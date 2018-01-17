新聞

[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧01月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
合世     和勤     富邦美債1-3          美琪瑪            新昕纖   生泰     英格爾     
易威     永捷     富邦美債7-10          天宇              謚源     合世                
南璋     樺晟     富邦美債20年          智捷              東林     杏昌                
勝昱     宏森     元大美債7-10          倚強              欣厚-KY  進階                
飛寶企業 晟楠     合世              律勝              友銓     百略                
精確     寶得利   易威              利機              達威     大樹                
宏易     華韡     南璋              IET-KY            松崗     其祥-KY             
唐鋒     撼訊     勝昱              凱美              三圓     德麥                
台蠟     晉泰     飛寶企業          立敦              雙喜     中華食              
榮群     太普高   精確              上揚              力泰     世坤                
天宇              宏易              沛波              理銘     冠好                
新零售            唐鋒              英格爾            雅茗-KY  萬國通              
力新              台蠟              橘子              亞都     聚紡                
恩得利            榮群                                東凌-KY  銘旺實              
李洲              天宇                                關中     興采                
凱柏實業          新零售                              隆中     泰茂                
遠昇              力新                                時報     方土霖              
及成              恩得利                              欣泰     至興                
鑫龍騰            李洲                                         萬在                
和進              凱柏實業                                     長佳                
耀勝              遠昇                                         瑞穎                
倚強              及成                                         唐鋒                
鑫創              鑫龍騰                                       永純                
廣寰科            和進                                         美琪瑪              
點晶              耀勝                                         富喬                
建舜電            倚強                                         韋僑                
泰谷              鑫創                                         威潤                
典範              廣寰科                                       智捷                
長天              點晶                                         世鎧                
益通              建舜電                                       晉椿                
振維              泰谷                                         久陽                
鴻翊              典範                                         強新                
迎輝              長天                                         有益                
欣厚-KY           益通                                         尼克森              
兆遠              振維                                         凌網                
系統電            鴻翊                                         李洲                
世紀              迎輝                                         凱柏實業            
華容              欣厚-KY                                      遠昇                
建榮              兆遠                                         港建                
立衛              系統電                                       新洲                
天揚              世紀                                         耀勝                
鈺創              華容                                         至寶電              
合正              建榮                                         點晶                
金利              立衛                                         杭特                
寶聯通            天揚                                         幸康                
昇益              鈺創                                         泰谷                
凱鈺              合正                                         精材                
德宏              金利                                         迎輝                
寬魚國際          寶聯通                                       重鳥鵬              
合邦              昇益                                         泓格                
萬旭              凱鈺                                         東林                
驊宏資            德宏                                         盈正                
久正              寬魚國際                                     亞電                
上揚              合邦                                         晶達                
全譜              萬旭                                         天剛                
易通展            驊宏資                                       世紀                
元隆              久正                                         友銓                
沛亨              上揚                                         立衛                
九暘              全譜                                         慕康生醫            
凱碩              易通展                                       達威                
全達              元隆                                         凱鈺                
奧斯特            沛亨                                         三聯                
福華              九暘                                         合邦                
保銳              凱碩                                         亞矽                
常珵              全達                                         業強                
立碁              奧斯特                                       撼訊                
越峰              福華                                         順發                
士開              保銳                                         亞銳士              
志嘉              常珵                                         安碁                
富裔              立碁                                         合晶                
燦星旅            越峰                                         海韻電              
富驛-KY           士開                                         晉泰                
劍湖山            志嘉                                         上揚                
德記              富裔                                         全譜                
泰偉              燦星旅                                       松崗                
華義              富驛-KY                                      易通展              
得利影            劍湖山                                       元隆                
鼎創達            德記                                         沛亨                
花王              泰偉                                         迅德                
邦泰              華義                                         倉和                
                  得利影                                       光菱                
                  鼎創達                                       星雲                
                  花王                                         宏捷科              
                  邦泰                                         保銳                
                                                               三圓                
                                                               士開                
                                                               雙喜                
                                                               力泰                
                                                               理銘                
                                                               富裔                
                                                               惠普                
                                                               中連貨              
                                                               安心                
                                                               燦星旅              
                                                               富驛-KY             
                                                               易飛網              
                                                               高野                
                                                               老爺知              
                                                               滿心                
                                                               東凌-KY             
                                                               德記                
                                                               寶雅                
                                                               誠品生活            
                                                               泰偉                
                                                               得利影              
                                                               橘子                
                                                               時報                
                                                               耀億                
                                                               旭然                
                                                               鼎創達              
                                                               捷必勝-KY            
                                                               明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               欣泰
留言載入中...

相關新聞