 44.87000 44.80000 0.07000 0.15625 保德信中國中小基金-人民幣 11.29000 11.57000 -0.28000 -2.42005 保德信中國中小基金-美元 11.62000 11.86000 -0.24000 -2.02361 保德信中國中小基金-新臺幣 10.75000 10.99000 -0.24000 -2.18380 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.29770 10.23720 0.06050 0.59098 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.26920 10.20980 0.05940 0.58179 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.40770 10.34640 0.06130 0.59248 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.01070 10.94580 0.06490 0.59292 保德信中國品牌基金-人民幣 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 保德信中國品牌基金-美元 10.83000 10.74000 0.09000 0.83799 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.82000 11.72000 0.10000 0.85324 保德信台商全方位基金 34.29000 34.33000 -0.04000 -0.11652 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.37960 10.36130 0.01830 0.17662 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.94090 10.92200 0.01890 0.17305 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.43340 9.43560 -0.00220 -0.02332 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.93470 9.93710 -0.00240 -0.02415 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.80720 8.80360 0.00360 0.04089 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.10870 11.10410 0.00460 0.04143 保德信亞太基金 23.24000 23.25000 -0.01000 -0.04301 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.98550 8.98200 0.00350 0.03897 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52670 11.52210 0.00460 0.03992 保德信店頭市場基金 35.08000 35.01000 0.07000 0.19994 保德信拉丁美洲基金 7.58000 7.53000 0.05000 0.66401 保德信金平衡基金 29.49000 29.49000 0.00000 0.00000 保德信金滿意基金 41.31000 41.18000 0.13000 0.31569 保德信科技島基金 25.14000 25.03000 0.11000 0.43947 保德信高成長基金 88.12000 88.09000 0.03000 0.03406 保德信第一基金 25.44000 25.42000 0.02000 0.07868 保德信貨幣市場基金 15.72610 15.72590 0.00020 0.00127 保德信新世紀基金 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.69600 8.69720 -0.00120 -0.01380 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.21700 11.21850 -0.00150 -0.01337 保德信新興趨勢組合基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450 保德信瑞騰基金 15.51420 15.51440 -0.00020 -0.00129 保德信歐洲組合基金 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.04590 2.05500 -0.00910 -0.44282 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70010 2.71220 -0.01210 -0.44613 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31710 0.31680 0.00030 0.09470 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45390 0.45350 0.00040 0.08820 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.97420 8.97350 0.00070 0.00780 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96160 11.96370 -0.00210 -0.01755 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.98840 10.03220 -0.04380 -0.43659 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88810 11.93980 -0.05170 -0.43301 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.33170 9.32300 0.00870 0.09332 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.13310 11.12270 0.01040 0.09350 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62860 11.62850 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.50000 19.58000 -0.08000 -0.40858 施羅德樂活中小基金-I類型 4404.410004423.05000 -18.64000 -0.42143 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.98620 11.02280 -0.03660 -0.33204 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.34200 12.37550 -0.03350 -0.27070 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.57190 11.59320 -0.02130 -0.18373 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.96000 9.99320 -0.03320 -0.33223 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.74200 10.77120 -0.02920 -0.27109 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.48610 10.50550 -0.01940 -0.18467 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.40290 11.44080 -0.03790 -0.33127 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.33820 12.37140 -0.03320 -0.26836 柏瑞五國金勢力建設基金 7.47000 7.49000 -0.02000 -0.26702 柏瑞巨人基金 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62740 13.62730 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.51000 16.51000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.97710 10.98420 -0.00710 -0.06464 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.21190 12.21920 -0.00730 -0.05974 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.67060 11.66790 0.00270 0.02314 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.67390 9.68010 -0.00620 -0.06405 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.51890 10.52520 -0.00630 -0.05986 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.32310 10.32070 0.00240 0.02325 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.68170 10.68860 -0.00690 -0.06455 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.37040 11.37720 -0.00680 -0.05977 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27490 11.27230 0.00260 0.02307 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.67400 9.68030 -0.00630 -0.06508 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.51920 10.52540 -0.00620 -0.05891 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32340 10.32100 0.00240 0.02325 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.10000 15.08000 0.02000 0.13263 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.85000 13.91000 -0.06000 -0.43134 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.59000 13.68000 -0.09000 -0.65789 柏瑞拉丁美洲基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.80430 11.82370 -0.01940 -0.16408 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.40380 11.41850 -0.01470 -0.12874 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.60390 10.61250 -0.00860 -0.08104 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.91850 8.93320 -0.01470 -0.16455 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.07740 10.09030 -0.01290 -0.12785 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.08940 10.09750 -0.00810 -0.08022 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96960 10.98370 -0.01410 -0.12837 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.36560 10.38270 -0.01710 -0.16470 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.58680 10.59540 -0.00860 -0.08117 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.44050 10.45390 -0.01340 -0.12818 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.63660 9.65240 -0.01580 -0.16369 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.57630 9.58800 -0.01170 -0.12203 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.10740 10.11560 -0.00820 -0.08106 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.68910 12.68660 0.00250 0.01971 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.17570 12.16820 0.00750 0.06164 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.64680 11.63340 0.01340 0.11519 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82250 7.82090 0.00160 0.02046 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91840 9.91230 0.00610 0.06154 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.60050 10.58830 0.01220 