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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       107/01/15  107/01/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.25080   10.24840   0.00240    0.02342
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.89250    9.89050   0.00200    0.02022
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                            10.04480   10.04470   0.00010    0.00100
中國信託台灣活力基金                                             14.40000   14.38000   0.02000    0.13908
中國信託台灣優勢基金                                             16.99000   16.99000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.69000    9.59000   0.10000    1.04275
中國信託全球股票入息基金-累積型                                  10.19000   10.09000   0.10000    0.99108
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.77590    9.77310   0.00280    0.02865
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.45880    9.45620   0.00260    0.02750
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.21000   10.20750   0.00250    0.02449
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                              9.87660    9.87420   0.00240    0.02431
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.70880   10.65710   0.05170    0.48512
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.51550    9.46960   0.04590    0.48471
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.59470   11.59560  -0.00090   -0.00776
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.70370   10.70460  -0.00090   -0.00841
中國信託智能運動基金-台幣                                        10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
中國信託智能運動基金-美元                                        10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.95760   10.95720   0.00040    0.00365
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                9.86020    9.86290  -0.00270   -0.02738
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                9.81680    9.81950  -0.00270   -0.02750
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                9.99970   10.00360  -0.00390   -0.03899
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                9.95320    9.95720  -0.00400   -0.04017
中國信託精穩基金                                                 18.39890   18.36820   0.03070    0.16714
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   11.05000   10.98000   0.07000    0.63752
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.84000   10.77000   0.07000    0.64995
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   11.48000   11.40000   0.08000    0.70175
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元大2001基金                                                     66.00000   65.71000   0.29000    0.44133
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.17410   11.17310   0.00100    0.00895
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.53830   10.49020   0.04810    0.45852
元大上證50基金                                                   34.99000   34.57000   0.42000    1.21493
元大大中華TMT基金-人民幣                                         13.50000   13.50000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-新台幣                                         12.30000   12.24000   0.06000    0.49020
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.90000   13.84000   0.06000    0.43353
元大大中華價值指數基金-美元                                      13.86400   13.73700   0.12700    0.92451
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    17.96300   17.80200   0.16100    0.90439
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    12.13700   12.11700   0.02000    0.16506
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    11.93100   11.85800   0.07300    0.61562
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.38000    3.36000   0.02000    0.59524
元大中國平衡基金-新台幣                                          15.45000   15.29000   0.16000    1.04644
元大中國高收益點心債券基金                                       11.20570   11.17340   0.03230    0.28908
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.47990   10.49290  -0.01300   -0.12389
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.80360    9.81580  -0.01220   -0.12429
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.85380    9.82200   0.03180    0.32376
元大巴西指數基金                                                  6.59100    6.57300   0.01800    0.27385
元大巴菲特基金                                                   30.99000   30.91000   0.08000    0.25882
元大日經225基金                                                  29.77000   29.68000   0.09000    0.30323
元大台商收成基金                                                 24.37000   24.22000   0.15000    0.61932
元大台灣50單日反向1倍基金                                        12.80000   12.90000  -0.10000   -0.77519
元大台灣50單日正向2倍基金                                        37.25000   36.67000   0.58000    1.58167
元大台灣中型100基金                                              32.41000   32.35000   0.06000    0.18547
元大台灣加權股價指數基金                                         25.19600   25.03900   0.15700    0.62702
元大台灣卓越50基金                                               85.02000   84.18000   0.84000    0.99786
元大台灣金融基金                                                 17.26000   17.06000   0.20000    1.17233
元大台灣高股息低波動ETF基金                                      31.07000   30.93000   0.14000    0.45263
元大台灣高股息基金                                               25.73000   25.65000   0.08000    0.31189
元大台灣電子科技基金                                             36.38000   36.09000   0.29000    0.80355
元大全球ETF成長組合基金                                          10.63000   10.58000   0.05000    0.47259
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.98000   14.91000   0.07000    0.46948
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             13.70000   13.80000  -0.10000   -0.72464
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                9.70000    9.77000  -0.07000   -0.71648
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  13.17000   13.33000  -0.16000   -1.20030
元大全球不動產證券化基金-美元                                    13.16100   13.25700  -0.09600   -0.72415
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 9.22000    9.15000   0.07000    0.76503
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   7.06000    7.01000   0.05000    0.71327
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.83000    6.84000  -0.01000   -0.14620
元大全球股票入息基金-美元配息                                    10.60200   10.48200   0.12000    1.14482
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                11.03000   10.91000   0.12000    1.09991
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                  10.10000    9.99000   0.11000    1.10110
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.50190   10.50400  -0.00210   -0.01999
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.79990    9.80180  -0.00190   -0.01938
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.45350    9.45650  -0.00300   -0.03172
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            8.87710    8.87990  -0.00280   -0.03153
元大全球新興市場精選組合基金                                     14.61000   14.50000   0.11000    0.75862
元大全球農業商機基金                                             16.97000   16.97000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.43000   10.42000   0.01000    0.09597
元大印尼指數基金                                                 10.07900   10.10000  -0.02100   -0.20792
元大印度指數基金                                                 10.43100   10.38900   0.04200    0.40427
元大印度基金                                                     13.90000   13.86000   0.04000    0.28860
元大多多基金                                                     19.43000   19.28000   0.15000    0.77801
元大多福基金                                                     56.24000   55.94000   0.30000    0.53629
元大亞太成長基金                                                 10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.83620    8.81690   0.01930    0.21890
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.41980    7.40360   0.01620    0.21881
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                        10.54200   10.53500   0.00700    0.06645
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                    10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                      10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                          10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                        10.22700   10.24900  -0.02200   -0.21466
元大卓越基金                                                     53.42000   53.23000   0.19000    0.35694
元大店頭基金                                                      8.94000    8.77000   0.17000    1.93843
元大泛歐成長基金                                                 10.11000    9.96000   0.15000    1.50602
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.15490   10.15450   0.00040    0.00394
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.12010    9.12120  -0.00110   -0.01206
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.13210   38.02260   0.10950    0.28799
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.66890   18.70330  -0.03440   -0.18392
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.51190   20.43230   0.07960    0.38958
元大美國政府7至10年期債券基金                                    38.09340   38.11270  -0.01930   -0.05064
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         20.24780   20.21770   0.03010    0.14888
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         18.69260   18.74940  -0.05680   -0.30294
元大高科技基金                                                   17.45000   17.41000   0.04000    0.22975
元大得利貨幣市場基金                                             16.21110   16.21060   0.00050    0.00308
元大得寶貨幣市場基金                                             11.95210   11.95170   0.00040    0.00335
元大富櫃50基金                                                   14.88000   14.77000   0.11000    0.74475
元大華夏中小基金                                                  9.33000    9.25000   0.08000    0.86486
元大新中國基金-人民幣                                            12.91000   12.91000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                              12.89000   12.83100   0.05900    0.45982
元大新中國基金-新台幣                                            12.32000   12.27000   0.05000    0.40750
元大新主流基金                                                   24.98000   24.85000   0.13000    0.52314
元大新東協平衡基金-美元                                          10.62900   10.61200   0.01700    0.16020
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
元大新興市場ESG策略基金                                          13.66000   13.54000   0.12000    0.88626
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.69510   11.68680   0.00830    0.07102
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.53930   11.47770   0.06160    0.53669
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.53990   11.48020   0.05970    0.52003
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.38880   10.33510   0.05370    0.51959
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.12960   10.13310  -0.00350   -0.03454
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.92750    9.93090  -0.00340   -0.03424
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.87440    9.87940  -0.00500   -0.05061
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.67970    9.68460  -0.00490   -0.05060
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.95720    9.96030  -0.00310   -0.03112
元大新興亞洲基金                                                 12.64000   12.51000   0.13000    1.03917
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                       10.05420   10.03640   0.01780    0.17735
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                         10.04410   10.02640   0.01770    0.17653
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      9.91680    9.90100   0.01580    0.15958
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                        9.90680    9.89090   0.01590    0.16075
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.06440   15.06390   0.00050    0.00332
元大經貿基金                                                     36.69000   36.62000   0.07000    0.19115
元大滬深300單日反向1倍基金                                       13.06000   13.18000  -0.12000   -0.91047
元大滬深300單日正向2倍基金                                       21.81000   21.47000   0.34000    1.58361
元大精準中小基金                                                 22.91000   22.68000   0.23000    1.01411
元大摩臺基金                                                     39.38000   39.00000   0.38000    0.97436
元大標普500基金                                                  24.75000   24.56000   0.19000    0.77362
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.46000   13.55000  -0.09000   -0.66421
元大標普500單日正向2倍基金                                       34.09000   33.61000   0.48000    1.42815
元大標智滬深300基金                                              20.13000   20.16000  -0.03000   -0.14881
元大歐洲50基金                                                   25.54000   25.38000   0.16000    0.63042
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.91410    9.84670   0.06740    0.68449
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.11010   10.10930   0.00080    0.00791
元大績效基金                                                     52.21000   51.90000   0.31000    0.59730
元大韓國KOSPI200基金                                             24.64000   24.65000  -0.01000   -0.04057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  16.04000   16.01000   0.03000    0.18738
日盛上選基金                                                     31.81000   31.64000   0.17000    0.53729
日盛小而美基金                                                   19.74000   19.55000   0.19000    0.97187
日盛中國內需動力基金                                             12.00000   11.92000   0.08000    0.67114
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  11.87400   11.92440  -0.05040   -0.42266
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  10.32000   10.36370  -0.04370   -0.42166
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.10790   12.09780   0.01010    0.08349
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    10.51690   10.50820   0.00870    0.08279
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.93380   10.92500   0.00880    0.08055
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.48100    9.47340   0.00760    0.08022
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      13.39000   13.30000   0.09000    0.67669
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        13.52000   13.37000   0.15000    1.12191
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      13.41000   13.25000   0.16000    1.20755
日盛日盛基金                                                     14.11000   14.04000   0.07000    0.49858
日盛目標收益組合基金(美元)                                       10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                     10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
日盛全球抗暖化基金                                               10.52000   10.47000   0.05000    0.47755
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.25830   10.26660  -0.00830   -0.08084
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.98270    9.99070  -0.00800   -0.08007
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.05130   10.05940  -0.00810   -0.08052
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.78380    9.79170  -0.00790   -0.08068
日盛全球新興債券基金A                                            11.14610   11.15110  -0.00500   -0.04484
日盛全球新興債券基金B                                             8.94600    8.95000  -0.00400   -0.04469
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50660    2.51930  -0.01270   -0.50411
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.81460    1.82380  -0.00920   -0.50444
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38970    0.38970   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.28330    0.28330   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.88880   12.88870   0.00010    0.00078
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.20560    9.20560   0.00000    0.00000
日盛亞洲機會基金                                                  7.97000    7.89000   0.08000    1.01394
日盛首選基金                                                     16.54000   16.40000   0.14000    0.85366
日盛高科技基金                                                   16.89000   16.84000   0.05000    0.29691
日盛貨幣市場基金                                                 14.73040   14.72990   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                   37.02000   36.91000   0.11000    0.29802
日盛精選五虎基金                                                 37.98000   37.76000   0.22000    0.58263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.44960   13.44910   0.00050    0.00372
台新2000高科技基金                                               36.52000   36.47000   0.05000    0.13710
台新MSCI中國基金                                                 23.01000   22.75000   0.26000    1.14286
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                      18.46000   18.65000  -0.19000   -1.01877
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      21.50000   21.22000   0.28000    1.31951
台新大眾貨幣市場基金                                             14.12530   14.12480   0.00050    0.00354
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.87170    9.89370  -0.02200   -0.22236
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.59650   10.57090   0.02560    0.24217
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.82620    9.80410   0.02210    0.22542
台新中國通基金                                                   49.87000   49.47000   0.40000    0.80857
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   17.22800   16.97000   0.25800    1.52033
台新中國精選中小基金                                             12.59000   12.52000   0.07000    0.55911
台新主流基金                                                     24.53000   24.53000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    18.91000   18.99000  -0.08000   -0.42127
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64310    0.64560  -0.00250   -0.38724
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    14.61000   14.67000  -0.06000   -0.40900
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.49610    0.49800  -0.00190   -0.38153
台新台灣中小基金                                                 39.43000   39.09000   0.34000    0.86979
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.77990    9.82020  -0.04030   -0.41038
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.67810    9.65150   0.02660    0.27560
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.74000    8.71000   0.03000    0.34443
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.55480   10.52580   0.02900    0.27551
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          11.13160   11.08210   0.04950    0.44667
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                        10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            11.69950   11.64740   0.05210    0.44731
