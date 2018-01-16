[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/01/15 107/01/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.25080 10.24840 0.00240 0.02342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.89250 9.89050 0.00200 0.02022 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.04480 10.04470 0.00010 0.00100 中國信託台灣活力基金 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908 中國信託台灣優勢基金 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.19000 10.09000 0.10000 0.99108 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.77590 9.77310 0.00280 0.02865 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.45880 9.45620 0.00260 0.02750 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21000 10.20750 0.00250 0.02449 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.87660 9.87420 0.00240 0.02431 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.70880 10.65710 0.05170 0.48512 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.51550 9.46960 0.04590 0.48471 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.59470 11.59560 -0.00090 -0.00776 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.70370 10.70460 -0.00090 -0.00841 中國信託智能運動基金-台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 中國信託智能運動基金-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95760 10.95720 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.86020 9.86290 -0.00270 -0.02738 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.81680 9.81950 -0.00270 -0.02750 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.99970 10.00360 -0.00390 -0.03899 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.95320 9.95720 -0.00400 -0.04017 中國信託精穩基金 18.39890 18.36820 0.03070 0.16714 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.05000 10.98000 0.07000 0.63752 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.00000 65.71000 0.29000 0.44133 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.17410 11.17310 0.00100 0.00895 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53830 10.49020 0.04810 0.45852 元大上證50基金 34.99000 34.57000 0.42000 1.21493 元大大中華TMT基金-人民幣 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353 元大大中華價值指數基金-美元 13.86400 13.73700 0.12700 0.92451 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.96300 17.80200 0.16100 0.90439 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.13700 12.11700 0.02000 0.16506 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.93100 11.85800 0.07300 0.61562 元大中國平衡基金-人民幣 3.38000 3.36000 0.02000 0.59524 元大中國平衡基金-新台幣 15.45000 15.29000 0.16000 1.04644 元大中國高收益點心債券基金 11.20570 11.17340 0.03230 0.28908 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47990 10.49290 -0.01300 -0.12389 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.80360 9.81580 -0.01220 -0.12429 元大中國機會債券基金-新台幣 9.85380 9.82200 0.03180 0.32376 元大巴西指數基金 6.59100 6.57300 0.01800 0.27385 元大巴菲特基金 30.99000 30.91000 0.08000 0.25882 元大日經225基金 29.77000 29.68000 0.09000 0.30323 元大台商收成基金 24.37000 24.22000 0.15000 0.61932 元大台灣50單日反向1倍基金 12.80000 12.90000 -0.10000 -0.77519 元大台灣50單日正向2倍基金 37.25000 36.67000 0.58000 1.58167 元大台灣中型100基金 32.41000 32.35000 0.06000 0.18547 元大台灣加權股價指數基金 25.19600 25.03900 0.15700 0.62702 元大台灣卓越50基金 85.02000 84.18000 0.84000 0.99786 元大台灣金融基金 17.26000 17.06000 0.20000 1.17233 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.07000 30.93000 0.14000 0.45263 元大台灣高股息基金 25.73000 25.65000 0.08000 0.31189 元大台灣電子科技基金 36.38000 36.09000 0.29000 0.80355 元大全球ETF成長組合基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259 元大全球ETF穩健組合基金 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.70000 13.80000 -0.10000 -0.72464 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.17000 13.33000 -0.16000 -1.20030 元大全球不動產證券化基金-美元 13.16100 13.25700 -0.09600 -0.72415 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.22000 9.15000 0.07000 0.76503 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.06000 7.01000 0.05000 0.71327 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620 元大全球股票入息基金-美元配息 10.60200 10.48200 0.12000 1.14482 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 11.03000 10.91000 0.12000 1.09991 元大全球股票入息基金-新台幣配息 10.10000 9.99000 0.11000 1.10110 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50190 10.50400 -0.00210 -0.01999 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.79990 9.80180 -0.00190 -0.01938 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.45350 9.45650 -0.00300 -0.03172 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 8.87710 8.87990 -0.00280 -0.03153 元大全球新興市場精選組合基金 14.61000 14.50000 0.11000 0.75862 元大全球農業商機基金 16.97000 16.97000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 元大印尼指數基金 10.07900 10.10000 -0.02100 -0.20792 元大印度指數基金 10.43100 10.38900 0.04200 0.40427 元大印度基金 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860 元大多多基金 19.43000 19.28000 0.15000 0.77801 元大多福基金 56.24000 55.94000 0.30000 0.53629 元大亞太成長基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.83620 8.81690 0.01930 0.21890 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.41980 