朗詩綠色地產(00106-HK)改名為朗詩綠色集團

朗詩綠色地產(00106-HK)公布，建議將公司之英文名稱由「LandseaGreenPropertiesCo.,Ltd.」更改為「LandseaGreenGroupCo.,Ltd.」(而非LandseaGreenEnterpriseCo.,Ltd.)，並採納「朗詩綠色集團有限公司」(而非朗詩綠色企業股份有限公司)為公司的中文第二名稱，以取代其現有中文第二名稱「朗詩綠色地

產有限公司」。

修改新公司名稱之理由為公司因戰略轉型升級，正積極開拓輕資產經營和各類綠色運營服務業務，已從傳統地產開發延伸至長租公寓、養老服務、綠色建築設計、物業服務、裝飾、地產金融等業務領域，現有名稱與多元化業務無法匹配。董事局認為修改新公司名稱更加有助於反映公司業務的新發展策略，因此，董事認為修改新公司名稱有利於公司及其股東之整體利益。公司會在將召開的股東特別大會上將提呈一項特別決議案，以考慮並酌情通過有關批准建議修改新公司名稱。

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