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.74000   10.69000   0.05000    0.46773
台新印度基金                                                     17.31000   17.24000   0.07000    0.40603
台新亞美短期債券基金                                             10.99460   10.97560   0.01900    0.17311
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.16790    9.16970  -0.00180   -0.01963
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31660    0.31660   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.23870   12.24120  -0.00250   -0.02042
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.41620    0.41630  -0.00010   -0.02402
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.06450   11.06420   0.00030    0.00271
台新高股息平衡基金                                               30.44460   30.52880  -0.08420   -0.27581
台新智慧生活基金-美元                                            10.26570   10.21910   0.04660    0.45601
台新智慧生活基金-新台幣                                          10.13000   10.08000   0.05000    0.49603
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.83990    9.83700   0.00290    0.02948
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                       9.65460    9.65330   0.00130    0.01347
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                          10.16750   10.16440   0.00310    0.03050
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.97980    9.97850   0.00130    0.01303
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.70250   10.72730  -0.02480   -0.23119
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.36030    0.36110  -0.00080   -0.22155
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.27950    8.29880  -0.01930   -0.23256
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28850    0.28910  -0.00060   -0.20754
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        6.68000    6.62000   0.06000    0.90634
台新羅傑斯環球資源指數基金                                       11.21800   11.13300   0.08500    0.76350
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           19.08000   18.83000   0.25000    1.32767
未來資產全球大消費基金                                           14.84000   14.74000   0.10000    0.67843
未來資產亞太不動產證券化基金A                                    10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.89000    8.91000  -0.02000   -0.22447
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.25170   12.25290  -0.00120   -0.00979
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.15910   10.19830  -0.03920   -0.38438
未來資產亞洲新富基金                                             22.45000   22.18000   0.27000    1.21731
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.53750   12.53710   0.00040    0.00319
未來資產阿波羅基金                                               11.81000   11.65000   0.16000    1.37339
未來資產新興市場債券基金A                                         9.18850    9.19290  -0.00440   -0.04786
未來資產新興市場債券基金B                                         7.23680    7.27680  -0.04000   -0.54969
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.85000   11.83000   0.02000    0.16906
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.88210   10.88110   0.00100    0.00919
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.88340    9.81930   0.06410    0.65280
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.58980    9.60290  -0.01310   -0.13642
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.59170   10.60610  -0.01440   -0.13577
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.51830    8.47480   0.04350    0.51329
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.47610    9.42790   0.04820    0.51125
永豐中小基金                                                     49.94000   49.85000   0.09000    0.18054
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.94780    1.95390  -0.00610   -0.31220
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47930    2.48710  -0.00780   -0.31362
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.03790    9.00820   0.02970    0.32970
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.15690   11.12020   0.03670    0.33003
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.92000    4.92000   0.00000    0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  22.50000   22.32000   0.18000    0.80645
永豐主流品牌基金                                                 16.04000   15.86000   0.18000    1.13493
永豐永豐基金                                                     33.96000   33.62000   0.34000    1.01130
永豐亞洲民生消費基金                                             13.56000   13.36000   0.20000    1.49701
永豐南非幣2021保本基金                                           12.46200   12.45460   0.00740    0.05942
永豐高科技基金                                                   22.05000   21.87000   0.18000    0.82305
永豐貨幣市場基金                                                 13.84800   13.84750   0.00050    0.00361
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.21820    2.23300  -0.01480   -0.66279
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.48660    2.48700  -0.00040   -0.01608
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.25500    8.25710  -0.00210   -0.02543
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.70580   10.70840  -0.00260   -0.02428
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.80680    7.80170   0.00510    0.06537
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.62400   11.61640   0.00760    0.06542
永豐滬深300紅利指數基金                                          21.20000   20.91000   0.29000    1.38690
永豐臺灣加權ETF基金                                              54.62000   54.25000   0.37000    0.68203
永豐領航科技基金                                                 37.10000   36.81000   0.29000    0.78783
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  12.52000   12.48000   0.04000    0.32051
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                12.12000   12.09000   0.03000    0.24814
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.77000   10.64000   0.13000    1.22180
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.58000   10.52000   0.06000    0.57034
永豐趨勢平衡基金                                                 45.69000   45.77000  -0.08000   -0.17479
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.32420   11.32080   0.00340    0.03003
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                     9.70410    9.70230   0.00180    0.01855
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     9.70410    9.70230   0.00180    0.01855
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                     9.69530    9.69540  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     9.69530    9.69540  -0.00010   -0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                       9.82470    9.82310   0.00160    0.01629
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       9.82570    9.82410   0.00160    0.01629
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                         9.75270    9.75270   0.00000    0.00000
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         9.76070    9.76070   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   12.81000   12.72000   0.09000    0.70755
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                     11.76000   11.62000   0.14000    1.20482
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     12.77000   12.61000   0.16000    1.26883
兆豐國際中小基金                                                 15.48000   15.48000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      16.17000   15.97000   0.20000    1.25235
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        22.14000   21.76000   0.38000    1.74632
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        22.44000   22.05000   0.39000    1.76871
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       12.35000   12.29000   0.06000    0.48820
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       13.06000   13.00000   0.06000    0.46154
兆豐國際生命科學基金                                             15.99000   15.88000   0.11000    0.69270
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.59120   10.53990   0.05130    0.48672
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                11.05240   10.99760   0.05480    0.49829
兆豐國際全球高股息基金                                           11.88000   11.75000   0.13000    1.10638
兆豐國際全球基金                                                 32.42000   32.15000   0.27000    0.83981
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.15530   10.15490   0.00040    0.00394
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.50510    9.50630  -0.00120   -0.01262
兆豐國際國民基金                                                 24.22000   24.14000   0.08000    0.33140
兆豐國際第一基金                                                 13.58000   13.60000  -0.02000   -0.14706
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.29880   10.29960  -0.00080   -0.00777
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.37770    8.37830  -0.00060   -0.00716
兆豐國際萬全基金                                                 20.49000   20.46000   0.03000    0.14663
兆豐國際電子基金                                                 26.19000   26.09000   0.10000    0.38329
兆豐國際綠鑽基金                                                  8.62000    8.57000   0.05000    0.58343
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        22.10000   21.85000   0.25000    1.14416
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            17.24000   17.36000  -0.12000   -0.69124
兆豐國際豐台灣基金                                               32.51000   32.29000   0.22000    0.68133
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.46850   12.46800   0.00050    0.00401
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.37340   11.37100   0.00240    0.02111
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              12.10570   12.09850   0.00720    0.05951
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.96130   10.95940   0.00190    0.01734
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.81250   11.81150   0.00100    0.00847
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.58880    8.58700   0.00180    0.02096
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                               9.97470    9.97000   0.00470    0.04714
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.45600    9.45440   0.00160    0.01692
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.58010    9.57920   0.00090    0.00940
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.82370    9.82210   0.00160    0.01629
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                   10.66000   10.61000   0.05000    0.47125
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   11.93000   11.87000   0.06000    0.50548
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                     10.02000    9.97000   0.05000    0.50150
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     11.36000   11.30000   0.06000    0.53097
合庫全球新興市場基金                                             10.02000    9.92000   0.10000    1.00806
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              11.19000   11.16000   0.03000    0.26882
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.56000   10.53000   0.03000    0.28490
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
合庫貨幣市場基金                                                 10.10340   10.10310   0.00030    0.00297
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                 10.04020   10.03340   0.00680    0.06777
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.34270   10.32670   0.01600    0.15494
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.58520   10.56910   0.01610    0.15233
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                12.09420   12.08250   0.01170    0.09683
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.96800   13.94630   0.02170    0.15560
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.74950    9.74290   0.00660    0.06774
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.34100   10.32500   0.01600    0.15496
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.55590    8.54290   0.01300    0.15217
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.66940    9.65420   0.01520    0.15744
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.93340   10.91690   0.01650    0.15114
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   11.03000   10.97000   0.06000    0.54695
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.82000   10.76000   0.06000    0.55762
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.84000   10.78000   0.06000    0.55659
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.80270   10.80470  -0.00200   -0.01851
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                      10.32310   10.27290   0.05020    0.48866
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.77320    9.72730   0.04590    0.47187
安聯中國東協基金                                                 16.93000   16.79000   0.14000    0.83383
安聯中國策略基金                                                 16.24000   16.11000   0.13000    0.80695
安聯中華新思路基金-人民幣                                        15.10000   15.04000   0.06000    0.39894
安聯中華新思路基金-美元                                          14.93000   14.80000   0.13000    0.87838
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        13.43000   13.32000   0.11000    0.82583
安聯台灣大壩基金                                                 24.85000   24.64000   0.21000    0.85227
安聯台灣科技基金                                                 42.13000   41.68000   0.45000    1.07965
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.45840   12.45800   0.00040    0.00321
安聯台灣智慧基金                                                 28.41000   28.14000   0.27000    0.95949
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.25760   10.25020   0.00740    0.07219
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      15.37000   15.35950   0.01050    0.06836
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.99230    9.98540   0.00690    0.06910
安聯四季成長組合基金-美元                                        11.89000   11.81000   0.08000    0.67739
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.27130   12.25920   0.01210    0.09870
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.31080   10.29780   0.01300    0.12624
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.54600   12.53060   0.01540    0.12290
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     9.98640    9.97730   0.00910    0.09121
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.80690    9.79460   0.01230    0.12558
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.53680    9.52520   0.01160    0.12178
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        12.17000   12.13000   0.04000    0.32976
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.61000   11.57000   0.04000    0.34572
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                    10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            12.08000   12.02000   0.06000    0.49917
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          11.08000   11.02000   0.06000    0.54446
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          11.15000   11.09000   0.06000    0.54103
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                        10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              12.02000   11.99970   0.02030    0.16917
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                11.09100   11.07360   0.01740    0.15713
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.78010   10.76350   0.01660    0.15422
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.39000    9.37820   0.01180    0.12582
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.16590    9.15150   0.01440    0.15735
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             8.88490    8.87120   0.01370    0.15443
安聯全球人口趨勢基金                                             11.48000   11.40000   0.08000    0.70175
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.73000    9.68000   0.05000    0.51653
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.18000   34.99000   0.19000    0.54301
安聯全球油礦金趨勢基金                                            9.02000    8.96000   0.06000    0.66964
安聯全球計量平衡基金                                             13.25000   13.15000   0.10000    0.76046
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.19060   12.18130   0.00930    0.07635
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.70510   10.69690   0.00820    0.07666
安聯全球新興市場基金                                             19.39000   19.12000   0.27000    1.41213
安聯全球農金趨勢基金                                             10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
安聯全球綠能趨勢基金                                             10.00000    9.91000   0.09000    0.90817
安聯亞洲動態策略基金                                             26.22000   26.10000   0.12000    0.45977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                10.01200   10.01410  -0.00210   -0.02097
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86210    9.86470  -0.00260   -0.02636
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                             84.96690   84.94930   0.01760    0.02072
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                               12.85470   12.80740   0.04730    0.36932
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                             68.34720   68.34040   0.00680    0.00995
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                               10.25760   10.21980   0.03780    0.36987
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.52590    2.52770  -0.00180   -0.07121
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.62120   10.59950   0.02170    0.20473
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.14840    2.15910  -0.01070   -0.49558
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.93680    8.91830   0.01850    0.20744
宏利台灣動力基金                                                 30.77000   30.73000   0.04000    0.13017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.83250   10.78550   0.04700    0.43577
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                           10.19470   10.15360   0.04110    0.40478
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.78510    8.74670   0.03840    0.43902
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.51940    8.48510   0.03430    0.40424
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.81000   10.74000   0.07000    0.65177
宏利全球債券組合基金                                             13.35930   13.34640   0.01290    0.09666
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.82900    2.82880   0.00020    0.00707
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.04990   12.04590   0.00400    0.03321
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.09130    9.08850   0.00280    0.03081
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.39840    2.41440  -0.01600   -0.66269