7.40360 0.01620 0.21881 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.54200 10.53500 0.00700 0.06645 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.22700 10.24900 -0.02200 -0.21466 元大卓越基金 53.42000 53.23000 0.19000 0.35694 元大店頭基金 8.94000 8.77000 0.17000 1.93843 元大泛歐成長基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602 元大美元貨幣市場基金-美元 10.15490 10.15450 0.00040 0.00394 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.12010 9.12120 -0.00110 -0.01206 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.13210 38.02260 0.10950 0.28799 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.66890 18.70330 -0.03440 -0.18392 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.51190 20.43230 0.07960 0.38958 元大美國政府7至10年期債券基金 38.09340 38.11270 -0.01930 -0.05064 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.24780 20.21770 0.03010 0.14888 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 18.69260 18.74940 -0.05680 -0.30294 元大高科技基金 17.45000 17.41000 0.04000 0.22975 元大得利貨幣市場基金 16.21110 16.21060 0.00050 0.00308 元大得寶貨幣市場基金 11.95210 11.95170 0.00040 0.00335 元大富櫃50基金 14.88000 14.77000 0.11000 0.74475 元大華夏中小基金 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486 元大新中國基金-人民幣 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 12.89000 12.83100 0.05900 0.45982 元大新中國基金-新台幣 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750 元大新主流基金 24.98000 24.85000 0.13000 0.52314 元大新東協平衡基金-美元 10.62900 10.61200 0.01700 0.16020 元大新東協平衡基金-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 元大新興市場ESG策略基金 13.66000 13.54000 0.12000 0.88626 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.69510 11.68680 0.00830 0.07102 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.53930 11.47770 0.06160 0.53669 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53990 11.48020 0.05970 0.52003 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.38880 10.33510 0.05370 0.51959 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.12960 10.13310 -0.00350 -0.03454 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.92750 9.93090 -0.00340 -0.03424 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.87440 9.87940 -0.00500 -0.05061 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.67970 9.68460 -0.00490 -0.05060 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95720 9.96030 -0.00310 -0.03112 元大新興亞洲基金 12.64000 12.51000 0.13000 1.03917 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 10.05420 10.03640 0.01780 0.17735 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 10.04410 10.02640 0.01770 0.17653 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.91680 9.90100 0.01580 0.15958 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.90680 9.89090 0.01590 0.16075 元大萬泰貨幣市場基金 15.06440 15.06390 0.00050 0.00332 元大經貿基金 36.69000 36.62000 0.07000 0.19115 元大滬深300單日反向1倍基金 13.06000 13.18000 -0.12000 -0.91047 元大滬深300單日正向2倍基金 21.81000 21.47000 0.34000 1.58361 元大精準中小基金 22.91000 22.68000 0.23000 1.01411 元大摩臺基金 39.38000 39.00000 0.38000 0.97436 元大標普500基金 24.75000 24.56000 0.19000 0.77362 元大標普500單日反向1倍基金 13.46000 13.55000 -0.09000 -0.66421 元大標普500單日正向2倍基金 34.09000 33.61000 0.48000 1.42815 元大標智滬深300基金 20.13000 20.16000 -0.03000 -0.14881 元大歐洲50基金 25.54000 25.38000 0.16000 0.63042 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.91410 9.84670 0.06740 0.68449 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.11010 10.10930 0.00080 0.00791 元大績效基金 52.21000 51.90000 0.31000 0.59730 元大韓國KOSPI200基金 24.64000 24.65000 -0.01000 -0.04057 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738 日盛上選基金 31.81000 31.64000 0.17000 0.53729 日盛小而美基金 19.74000 19.55000 0.19000 0.97187 日盛中國內需動力基金 12.00000 11.92000 0.08000 0.67114 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.87400 11.92440 -0.05040 -0.42266 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.32000 10.36370 -0.04370 -0.42166 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.10790 12.09780 0.01010 0.08349 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.51690 10.50820 0.00870 0.08279 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.93380 10.92500 0.00880 0.08055 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.48100 9.47340 0.00760 0.08022 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669 日盛中國戰略A股基金(美元) 13.52000 13.37000 0.15000 1.12191 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 13.41000 13.25000 0.16000 1.20755 日盛日盛基金 14.11000 14.04000 0.07000 0.49858 日盛目標收益組合基金(美元) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 日盛目標收益組合基金(新台幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 日盛全球抗暖化基金 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.25830 10.26660 -0.00830 -0.08084 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.98270 9.99070 -0.00800 -0.08007 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.05130 10.05940 -0.00810 -0.08052 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.78380 9.79170 -0.00790 -0.08068 日盛全球新興債券基金A 11.14610 11.15110 -0.00500 -0.04484 日盛全球新興債券基金B 8.94600 8.95000 -0.00400 -0.04469 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50660 2.51930 -0.01270 -0.50411 