0.11522 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.90770 10.90550 0.00220 0.02017 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.66530 11.65180 0.01350 0.11586 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.72990 10.72330 0.00660 0.06155 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.97710 9.97510 0.00200 0.02005 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.82580 10.81330 0.01250 0.11560 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.47650 11.48300 -0.00650 -0.05661 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02990 12.03500 -0.00510 -0.04238 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.14940 11.14680 0.00260 0.02333 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.64680 9.65240 -0.00560 -0.05802 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.26810 10.27240 -0.00430 -0.04186 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.25690 10.25450 0.00240 0.02340 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33910 11.34390 -0.00480 -0.04231 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23950 10.24530 -0.00580 -0.05661 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.62000 10.61750 0.00250 0.02355 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.93310 9.93880 -0.00570 -0.05735 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.80460 9.81020 -0.00560 -0.05708 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.49340 10.49790 -0.00450 -0.04287 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.01040 10.00800 0.00240 0.02398 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.60000 18.59000 0.01000 0.05379 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.35000 17.32000 0.03000 0.17321 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.29760 13.28570 0.01190 0.08957 柏瑞環球多元資產基金-A類型 11.26520 11.26230 0.00290 0.02575 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.95950 11.98310 -0.02360 -0.19694 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.41680 12.41470 0.00210 0.01692 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.67140 11.66360 0.00780 0.06687 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.52210 10.51940 0.00270 0.02567 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.95020 10.97190 -0.02170 -0.19778 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.85510 10.85320 0.00190 0.01751 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.91510 10.90780 0.00730 0.06692 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.74160 10.76280 -0.02120 -0.19697 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.85340 10.84610 0.00730 0.06731 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.99000 12.13000 -0.14000 -1.15416 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 43.41000 42.46000 0.95000 2.23740 國泰大中華基金 21.62000 21.57000 0.05000 0.23180 國泰小龍基金 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085 國泰中小成長基金 45.93000 45.88000 0.05000 0.10898 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.58630 4.60290 -0.01660 -0.36064 國泰中國內需增長基金台幣級別 21.07000 21.09000 -0.02000 -0.09483 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81640 0.81540 0.00100 0.12264 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77920 0.77840 0.00080 0.10277 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15940 2.16790 -0.00850 -0.39208 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.86860 9.87620 -0.00760 -0.07695 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.67800 8.68480 -0.00680 -0.07830 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33120 0.33090 0.00030 0.09066 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.27620 11.27310 0.00310 0.02750 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74820 1.73950 0.00870 0.50014 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.99810 9.98910 0.00900 0.09010 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34300 0.34200 0.00100 0.29240 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.11640 5.16530 -0.04890 -0.94670 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.50000 23.66000 -0.16000 -0.67625 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.78890 0.79270 -0.00380 -0.47937 國泰中港台基金人民幣級別 3.89630 3.93770 -0.04140 -1.05138 國泰中港台基金台幣級別 17.90000 18.04000 -0.14000 -0.77605 國泰中港台基金美元級別 0.60800 0.61160 -0.00360 -0.58862 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.92000 28.63000 0.29000 1.01292 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.21000 12.32000 -0.11000 -0.89286 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 41.56000 40.86000 0.70000 1.71317 國泰台灣貨幣市場基金 12.38600 12.38590 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.76000 27.80000 -0.04000 -0.14388 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.48900 0.48730 0.00170 0.34886 國泰全球資源基金台幣級別 6.08000 6.07000 0.01000 0.16474 國泰全球資源基金美元級別 0.20250 0.20180 0.00070 0.34688 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.24000 21.22000 0.02000 0.09425 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.59230 2.60260 -0.01030 -0.39576 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 12.11710 12.12770 -0.01060 -0.08740 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.22020 11.22990 -0.00970 -0.08638 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.40450 0.40420 0.00030 0.07422 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.37460 0.37430 0.00030 0.08015 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50700 0.50980 -0.00280 -0.54923 國泰亞洲成長基金台幣級別 13.04000 13.09000 -0.05000 -0.38197 國泰亞洲成長基金美元級別 0.45620 0.45700 -0.00080 -0.17505 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.62000 18.64000 -0.02000 -0.10730 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.63040 0.62970 0.00070 0.11116 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.41000 15.42000 -0.01000 -0.06485 國泰科技生化基金 37.83000 37.75000 0.08000 0.21192 國泰紐幣2021保本基金 11.88580 11.87370 0.01210 0.10191 國泰紐幣八年期保本基金 12.17500 12.16120 0.01380 0.11348 國泰紐幣保本基金 12.18650 12.17900 0.00750 0.06158 國泰高科技基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金 24.16000 24.15000 0.01000 0.04141 國泰富時中國A50基金 23.18000 22.97000 0.21000 0.91424 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.04670 11.04440 0.00230 0.02083 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.22700 8.22530 0.00170 0.02067 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37110 0.37090 0.00020 0.05392 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27850 0.27790 0.00060 0.21591 國泰新興市場基金台幣級別 12.94000 12.87000 0.07000 0.54390 國泰新興市場基金美元級別 0.43820 0.43510 0.00310 0.71248 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.22460 2.23380 -0.00920 -0.41185 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52050 1.52680 -0.00630 -0.41263 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35680 0.35660 0.00020 0.05609 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.38070 0.38050 0.00020 0.05256 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24640 0.24620 0.00020 0.08123 