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               10.97880   10.97740   0.00140    0.01275
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.68430    4.68360   0.00070    0.01495
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.74430    0.73930   0.00500    0.67632
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     21.29000   21.15000   0.14000    0.66194
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 71.98620   73.03190  -1.04570   -1.43184
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   11.46330   11.32310   0.14020    1.23818
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         11.75230   11.75390  -0.00160   -0.01361
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.53210   10.53060   0.00150    0.01424
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.21280   10.21260   0.00020    0.00196
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.38290    9.37890   0.00400    0.04265
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                8.91650    8.91520   0.00130    0.01458
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              8.75060    8.75030   0.00030    0.00343
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            8.96010    8.95880   0.00130    0.01451
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.89320    2.89440  -0.00120   -0.04146
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.42380    0.42370   0.00010    0.02360
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.82690   12.82680   0.00010    0.00078
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.97090    0.97080   0.00010    0.01030
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.05770    8.05750   0.00020    0.00248
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.24940    2.25060  -0.00120   -0.05332
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32310    0.32310   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                          9.96880    9.96890  -0.00010   -0.00100
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37060    0.37050   0.00010    0.02699
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.61690   13.61660   0.00030    0.00220
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.95000    2.91000   0.04000    1.37457
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         13.10000   12.92000   0.18000    1.39319
宏利臺灣股息收益基金                                             28.98000   28.91000   0.07000    0.24213
宏利澳幣保本基金                                                 11.78880   11.79430  -0.00550   -0.04663
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                       10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                       10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                  11.19000   11.14000   0.05000    0.44883
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                 10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        12.17000   12.11000   0.06000    0.49546
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.96000   11.90000   0.06000    0.50420
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                         10.59000   10.63880  -0.04880   -0.45870
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                           10.44240   10.44140   0.00100    0.00958
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                          9.42120    9.42200  -0.00080   -0.00849
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                         10.79240   10.79330  -0.00090   -0.00834
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.27000    9.26000   0.01000    0.10799
貝萊德新台幣基金                                                 12.91590   12.91570   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   24.98000   24.89000   0.09000    0.36159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  11.02540   11.02170   0.00370    0.03357
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.85290    9.81380   0.03910    0.39842
保德信大中華基金                                                 32.10000   31.70000   0.40000    1.26183
保德信中小型股基金                                               44.80000   44.85000  -0.05000   -0.11148
保德信中國中小基金-人民幣                                        11.57000   11.66000  -0.09000   -0.77187
保德信中國中小基金-美元                                          11.86000   11.89000  -0.03000   -0.25231
保德信中國中小基金-新臺幣                                        10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                              10.23720   10.16900   0.06820    0.67067
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                10.20980   10.14190   0.06790    0.66950
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                              10.34640   10.27750   0.06890    0.67040
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                              10.94580   10.87300   0.07280    0.66955
保德信中國品牌基金-人民幣                                        10.92000   10.81000   0.11000    1.01758
保德信中國品牌基金-美元                                          10.74000   10.63000   0.11000    1.03481
保德信中國品牌基金-新臺幣                                        11.72000   11.59000   0.13000    1.12166
保德信台商全方位基金                                             34.33000   34.10000   0.23000    0.67449
保德信全球中小基金                                               30.30000   30.20000   0.10000    0.33113
保德信全球消費商機基金                                           18.30000   18.19000   0.11000    0.60473
保德信全球基礎建設基金                                           12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
保德信全球資源基金                                                8.35000    8.28000   0.07000    0.84541
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.78000    9.74000   0.04000    0.41068
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.10000   31.00000   0.10000    0.32258
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.36130   10.32390   0.03740    0.36227
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.92200   10.88260   0.03940    0.36205
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.43560    9.40310   0.03250    0.34563
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.93710    9.90290   0.03420    0.34535
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  8.80360    8.78920   0.01440    0.16384
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.10410   11.08590   0.01820    0.16417
保德信亞太基金                                                   23.25000   23.05000   0.20000    0.86768
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            8.98200    8.98950  -0.00750   -0.08343
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.52210   11.53170  -0.00960   -0.08325
保德信店頭市場基金                                               35.01000   34.94000   0.07000    0.20034
保德信拉丁美洲基金                                                7.53000    7.48000   0.05000    0.66845
保德信金平衡基金                                                 29.49000   29.35000   0.14000    0.47700
保德信金滿意基金                                                 41.18000   41.03000   0.15000    0.36559
保德信科技島基金                                                 25.03000   24.93000   0.10000    0.40112
保德信高成長基金                                                 88.09000   87.90000   0.19000    0.21615
保德信第一基金                                                   25.42000   25.34000   0.08000    0.31571
保德信貨幣市場基金                                               15.72590   15.72540   0.00050    0.00318
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.90210   10.83620   0.06590    0.60815
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.66740   10.60400   0.06340    0.59789
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   11.17190   11.10550   0.06640    0.59790
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                 10.22950   10.17010   0.05940    0.58407
保德信新世紀基金                                                 10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.69720    8.69760  -0.00040   -0.00460
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.21850   11.21900  -0.00050   -0.00446
保德信新興趨勢組合基金                                           12.27000   12.15000   0.12000    0.98765
保德信瑞騰基金                                                   15.51440   15.51450  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                               10.91000   10.78000   0.13000    1.20594
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型          10.03240   10.03490  -0.00250   -0.02491
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型          10.10990   10.11220  -0.00230   -0.02274
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                10.00480   10.00020   0.00460    0.04600
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                10.02280   10.01950   0.00330    0.03294
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.05500    2.06360  -0.00860   -0.41675
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.71220    2.72380  -0.01160   -0.42588
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31680    0.31590   0.00090    0.28490
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.45350    0.45210   0.00140    0.30967
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   8.97350    8.94350   0.03000    0.33544
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.96370   11.92720   0.03650    0.30602
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.03220   10.07540  -0.04320   -0.42877
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                11.93980   11.99050  -0.05070   -0.42283
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.32300    9.29620   0.02680    0.28829
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  11.12270   11.09080   0.03190    0.28763
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.49370   10.49770  -0.00400   -0.03810
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.36620   10.36540   0.00080    0.00772
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.31140   10.31480  -0.00340   -0.03296
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.72100   10.72450  -0.00350   -0.03264
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.24290   10.24170   0.00120    0.01172
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.08230   10.08520  -0.00290   -0.02876
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.23620   10.23920  -0.00300   -0.02930
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.05440   10.05420   0.00020    0.00199
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.13090   10.12950   0.00140    0.01382
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.30240   11.34560  -0.04320   -0.38076
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.79650    6.77220   0.02430    0.35882
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                11.20080   11.16080   0.04000    0.35840
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.62850   11.62820   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                         19.58000   19.47000   0.11000    0.56497
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4423.050004397.63000  25.42000    0.57804
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           11.02280   10.95800   0.06480    0.59135
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   12.37550   12.31510   0.06040    0.49045
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     11.59320   11.52340   0.06980    0.60572
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.99320    9.93440   0.05880    0.59188
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.77120   10.71860   0.05260    0.49074
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                     10.50550   10.44220   0.06330    0.60619
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           11.44080   11.37350   0.06730    0.59173
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   12.37140   12.31110   0.06030    0.48980
柏瑞五國金勢力建設基金                                            7.49000    7.46000   0.03000    0.40214
柏瑞巨人基金                                                     12.93000   12.86000   0.07000    0.54432
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.62730   13.62690   0.00040    0.00294
柏瑞全球金牌組合基金                                             16.51000   16.48000   0.03000    0.18204
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.67430   13.67400   0.00030    0.00219
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.09040   12.09480  -0.00440   -0.03638
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.80240   12.80100   0.00140    0.01094
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.57180    9.57160   0.00020    0.00209
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.14060    7.14040   0.00020    0.00280
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.36420    9.36760  -0.00340   -0.03630
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.98770    8.98960  -0.00190   -0.02114
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.46090   11.45960   0.00130    0.01134
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.86200    8.86100   0.00100    0.01129
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        12.26970   12.27410  -0.00440   -0.03585
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.84630   11.84600   0.00030    0.00253
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.75630   11.75870  -0.00240   -0.02041
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.65410   11.65280   0.00130    0.01116
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.46360    9.46340   0.00020    0.00211
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.46170   10.46540  -0.00370   -0.03535
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.27280   10.27490  -0.00210   -0.02044
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.19410   10.19300   0.00110    0.01079
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                           10.02190   10.02090   0.00100    0.00998
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.98420   10.98560  -0.00140   -0.01274
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             12.21920   12.23400  -0.01480   -0.12097
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.66790   11.66860  -0.00070   -0.00600
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.68010    9.68140  -0.00130   -0.01343
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.52520   10.53800  -0.01280   -0.12147
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.32070   10.32130  -0.00060   -0.00581
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.68860   10.69000  -0.00140   -0.01310
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.37720   11.39100  -0.01380   -0.12115
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.27230   11.27300  -0.00070   -0.00621
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.68030    9.68150  -0.00120   -0.01239
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.52540   10.53820  -0.01280   -0.12146
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.32100   10.32160  -0.00060   -0.00581
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         13.83000   13.73000   0.10000    0.72833
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 15.08000   14.97000   0.11000    0.73480
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                   10.07000    9.99000   0.08000    0.80080
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                 10.71000   10.63000   0.08000    0.75259
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         12.23000   12.13000   0.10000    0.82440
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 12.82000   12.73000   0.09000    0.70699
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   13.18000   13.08000   0.10000    0.76453
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               13.91000   13.86000   0.05000    0.36075
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 13.68000   13.62000   0.06000    0.44053
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.66870   11.66390   0.00480    0.04115
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.80260    7.79950   0.00310    0.03975
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.48000   10.50000  -0.02000   -0.19048
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.65000    9.67000  -0.02000   -0.20683
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                  9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.41000   10.43000  -0.02000   -0.19175
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                        9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                9.91000    9.93000  -0.02000   -0.20141
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                  9.93000    9.94000  -0.01000   -0.10060
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                  9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.82370   11.82670  -0.00300   -0.02537
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.41850   11.42610  -0.00760   -0.06651
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.61250   10.61390  -0.00140   -0.01319
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                8.93320    8.93540  -0.00220   -0.02462
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.09030   10.09700  -0.00670   -0.06636
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.09750   10.09890  -0.00140   -0.01386
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.98370   10.99090  -0.00720   -0.06551
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.38270   10.38520  -0.00250   -0.02407
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.59540   10.59680  -0.00140   -0.01321
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.45390   10.46080  -0.00690   -0.06596
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.65240    9.65480  -0.00240   -0.02486
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.58800    9.59870  -0.01070   -0.11147
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.11560   10.11700  -0.00140   -0.01384
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.68660   12.66860   0.01800    0.14208
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         12.16820   12.15890   0.00930    0.07649
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.63340   11.61590   0.01750    0.15066
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.82090    7.80980   0.01110    0.14213
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.91230    9.90470   0.00760    0.07673
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.58830   10.57230   0.01600    0.15134
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.90550   10.89000   0.01550    0.14233
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.65180   11.63430   0.01750    0.15042
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.72330   10.71510   0.00820    0.07653
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.97510    9.96090   0.01420    0.14256
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.81330   10.79700   0.01630    0.15097