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.81460 1.82380 -0.00920 -0.50444 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38970 0.38970 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28330 0.28330 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.88880 12.88870 0.00010 0.00078 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.20560 9.20560 0.00000 0.00000 日盛亞洲機會基金 7.97000 7.89000 0.08000 1.01394 日盛首選基金 16.54000 16.40000 0.14000 0.85366 日盛高科技基金 16.89000 16.84000 0.05000 0.29691 日盛貨幣市場基金 14.73040 14.72990 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 37.02000 36.91000 0.11000 0.29802 日盛精選五虎基金 37.98000 37.76000 0.22000 0.58263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44960 13.44910 0.00050 0.00372 台新2000高科技基金 36.52000 36.47000 0.05000 0.13710 台新MSCI中國基金 23.01000 22.75000 0.26000 1.14286 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 18.46000 18.65000 -0.19000 -1.01877 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.50000 21.22000 0.28000 1.31951 台新大眾貨幣市場基金 14.12530 14.12480 0.00050 0.00354 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.87170 9.89370 -0.02200 -0.22236 台新中美貨幣市場基金-美元 10.59650 10.57090 0.02560 0.24217 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.82620 9.80410 0.02210 0.22542 台新中國通基金 49.87000 49.47000 0.40000 0.80857 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.22800 16.97000 0.25800 1.52033 台新中國精選中小基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911 台新主流基金 24.53000 24.53000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.64310 0.64560 -0.00250 -0.38724 台新北美收益資產證券化基金(B) 14.61000 14.67000 -0.06000 -0.40900 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49610 0.49800 -0.00190 -0.38153 台新台灣中小基金 39.43000 39.09000 0.34000 0.86979 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.77990 9.82020 -0.04030 -0.41038 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.67810 9.65150 0.02660 0.27560 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.71000 0.03000 0.34443 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.55480 10.52580 0.02900 0.27551 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 11.13160 11.08210 0.04950 0.44667 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.69950 11.64740 0.05210 0.44731 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 台新印度基金 17.31000 17.24000 0.07000 0.40603 台新亞美短期債券基金 10.99460 10.97560 0.01900 0.17311 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.16790 9.16970 -0.00180 -0.01963 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31660 0.31660 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.23870 12.24120 -0.00250 -0.02042 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41620 0.41630 -0.00010 -0.02402 台新真吉利貨幣市場基金 11.06450 11.06420 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.44460 30.52880 -0.08420 -0.27581 台新智慧生活基金-美元 10.26570 10.21910 0.04660 0.45601 台新智慧生活基金-新台幣 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.83990 9.83700 0.00290 0.02948 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.65460 9.65330 0.00130 0.01347 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.16750 10.16440 0.00310 0.03050 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.97980 9.97850 0.00130 0.01303 台新新興市場債券基金(A類型) 10.70250 10.72730 -0.02480 -0.23119 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36030 0.36110 -0.00080 -0.22155 台新新興市場債券基金(B類型) 8.27950 8.29880 -0.01930 -0.23256 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28850 0.28910 -0.00060 -0.20754 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.68000 6.62000 0.06000 0.90634 台新羅傑斯環球資源指數基金 11.21800 11.13300 0.08500 0.76350 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 19.08000 18.83000 0.25000 1.32767 未來資產全球大消費基金 14.84000 14.74000 0.10000 0.67843 未來資產亞太不動產證券化基金A 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25170 12.25290 -0.00120 -0.00979 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.15910 10.19830 -0.03920 -0.38438 未來資產亞洲新富基金 22.45000 22.18000 0.27000 1.21731 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53750 12.53710 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 11.81000 11.65000 0.16000 1.37339 未來資產新興市場債券基金A 9.18850 9.19290 -0.00440 -0.04786 未來資產新興市場債券基金B 7.23680 7.27680 -0.04000 -0.54969 未來資產閣來寶全球組合基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.88210 10.88110 0.00100 0.00919 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.88340 9.81930 0.06410 0.65280 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.58980 9.60290 -0.01310 -0.13642 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59170 10.60610 -0.01440 -0.13577 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51830 8.47480 0.04350 0.51329 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.47610 9.42790 0.04820 0.51125 永豐中小基金 49.94000 49.85000 0.09000 0.18054 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.94780 1.95390 -0.00610 -0.31220 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.47930 2.48710 -0.00780 -0.31362 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.03790 9.00820 0.02970 0.32970 