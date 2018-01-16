◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月16日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 富邦科技 本盟 昶和 大飲 元大台灣50 味全 正道 元大電子 日馳 大統染 大統益 宏洲 友旺 元大台商50 世紀鋼 海悅 天仁 嘉裕 同開 富邦摩台 國巨 銘旺科 達新 東華 悠克 富邦發達 燿華 卓越 立益 大東 富邦金融 智寶 統領 昶和 立益 元大MSCI台灣 浩鑫 大統染 佳和 永豐臺灣加權 大毅 亞崴 昶和 富邦台50 禾伸堂 程泰 三洋紡 國泰日經225 柏騰 氣立 瑞利 元大日經225 達邁 永記 樂士 富邦NASDAQ 聯德控股-KY 展宇 正峰新 元大美債7-10反1 達興材料 東明-KY 億泰 富邦歐洲 達運 海悅 毛寶 FH彭博高收益債 捷泰 燿華 燁興 FH彭博新興債 杜康-DR 浩鑫 中鴻 味全 陽光能源-DR 銘旺科 聚亨 宏洲 全宇生技-KY 吉祥全 千興 嘉裕 傳奇 威致 東華 東科-KY 麗正 大東 亞弘電 東訊 立益 陞泰 華泰 佳和 華友聯 茂矽 昶和 愛山林 錸德 三洋紡 潤弘 廷鑫 瑞利 遠雄來 倫飛 樂士 夏都 威盛 正峰新 新天地 銘旺科 億泰 欣欣 統懋 毛寶 統領 翔耀 燁興 客思達-KY 太空梭 中鴻 阿瘦 新利虹 聚亨 友佳-DR 華映 千興 一零四 吉祥全 威致 欣天然 憶聲 麗正 新海 科風 東訊 欣高 建碁 華泰 全國 和鑫 茂矽 台數科 力特 錸德 南六 喬鼎 廷鑫 基勝-KY 正達 倫飛 威宏-KY 晟鈦 威盛 潤泰材 弘憶股 銘旺科 波力-KY 新世紀 統懋 泰昇-KY 誠創 翔耀 吉源-KY 嘉威 太空梭 力銘 新利虹 亞太電 華映 達能 吉祥全 清惠 憶聲 慧友 科風 捷泰 建碁 互億 和鑫 天瀚 力特 迅杰 喬鼎 華上 正達 元晶 晟鈦 華冠 弘憶股 裕豐 新世紀 寶徠 誠創 日勝生 嘉威 台船 力銘 東森 亞太電 台南-KY 達能 康師傅-DR 清惠 聖馬丁-DR 慧友 神州-DR 捷泰 耀傑-DR 互億 同方友友-DR 天瀚 晨訊科-DR 迅杰 友佳-DR 華上 陽光能源-DR 元晶 精熙-DR 華冠 中福 裕豐 雷虎 寶徠 中視 日勝生 秋雨 台船 慶豐富 東森 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 新海 中視 秋雨 慶豐富