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02430 11.02070 0.00360 0.03267 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.39590 7.39350 0.00240 0.03246 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.45000 14.48000 -0.03000 -0.20718 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.93000 34.77000 0.16000 0.46017 國泰價值卓越基金 14.83000 14.82000 0.01000 0.06748 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.41040 0.40960 0.00080 0.19531 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.33350 12.33200 0.00150 0.01216 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41750 0.41660 0.00090 0.21603 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.73220 9.73900 -0.00680 -0.06982 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61310 8.60140 0.01170 0.13602 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.55540 10.56280 -0.00740 -0.07006 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41010 9.39730 0.01280 0.13621 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97250 10.96930 0.00320 0.02917 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.83820 9.79430 0.04390 0.44822 第一金大中華基金 25.52000 25.59000 -0.07000 -0.27354 第一金小型精選基金 35.76000 35.80000 -0.04000 -0.11173 第一金中國世紀基金-人民幣 15.32000 15.47000 -0.15000 -0.96962 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586 第一金中概平衡基金 23.62000 23.59000 0.03000 0.12717 第一金台灣貨幣市場基金 15.21050 15.21030 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 177.40900 177.40700 0.00200 0.00113 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.21140 10.20030 0.01110 0.10882 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.21090 10.20070 0.01020 0.09999 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.96310 9.96220 0.00090 0.00903 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.96700 9.96400 0.00300 0.03011 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.45060 10.43960 0.01100 0.10537 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19840 10.19750 0.00090 0.00883 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.19850 10.19760 0.00090 0.00883 第一金全球不動產證券化基金A 8.10370 8.11000 -0.00630 -0.07768 第一金全球不動產證券化基金B 5.85300 5.85760 -0.00460 -0.07853 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.89050 9.83740 0.05310 0.53978 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.89040 9.83740 0.05300 0.53876 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.97030 9.91670 0.05360 0.54050 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.97010 9.91670 0.05340 0.53849 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.84000 9.79000 0.05000 0.51073 第一金亞洲科技基金 22.27000 22.35000 -0.08000 -0.35794 第一金亞洲新興市場基金 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 第一金店頭市場基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 第一金創新趨勢基金 21.53000 21.51000 0.02000 0.09298 第一金電子基金 31.48000 31.51000 -0.03000 -0.09521 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.15000 14.60000 -0.45000 -3.08219 統一大滿貫基金 32.93000 33.00000 -0.07000 -0.21212 統一大龍印基金 18.10000 18.27000 -0.17000 -0.93049 統一大龍騰中國基金 11.09000 11.33000 -0.24000 -2.11827 統一中小基金 25.50000 25.45000 0.05000 0.19646 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.03700 10.05600 -0.01900 -0.18894 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.00610 9.97840 0.02770 0.27760 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54300 9.52160 0.02140 0.22475 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.52270 11.54460 -0.02190 -0.18970 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.39660 11.36510 0.03150 0.27716 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.88240 10.85810 0.02430 0.22380 統一台灣動力基金 16.46000 16.52000 -0.06000 -0.36320 統一全天候基金 103.43000 103.02000 0.41000 0.39798 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.87280 9.90030 -0.02750 -0.27777 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.18360 10.16460 0.01900 0.18692 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 10.04140 10.02990 0.01150 0.11466 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.94720 9.97490 -0.02770 -0.27770 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.26050 10.24130 0.01920 0.18748 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 10.11720 10.10570 0.01150 0.11380 統一全球債券組合基金 12.34150 12.34570 -0.00420 -0.03402 統一全球新科技基金(人民幣) 16.21000 16.22000 -0.01000 -0.06165 統一全球新科技基金(美元) 16.28000 16.23000 0.05000 0.30807 統一全球新科技基金(新台幣) 14.94000 14.92000 0.02000 0.13405 統一亞太基金 28.47000 28.52000 -0.05000 -0.17532 統一亞洲大金磚基金 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 統一奔騰基金 55.91000 55.75000 0.16000 0.28700 統一強棒貨幣市場基金 16.61870 16.61850 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.73000 25.98000 -0.25000 -0.96228 統一統信基金 32.14000 32.10000 0.04000 0.12461 統一黑馬基金 56.56000 56.59000 -0.03000 -0.05301 統一新亞洲科技能源基金 20.86000 20.98000 -0.12000 -0.57197 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.73460 8.73820 -0.00360 -0.04120 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77210 10.77650 -0.00440 -0.04083 統一經建基金 43.60000 43.44000 0.16000 0.36832 統一龍馬基金 68.92000 68.91000 0.01000 0.01451 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.64000 20.50000 0.14000 0.68293 野村中小基金 46.45000 46.48000 -0.03000 -0.06454 野村中國機會基金 15.12000 15.25000 -0.13000 -0.85246 野村巴西基金 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110 野村台灣高股息基金 22.83000 22.71000 0.12000 0.52840 野村台灣運籌基金 36.66000 36.71000 -0.05000 -0.13620 野村平衡基金 18.78000 18.81000 -0.03000 -0.15949 野村全球品牌基金 26.55000 26.56000 -0.01000 -0.03765 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.53000 19.51000 0.02000 0.10251 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.69720 10.69230 0.00490 0.04583 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56770 10.56690 0.00080 0.00757 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.56670 11.57270 -0.00600 -0.05185 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.16780 11.14420 0.02360 0.21177 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.73130 10.71700 0.01430 0.13343 野村成長基金 29.66000 29.65000 0.01000 0.03373 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.38160 10.38810 -0.00650 -0.06257 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.37280 10.35310 0.01970 0.19028 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.23630 10.23290 0.00340 0.03323 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.38160 10.38810 -0.00650 -0.06257 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.37280 10.35310 0.01970 0.19028 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.23630 10.23290 0.00340 0.03323 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 14.16000 14.08000 0.08000 0.56818 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.39360 10.39540 -0.00180 -0.01732 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.32410 10.30300 0.02110 0.20479 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.18060 10.16650 0.01410 0.13869 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.62350 10.62520 -0.00170 -0.01600 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.49900 10.47750 0.02150 0.20520 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.35460 10.34030 0.01430 0.13829 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.41020 9.40610 0.00410 0.04359 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.16940 10.18540 -0.01600 -0.15709 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.09800 10.08810 0.00990 0.09814 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.81870 13.81260 0.00610 0.04416 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.86050 12.88100 -0.02050 -0.15915 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.62190 10.61150 0.01040 0.09801 野村泰國基金 45.15000 44.76000 0.39000 0.87131 野村高科技基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603 野村貨幣市場基金 16.22580 16.22560 0.00020 0.00123 野村新馬基金 16.74000 16.67000 0.07000 0.41992 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.35580 8.34930 0.00650 0.07785 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.06920 12.05990 0.00930 0.07712 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670 野村精選貨幣市場基金 12.06060 12.06060 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 野村歐洲高股息基金季配型 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753 野村歐洲高股息基金累積型 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252 野村積極成長基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 野村優質基金 34.80000 34.80000 0.00000 0.00000 野村鴻利基金 21.81000 21.83000 -0.02000 -0.09162 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83680 16.83670 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.58000 21.59000 -0.01000 -0.04632 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283 野村鑫平衡組合基金 14.78000 14.68000 0.10000 0.68120 野村鑫全球債券組合基金 13.50760 13.50450 0.00310 0.02296 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 14.07000 14.15000 -0.08000 -0.56537 凱基台灣精五門基金 21.35000 21.35000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.30380 11.28320 0.02060 0.18257 凱基亞太高股息基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553 凱基亞洲四金磚基金 18.49000 18.51000 -0.02000 -0.10805 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.62000 14.71000 -0.09000 -0.61183 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 14.10100 14.13410 -0.03310 -0.23419 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.32000 13.38000 -0.06000 -0.44843 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51930 11.51910 0.00020 0.00174 凱基開創基金 26.63000 26.58000 0.05000 0.18811 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.27000 19.39000 -0.12000 -0.61888 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.40830 19.30500 0.10330 0.53509 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.31880 10.32690 -0.00810 -0.07844 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.35430 8.36080 -0.00650 -0.07774 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 凱基資源國基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦上証180基金 34.54000 34.26000 0.28000 0.81728 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25050 0.25210 -0.00160 -0.63467 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.40000 7.46000 -0.06000 -0.80429 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.47000 6.56000 -0.09000 -1.37195 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.77000 57.50000 1.27000 2.20870 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.10920 11.10590 0.00330 0.02971 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41200 10.38010 0.03190 0.30732 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.20540 13.23510 -0.02970 -0.22440 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96100 1.96060 0.00040 0.02040 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.98980 10.01230 -0.02250 -0.22472 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53080 1.53050 0.00030 0.01960 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55790 11.56610 -0.00820 -0.07090 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.73000 1.72630 0.00370 0.21433 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16170 10.16900 -0.00730 -0.07179 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54010 1.53680 0.00330 0.21473 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.25140 12.30720 -0.05580 -0.45339 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.53520 11.55730 -0.02210 -0.19122 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.09610 11.11770 -0.02160 -0.19428 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.93190 10.98170 -0.04980 -0.45348 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.21150 10.23100 -0.01950 -0.19060 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.83600 9.85520 -0.01920 -0.19482 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.81000 13.86000 -0.05000 -0.36075 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 27.94000 27.71000 0.23000 0.83003 富邦日本東証基金 24.09000 23.96000 0.13000 0.54257 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.61000 42.52000 0.09000 0.21167 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.01000 46.97000 0.04000 0.08516 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.27000 51.14000 0.13000 0.25420 富邦台灣心基金 21.38000 21.32000 0.06000 0.28143 富邦台灣釆吉50基金 48.16000 48.06000 0.10000 0.20807 富邦台灣科技指數基金 55.41000 55.16000 0.25000 0.45323 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29730 0.29690 0.00040 0.13473 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.81000 23.71000 0.10000 0.42176 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.76000 14.85000 -0.09000 -0.60606 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.38000 30.08000 0.30000 0.99734 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60200 15.60190 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 63.37000 63.28000 0.09000 0.14223 富邦科技基金 23.72000 23.65000 0.07000 0.29598 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.55000 12.86000 -0.31000 -2.41058 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 37.92000 36.17000 1.75000 4.83826 富邦香港H股基金 22.71000 22.15000 0.56000 2.52822 富邦高成長基金 23.74000 23.68000 0.06000 0.25338 富邦基金 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 富邦深証100基金 12.52000 12.37000 0.15000 1.21261 富邦富時歐洲ETF基金 21.52000 21.33000 0.19000 0.89076 富邦精準基金 45.56000 45.47000 0.09000 0.19793 富邦精銳中小基金 10.87000 10.84000 0.03000 0.27675 富邦臺灣公司治理100基金 21.61000 21.57000 0.04000 0.18544 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.84000 7.86000 -0.02000 -0.25445 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.14000 15.07000 0.07000 0.46450 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.02000 11.08080 -0.06080 -0.54870 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.85790 11.84230 0.01560 0.13173 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.47320 11.48470 -0.01150 -0.10013 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.85990 10.91990 -0.06000 -0.54946 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.63610 11.62090 0.01520 0.13080 