新聞

◆台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月16日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
-----------------------------------------------------------------------------------  
群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1 富邦科技          本盟              昶和     大飲     元大台灣50   
味全     正道     元大電子          日馳              大統染   大統益              
宏洲     友旺     元大台商50          世紀鋼            海悅     天仁                
嘉裕     同開     富邦摩台          國巨              銘旺科   達新                
東華     悠克     富邦發達          燿華              卓越     立益                
大東              富邦金融          智寶              統領     昶和                
立益              元大MSCI台灣          浩鑫                       大統染              
佳和              永豐臺灣加權          大毅                       亞崴                
昶和              富邦台50          禾伸堂                     程泰                
三洋紡            國泰日經225          柏騰                       氣立                
瑞利              元大日經225          達邁                       永記                
樂士              富邦NASDAQ          聯德控股-KY                   展宇                
正峰新            元大美債7-10反1          達興材料                   東明-KY             
億泰              富邦歐洲          達運                       海悅                
毛寶              FH彭博高收益債          捷泰                       燿華                
燁興              FH彭博新興債          杜康-DR                    浩鑫                
中鴻              味全              陽光能源-DR                   銘旺科              
聚亨              宏洲              全宇生技-KY                   吉祥全              
千興              嘉裕                                         傳奇                
威致              東華                                         東科-KY             
麗正              大東                                         亞弘電              
東訊              立益                                         陞泰                
華泰              佳和                                         華友聯              
茂矽              昶和                                         愛山林              
錸德              三洋紡                                       潤弘                
廷鑫              瑞利                                         遠雄來              
倫飛              樂士                                         夏都                
威盛              正峰新                                       新天地              
銘旺科            億泰                                         欣欣                
統懋              毛寶                                         統領                
翔耀              燁興                                         客思達-KY            
太空梭            中鴻                                         阿瘦                
新利虹            聚亨                                         友佳-DR             
華映              千興                                         一零四              
吉祥全            威致                                         欣天然              
憶聲              麗正                                         新海                
科風              東訊                                         欣高                
建碁              華泰                                         全國                
和鑫              茂矽                                         台數科              
力特              錸德                                         南六                
喬鼎              廷鑫                                         基勝-KY             
正達              倫飛                                         威宏-KY             
晟鈦              威盛                                         潤泰材              
弘憶股            銘旺科                                       波力-KY             
新世紀            統懋                                         泰昇-KY             
誠創              翔耀                                         吉源-KY             
嘉威              太空梭                                                           
力銘              新利虹                                                           
亞太電            華映                                                             
達能              吉祥全                                                           
清惠              憶聲                                                             
慧友              科風                                                             
捷泰              建碁                                                             
互億              和鑫                                                             
天瀚              力特                                                             
迅杰              喬鼎                                                             
華上              正達                                                             
元晶              晟鈦                                                             
華冠              弘憶股                                                           
裕豐              新世紀                                                           
寶徠              誠創                                                             
日勝生            嘉威                                                             
台船              力銘                                                             
東森              亞太電                                                           
台南-KY           達能                                                             
康師傅-DR          清惠                                                             
聖馬丁-DR          慧友                                                             
神州-DR           捷泰                                                             
耀傑-DR           互億                                                             
同方友友-DR          天瀚                                                             
晨訊科-DR          迅杰                                                             
友佳-DR           華上                                                             
陽光能源-DR          元晶                                                             
精熙-DR           華冠                                                             
中福              裕豐                                                             
雷虎              寶徠                                                             
中視              日勝生                                                           
秋雨              台船                                                             
慶豐富            東森                                                             
                  台南-KY                                                          
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  新海                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  慶豐富
留言載入中...

相關新聞