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.48300   11.48910  -0.00610   -0.05309
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           12.03500   12.05160  -0.01660   -0.13774
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             11.14680   11.15200  -0.00520   -0.04663
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.65240    9.65750  -0.00510   -0.05281
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.27240   10.28670  -0.01430   -0.13901
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.25450   10.25930  -0.00480   -0.04679
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.34390   11.35960  -0.01570   -0.13821
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.24530   10.25080  -0.00550   -0.05365
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.61750   10.62240  -0.00490   -0.04613
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   9.93880    9.94400  -0.00520   -0.05229
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                    9.81020    9.81540  -0.00520   -0.05298
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.49790   10.51240  -0.01450   -0.13793
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.00800   10.01270  -0.00470   -0.04694
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         18.59000   18.52000   0.07000    0.37797
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         17.32000   17.22000   0.10000    0.58072
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.28570   13.27100   0.01470    0.11077
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       11.26230   11.23590   0.02640    0.23496
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.98310   11.99890  -0.01580   -0.13168
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               12.41470   12.39930   0.01540    0.12420
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 11.66360   11.63570   0.02790    0.23978
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.51940   10.49470   0.02470    0.23536
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.97190   10.98640  -0.01450   -0.13198
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.85320   10.83970   0.01350    0.12454
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.90780   10.88170   0.02610    0.23985
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.76280   10.77710  -0.01430   -0.13269
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.84610   10.82020   0.02590    0.23937
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.13000   12.24000  -0.11000   -0.89869
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      42.46000   41.72000   0.74000    1.77373
國泰大中華基金                                                   21.57000   21.53000   0.04000    0.18579
國泰小龍基金                                                     16.55000   16.53000   0.02000    0.12099
國泰中小成長基金                                                 45.88000   45.96000  -0.08000   -0.17406
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                    4.60290    4.57560   0.02730    0.59664
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     21.09000   20.87000   0.22000    1.05414
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.81540    0.80680   0.00860    1.06594
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.77840    0.77020   0.00820    1.06466
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.16790    2.17680  -0.00890   -0.40886
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.87620    9.87220   0.00400    0.04052
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.68480    8.68120   0.00360    0.04147
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.33090    0.33070   0.00020    0.06048
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.27310   11.27210   0.00100    0.00887
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.73950    1.73120   0.00830    0.47944
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.98910    9.94780   0.04130    0.41517
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.34200    0.34050   0.00150    0.44053
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                    5.16530    5.16720  -0.00190   -0.03677
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     23.66000   23.56000   0.10000    0.42445
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.79270    0.78930   0.00340    0.43076
國泰中港台基金人民幣級別                                          3.93770    3.92240   0.01530    0.39007
國泰中港台基金台幣級別                                           18.04000   17.89000   0.15000    0.83846
國泰中港台基金美元級別                                            0.61160    0.60640   0.00520    0.85752
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 28.63000   28.53000   0.10000    0.35051
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     40.86000   40.53000   0.33000    0.81421
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.38590   12.38550   0.00040    0.00323
國泰平衡基金                                                     27.80000   27.74000   0.06000    0.21629
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.43280    2.43020   0.00260    0.10699
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      11.17000   11.11000   0.06000    0.54005
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.37690    0.37470   0.00220    0.58714
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.47840    0.47720   0.00120    0.25147
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     13.57000   13.52000   0.05000    0.36982
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.48730    0.48560   0.00170    0.35008
國泰全球資源基金台幣級別                                          6.07000    6.01000   0.06000    0.99834
國泰全球資源基金美元級別                                          0.20180    0.20010   0.00170    0.84958
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      9.36000    9.29000   0.07000    0.75350
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.31620    0.31380   0.00240    0.76482
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.42890    0.42630   0.00260    0.60990
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.39320    0.39080   0.00240    0.61412
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.45120    0.44850   0.00270    0.60201
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         11.50000   11.43000   0.07000    0.61242
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)           10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.48980    0.48840   0.00140    0.28665
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.76000   20.77000  -0.01000   -0.04815
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      21.22000   20.99000   0.23000    1.09576
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.60260    2.60900  -0.00640   -0.24530
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         12.12770   12.10280   0.02490    0.20574
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           11.22990   11.20690   0.02300    0.20523
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.40420    0.40330   0.00090    0.22316
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.37430    0.37350   0.00080    0.21419
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.50980    0.51030  -0.00050   -0.09798
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         13.09000   12.99000   0.10000    0.76982
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.45700    0.45320   0.00380    0.83848
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  18.64000   18.46000   0.18000    0.97508
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.62970    0.62370   0.00600    0.96200
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           15.42000   15.32000   0.10000    0.65274
國泰科技生化基金                                                 37.75000   37.85000  -0.10000   -0.26420
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        26.77000   26.55000   0.22000    0.82863
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.51000   13.65000  -0.14000   -1.02564
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  39.73060   39.67890   0.05170    0.13030
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.03740   19.07530  -0.03790   -0.19869
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.87820   20.80160   0.07660    0.36824
國泰紐幣2021保本基金                                             11.87370   11.87480  -0.00110   -0.00926
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.16120   12.16150  -0.00030   -0.00247
國泰紐幣保本基金                                                 12.17900   12.17730   0.00170    0.01396
國泰高科技基金                                                   12.93000   12.91000   0.02000    0.15492
國泰國泰基金                                                     24.15000   24.21000  -0.06000   -0.24783
國泰富時中國A50基金                                              22.97000   22.60000   0.37000    1.63717
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.05000   0.04000    0.39801
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.34450    0.34300   0.00150    0.43732
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44380    0.44330   0.00050    0.11279
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            11.11000   11.02000   0.09000    0.81670
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.37370    0.37060   0.00310    0.83648
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.48140    0.47900   0.00240    0.50104
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.74000   10.68000   0.06000    0.56180
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.36140    0.35910   0.00230    0.64049
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.46560    0.46410   0.00150    0.32321
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       11.04440   11.03610   0.00830    0.07521
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.22530    8.21920   0.00610    0.07422
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.37090    0.37060   0.00030    0.08095
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27790    0.27760   0.00030    0.10807
國泰新興市場基金台幣級別                                         12.87000   12.73000   0.14000    1.09976
國泰新興市場基金美元級別                                          0.43510    0.43030   0.00480    1.11550
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.23380    2.24380  -0.01000   -0.44567
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.52680    1.53370  -0.00690   -0.44989
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.35660    0.35660   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.38050    0.38040   0.00010    0.02629
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24620    0.24620   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           11.02070   11.01940   0.00130    0.01180
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.39350    7.39260   0.00090    0.01217
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 14.48000   14.60000  -0.12000   -0.82192
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 34.77000   34.27000   0.50000    1.45900
國泰價值卓越基金                                                 14.82000   14.79000   0.03000    0.20284
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.40960    0.40710   0.00250    0.61410
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                     12.33200   12.32110   0.01090    0.08847
國泰豐益債券組合基金美元級別                                      0.41660    0.41620   0.00040    0.09611
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.73900    9.74230  -0.00330   -0.03387
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.60140    8.57980   0.02160    0.25175
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.56280   10.56700  -0.00420   -0.03975
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.39730    9.37370   0.02360    0.25177
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.96930   10.96830   0.00100    0.00912
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.79430    9.74700   0.04730    0.48528
第一金大中華基金                                                 25.59000   25.47000   0.12000    0.47114
第一金小型精選基金                                               35.80000   35.73000   0.07000    0.19591
第一金中國世紀基金-人民幣                                        15.47000   15.37000   0.10000    0.65062
第一金中國世紀基金-新臺幣                                        11.60000   11.48000   0.12000    1.04530
第一金中概平衡基金                                               23.59000   23.51000   0.08000    0.34028
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.21030   15.20970   0.00060    0.00394
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.40700  177.40200   0.00500    0.00282
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               13.98250   13.93210   0.05040    0.36175
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             12.89000   12.84000   0.05000    0.38941
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.20030   10.18140   0.01890    0.18563
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                       10.20070   10.18190   0.01880    0.18464
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                        9.96220    9.94400   0.01820    0.18302
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                      9.96400    9.94600   0.01800    0.18098
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.43960   10.42030   0.01930    0.18522
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.19750   10.17880   0.01870    0.18372
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N                     10.19760   10.17900   0.01860    0.18273
第一金全球大趨勢基金                                             23.44000   23.30000   0.14000    0.60086
第一金全球不動產證券化基金A                                       8.11000    8.09090   0.01910    0.23607
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.85760    5.84380   0.01380    0.23615
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  9.83740    9.81660   0.02080    0.21189
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                9.83740    9.81670   0.02070    0.21087
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N              9.72000    9.69000   0.03000    0.30960
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  9.91670    9.89580   0.02090    0.21120
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                9.91670    9.89580   0.02090    0.21120
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            8.94930    8.96850  -0.01920   -0.21408
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.33050   10.35270  -0.02220   -0.21444
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                           10.13240   10.13360  -0.00120   -0.01184
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                              8.30070    8.29940   0.00130    0.01566
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                            9.24880    9.24740   0.00140    0.01514
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                           11.13340   11.13460  -0.00120   -0.01078
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                             10.05620   10.05460   0.00160    0.01591
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                           14.93670   14.93430   0.00240    0.01607
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            16.13760   15.99740   0.14020    0.87639
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          14.62000   14.50000   0.12000    0.82759
第一金亞洲科技基金                                               22.35000   22.22000   0.13000    0.58506
第一金亞洲新興市場基金                                           14.63000   14.57000   0.06000    0.41181
第一金店頭市場基金                                                9.38000    9.35000   0.03000    0.32086
第一金創新趨勢基金                                               21.51000   21.50000   0.01000    0.04651
第一金電子基金                                                   31.51000   31.48000   0.03000    0.09530
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.60000   14.76000  -0.16000   -1.08401
統一大滿貫基金                                                   33.00000   33.01000  -0.01000   -0.03029
統一大龍印基金                                                   18.27000   18.18000   0.09000    0.49505
統一大龍騰中國基金                                               11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
統一中小基金                                                     25.45000   25.49000  -0.04000   -0.15692
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.05600   10.08930  -0.03330   -0.33005
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.97840    9.94480   0.03360    0.33787
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.52160    9.49020   0.03140    0.33087
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.54460   11.58280  -0.03820   -0.32980
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              11.36510   11.32670   0.03840    0.33902
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.85810   10.82220   0.03590    0.33173
統一台灣動力基金                                                 16.52000   16.41000   0.11000    0.67032
統一全天候基金                                                  103.02000  103.22000  -0.20000   -0.19376
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                           9.90030    9.91060  -0.01030   -0.10393
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                            10.16460   10.10730   0.05730    0.56692
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                          10.02990    9.97430   0.05560    0.55743
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                           9.97490    9.98530  -0.01040   -0.10415
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                            10.24130   10.18360   0.05770    0.56660
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                          10.10570   10.04960   0.05610    0.55823
統一全球債券組合基金                                             12.34570   12.33640   0.00930    0.07539
統一全球新科技基金(人民幣)                                       16.22000   16.21000   0.01000    0.06169
統一全球新科技基金(美元)                                         16.23000   16.12000   0.11000    0.68238
統一全球新科技基金(新台幣)                                       14.92000   14.83000   0.09000    0.60688
統一亞太基金                                                     28.52000   28.32000   0.20000    0.70621
統一亞洲大金磚基金                                               13.50000   13.37000   0.13000    0.97233
統一奔騰基金                                                     55.75000   55.61000   0.14000    0.25175
統一強棒貨幣市場基金                                             16.61850   16.61790   0.00060    0.00361
統一強漢基金                                                     25.98000   25.87000   0.11000    0.42520
統一統信基金                                                     32.10000   32.00000   0.10000    0.31250
統一黑馬基金                                                     56.59000   56.41000   0.18000    0.31909