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.24040 11.25160 -0.01120 -0.09954 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.48000 30.49000 -0.01000 -0.03280 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99490 9.98190 0.01300 0.13024 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 10.00850 9.99380 0.01470 0.14709 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.93890 9.92560 0.01330 0.13400 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.08010 10.06680 0.01330 0.13212 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.06760 10.05270 0.01490 0.14822 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.99710 9.98380 0.01330 0.13322 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.03640 10.02240 0.01400 0.13969 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.53750 9.53750 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.00090 9.99930 0.00160 0.01600 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69660 9.69620 0.00040 0.00413 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.77320 10.77310 0.00010 0.00093 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.51130 10.50900 0.00230 0.02189 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23520 10.23500 0.00020 0.00195 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.78870 9.78780 0.00090 0.00920 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.02700 10.02620 0.00080 0.00798 富達卓越領航全球組合基金 15.40000 15.37000 0.03000 0.19519 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.76340 9.76460 -0.00120 -0.01229 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.92540 9.92400 0.00140 0.01411 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.82940 9.83030 -0.00090 -0.00916 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.15020 10.15080 -0.00060 -0.00591 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.09250 10.09220 0.00030 0.00297 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01810 10.01920 -0.00110 -0.01098 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.87740 9.87780 -0.00040 -0.00405 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04120 10.04870 -0.00750 -0.07464 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.64000 11.82000 -0.18000 -1.52284 富蘭克林華美中國消費基金-美元 13.34000 13.48000 -0.14000 -1.03858 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 11.23000 11.37000 -0.14000 -1.23131 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.38000 10.44000 -0.06000 -0.57471 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 12.71000 12.72000 -0.01000 -0.07862 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.96180 9.98580 -0.02400 -0.24034 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.62800 9.62620 0.00180 0.01870 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.10200 9.10960 -0.00760 -0.08343 富蘭克林華美中華基金 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.52000 20.37000 0.15000 0.73638 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.81000 19.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.90000 11.87000 0.03000 0.25274 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.26910 8.25720 0.01190 0.14412 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.58600 9.56190 0.02410 0.25204 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05960 10.03440 0.02520 0.25114 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.52200 9.50830 0.01370 0.14408 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.60080 8.60630 -0.00550 -0.06391 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82080 9.81640 0.00440 0.04482 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.32000 10.31530 0.00470 0.04556 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.94740 12.95570 -0.00830 -0.06406 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 11.20000 11.23000 -0.03000 -0.26714 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.73000 11.77000 -0.04000 -0.33985 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.21640 13.19710 0.01930 0.14624 富蘭克林華美第一富基金 40.31000 40.20000 0.11000 0.27363 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27550 10.27540 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.97420 7.96300 0.01120 0.14065 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.77700 11.76550 0.01150 0.09774 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.48850 10.48110 0.00740 0.07060 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.50360 11.49560 0.00800 0.06959 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.59160 7.59220 -0.00060 -0.00790 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.00540 9.99760 0.00780 0.07802 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.78300 10.77460 0.00840 0.07796 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18210 11.18290 -0.00080 -0.00715 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.42300 11.42200 0.00100 0.00876 復華人生目標基金 34.35990 34.34490 0.01500 0.04367 復華大中華中小策略基金 10.29000 10.40000 -0.11000 -1.05769 復華中小精選基金 64.29000 64.18000 0.11000 0.17139 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 復華台灣智能基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 復華全方位基金 27.28000 27.29000 -0.01000 -0.03664 復華全球平衡基金-新臺幣 20.67000 20.69000 -0.02000 -0.09667 復華全球債券基金 13.69160 13.68190 0.00970 0.07090 復華全球債券組合基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 復華有利貨幣市場基金 13.40690 13.40680 0.00010 0.00075 復華亞太成長基金 14.82000 14.85000 -0.03000 -0.20202 復華東協世紀基金 13.90000 13.79000 0.11000 0.79768 復華南非幣長期收益基金A 12.72000 12.66000 0.06000 0.47393 復華南非幣長期收益基金B 8.30000 8.25000 0.05000 0.60606 復華南非幣短期收益基金A 13.16000 13.13000 0.03000 0.22848 復華南非幣短期收益基金B 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 復華恒生基金 22.64000 22.24000 0.40000 1.79856 復華恒生單日反向一倍基金 8.01000 8.17000 -0.16000 -1.95838 復華恒生單日正向二倍基金 40.37000 38.91000 1.46000 3.75225 復華神盾基金 23.50280 23.50890 -0.00610 -0.02595 復華高成長基金 61.79000 61.76000 0.03000 0.04858 復華高益策略組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.36550 14.36540 0.00010 0.00070 復華復華基金 19.61000 19.61000 0.00000 0.00000 復華華人世紀基金 20.15000 20.18000 -0.03000 -0.14866 復華傳家二號基金 26.96000 26.99090 -0.03090 -0.11448 復華傳家基金 22.14990 22.12070 0.02920 0.13200 復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.86000 11.83000 0.03000 0.25359 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 復華新興人民幣短期收益基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 復華滬深300 A股基金 26.30000 26.06000 0.24000 0.92095 復華數位經濟基金 51.04000 51.11000 -0.07000 -0.13696 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41540 9.42400 -0.00860 -0.09126 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.08050 9.04710 0.03340 0.36918 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.67810 8.66330 0.01480 0.17084 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38550 11.39580 -0.01030 -0.09038 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.98080 10.94060 0.04020 0.36744 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.60910 10.59100 0.01810 0.17090 景順主流基金 19.92000 19.88000 0.04000 0.20121 景順台灣科技基金 36.78000 36.48000 0.30000 