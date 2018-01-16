康師傅控股(00322-HK)因購股權行使合共配發155萬股

康師傅控股(00322-HK)公布，因雇員于2018年1月8日行使購股權配發20萬股，占已發行股本的0.0036%，每股發行價9.28港元，較上一交易日收市價15.2港元折讓38.95%。

因董事于2018年1月9日行使購股權配發50萬股，占已發行股本的0.0089%，每股發行價9.28港元，較上一交易日收市價15.5港元折讓40.13%。

因董事于2018年1月10日行使購股權配發40萬股，占已發行股本的0.0071%，每股發行價9.28港元，較上一交易日收市價15.76港元折讓40.12%。

因雇員于2018年1月15日行使購股權配發5萬股，占已發行股本的0.0009%，每股發行價9.28港元，較上一交易日收市價15.34港元折讓39.5%。

因董事于2018年1月15日行使購股權配發40萬股，占已發行股本的0.0071%，每股發行價9.28港元，較上一交易日收市價15.34港元折讓39.5%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)