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15690 11.12020 0.03670 0.33003 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.92000 4.92000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.50000 22.32000 0.18000 0.80645 永豐主流品牌基金 16.04000 15.86000 0.18000 1.13493 永豐永豐基金 33.96000 33.62000 0.34000 1.01130 永豐亞洲民生消費基金 13.56000 13.36000 0.20000 1.49701 永豐南非幣2021保本基金 12.46200 12.45460 0.00740 0.05942 永豐高科技基金 22.05000 21.87000 0.18000 0.82305 永豐貨幣市場基金 13.84800 13.84750 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.21820 2.23300 -0.01480 -0.66279 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.48660 2.48700 -0.00040 -0.01608 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.25500 8.25710 -0.00210 -0.02543 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.70580 10.70840 -0.00260 -0.02428 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.80680 7.80170 0.00510 0.06537 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62400 11.61640 0.00760 0.06542 永豐滬深300紅利指數基金 21.20000 20.91000 0.29000 1.38690 永豐臺灣加權ETF基金 54.62000 54.25000 0.37000 0.68203 永豐領航科技基金 37.10000 36.81000 0.29000 0.78783 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.77000 10.64000 0.13000 1.22180 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034 永豐趨勢平衡基金 45.69000 45.77000 -0.08000 -0.17479 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.32420 11.32080 0.00340 0.03003 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.70410 9.70230 0.00180 0.01855 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.70410 9.70230 0.00180 0.01855 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.69530 9.69540 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.69530 9.69540 -0.00010 -0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82470 9.82310 0.00160 0.01629 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.82570 9.82410 0.00160 0.01629 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.75270 9.75270 0.00000 0.00000 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.76070 9.76070 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.76000 11.62000 0.14000 1.20482 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 12.77000 12.61000 0.16000 1.26883 兆豐國際中小基金 15.48000 15.48000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 16.17000 15.97000 0.20000 1.25235 兆豐國際中國A股基金(台幣) 22.14000 21.76000 0.38000 1.74632 兆豐國際中國A股基金(美金) 22.44000 22.05000 0.39000 1.76871 兆豐國際民生動力基金(台幣) 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820 兆豐國際民生動力基金(美金) 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154 兆豐國際生命科學基金 15.99000 15.88000 0.11000 0.69270 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.59120 10.53990 0.05130 0.48672 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 11.05240 10.99760 0.05480 0.49829 兆豐國際全球高股息基金 11.88000 11.75000 0.13000 1.10638 兆豐國際全球基金 32.42000 32.15000 0.27000 0.83981 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.15530 10.15490 0.00040 0.00394 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.50510 9.50630 -0.00120 -0.01262 兆豐國際國民基金 24.22000 24.14000 0.08000 0.33140 兆豐國際第一基金 13.58000 13.60000 -0.02000 -0.14706 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.29880 10.29960 -0.00080 -0.00777 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.37770 8.37830 -0.00060 -0.00716 兆豐國際萬全基金 20.49000 20.46000 0.03000 0.14663 兆豐國際電子基金 26.19000 26.09000 0.10000 0.38329 兆豐國際綠鑽基金 8.62000 8.57000 0.05000 0.58343 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.10000 21.85000 0.25000 1.14416 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.24000 17.36000 -0.12000 -0.69124 兆豐國際豐台灣基金 32.51000 32.29000 0.22000 0.68133 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46850 12.46800 0.00050 0.00401 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 合庫全球高收益債券基金A類型 11.37340 11.37100 0.00240 0.02111 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.10570 12.09850 0.00720 0.05951 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.96130 10.95940 0.00190 0.01734 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.81250 11.81150 0.00100 0.00847 合庫全球高收益債券基金B類型 8.58880 8.58700 0.00180 0.02096 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.97470 9.97000 0.00470 0.04714 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.45600 9.45440 0.00160 0.01692 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.58010 9.57920 0.00090 0.00940 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.82370 9.82210 0.00160 0.01629 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.66000 10.61000 0.05000 0.47125 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097 合庫全球新興市場基金 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 合庫貨幣市場基金 10.10340 10.10310 0.00030 0.00297 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.04020 10.03340 0.00680 0.06777 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.34270 10.32670 0.01600 0.15494 合庫新興多重收益基金A類型 10.58520 10.56910 0.01610 0.15233 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.09420 12.08250 0.01170 0.09683 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.96800 13.94630 0.02170 0.15560 