統一新亞洲科技能源基金                                           20.98000   20.85000   0.13000    0.62350
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.73820    8.73740   0.00080    0.00916
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.77650   10.77560   0.00090    0.00835
統一經建基金                                                     43.44000   43.48000  -0.04000   -0.09200
統一龍馬基金                                                     68.91000   68.96000  -0.05000   -0.07251
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                   20.50000   20.44000   0.06000    0.29354
野村中小基金                                                     46.48000   46.36000   0.12000    0.25884
野村中國機會基金                                                 15.25000   15.16000   0.09000    0.59367
野村巴西基金                                                      6.28000    6.27000   0.01000    0.15949
野村日本領先基金                                                 13.12000   13.09000   0.03000    0.22918
野村台灣高股息基金                                               22.71000   22.82000  -0.11000   -0.48203
野村台灣運籌基金                                                 36.71000   36.67000   0.04000    0.10908
野村平衡基金                                                     18.81000   18.82000  -0.01000   -0.05313
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.15000    9.14000   0.01000    0.10941
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.58000    9.65000  -0.07000   -0.72539
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.03000   13.01000   0.02000    0.15373
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.56000   10.64000  -0.08000   -0.75188
野村全球生技醫療基金                                             16.91000   16.77000   0.14000    0.83482
野村全球品牌基金                                                 26.56000   26.11000   0.45000    1.72348
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.23680    8.24320  -0.00640   -0.07764
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.17190   11.18050  -0.00860   -0.07692
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  10.90490   10.99990  -0.09500   -0.86364
野村全球氣候變遷基金                                              8.75000    8.66000   0.09000    1.03926
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               13.36000   13.20000   0.16000    1.21212
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            11.61000   11.46000   0.15000    1.30890
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               19.51000   19.27000   0.24000    1.24546
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            12.51000   12.36000   0.15000    1.21359
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.69230   10.68660   0.00570    0.05334
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.56690   10.56020   0.00670    0.06345
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.23150   10.18260   0.04890    0.48023
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.96140    9.93750   0.02390    0.24050
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.42630    9.40360   0.02270    0.24140
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          11.44630   11.39130   0.05500    0.48282
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.98360   10.95720   0.02640    0.24094
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.43170   10.40650   0.02520    0.24216
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              11.57270   11.46320   0.10950    0.95523
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                11.14420   11.06040   0.08380    0.75766
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.71700   10.63620   0.08080    0.75967
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.90480   10.78660   0.11820    1.09580
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.94210   10.85100   0.09110    0.83955
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                        10.31100   10.21290   0.09810    0.96055
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.94730    9.85350   0.09380    0.95195
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                        10.15810   10.06150   0.09660    0.96010
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      12.23150   12.09950   0.13200    1.09095
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.98020   12.87850   0.10170    0.78969
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        11.28310   11.17570   0.10740    0.96101
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.88410   10.78150   0.10260    0.95163
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        11.33540   11.22740   0.10800    0.96193
野村成長基金                                                     29.65000   29.65000   0.00000    0.00000
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                      10.38810   10.32940   0.05870    0.56828
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                        10.35310   10.31250   0.04060    0.39370
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                      10.23290   10.19370   0.03920    0.38455
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                      10.38810   10.32940   0.05870    0.56828
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                        10.35310   10.31250   0.04060    0.39370
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                      10.23290   10.19370   0.03920    0.38455
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                               10.08000    9.97000   0.11000    1.10331
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               14.08000   13.92000   0.16000    1.14943
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.39540   10.33860   0.05680    0.54940
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.30300   10.27480   0.02820    0.27446
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.16650   10.13830   0.02820    0.27815
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.62520   10.56690   0.05830    0.55172
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.47750   10.44890   0.02860    0.27371
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.34030   10.31150   0.02880    0.27930
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.40610    9.39880   0.00730    0.07767
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.18540   10.15480   0.03060    0.30134
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.08810   10.08100   0.00710    0.07043
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.81260   13.80180   0.01080    0.07825
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.88100   12.84320   0.03780    0.29432
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.61150   10.60400   0.00750    0.07073
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.57350   10.54900   0.02450    0.23225
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.22540   10.22710  -0.00170   -0.01662
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.68810    9.68890  -0.00080   -0.00826
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.12160   11.12260  -0.00100   -0.00899
野村泰國基金                                                     44.76000   44.38000   0.38000    0.85624
野村高科技基金                                                   10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
野村貨幣市場基金                                                 16.22560   16.22510   0.00050    0.00308
野村新馬基金                                                     16.67000   16.54000   0.13000    0.78597
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.34930    8.33600   0.01330    0.15955
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  12.05990   12.04070   0.01920    0.15946
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    8.12000    8.04000   0.08000    0.99502
野村精選貨幣市場基金                                             12.06060   12.06030   0.00030    0.00249
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  12.63000   12.48000   0.15000    1.20192
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    11.98000   11.86000   0.12000    1.01180
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  11.67000   11.39000   0.28000    2.45830
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.79000    8.59000   0.20000    2.32829
野村歐洲高股息基金累積型                                         12.37000   12.09000   0.28000    2.31596
野村積極成長基金                                                 12.51000   12.51000   0.00000    0.00000
野村優質基金                                                     34.80000   34.79000   0.01000    0.02874
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.90030    8.82580   0.07450    0.84412
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.22930    8.18020   0.04910    0.60023
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.09310    8.08960   0.00350    0.04327
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.59250   11.49510   0.09740    0.84732
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.58340   10.52020   0.06320    0.60075
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.43630   10.43170   0.00460    0.04410
野村環球基金-人民幣計價                                          15.09000   14.95000   0.14000    0.93645
野村環球基金-美元計價                                            12.04000   11.94000   0.10000    0.83752
野村環球基金-新臺幣計價                                          16.18000   16.04000   0.14000    0.87282
野村鴻利基金                                                     21.83000   21.82000   0.01000    0.04583
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.83670   16.83640   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                     21.59000   21.55000   0.04000    0.18561
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
野村鑫平衡組合基金                                               14.68000   14.60000   0.08000    0.54795
野村鑫全球債券組合基金                                           13.50450   13.48840   0.01610    0.11936
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                               21.35000   21.19000   0.16000    0.75507
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                        10.56000   10.48000   0.08000    0.76336
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                  10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        11.28320   11.20130   0.08190    0.73117
凱基亞太高股息基金                                               14.10000   14.06000   0.04000    0.28450
凱基亞洲四金磚基金                                               18.51000   18.37000   0.14000    0.76211
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   14.71000   14.71000   0.00000    0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     14.13410   14.05220   0.08190    0.58283
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   13.38000   13.31000   0.07000    0.52592
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.51910   11.51880   0.00030    0.00260
凱基開創基金                                                     26.58000   26.44000   0.14000    0.52950
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.30000   20.14000   0.16000    0.79444
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.15560   20.12830   0.02730    0.13563
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                   19.39000   19.29000   0.10000    0.51840
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                   19.30500   19.33760  -0.03260   -0.16858
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.32690   10.32780  -0.00090   -0.00871
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.36080    8.36160  -0.00080   -0.00957
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           8.42000    8.36000   0.06000    0.71770
凱基資源國基金                                                   10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       12.21010   12.10240   0.10770    0.88991
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     11.22000   11.12000   0.10000    0.89928
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                     10.91950   10.88910   0.03040    0.27918
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.75000   10.72000   0.03000    0.27985
凱基護城河基金-台幣計價A                                         12.79000   12.67000   0.12000    0.94712
凱基護城河基金-美元計價B                                         13.04010   12.92350   0.11660    0.90223
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       15.30000   15.40000  -0.10000   -0.64935
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       31.21000   30.75000   0.46000    1.49593
富邦NASDAQ-100基金                                               27.62000   27.39000   0.23000    0.83972
富邦上証180基金                                                  34.26000   34.07000   0.19000    0.55768
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.25210    0.24970   0.00240    0.96115
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       7.46000    7.39000   0.07000    0.94723
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.56000    6.61000  -0.05000   -0.75643
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 57.50000   56.62000   0.88000    1.55422
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      11.10590   11.10490   0.00100    0.00901
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.38010   10.33370   0.04640    0.44902
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.23510   13.20940   0.02570    0.19456
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.96060    1.96000   0.00060    0.03061
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.01230    9.99290   0.01940    0.19414
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.53050    1.53000   0.00050    0.03268
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.56610   11.56230   0.00380    0.03287
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.72630    1.72320   0.00310    0.17990
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.16900   10.16570   0.00330    0.03246
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.53680    1.53400   0.00280    0.18253
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             12.30720   12.25450   0.05270    0.43005
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               11.55730   11.48930   0.06800    0.59186
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             11.11770   11.02650   0.09120    0.82710
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.98170   10.93460   0.04710    0.43074
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                               10.23100   10.17090   0.06010    0.59090
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.85520    9.77430   0.08090    0.82768
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                13.86000   13.92000  -0.06000   -0.43103
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                27.71000   27.50000   0.21000    0.76364
富邦日本東証基金                                                 23.96000   23.85000   0.11000    0.46122
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  42.52000   42.02000   0.50000    1.18991
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  46.97000   46.81000   0.16000    0.34181
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  51.14000   50.66000   0.48000    0.94749
富邦台灣心基金                                                   21.32000   21.30000   0.02000    0.09390
富邦台灣釆吉50基金                                               48.06000   47.58000   0.48000    1.00883
富邦台灣科技指數基金                                             55.16000   54.48000   0.68000    1.24816
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.29690    0.29680   0.00010    0.03369
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.98000    8.98000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                            2.34390    2.35400  -0.01010   -0.42906
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34710    0.34700   0.00010    0.02882
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.88820   10.88260   0.00560    0.05146
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                            2.05440    2.06340  -0.00900   -0.43617
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33660    0.33650   0.00010    0.02972
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.48780    9.48280   0.00500    0.05273
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           23.71000   23.61000   0.10000    0.42355
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               14.85000   14.89000  -0.04000   -0.26864
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               30.08000   29.89000   0.19000    0.63566
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.60190   15.60140   0.00050    0.00320
富邦長紅基金                                                     63.28000   63.10000   0.18000    0.28526
富邦科技基金                                                     23.65000   23.50000   0.15000    0.63830
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         39.24770   39.22990   0.01780    0.04537
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      39.45880   39.34620   0.11260    0.28618
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        38.51050   38.52980  -0.01930   -0.05009
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              36.17000   36.39000  -0.22000   -0.60456
富邦香港H股基金                                                  22.15000   22.22000  -0.07000   -0.31503
富邦高成長基金                                                   23.68000   23.61000   0.07000    0.29648
富邦基金                                                         12.61000   12.57000   0.04000    0.31822
富邦深証100基金                                                  12.37000   12.37000   0.00000    0.00000
富邦富時歐洲ETF基金                                              21.33000   21.08000   0.25000    1.18596
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40780    0.40780   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.47760   12.47860  -0.00100   -0.00801
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.88800    9.88880  -0.00080   -0.00809
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31170    0.31170   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.28950    9.29020  -0.00070   -0.00753
富邦精準基金                                                     45.47000   45.23000   0.24000    0.53062
富邦精銳中小基金                                                 10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.57000   21.38000   0.19000    0.88868
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             7.86000    7.92000  -0.06000   -0.75758
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            15.07000   14.85000   0.22000    1.48148
富邦標普美國特別股ETF基金                                        19.57000   19.58000  -0.01000   -0.05107
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         11.08080   11.06680   0.01400    0.12650
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           11.84230   11.77010   0.07220    0.61342
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         11.48470   11.41640   0.06830    0.59826
