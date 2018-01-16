年終獎金投保術 按年資加強醫療保障 上班族3階段這樣保

接近歲末年終，上班族最期待領年終獎金，除了先扣除債務和必要支出，也應檢視自己保障是否足夠，壽險業者建議，上班族可依照年資加強意外與醫療保障，其中職場生力軍加強意外險、職場中流砥柱加強醫療保障，高年級上班族則規劃長壽風險。

康健人壽表示，保險是分擔風險的工具，為的是在疾病或事故發生時，能有效降低對自己與家人的傷害，在投保上，謹記「三不一沒有」原則，也就是保險不一定是越多越好、不一定是越貴越好、也不一定是賺錢或存錢的工具，更沒有萬能的保險，來避免陷入買保險的觀念誤區。

而上班族該如何正確的投保，康健人壽建議，可依年資加強意外及醫療。其中工作經驗在 5 年以下的「職場生力軍」可選擇定期意外險，用小錢規劃大保障。

康健人壽表示，職場生力軍一般收入有限，代表承擔風險的能力也較低，除了將薪水用在生活固定花費外，更應該及早養成管理財務的正確觀念，而在預算有限的情況下，建議可以利用定期保險低保費、高保障的特性，以最低成本買到足夠的基本保障。

工作 5 至 10 年的「職場中流砥柱」加強醫療保障，提升醫療品質。在這個階段的上班族，可能都有了家庭，需要考量的不僅是個人保障，還要兼顧家庭經濟生活需求，因此，除了壽險及醫療險外，意外保障也要補足，建議可購買定期型意外傷害保險，打造全年 365 天的意外防護網。

「高年級上班族」則要規劃長壽風險，打造退休醫療帳戶。康健人壽指出，失智的保障缺口是多數人所忽略的，老年失智患者罹病期長，醫療及照護等相關花費相當可觀，建議選擇一次給付特定疾病的保險產品，保險金可用在醫療、看護或養護中心費用，患者有更好的照顧，也減輕家人心理與經濟上的負擔。