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.74950 9.74290 0.00660 0.06774 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.34100 10.32500 0.01600 0.15496 合庫新興多重收益基金B類型 8.55590 8.54290 0.01300 0.15217 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66940 9.65420 0.01520 0.15744 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.93340 10.91690 0.01650 0.15114 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 11.03000 10.97000 0.06000 0.54695 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.80270 10.80470 -0.00200 -0.01851 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.32310 10.27290 0.05020 0.48866 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77320 9.72730 0.04590 0.47187 安聯中國東協基金 16.93000 16.79000 0.14000 0.83383 安聯中國策略基金 16.24000 16.11000 0.13000 0.80695 安聯中華新思路基金-人民幣 15.10000 15.04000 0.06000 0.39894 安聯中華新思路基金-美元 14.93000 14.80000 0.13000 0.87838 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583 安聯台灣大壩基金 24.85000 24.64000 0.21000 0.85227 安聯台灣科技基金 42.13000 41.68000 0.45000 1.07965 安聯台灣貨幣市場基金 12.45840 12.45800 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.41000 28.14000 0.27000 0.95949 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.25760 10.25020 0.00740 0.07219 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.37000 15.35950 0.01050 0.06836 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.99230 9.98540 0.00690 0.06910 安聯四季成長組合基金-美元 11.89000 11.81000 0.08000 0.67739 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.70000 11.62000 0.08000 0.68847 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.27130 12.25920 0.01210 0.09870 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31080 10.29780 0.01300 0.12624 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.54600 12.53060 0.01540 0.12290 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.98640 9.97730 0.00910 0.09121 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80690 9.79460 0.01230 0.12558 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53680 9.52520 0.01160 0.12178 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 12.17000 12.13000 0.04000 0.32976 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.61000 11.57000 0.04000 0.34572 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.02000 0.06000 0.54446 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.02000 11.99970 0.02030 0.16917 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.09100 11.07360 0.01740 0.15713 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78010 10.76350 0.01660 0.15422 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.39000 9.37820 0.01180 0.12582 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.16590 9.15150 0.01440 0.15735 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.88490 8.87120 0.01370 0.15443 安聯全球人口趨勢基金 11.48000 11.40000 0.08000 0.70175 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.73000 9.68000 0.05000 0.51653 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.18000 34.99000 0.19000 0.54301 安聯全球油礦金趨勢基金 9.02000 8.96000 0.06000 0.66964 安聯全球計量平衡基金 13.25000 13.15000 0.10000 0.76046 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.19060 12.18130 0.00930 0.07635 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.70510 10.69690 0.00820 0.07666 安聯全球新興市場基金 19.39000 19.12000 0.27000 1.41213 安聯全球農金趨勢基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 安聯全球綠能趨勢基金 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817 安聯亞洲動態策略基金 26.22000 26.10000 0.12000 0.45977 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01200 10.01410 -0.00210 -0.02097 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86210 9.86470 -0.00260 -0.02636 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.96690 84.94930 0.01760 0.02072 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.85470 12.80740 0.04730 0.36932 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.34720 68.34040 0.00680 0.00995 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.25760 10.21980 0.03780 0.36987 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52590 2.52770 -0.00180 -0.07121 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62120 10.59950 0.02170 0.20473 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14840 2.15910 -0.01070 -0.49558 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.93680 8.91830 0.01850 0.20744 宏利台灣動力基金 30.77000 30.73000 0.04000 0.13017 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.83250 10.78550 0.04700 0.43577 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.19470 10.15360 0.04110 0.40478 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.78510 8.74670 0.03840 0.43902 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.51940 8.48510 0.03430 0.40424 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177 宏利全球債券組合基金 13.35930 13.34640 0.01290 0.09666 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.82900 2.82880 0.00020 0.00707 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.04990 12.04590 0.00400 0.03321 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.09130 9.08850 0.00280 0.03081 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.39840 