0.82237 景順全球科技基金 20.51000 20.56000 -0.05000 -0.24319 景順全球康健基金 17.96000 17.97000 -0.01000 -0.05565 景順貨幣市場基金 15.90480 15.90460 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.83000 36.75000 0.08000 0.21769 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.90960 8.91330 -0.00370 -0.04151 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.38180 8.37310 0.00870 0.10390 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.14250 11.14700 -0.00450 -0.04037 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.45970 10.44890 0.01080 0.10336 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.52000 8.62000 -0.10000 -1.16009 華南永昌中國A股基金(美元) 8.74000 8.82000 -0.08000 -0.90703 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.26000 12.40000 -0.14000 -1.12903 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65270 9.64790 0.00480 0.04975 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.43370 9.44770 -0.01400 -0.14818 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.79390 9.78920 0.00470 0.04801 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57350 9.58770 -0.01420 -0.14811 華南永昌永昌基金 20.26000 20.47000 -0.21000 -1.02589 華南永昌全球亨利組合基金 14.60200 14.60520 -0.00320 -0.02191 華南永昌全球精品基金 14.68000 14.71000 -0.03000 -0.20394 華南永昌物聯網精選基金 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 華南永昌策略報酬基金 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16560 16.16540 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 25.73810 25.85090 -0.11280 -0.43635 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90860 11.90850 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.11290 10.10900 0.00390 0.03858 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.23410 10.20190 0.03220 0.31563 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96820 9.96430 0.00390 0.03914 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07450 10.04290 0.03160 0.31465 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04540 10.04310 0.00230 0.02290 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.11820 10.08820 0.03000 0.29738 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04540 10.04310 0.00230 0.02290 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.11820 10.08820 0.03000 0.29738 華頓中小型基金 24.65000 24.45000 0.20000 0.81800 華頓中國多重機會平衡基金 13.70200 13.79070 -0.08870 -0.64319 華頓台灣基金 25.21000 25.23000 -0.02000 -0.07927 華頓平安貨幣市場基金 11.49170 11.49160 0.00010 0.00087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19560 3.18680 0.00880 0.27614 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.66950 14.59950 0.07000 0.47947 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49660 0.49320 0.00340 0.68938 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.17790 12.16600 0.01190 0.09781 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.22950 11.22180 0.00770 0.06862 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.11380 11.08040 0.03340 0.30143 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.20860 10.17800 0.03060 0.30065 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.84020 11.78160 0.05860 0.49739 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.98430 10.92740 0.05690 0.52071 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.64000 12.86000 -0.22000 -1.71073 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.17000 11.34000 -0.17000 -1.49912 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.51000 12.68000 -0.17000 -1.34069 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41880 2.41990 -0.00110 -0.04546 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01670 2.01960 -0.00290 -0.14359 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.10170 12.06370 0.03800 0.31499 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.11560 10.08390 0.03170 0.31436 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37520 0.37390 0.00130 0.34769 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32530 0.32380 0.00150 0.46325 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.71000 3.70000 0.01000 0.27027 匯豐中國動力基金(台幣) 17.01000 16.96000 0.05000 0.29481 匯豐中國動力基金(美元) 0.58000 0.57000 0.01000 1.75439 匯豐五福全球債券組合基金 13.40850 13.40960 -0.00110 -0.00820 匯豐太平洋精典基金 18.61000 18.65000 -0.04000 -0.21448 匯豐台灣精典基金 24.49000 24.39000 0.10000 0.41000 匯豐全球趨勢組合基金 12.35000 12.37000 -0.02000 -0.16168 匯豐全球關鍵資源基金 8.35000 8.34000 0.01000 0.11990 匯豐安富基金 25.58000 25.53000 0.05000 0.19585 匯豐成功基金 39.20000 39.26000 -0.06000 -0.15283 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53320 2.54300 -0.00980 -0.38537 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36840 2.37830 -0.00990 -0.41626 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.98720 11.99520 -0.00800 -0.06669 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.56970 8.57720 -0.00750 -0.08744 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39440 0.39430 0.00010 0.02536 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36280 0.36270 0.00010 0.02757 匯豐金磚動力基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96660 14.96660 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80820 15.80820 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.64000 5.55000 0.09000 1.62162 匯豐新鑽動力基金 11.73000 11.76000 -0.03000 -0.25510 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.80760 5.78440 0.02320 0.40108 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.23260 9.20980 0.02280 0.24756 匯豐龍鳳基金 52.49000 52.27000 0.22000 0.42089 匯豐龍騰電子基金 38.16000 37.94000 0.22000 0.57986 匯豐雙高收益債券組合基金 12.69630 12.69520 0.00110 0.00866 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.22000 20.15000 0.07000 0.34739 新光中國成長基金(人民幣) 12.92000 13.17000 -0.25000 -1.89825 新光中國成長基金(美元) 13.83000 14.01000 -0.18000 -1.28480 新光中國成長基金(新臺幣) 13.22000 13.44000 -0.22000 -1.63690 新光台灣富貴基金 24.25000 24.18000 0.07000 0.28950 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 新光吉星貨幣市場基金 15.40830 15.40810 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 26.28000 25.97000 0.31000 1.19369 新光亞洲精選基金-新台幣 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896 新光兩岸優勢基金 15.02000 15.22000 -0.20000 -1.31406 新光店頭基金 25.66000 25.60000 0.06000 0.23438 新光南非幣保本基金 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 新光創新科技基金 15.46000 15.38000 0.08000 0.52016 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.97710 9.98260 -0.00550 -0.05510 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.32020 10.31490 0.00530 0.05138 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01340 10.02240 -0.00900 -0.08980 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.68170 9.68820 -0.00650 -0.06709 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03080 10.02740 0.00340 0.03391 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.72660 9.73540 -0.00880 -0.09039 新光福運平衡基金 17.17860 17.12680 0.05180 0.30245 新光澳幣八年期保本基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09880 10.09740 0.00140 0.01386 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.05230 10.05030 0.00200 0.01990 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.11570 