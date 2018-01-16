【復牌】中國宏橋(01378-HK)擬先舊後新配售6.5億股 淨籌62億股償債

中國宏橋(01378-HK)周二公告，公司擬先舊後新，折讓10.45%配售股份，淨籌62億港元(單位下同)用作補充日常營運資金及減少尚未償還負債。

據公告，于1月15日，宏橋控股、公司與配售代理訂立配售及認購協議。根據配售及認購協議，配售代理有條件同意按盡力基準以配售價向獨立承配人配售宏橋控股持有的配售股份，最多6.5億現有股份。相當于現有已發行股本約8.07%;及緊随配售及認購而擴大後已發行股本約7.46%。

此外，宏橋控股有條件同意認購而公司有條件同意按認購價(與配售價相同)向宏橋控股配發及發行認購股份，最多6.5億新股份。

配售價及認購價為每股9.6元，較1月12日收市價每股10.71港元折讓約10.45%。

緊随配售完成後，洪橋控股的持股由74.07%降至66.0%，而完成配售事項及先舊後新認購後，升至68.54%。中信信惠資本有限公司持股將從現有的10.01%變為9.26%。

認購事項所得款項淨額約為62億元，其中70%用作減少尚未償還負債，30%用作補充集團的日常營運資金。于2017年6月30日，中國洪橋總負債約1066.70億元人民币，負債比率為68.9%。

公司股份將于今日（16日）複牌。

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