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                         10.91990   10.90600   0.01390    0.12745
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           11.62090   11.55000   0.07090    0.61385
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         11.25160   11.18470   0.06690    0.59814
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 30.49000   30.24000   0.25000    0.82672
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別               9.98190    9.98320  -0.00130   -0.01302
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                     9.99380    9.99270   0.00110    0.01101
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                   9.92560    9.92430   0.00130    0.01310
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                10.06680   10.06820  -0.00140   -0.01391
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                      10.05270   10.05170   0.00100    0.00995
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                     9.98380    9.98250   0.00130    0.01302
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                    10.02240   10.02090   0.00150    0.01497
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.53750    9.54390  -0.00640   -0.06706
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                         9.99930   10.00330  -0.00400   -0.03999
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.69620    9.69990  -0.00370   -0.03814
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.77310   10.78040  -0.00730   -0.06772
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.50900   10.51330  -0.00430   -0.04090
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.23500   10.23890  -0.00390   -0.03809
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                      9.78780    9.79140  -0.00360   -0.03677
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.02620   10.02980  -0.00360   -0.03589
富達卓越領航全球組合基金                                         15.37000   15.20000   0.17000    1.11842
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別         9.76460    9.76770  -0.00310   -0.03174
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.92400    9.92350   0.00050    0.00504
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別             9.83030    9.82950   0.00080    0.00814
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.15080   10.15280  -0.00200   -0.01970
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                10.09220   10.09160   0.00060    0.00595
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.01920   10.01840   0.00080    0.00799
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別             9.87780    9.87680   0.00100    0.01012
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.04870   10.04770   0.00100    0.00995
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                       19.76000   19.74000   0.02000    0.10132
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.42200   11.41920   0.00280    0.02452
復華人生目標基金                                                 34.34490   34.47110  -0.12620   -0.36610
復華大中華中小策略基金                                           10.40000   10.33000   0.07000    0.67764
復華中小精選基金                                                 64.18000   63.62000   0.56000    0.88023
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                     10.07000    9.95000   0.12000    1.20603
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.16000    9.02000   0.14000    1.55211
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   12.17000   12.14000   0.03000    0.24712
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   11.32000   11.29000   0.03000    0.26572
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                    11.25000   11.17000   0.08000    0.71620
復華台灣智能基金                                                 11.53000   11.50000   0.03000    0.26087
復華全方位基金                                                   27.29000   27.27000   0.02000    0.07334
復華全球大趨勢基金-美元                                          13.27000   13.12000   0.15000    1.14329
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        19.99000   19.78000   0.21000    1.06168
復華全球平衡基金-新臺幣                                          20.69000   20.54000   0.15000    0.73028
復華全球物聯網科技基金-美元                                      16.04000   16.00000   0.04000    0.25000
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    14.80000   14.76000   0.04000    0.27100
復華全球原物料基金                                                9.71000    9.64000   0.07000    0.72614
復華全球消費基金-新臺幣                                          13.58000   13.52000   0.06000    0.44379
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.50830   11.49260   0.01570    0.13661
復華全球債券基金                                                 13.68190   13.65630   0.02560    0.18746
復華全球債券組合基金                                             15.00000   14.99000   0.01000    0.06671
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   14.41000   14.35000   0.06000    0.41812
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                   10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.98000   10.96000   0.02000    0.18248
復華有利貨幣市場基金                                             13.40680   13.40640   0.00040    0.00298
復華亞太平衡基金                                                 14.32000   14.24000   0.08000    0.56180
復華亞太成長基金                                                 14.85000   14.80000   0.05000    0.33784
復華東協世紀基金                                                 13.79000   13.74000   0.05000    0.36390
復華南非幣長期收益基金A                                          12.66000   12.64000   0.02000    0.15823
復華南非幣長期收益基金B                                           8.25000    8.24000   0.01000    0.12136
復華南非幣短期收益基金A                                          13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
復華南非幣短期收益基金B                                           9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
復華美國新星基金-美元                                            12.90000   12.85000   0.05000    0.38911
復華美國新星基金-新臺幣                                          12.52000   12.47000   0.05000    0.40096
復華恒生基金                                                     22.24000   22.36000  -0.12000   -0.53667
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.17000    8.14000   0.03000    0.36855
復華恒生單日正向二倍基金                                         38.91000   39.18000  -0.27000   -0.68913
復華神盾基金                                                     23.50890   23.58030  -0.07140   -0.30280
復華高成長基金                                                   61.76000   61.50000   0.26000    0.42276
復華高益策略組合基金                                             13.21000   13.21000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.36540   14.36500   0.00040    0.00278
復華富時不動產證券化基金                                         18.87000   18.97000  -0.10000   -0.52715
復華復華基金                                                     19.61000   19.52000   0.09000    0.46107
復華華人世紀基金                                                 20.18000   20.05000   0.13000    0.64838
復華傳家二號基金                                                 26.99090   27.07410  -0.08320   -0.30730
復華傳家基金                                                     22.12070   22.13360  -0.01290   -0.05828
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.15000   15.15000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                11.83000   11.76000   0.07000    0.59524
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                             14.35000   14.27000   0.08000    0.56062
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                             10.17000   10.11000   0.06000    0.59347
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
復華新興人民幣債券基金A                                          11.65000   11.65000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.18000    9.18000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                   20.13000   20.12000   0.01000    0.04970
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.32000    6.29000   0.03000    0.47695
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.66000   13.61000   0.05000    0.36738
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.54000   14.48000   0.06000    0.41436
復華新興市場短期收益基金                                         10.98000   10.98000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
復華滬深300 A股基金                                              26.06000   25.98000   0.08000    0.30793
復華數位經濟基金                                                 51.11000   51.13000  -0.02000   -0.03912
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             11.97000   11.85000   0.12000    1.01266
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.11520   10.11690  -0.00170   -0.01680
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                     10.00430   10.00570  -0.00140   -0.01399
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.27430   10.27600  -0.00170   -0.01654
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                     10.12950   10.13100  -0.00150   -0.01481
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.42400    9.42500  -0.00100   -0.01061
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              9.04710    9.01400   0.03310    0.36721
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.66330    8.63300   0.03030    0.35098
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.39580   11.39690  -0.00110   -0.00965
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.94060   10.90050   0.04010    0.36787
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.59100   10.55400   0.03700    0.35058
景順主流基金                                                     19.88000   19.73000   0.15000    0.76026
景順台灣科技基金                                                 36.48000   35.93000   0.55000    1.53075
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.38000   10.33000   0.05000    0.48403
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.30000   10.26000   0.04000    0.38986
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.87000    9.84000   0.03000    0.30488
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 11.31000   11.27000   0.04000    0.35492
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.87000   10.82000   0.05000    0.46211
景順全球科技基金                                                 20.56000   20.42000   0.14000    0.68560
景順全球康健基金                                                 17.97000   17.84000   0.13000    0.72870
景順貨幣市場基金                                                 15.90460   15.90420   0.00040    0.00252
景順潛力基金                                                     36.75000   36.49000   0.26000    0.71252
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         15.51000   15.44000   0.07000    0.45337
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       13.92000   13.86000   0.06000    0.43290
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.91000   10.82000   0.09000    0.83179
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                  10.64000   10.55000   0.09000    0.85308
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.95000   10.85000   0.10000    0.92166
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                  10.68000   10.58000   0.10000    0.94518
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.58000    9.66000  -0.08000   -0.82816
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.35000    9.42000  -0.07000   -0.74310
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.62000    9.70000  -0.08000   -0.82474
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.39000    9.46000  -0.07000   -0.73996
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          8.91330    8.92630  -0.01300   -0.14564
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.37310    8.33710   0.03600    0.43180
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.14700   11.16300  -0.01600   -0.14333
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.44890   10.40390   0.04500    0.43253
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       8.62000    8.60000   0.02000    0.23256
華南永昌中國A股基金(美元)                                         8.82000    8.75000   0.07000    0.80000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      12.40000   12.29000   0.11000    0.89504
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.64790    9.64800  -0.00010   -0.00104
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.44770    9.44940  -0.00170   -0.01799
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.78920    9.78930  -0.00010   -0.00102
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58770    9.58940  -0.00170   -0.01773
華南永昌永昌基金                                                 20.47000   20.30000   0.17000    0.83744
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.60520   14.59570   0.00950    0.06509
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.58000   10.55000   0.03000    0.28436
華南永昌全球精品基金                                             14.71000   14.53000   0.18000    1.23882
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           12.15000   12.05000   0.10000    0.82988
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         11.64000   11.54000   0.10000    0.86655
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           14.00000   13.87000   0.13000    0.93727
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         13.38000   13.27000   0.11000    0.82894
華南永昌物聯網精選基金                                           13.50000   13.48000   0.02000    0.14837
華南永昌策略報酬基金                                             10.86000   10.78000   0.08000    0.74212
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.16540   16.16490   0.00050    0.00309
華南永昌龍盈平衡基金                                             25.85090   25.43540   0.41550    1.63355
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.90850   11.90810   0.00040    0.00336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                         10.10900   10.10750   0.00150    0.01484
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                         10.20190   10.15480   0.04710    0.46382
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                          9.96430    9.96280   0.00150    0.01506
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                         10.04290    9.99650   0.04640    0.46416
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                       10.04310   10.04340  -0.00030   -0.00299
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                       10.08820   10.04330   0.04490    0.44706
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                       10.04310   10.04340  -0.00030   -0.00299
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                       10.08820   10.04330   0.04490    0.44706
華頓中小型基金                                                   24.45000   24.31000   0.14000    0.57589
華頓中國多重機會平衡基金                                         13.79070   13.67900   0.11170    0.81658
華頓台灣基金                                                     25.23000   25.40000  -0.17000   -0.66929
華頓平安貨幣市場基金                                             11.49160   11.49120   0.00040    0.00348
華頓全球時尚精品基金                                             16.58000   16.58000   0.00000    0.00000
華頓全球高收益債券基金A                                          13.73390   13.73460  -0.00070   -0.00510
華頓全球高收益債券基金B                                           8.84390    8.84430  -0.00040   -0.00452
華頓全球黑鑽油源基金                                              6.35000    6.32000   0.03000    0.47468
華頓新興亞太債券基金A                                            10.74980   10.75340  -0.00360   -0.03348
華頓新興亞太債券基金B                                             8.37680    8.37960  -0.00280   -0.03341
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       3.18680    3.15820   0.02860    0.90558
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        14.59950   14.40780   0.19170    1.33053
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.49320    0.48670   0.00650    1.33552
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       12.16600   12.13080   0.03520    0.29017
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         11.22180   11.19630   0.02550    0.22775
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         11.08040   11.00220   0.07820    0.71077
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                           10.17800   10.10620   0.07180    0.71045
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         11.78160   11.69650   0.08510    0.72757
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.92740   10.84830   0.07910    0.72915
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.86000   12.90000  -0.04000   -0.31008
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       12.68000   12.66000   0.02000    0.15798
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                              2.41990    2.42000  -0.00010   -0.00413
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                2.01960    2.02380  -0.00420   -0.20753
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                               12.06370   12.01250   0.05120    0.42622
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                 10.08390   10.04100   0.04290    0.42725
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                0.37390    0.37230   0.00160    0.42976
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                  0.32380    0.32240   0.00140    0.43424
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.70000    3.69000   0.01000    0.27100
匯豐中國動力基金(台幣)                                           16.96000   16.83000   0.13000    0.77243
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.57000    0.57000   0.00000    0.00000
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.40960   13.39700   0.01260    0.09405
匯豐太平洋精典基金                                               18.65000   18.50000   0.15000    0.81081
匯豐台灣精典基金                                                 24.39000   24.26000   0.13000    0.53586
匯豐全球趨勢組合基金                                             12.37000   12.27000   0.10000    0.81500
匯豐全球關鍵資源基金                                              8.34000    8.25000   0.09000    1.09091
匯豐安富基金                                                     25.53000   25.44000   0.09000    0.35377
匯豐成功基金                                                     39.26000   39.17000   0.09000    0.22977
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.69000   11.68000   0.01000    0.08562
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.66000   10.64000   0.02000    0.18797
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.65000   11.63000   0.02000    0.17197
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   11.59000   11.57000   0.02000    0.17286