10.11060 0.00510 0.05044 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.08010 10.07520 0.00490 0.04863 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.07450 10.07350 0.00100 0.00993 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.17960 10.17860 0.00100 0.00982 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.15770 14.16520 -0.00750 -0.05295 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.01260 9.01740 -0.00480 -0.05323 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97830 10.97530 0.00300 0.02733 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01110 9.96690 0.04420 0.44347 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.29540 13.39920 -0.10380 -0.77467 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.61320 10.63030 -0.01710 -0.16086 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.52000 10.56000 -0.04000 -0.37879 群益大印度基金-人民幣 14.31530 14.33940 -0.02410 -0.16807 群益大印度基金-美元 14.37830 14.31400 0.06430 0.44921 群益大印度基金-新臺幣 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024 群益中小型股基金 46.31000 46.17000 0.14000 0.30323 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.16860 10.21260 -0.04400 -0.43084 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.08210 10.06350 0.01860 0.18483 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05790 9.05890 -0.00100 -0.01104 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.17040 9.21010 -0.03970 -0.43105 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.09240 9.07560 0.01680 0.18511 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.16930 8.17030 -0.00100 -0.01224 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.46780 11.46960 -0.00180 -0.01569 群益中國高收益債券基金-美元 11.11200 11.06860 0.04340 0.39210 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.42460 10.39790 0.02670 0.25678 群益中國新機會基金-人民幣 9.04350 9.09350 -0.05000 -0.54984 群益中國新機會基金-美元 10.69250 10.68560 0.00690 0.06457 群益中國新機會基金-新臺幣 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 群益平衡王基金 19.74080 19.72390 0.01690 0.08568 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.91000 5.90000 0.01000 0.16949 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.39250 10.39970 -0.00720 -0.06923 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.75920 7.76460 -0.00540 -0.06955 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.58000 12.55000 0.03000 0.23904 群益印度中小基金-人民幣 16.77820 16.84220 -0.06400 -0.38000 群益印度中小基金-美元 15.89200 15.85470 0.03730 0.23526 群益印度中小基金-新臺幣 17.60000 17.59000 0.01000 0.05685 群益多利策略組合基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 群益多重資產組合基金 15.92000 15.88000 0.04000 0.25189 群益安家基金 23.91600 23.90770 0.00830 0.03472 群益安穩貨幣市場基金 16.04310 16.04290 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 13.93000 13.97000 -0.04000 -0.28633 群益亞太新趨勢平衡基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.89970 9.89970 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.79280 7.79270 0.00010 0.00128 群益店頭市場基金 97.46000 96.96000 0.50000 0.51568 群益東方盛世基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 群益東協成長基金-人民幣 14.90470 14.88850 0.01620 0.10881 群益東協成長基金-美元 13.97190 13.87090 0.10100 0.72814 群益東協成長基金-新臺幣 13.23000 13.16000 0.07000 0.53191 群益長安基金 29.36000 29.30000 0.06000 0.20478 群益真善美基金 17.59370 17.60520 -0.01150 -0.06532 群益馬拉松基金 119.37000 119.34000 0.03000 0.02514 群益深証中小板基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922 群益創新科技基金 31.43000 31.27000 0.16000 0.51167 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.18570 10.25160 -0.06590 -0.64283 群益華夏盛世基金-人民幣 10.98690 11.05800 -0.07110 -0.64297 群益華夏盛世基金-美元 10.93400 10.93710 -0.00310 -0.02834 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108 群益奧斯卡基金 27.73000 27.51000 0.22000 0.79971 群益新興金鑽基金-美元 13.95970 13.96000 -0.00030 -0.00215 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 群益葛萊美基金 23.42000 23.29000 0.13000 0.55818 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.29000 13.23000 0.06000 0.45351 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.69590 11.66580 0.03010 0.25802 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.67680 11.64480 0.03200 0.27480 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.50570 11.48100 0.02470 0.21514 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.98420 8.96110 0.02310 0.25778 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.76340 9.73670 0.02670 0.27422 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.33330 9.31330 0.02000 0.21475 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.63000 30.58000 0.05000 0.16351 德信中國精選成長基金 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154 德信台灣主流中小基金 18.31000 18.39000 -0.08000 -0.43502 德信新興股票組合基金 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 德信萬保貨幣市場基金 11.90420 11.90400 0.00020 0.00168 德信數位時代基金 29.88000 29.90000 -0.02000 -0.06689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.63000 11.62990 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.40000 17.33000 0.07000 0.40392 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.34470 10.38410 -0.03940 -0.37943 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.37600 14.43310 -0.05710 -0.39562 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.52240 8.52260 -0.00020 -0.00235 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.70550 11.70050 0.00500 0.04273 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.66700 11.66380 0.00320 0.02744 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.23560 13.24230 -0.00670 -0.05060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532 摩根中小基金 24.76000 24.82000 -0.06000 -0.24174 摩根中國A股基金 16.04000 15.98000 0.06000 0.37547 摩根中國A股基金(美元) 13.15000 13.08000 0.07000 0.53517 摩根中國亮點基金 14.76000 14.89000 -0.13000 -0.87307 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.79470 12.70500 0.08970 0.70602 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.98090 13.91390 0.06700 0.48153 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 11.10530 11.01040 0.09490 0.86191 摩根中國雙息平衡基金-累積型 14.01900 13.92130 0.09770 0.70180 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.75440 15.67840 0.07600 0.48474 摩根台灣金磚基金 20.62000 20.65000 -0.03000 -0.14528 摩根台灣增長基金 51.54000 51.51000 0.03000 0.05824 摩根平衡基金 28.17000 28.15000 0.02000 0.07105 摩根全球平衡基金 15.90900 15.84410 0.06490 0.40962 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.19790 10.19830 -0.00040 -0.00392 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.05300 11.05950 -0.00650 -0.05877 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.55090 10.54760 0.00330 0.03129 摩根多元入息成長基金-累積型 11.63580 11.63690 -0.00110 -0.00945 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.23350 11.23580 -0.00230 -0.02047 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.08120 14.08410 -0.00290 -0.02059 摩根亞洲基金 59.48000 59.58000 -0.10000 -0.16784 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.15730 9.15170 0.00560 0.06119 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57420 10.56280 0.01140 0.10793 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47980 