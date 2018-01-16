【MORNINGSTAR】2018年投資新願

作者：Dan Kemp & Peter Warnes

美國股市持續受到近期市場樂觀氛圍與科技產業蓬勃的帶動；惟這讓我們保持更為謹慎的態度，尤其，依據晨星澳洲股票研究團隊的分析，美國股市的預期報酬已出現負值；產業類股的基本面也是如此，除了美國科技產業與金融產業之外，其餘產業的企業淨利表現已出現萎縮。晨星澳洲股票研究董事 Peter Warnes 故而表示，美國股市的風險與報酬之間未能成正比。晨星英國投資管理董事 Dan Kemp 則解釋，受到川普欲廢除歐氏健保法、對製藥業定價政策進行改革的影響，健康護理產業表現不如預期。儘管川普未能順利完成健保法改革，觸發市場的負面情緒，然這意味著健康護理產業仍具有投資價值。

Kemp 另指出，鑒於法國與英國等國家的政治環境，未有出人意外的變化，有利投資市場對歐洲股市前景保持信心，投資人行為也反映出樂觀表現。然而，與美國股市相似的是，在主要歐洲股市預期報酬、投資安全邊際出現下滑跡象之際，晨星英國投資管理團隊亦對整體歐洲股市保持謹慎的態度。

雖說如此，從產業面來看，投資報酬仍有表現出色的機會；其中，又以歐洲能源類股與歐洲電信類股為最。以電信產業為例，電信業者具規模性的業務前景面臨挑戰、數據的重要性越來越高、產業整併活動仍相對不足、法規的限制、投資人轉向至成長型類股等因素，以至於投資市場對該產業企業獲利趨勢產生疑慮，進而拖累其股價表現。然而，Kemp 評估能源產業與電信產業的價值水平，依舊提供合理的投資安全邊際。

不論從絕對報酬還是相對報酬來看，日本股市價值均保持在合理水平之上。此外，晨星一直認為日本企業的公司治理已逐漸改善，故而預期日本股市將持續透過增加股息股利、買回庫藏股的方式，為其股東創造投資價值。且在日本企業的利潤率、獲利成長率、股本報酬率皆出現改善之前提下，Kemp 較青睞以國內市場為主的日本企業，而非與出口相關的個股。另方面，Warnes 提到，儘管各方皆以全球經濟復甦的方式做整體敘述，惟目前看來，經濟穩健成長的趨勢，似乎僅限於北半球；位於南半球的巴西、南非與澳洲等國家，則不然。

國際地緣政治風險與國際能源價格

國際能源價格於近幾週來到近 3 年的高點，惟市場多認為此波高點將難以維持，原因在於美國頁岩油可能因此增產。不過，Warnes 提醒，全球能源仍可能出現顯著的供應缺口。全球漸增的能源需求、短期內北海與利比亞的生產中斷，皆為有利能源價格上揚的因素。儘管美元走軟，有利以美元計的原物料商品需求，並帶動價格表現，然這並非是油價問題的最佳解決方式。

此外，中東二大勢力－遜尼派的沙烏地阿拉伯、什葉派的伊朗－均企圖成為中東的主導力量，進而衍生出的角力競賽，將促使能源市場的緊張情緒升溫。Warnes 提醒，前述各項足以中斷供應端的事件與消息，都將對國際油價產生顯著的影響。

在利率與公債殖利率仍處於接近歷史低水平的環境中，以絕對值來看，公債價格多處於高水平。若參考歷史表現，若年初處於低殖利率的環境，對未來的預期報酬可能產生顯著的影響；而晨星評估價值的架構亦能佐證前述歷史觀點，而新興市場債的預期報酬，會優於已開發國家市場之公債表現。另值得強調的是，若將債券違約或者降評的不確定性剔除掉之後，相較於實值報酬，我們對固定收益的名目報酬表現更為肯定。然而，從持續性的角度來看，我們對固定收益資產類別的實質報酬預估值顯示，已開發國家市場發行的公債會出現負報酬 (下圖一)。

風險性資產的收益率下降

在國際能源價格表現持穩、全球經濟可望保持成長的環境中，投資人能接受高收益債較 2016 年初期為低的報酬表現，致使高收益債的收益率與利差持續下降；而高收益債的預期絕對報酬亦隨之減少。不過，在利率與通膨走升的預期心理下，政府公債殖利率上升，也降低了高收益債對投資人的吸引力。

新興市場債利差也持續在 2017 年期間收斂，顯示投資人能接受新興市場債收益率降低的投資條件。Kemp 表示，新興市場債的投資機會相當分散，目前看好以本地貨幣計的新興市場債；慎選合適的新興市場與計價貨幣，即成為投資新興市場債的關鍵。不過，以強勢貨幣計的新興市場債之價值尚處於合理水平，然相對歷史水平為低。

最後，Warnes 提到，地緣政治風險應在 2018 年投資人關注事件的清單之中。任何一個未如預期的事件，都可能會在投資人過度自信的環境中發生，並對投資市場產生顯著的影響。Kemp 則說到，在全球股債價值水平昂貴的投資環境中，現金 / 類現金即成為一個在市場回檔之時，足以降低衝擊的資產類別。並進一步解釋，若主要資產類別的價值水平已接近其公允價值，或者接近分析師估計的價值水平，備有現金 / 類現金部位，將能達到二大目的。首先，現金 / 類現金部位能降低投資組合在股市下跌環境中所產生的波動度。其次，現金 / 類現金部位讓投資人有足夠的流動性，能適時掌握投資契機，並能避免必須先行贖回基金，才能再進行投資的缺點。



(本文由晨星澳洲與晨星英國撰寫，晨星台灣編譯)

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