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.54300    2.55270  -0.00970   -0.37999
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.37830    2.38830  -0.01000   -0.41871
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.99520   11.98790   0.00730    0.06089
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.57720    8.56980   0.00740    0.08635
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.39430    0.39410   0.00020    0.05075
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36270    0.36250   0.00020    0.05517
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.92000    7.87000   0.05000    0.63532
匯豐金磚動力基金                                                 15.76000   15.59000   0.17000    1.09044
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.96660   14.96640   0.00020    0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.80820   15.80800   0.00020    0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.55000    5.44000   0.11000    2.02206
匯豐新鑽動力基金                                                 11.76000   11.64000   0.12000    1.03093
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.78440    5.74970   0.03470    0.60351
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.20980    9.17520   0.03460    0.37710
匯豐龍鳳基金                                                     52.27000   51.94000   0.33000    0.63535
匯豐龍騰電子基金                                                 37.94000   37.73000   0.21000    0.55659
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.69520   12.67290   0.02230    0.17597
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.15000   20.10000   0.05000    0.24876
新光中國成長基金(人民幣)                                         13.17000   13.12000   0.05000    0.38110
新光中國成長基金(美元)                                           14.01000   13.90000   0.11000    0.79137
新光中國成長基金(新臺幣)                                         13.44000   13.32000   0.12000    0.90090
新光台灣富貴基金                                                 24.18000   24.04000   0.14000    0.58236
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.84000   11.76000   0.08000    0.68027
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.09000   11.02000   0.07000    0.63521
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.20950   10.21320  -0.00370   -0.03623
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.59160    9.58910   0.00250    0.02607
新光全球債券基金(B配息)美元                                       9.96800    9.97190  -0.00390   -0.03911
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.35530    9.35290   0.00240    0.02566
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                              10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                               9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                             15.40810   15.40770   0.00040    0.00260
新光亞洲精選基金-美金                                            25.97000   26.00000  -0.03000   -0.11538
新光亞洲精選基金-新台幣                                          25.67000   25.35000   0.32000    1.26233
新光兩岸優勢基金                                                 15.22000   15.03000   0.19000    1.26414
新光店頭基金                                                     25.60000   25.33000   0.27000    1.06593
新光南非幣保本基金                                               11.39000   11.39000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.53000    9.53000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   9.88000    9.89000  -0.01000   -0.10111
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.96000    8.97000  -0.01000   -0.11148
新光創新科技基金                                                 15.38000   15.28000   0.10000    0.65445
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               9.98260    9.96350   0.01910    0.19170
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.31490   10.31540  -0.00050   -0.00485
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.02240   10.02220   0.00020    0.00200
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                               9.68820    9.66870   0.01950    0.20168
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.02740   10.02760  -0.00020   -0.00199
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.73540    9.73520   0.00020    0.00205
新光福運平衡基金                                                 17.12680   17.06130   0.06550    0.38391
新光澳幣八年期保本基金                                           10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
新光澳幣保本基金                                                 11.66000   11.67000  -0.01000   -0.08569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              7.55000    7.50000   0.05000    0.66667
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.95000    8.98000  -0.03000   -0.33408
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.09740   10.10430  -0.00690   -0.06829
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    10.05030   10.05720  -0.00690   -0.06861
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.11060   10.10790   0.00270    0.02671
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      10.07520   10.07250   0.00270    0.02681
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     10.07350   10.07120   0.00230    0.02284
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.17860   10.17620   0.00240    0.02358
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.16520   14.16220   0.00300    0.02118
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.01740    9.01550   0.00190    0.02107
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                      38.71640   38.67040   0.04600    0.11895
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                39.08590   39.03020   0.05570    0.14271
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                39.42490   39.38410   0.04080    0.10360
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97530   10.97440   0.00090    0.00820
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.96690    9.91880   0.04810    0.48494
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    13.39920   13.31250   0.08670    0.65127
群益大中華雙力優勢基金-美元                                      10.63030   10.50920   0.12110    1.15232
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                    10.56000   10.44000   0.12000    1.14943
群益大印度基金-人民幣                                            14.33940   14.38200  -0.04260   -0.29620
群益大印度基金-美元                                              14.31400   14.28540   0.02860    0.20020
群益大印度基金-新臺幣                                            13.03000   13.00000   0.03000    0.23077
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               13.13610   13.05000   0.08610    0.65977
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 13.44550   13.29120   0.15430    1.16092
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               12.12000   11.98000   0.14000    1.16861
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               12.42780   12.34630   0.08150    0.66012
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 11.60960   11.47630   0.13330    1.16152
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                               10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
群益中小型股基金                                                 46.17000   45.93000   0.24000    0.52253
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                            10.21260   10.22360  -0.01100   -0.10759
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                              10.06350   10.02440   0.03910    0.39005
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                             9.05890    9.02530   0.03360    0.37229
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                             9.21010    9.22000  -0.00990   -0.10738
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                               9.07560    9.04040   0.03520    0.38936
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                             8.17030    8.13990   0.03040    0.37347
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.46960   11.47370  -0.00410   -0.03573
群益中國高收益債券基金-美元                                      11.06860   11.03640   0.03220    0.29176
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.39790   10.36880   0.02910    0.28065
群益中國新機會基金-人民幣                                         9.09350    9.03710   0.05640    0.62409
群益中國新機會基金-美元                                          10.68560   10.56660   0.11900    1.12619
群益中國新機會基金-新臺幣                                         9.78000    9.68000   0.10000    1.03306
群益平衡王基金                                                   19.72390   19.74220  -0.01830   -0.09269
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.90000    5.91000  -0.01000   -0.16920
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.26540   10.33220  -0.06680   -0.64652
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.40030   10.41610  -0.01580   -0.15169
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.47860    9.54030  -0.06170   -0.64673
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.60340    9.61800  -0.01460   -0.15180
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              8.74000    8.75000  -0.01000   -0.11429
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.04310   10.06590  -0.02280   -0.22651
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.94860    9.97160  -0.02300   -0.23066
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.72000    9.75000  -0.03000   -0.30769
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                            9.72740    9.74940  -0.02200   -0.22565
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.68750    9.71000  -0.02250   -0.23172
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.47000    9.49000  -0.02000   -0.21075
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                           9.89850    9.92100  -0.02250   -0.22679
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.39970   10.39260   0.00710    0.06832
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.76460    7.75930   0.00530    0.06831
群益全球關鍵生技基金-美元                                        14.59280   14.47800   0.11480    0.79293
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.81000   13.71000   0.10000    0.72939
群益印巴雙星基金-新臺幣                                          12.55000   12.54000   0.01000    0.07974
群益印度中小基金-人民幣                                          16.84220   16.92060  -0.07840   -0.46334
群益印度中小基金-美元                                            15.85470   15.84950   0.00520    0.03281
群益印度中小基金-新臺幣                                          17.59000   17.59000   0.00000    0.00000
群益多利策略組合基金                                             11.80000   11.78000   0.02000    0.16978
群益多重收益組合基金                                             13.81000   13.79000   0.02000    0.14503
群益多重資產組合基金                                             15.88000   15.80000   0.08000    0.50633
群益安家基金                                                     23.90770   23.85390   0.05380    0.22554
群益安穩貨幣市場基金                                             16.04290   16.04230   0.00060    0.00374
群益那斯達克生技基金                                             22.16000   22.03000   0.13000    0.59010
群益亞太中小基金                                                 13.97000   13.90000   0.07000    0.50360
群益亞太新趨勢平衡基金                                           17.61000   17.55000   0.06000    0.34188
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.89970    9.89380   0.00590    0.05963
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.79270    7.78810   0.00460    0.05906
群益店頭市場基金                                                 96.96000   96.78000   0.18000    0.18599
群益東方盛世基金                                                 10.02000    9.90000   0.12000    1.21212
群益東協成長基金-人民幣                                          14.88850   14.89140  -0.00290   -0.01947
群益東協成長基金-美元                                            13.87090   13.80480   0.06610    0.47882
群益東協成長基金-新臺幣                                          13.16000   13.10000   0.06000    0.45802
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             11.41690   11.37440   0.04250    0.37365
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.98550   10.93150   0.05400    0.49399
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                             10.32750   10.27760   0.04990    0.48552
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.41160   10.37280   0.03880    0.37406
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                               10.02190    9.97260   0.04930    0.49435
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.41920    9.37370   0.04550    0.48540
群益長安基金                                                     29.30000   29.35000  -0.05000   -0.17036
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.25960   14.17880   0.08080    0.56986
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      13.21000   13.14000   0.07000    0.53272
群益真善美基金                                                   17.60520   17.50020   0.10500    0.59999
群益馬拉松基金                                                  119.34000  119.13000   0.21000    0.17628
群益深証中小板基金                                               16.05000   16.30000  -0.25000   -1.53374
群益創新科技基金                                                 31.27000   31.16000   0.11000    0.35302
群益華夏盛世基金N-人民幣                                         10.25160   10.17090   0.08070    0.79344
群益華夏盛世基金-人民幣                                          11.05800   10.97100   0.08700    0.79300
群益華夏盛世基金-美元                                            10.93710   10.79730   0.13980    1.29477
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          17.31000   17.09000   0.22000    1.28730
群益奧斯卡基金                                                   27.51000   27.61000  -0.10000   -0.36219
群益新興金鑽基金-美元                                            13.96000   13.86430   0.09570    0.69026
群益新興金鑽基金-新臺幣                                          10.23000   10.16000   0.07000    0.68898
群益葛萊美基金                                                   23.29000   23.27000   0.02000    0.08595
群益道瓊美國地產ETF基金                                          18.90000   19.06000  -0.16000   -0.83945
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       8.56000    8.62000  -0.06000   -0.69606
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      13.23000   13.03000   0.20000    1.53492
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 11.66580   11.62240   0.04340    0.37342
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   11.64480   11.59960   0.04520    0.38967
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.54000   10.50000   0.04000    0.38095
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   11.48100   11.43720   0.04380    0.38296
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.96110    8.92780   0.03330    0.37299
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.73670    9.69890   0.03780    0.38973
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.81000    8.78000   0.03000    0.34169
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.31330    9.27780   0.03550    0.38263
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                             9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             9.91000    9.90000   0.01000    0.10101
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德信大發基金                                                     30.58000   30.55000   0.03000    0.09820
德信中國精選成長基金                                             13.00000   12.86000   0.14000    1.08865
德信台灣主流中小基金                                             18.39000   18.39000   0.00000    0.00000
德信新興股票組合基金                                             11.92000   11.84000   0.08000    0.67568
德信萬保貨幣市場基金                                             11.90400   11.90370   0.00030    0.00252
德信萬瑞基金                                                     10.76410   10.76470  -0.00060   -0.00557
德信數位時代基金                                                 29.90000   29.82000   0.08000    0.26828
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.62990   11.62940   0.00050    0.00430
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.33000   17.27000   0.06000    0.34742
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    19.58000   19.43000   0.15000    0.77200
德銀遠東DWS全球神農基金                                          10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.64000    7.63000   0.01000    0.13106
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.38410   10.43480  -0.05070   -0.48587
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.43310   14.49570  -0.06260   -0.43185
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.52260    8.52520  -0.00260   -0.03050
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.70050   11.70720  -0.00670   -0.05723
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.66380   11.67040  -0.00660   -0.05655
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.24230   13.25050  -0.00820   -0.06188
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   19.25000   19.02000   0.23000    1.20925
摩根中小基金                                                     24.82000   24.71000   0.11000    0.44516
摩根中國A股基金                                                  15.98000   15.79000   0.19000    1.20329
摩根中國A股基金(美元)                                            13.08000   12.92000   0.16000    1.23839
摩根中國亮點基金                                                 14.89000   14.73000   0.16000    1.08622
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    12.70500   12.56310   0.14190    1.12950
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            13.91390   13.79750   0.11640    0.84363
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                              11.01040   10.88560   0.12480    1.14647
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      13.92130   13.76560   0.15570    1.13108
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              15.67840   15.54810   0.13030    0.83804
摩根台灣金磚基金                                                 20.65000   20.48000   0.17000    0.83008
摩根台灣增長基金                                                 51.51000   51.14000   0.37000    0.72350
摩根平衡基金                                                     28.15000   28.05000   0.10000    0.35651
摩根全球α基金                                                   19.27000   19.14000   0.13000    0.67921
摩根全球平衡基金                                                 15.84410   15.74420   0.09990    0.63452
摩根全球發現基金                                                 13.19000   13.07000   0.12000    0.91813
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.19830   10.18050   0.01780    0.17484
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            11.05950   11.04770   0.01180    0.10681
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.54760   10.52860   0.01900    0.18046
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.63690   11.61670   0.02020    0.17389