9.46760 0.01220 0.12886 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.86880 12.86080 0.00800 0.06220 摩根東方內需機會基金 18.89000 18.92000 -0.03000 -0.15856 摩根東方科技基金 38.10000 38.06000 0.04000 0.10510 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 摩根金龍收成基金 24.11000 24.23000 -0.12000 -0.49525 摩根第一貨幣市場基金 15.05110 15.05100 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.35000 14.15000 0.20000 1.41343 摩根新金磚五國基金 12.57000 12.53000 0.04000 0.31923 摩根新絲路基金 11.15000 11.21000 -0.06000 -0.53524 摩根新興35基金 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000 摩根新興日本基金 26.15000 25.87000 0.28000 1.08233 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.32880 8.32670 0.00210 0.02522 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.40090 11.39800 0.00290 0.02544 摩根新興科技基金 57.67000 57.77000 -0.10000 -0.17310 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.73910 8.73700 0.00210 0.02404 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84580 10.84310 0.00270 0.02490 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.32800 9.30360 0.02440 0.26226 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.34580 10.31780 0.02800 0.27138 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.86740 9.82470 0.04270 0.43462 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.44710 10.42000 0.02710 0.26008 摩根龍揚基金 36.03000 36.22000 -0.19000 -0.52457 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55120 9.55160 -0.00040 -0.00419 摩根總收益組合基金-累積型 11.35790 11.35840 -0.00050 -0.00440 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.40000 25.32000 0.08000 0.31596 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96880 11.96830 0.00050 0.00418 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.31540 11.31060 0.00480 0.04244 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48260 10.48060 0.00200 0.01908 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87200 10.87140 0.00060 0.00552 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.29180 10.28760 0.00420 0.04083 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.52980 9.52810 0.00170 0.01784 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.87230 11.83850 0.03380 0.28551 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.73570 11.70100 0.03470 0.29656 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.50980 10.49490 0.01490 0.14197 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.49330 11.46050 0.03280 0.28620 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.35420 11.32070 0.03350 0.29592 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.16660 10.15220 0.01440 0.14184 聯邦金鑽平衡基金 23.51480 23.51290 0.00190 0.00808 聯邦貨幣市場基金 13.13120 13.13110 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.14870 11.15730 -0.00860 -0.07708 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.76500 8.77170 -0.00670 -0.07638 聯邦精選科技基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.40890 16.40230 0.00660 0.04024 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.75480 12.85760 -0.10280 -0.79953 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.44250 12.51480 -0.07230 -0.57772 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.02470 12.09460 -0.06990 -0.57794 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.01650 12.02360 -0.00710 -0.05905 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.30200 11.30870 -0.00670 -0.05925 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.97910 10.98560 -0.00650 -0.05917 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.04940 9.05470 -0.00530 -0.05853 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.56000 38.45000 0.11000 0.28609 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.68000 15.71000 -0.03000 -0.19096 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243 聯博貨幣市場基金 14.97220 14.97210 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.88470 10.88920 -0.00450 -0.04133 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.18540 8.18870 -0.00330 -0.04030 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.89450 14.89400 0.00050 0.00336 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.05000 15.04000 0.01000 0.06649 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.58000 21.68000 -0.10000 -0.46125 瀚亞中國基金-人民幣 14.94000 15.09000 -0.15000 -0.99404 瀚亞中國基金-新台幣 16.05000 16.18000 -0.13000 -0.80346 瀚亞巴西基金 5.28000 5.25000 0.03000 0.57143 瀚亞外銷基金 41.38000 41.40000 -0.02000 -0.04831 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.19000 11.20000 -0.01000 -0.08929 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞印度基金-人民幣 14.55000 14.58000 -0.03000 -0.20576 瀚亞印度基金-美元 14.65000 14.63000 0.02000 0.13671 瀚亞印度基金-新台幣 31.15000 31.16000 -0.01000 -0.03209 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 16.11000 16.13000 -0.02000 -0.12399 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 瀚亞亞太高股息基金B-美金 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 瀚亞亞太基礎建設基金 11.79000 11.87000 -0.08000 -0.67397 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.65660 14.65370 0.00290 0.01979 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.13960 11.16240 -0.02280 -0.20426 瀚亞股債入息組合基金B-美元 11.29370 11.27790 0.01580 0.14010 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 13.03750 13.03500 0.00250 0.01918 瀚亞非洲基金-南非幣 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150 瀚亞非洲基金-新臺幣 22.41000 22.31000 0.10000 0.44823 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.52730 13.52720 0.00010 0.00074 瀚亞高科技基金 59.40000 59.23000 0.17000 0.28702 瀚亞理財通基金 24.76000 24.86000 -0.10000 -0.40225 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 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瀚亞新興豐收基金A-人民幣 11.23350 11.22150 0.01200 0.10694 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.45670 10.49190 -0.03520 -0.33550 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.69750 11.66730 0.03020 0.25884 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.44390 10.43480 0.00910 0.08721 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.30760 10.33520 -0.02760 -0.26705 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.32160 9.31160 0.01000 0.10739 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.42080 8.44910 -0.02830 -0.33495 瀚亞新興豐收基金B-美元 10.16550 10.13920 0.02630 0.25939 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.09950 9.09160 0.00790 0.08689 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.49870 8.52150 -0.02280 -0.26756 瀚亞電通網基金 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.08640 14.08070 0.00570 0.04048 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.46610 10.46380 0.00230 0.02198 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.55840 10.54710 0.01130 0.10714 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.04530 12.04050 0.00480 0.03987 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 15.87000 15.84000 0.03000 0.18939 瀚亞歐洲基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225 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