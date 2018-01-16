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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月15日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23937      5027   476.17  
0059   富邦金融             15069      4973   303.02  
0058   富邦發達              7402      4196   176.41  
0051   元大中型100          10974      9500   115.52  
0055   元大MSCI金融         32750     38154    85.84  
00704L 台新MSCI台灣正2       4251      5378    79.04  
0054   元大台商50            9156     12124    75.52  
00707R 元大S&P日圓反1        4321      5855    73.80  
00702  國泰標普低波高息      9226     13688    67.40  
00657  國泰日經225           4323      6828    63.31  
0052   富邦科技              3776      6000    62.93  
00714  群益道瓊美國地產      3469      5567    62.31  
00691R 兆豐藍籌30反1         2857      4606    62.03  
0053   元大電子              3740      6988    53.52  
00705R 台新MSCI台灣反1       3855      7315    52.70  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00635U 元大S&P黃金          23735     50014    47.46  
00692  富邦公司治理         49998    114280    43.75  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          161574    440116    36.71  
00663L 國泰臺灣加權正2       2234      6309    35.41  
006206 元大上證50           53633    156778    34.21  
00652  富邦印度              3662     11035    33.19  
00689R 國泰20年美債反1       1638      5389    30.40  
00688L 國泰20年美債正2       1384      4615    29.99  
00667  元大韓國              1614      5429    29.73  
008201 BP上證50               736      2749    26.77  
00633L 富邦上証正2         159068    601958    26.43  
00649  FH香港                2760     10772    25.62  
006207 FH滬深               43536    170892    25.48
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