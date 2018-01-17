[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月16日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23934 5027 476.11 0059 富邦金融 15069 4973 303.02 0058 富邦發達 7401 4196 176.38 0051 元大中型100 10982 9500 115.60 0055 元大MSCI金融 32777 38154 85.91 00704L 台新MSCI台灣正2 4246 5378 78.95 0054 元大台商50 9157 12124 75.53 00707R 元大S&P日圓反1 4322 5855 73.82 00702 國泰標普低波高息 9302 13688 67.96 00657 國泰日經225 4330 6828 63.42 0052 富邦科技 3769 6000 62.82 00714 群益道瓊美國地產 3469 5567 62.31 00691R 兆豐藍籌30反1 2856 4606 62.01 0053 元大電子 3741 6988 53.53 00705R 台新MSCI台灣反1 3855 7315 52.70 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00635U 元大S&P黃金 23897 50014 47.78 00692 富邦公司治理 49854 114280 43.62 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 00663L 國泰臺灣加權正2 2441 6309 38.69 0061 元大寶滬深 161364 439116 36.75 006206 元大上證50 53419 155778 34.29 00652 富邦印度 3586 11035 32.50 00688L 國泰20年美債正2 1394 4615 30.21 00689R 國泰20年美債反1 1627 5389 30.19 00667 元大韓國 1614 5429 29.73 00633L 富邦上証正2 162197 588458 27.56 008201 BP上證50 738 2749 26.85 006207 FH滬深 43732 169892 25.74 00649 FH香港 2731 10772 25.35