2.41440 -0.01600 -0.66269 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.97880 10.97740 0.00140 0.01275 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.68430 4.68360 0.00070 0.01495 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.74430 0.73930 0.00500 0.67632 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 21.29000 21.15000 0.14000 0.66194 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.98620 73.03190 -1.04570 -1.43184 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.46330 11.32310 0.14020 1.23818 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75230 11.75390 -0.00160 -0.01361 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.53210 10.53060 0.00150 0.01424 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21280 10.21260 0.00020 0.00196 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38290 9.37890 0.00400 0.04265 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.91650 8.91520 0.00130 0.01458 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.75060 8.75030 0.00030 0.00343 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.96010 8.95880 0.00130 0.01451 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.89320 2.89440 -0.00120 -0.04146 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42380 0.42370 0.00010 0.02360 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.82690 12.82680 0.00010 0.00078 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97090 0.97080 0.00010 0.01030 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.05770 8.05750 0.00020 0.00248 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24940 2.25060 -0.00120 -0.05332 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32310 0.32310 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.96880 9.96890 -0.00010 -0.00100 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37060 0.37050 0.00010 0.02699 宏利萬利貨幣市場基金 13.61690 13.61660 0.00030 0.00220 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.95000 2.91000 0.04000 1.37457 宏利精選中華基金(新臺幣) 13.10000 12.92000 0.18000 1.39319 宏利臺灣股息收益基金 28.98000 28.91000 0.07000 0.24213 宏利澳幣保本基金 11.78880 11.79430 -0.00550 -0.04663 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.19000 11.14000 0.05000 0.44883 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.59000 10.63880 -0.04880 -0.45870 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.44240 10.44140 0.00100 0.00958 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.42120 9.42200 -0.00080 -0.00849 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.79240 10.79330 -0.00090 -0.00834 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.26000 0.01000 0.10799 貝萊德新台幣基金 12.91590 12.91570 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 24.98000 24.89000 0.09000 0.36159 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.02540 11.02170 0.00370 0.03357 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85290 9.81380 0.03910 0.39842 保德信大中華基金 32.10000 31.70000 0.40000 1.26183 保德信中小型股基金 44.80000 44.85000 -0.05000 -0.11148 保德信中國中小基金-人民幣 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 保德信中國中小基金-美元 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231 保德信中國中小基金-新臺幣 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.23720 10.16900 0.06820 0.67067 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.20980 10.14190 0.06790 0.66950 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.34640 10.27750 0.06890 0.67040 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.94580 10.87300 0.07280 0.66955 保德信中國品牌基金-人民幣 10.92000 10.81000 0.11000 1.01758 保德信中國品牌基金-美元 10.74000 10.63000 0.11000 1.03481 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.72000 11.59000 0.13000 1.12166 保德信台商全方位基金 34.33000 34.10000 0.23000 0.67449 保德信全球中小基金 30.30000 30.20000 0.10000 0.33113 保德信全球消費商機基金 18.30000 18.19000 0.11000 0.60473 保德信全球基礎建設基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541 保德信全球醫療生化基金-美元 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.10000 31.00000 0.10000 0.32258 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.36130 10.32390 0.03740 0.36227 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.92200 10.88260 0.03940 0.36205 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.43560 9.40310 0.03250 0.34563 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.93710 9.90290 0.03420 0.34535 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.80360 8.78920 0.01440 0.16384 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.10410 11.08590 0.01820 0.16417 保德信亞太基金 23.25000 23.05000 0.20000 0.86768 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.98200 8.98950 -0.00750 -0.08343 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.52210 11.53170 -0.00960 -0.08325 保德信店頭市場基金 35.01000 34.94000 0.07000 0.20034 保德信拉丁美洲基金 7.53000 7.48000 0.05000 0.66845 保德信金平衡基金 29.49000 29.35000 0.14000 0.47700 保德信金滿意基金 41.18000 41.03000 0.15000 0.36559 保德信科技島基金 25.03000 24.93000 0.10000 0.40112 保德信高成長基金 88.09000 87.90000 0.19000 0.21615 保德信第一基金 25.42000 25.34000 0.08000 0.31571 保德信貨幣市場基金 15.72590 15.72540 0.00050 0.00318 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.90210 