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.23580   11.19860   0.03720    0.33218
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      14.08410   14.03740   0.04670    0.33268
摩根亞洲基金                                                     59.58000   59.04000   0.54000    0.91463
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.15170    9.14220   0.00950    0.10391
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.56280   10.55220   0.01060    0.10045
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.46760    9.45700   0.01060    0.11209
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.86080   12.84630   0.01450    0.11287
摩根東方內需機會基金                                             18.92000   18.75000   0.17000    0.90667
摩根東方科技基金                                                 38.06000   37.72000   0.34000    0.90138
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.44000   10.38000   0.06000    0.57803
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.95000   11.89000   0.06000    0.50463
摩根金龍收成基金                                                 24.23000   23.98000   0.25000    1.04254
摩根第一貨幣市場基金                                             15.05100   15.05060   0.00040    0.00266
摩根絕對日本基金                                                 14.15000   14.18000  -0.03000   -0.21157
摩根新金磚五國基金                                               12.53000   12.44000   0.09000    0.72347
摩根新絲路基金                                                   11.21000   11.09000   0.12000    1.08206
摩根新興35基金                                                   14.61000   14.50000   0.11000    0.75862
摩根新興日本基金                                                 25.87000   25.95000  -0.08000   -0.30829
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                               8.32670    8.32220   0.00450    0.05407
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                11.39800   11.39180   0.00620    0.05443
摩根新興科技基金                                                 57.77000   57.22000   0.55000    0.96120
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.73700    8.73820  -0.00120   -0.01373
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.84310   10.84470  -0.00160   -0.01475
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     9.30360    9.25730   0.04630    0.50015
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                            10.31780   10.27780   0.04000    0.38919
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.82470    9.77430   0.05040    0.51564
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                      10.42000   10.36810   0.05190    0.50057
摩根龍揚基金                                                     36.22000   35.84000   0.38000    1.06027
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            11.82000   11.75000   0.07000    0.59574
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              11.74000   11.65000   0.09000    0.77253
摩根環球股票收益基金-累積型                                      11.52000   11.44000   0.08000    0.69930
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.55160    9.54240   0.00920    0.09641
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.35840   11.34730   0.01110    0.09782
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   25.32000   25.35000  -0.03000   -0.11834
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.96830   11.97380  -0.00550   -0.04593
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.31060   11.30980   0.00080    0.00707
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.48060   10.48000   0.00060    0.00573
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.87140   10.87650  -0.00510   -0.04689
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.28760   10.28690   0.00070    0.00680
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.52810    9.52750   0.00060    0.00630
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    11.14940   11.09440   0.05500    0.49575
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.76720   10.71590   0.05130    0.47873
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.47400   10.40590   0.06810    0.65444
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                               10.20930   10.14460   0.06470    0.63778
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.42240   10.35460   0.06780    0.65478
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                               10.15830   10.09400   0.06430    0.63701
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.83850   11.78490   0.05360    0.45482
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.70100   11.64700   0.05400    0.46364
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.49490   10.44780   0.04710    0.45081
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.46050   11.40860   0.05190    0.45492
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.32070   11.26840   0.05230    0.46413
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.15220   10.10660   0.04560    0.45119
聯邦金鑽平衡基金                                                 23.51290   23.49130   0.02160    0.09195
聯邦貨幣市場基金                                                 13.13110   13.13070   0.00040    0.00305
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.15730   11.14560   0.01170    0.10497
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.77170    8.76250   0.00920    0.10499
聯邦精選科技基金                                                 12.82000   12.83000  -0.01000   -0.07794
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.40230   16.35660   0.04570    0.27940
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.85760   12.95540  -0.09780   -0.75490
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               12.51480   12.52730  -0.01250   -0.09978
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               12.09460   12.10670  -0.01210   -0.09994
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        12.02360   12.04320  -0.01960   -0.16275
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.30870   11.31120  -0.00250   -0.02210
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.98560   11.00390  -0.01830   -0.16630
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.05470    9.05670  -0.00200   -0.02208
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     38.45000   38.05000   0.40000    1.05125
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.85000   15.83000   0.02000    0.12634
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.57000   13.55000   0.02000    0.14760
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.20000   14.18000   0.02000    0.14104
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.39000   13.37000   0.02000    0.14959
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.52000    8.50000   0.02000    0.23529
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.07000   13.06000   0.01000    0.07657
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型                11.58000   11.57000   0.01000    0.08643
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型                10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型                12.12000   12.02000   0.10000    0.83195
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型                10.49000   10.40000   0.09000    0.86538
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)        15.71000   15.71000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)          15.59000   15.60000  -0.01000   -0.06410
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        20.93000   20.84000   0.09000    0.43186
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          19.16000   19.07000   0.09000    0.47195
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        13.00000   12.94000   0.06000    0.46368
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        16.47000   16.40000   0.07000    0.42683
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        17.13000   17.05000   0.08000    0.46921
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          16.22000   16.14000   0.08000    0.49566
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.62000   10.57000   0.05000    0.47304
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          16.49000   16.42000   0.07000    0.42631
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.57000   18.54000   0.03000    0.16181
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.53000   17.51000   0.02000    0.11422
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.19000   14.17000   0.02000    0.14114
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            14.89000   14.87000   0.02000    0.13450
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.01000   13.99000   0.02000    0.14296
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.70000    8.69000   0.01000    0.11507
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.00000   13.98000   0.02000    0.14306
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                            15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                              15.12000   15.13000  -0.01000   -0.06609
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.97210   14.97180   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.88920   10.88450   0.00470    0.04318
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.18870    8.18520   0.00350    0.04276
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.89400   14.88640   0.00760    0.05105
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.04000   15.04000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.04000   15.04000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                               9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 21.68000   21.67000   0.01000    0.04615
瀚亞中國基金-人民幣                                              15.09000   14.93000   0.16000    1.07167
瀚亞中國基金-新台幣                                              16.18000   15.89000   0.29000    1.82505
瀚亞巴西基金                                                      5.25000    5.24000   0.01000    0.19084
瀚亞外銷基金                                                     41.40000   41.45000  -0.05000   -0.12063
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                 11.20000   11.21000  -0.01000   -0.08921
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                   11.50000   11.42000   0.08000    0.70053
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                 10.56000   10.49000   0.07000    0.66730
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                 10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                   10.54000   10.47000   0.07000    0.66858
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                  9.70000    9.64000   0.06000    0.62241
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                              9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                               10.26000   10.19000   0.07000    0.68695
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                             10.12000   10.06000   0.06000    0.59642
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.65880   10.67300  -0.01420   -0.13305
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.48720   10.48600   0.00120    0.01144
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.43670   12.43560   0.00110    0.00885
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.22020   10.22500  -0.00480   -0.04694
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    7.96540    7.97620  -0.01080   -0.13540
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.43550    8.43450   0.00100    0.01186
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.45450    8.45380   0.00070    0.00828
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.55040    7.55400  -0.00360   -0.04766
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.36550    9.36470   0.00080    0.00854
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                    9.79310    9.80580  -0.01270   -0.12952
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                      9.86150    9.86040   0.00110    0.01116
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                    9.76210    9.76130   0.00080    0.00820
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.32000   11.31000   0.01000    0.08842
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.70000   11.62000   0.08000    0.68847
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.92000   10.85000   0.07000    0.64516
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.75000   10.76000  -0.01000   -0.09294
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   11.22000   11.14000   0.08000    0.71813
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.48000   10.41000   0.07000    0.67243
瀚亞全球綠色金脈基金                                             16.45000   16.31000   0.14000    0.85837
瀚亞印度基金-人民幣                                              14.58000   14.65000  -0.07000   -0.47782
瀚亞印度基金-美元                                                14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
瀚亞印度基金-新台幣                                              31.16000   31.07000   0.09000    0.28967
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.48000   12.51000  -0.03000   -0.23981
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.86000   11.78000   0.08000    0.67912
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       16.13000   16.02000   0.11000    0.68664
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.49000   10.42000   0.07000    0.67179
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                       10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.87000   11.80000   0.07000    0.59322
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     12.21340   12.22010  -0.00670   -0.05483
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.27370   13.22740   0.04630    0.35003
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.58730   11.53660   0.05070    0.43947
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     11.09250   11.04500   0.04750    0.43006
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.81410   11.76960   0.04450    0.37809
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.83420    9.84310  -0.00890   -0.09042
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.25100   10.21530   0.03570    0.34948
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.93960    9.89600   0.04360    0.44058
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.50620    9.46550   0.04070    0.42998
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.63100    9.59470   0.03630    0.37833
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.65370   14.59720   0.05650    0.38706
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.16240   11.21050  -0.04810   -0.42906
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       11.27790   11.23330   0.04460    0.39703
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     13.03500   12.98470   0.05030    0.38738
瀚亞非洲基金-南非幣                                              12.27000   12.18000   0.09000    0.73892
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              22.31000   22.10000   0.21000    0.95023
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.52720   13.52670   0.00050    0.00370
瀚亞美國高科技基金                                               24.26000   24.15000   0.11000    0.45549
瀚亞高科技基金                                                   59.23000   59.17000   0.06000    0.10140
瀚亞理財通基金                                                   24.86000   24.85000   0.01000    0.04024
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣            10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣             9.85000    9.91000  -0.06000   -0.60545
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元               9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣             9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣            9.79000    9.85000  -0.06000   -0.60914
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元             10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣            9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元              10.00000    9.97000   0.03000    0.30090
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣             9.85000    9.83000   0.02000    0.20346
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣             9.71000    9.76000  -0.05000   -0.51230
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元               9.82000    9.79000   0.03000    0.30644
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣             9.68000    9.65000   0.03000    0.31088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣            9.70000    9.74000  -0.04000   -0.41068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元              9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣            9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
瀚亞菁華基金                                                     22.16000   22.20000  -0.04000   -0.18018
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.57380   12.54530   0.02850    0.22718
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.24990    9.22900   0.02090    0.22646
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         11.22150   11.22460  -0.00310   -0.02762
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.49190   10.45930   0.03260    0.31168
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           11.66730   11.60520   0.06210    0.53510
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                         10.43480   10.38070   0.05410    0.52116
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                           10.33520   10.28620   0.04900    0.47637
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.31160    9.31430  -0.00270   -0.02899
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.44910    8.42280   0.02630    0.31225
瀚亞新興豐收基金B-美元                                           10.13920   10.08520   0.05400    0.53544
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          9.09160    9.04450   0.04710    0.52076
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.52150    8.48110   0.04040    0.47635
瀚亞電通網基金                                                   15.34000   15.33000   0.01000    0.06523
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       14.08070   14.05940   0.02130    0.15150
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.46380   10.49740  -0.03360   -0.32008
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.54710   10.53080   0.01630    0.15478
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.04050   12.02220   0.01830    0.15222
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               15.84000   15.75000   0.09000    0.57143
瀚亞歐洲基金                                                     12.45000   12.27000   0.18000    1.46699
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