10.83620 0.06590 0.60815 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.66740 10.60400 0.06340 0.59789 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.17190 11.10550 0.06640 0.59790 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.22950 10.17010 0.05940 0.58407 保德信新世紀基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.69720 8.69760 -0.00040 -0.00460 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.21850 11.21900 -0.00050 -0.00446 保德信新興趨勢組合基金 12.27000 12.15000 0.12000 0.98765 保德信瑞騰基金 15.51440 15.51450 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.91000 10.78000 0.13000 1.20594 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.03240 10.03490 -0.00250 -0.02491 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.10990 10.11220 -0.00230 -0.02274 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.00480 10.00020 0.00460 0.04600 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.02280 10.01950 0.00330 0.03294 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.05500 2.06360 -0.00860 -0.41675 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.71220 2.72380 -0.01160 -0.42588 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31680 0.31590 0.00090 0.28490 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45350 0.45210 0.00140 0.30967 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.97350 8.94350 0.03000 0.33544 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.96370 11.92720 0.03650 0.30602 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.03220 10.07540 -0.04320 -0.42877 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.93980 11.99050 -0.05070 -0.42283 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.32300 9.29620 0.02680 0.28829 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.12270 11.09080 0.03190 0.28763 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.49370 10.49770 -0.00400 -0.03810 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36620 10.36540 0.00080 0.00772 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31140 10.31480 -0.00340 -0.03296 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.72100 10.72450 -0.00350 -0.03264 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.24290 10.24170 0.00120 0.01172 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.08230 10.08520 -0.00290 -0.02876 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.23620 10.23920 -0.00300 -0.02930 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.05440 10.05420 0.00020 0.00199 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.13090 10.12950 0.00140 0.01382 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.30240 11.34560 -0.04320 -0.38076 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.79650 6.77220 0.02430 0.35882 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.20080 11.16080 0.04000 0.35840 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62850 11.62820 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.58000 19.47000 0.11000 0.56497 施羅德樂活中小基金-I類型 4423.050004397.63000 25.42000 0.57804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 11.02280 10.95800 0.06480 0.59135 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.37550 12.31510 0.06040 0.49045 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.59320 11.52340 0.06980 0.60572 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.99320 9.93440 0.05880 0.59188 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.77120 10.71860 0.05260 0.49074 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.50550 10.44220 0.06330 0.60619 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.44080 11.37350 0.06730 0.59173 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 12.37140 12.31110 0.06030 0.48980 柏瑞五國金勢力建設基金 7.49000 7.46000 0.03000 0.40214 柏瑞巨人基金 12.93000 12.86000 0.07000 0.54432 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62730 13.62690 0.00040 0.00294 柏瑞全球金牌組合基金 16.51000 16.48000 0.03000 0.18204 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.67430 13.67400 0.00030 0.00219 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.09040 12.09480 -0.00440 -0.03638 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.80240 12.80100 0.00140 0.01094 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.57180 9.57160 0.00020 0.00209 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.14060 7.14040 0.00020 0.00280 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36420 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10.32070 10.32130 -0.00060 -0.00581 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.68860 10.69000 -0.00140 -0.01310 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.37720 11.39100 -0.01380 -0.12115 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27230 11.27300 -0.00070 -0.00621 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.68030 9.68150 -0.00120 -0.01239 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.52540 10.53820 -0.01280 -0.12146 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.32100 10.32160 -0.00060 -0.00581 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.83000 13.73000 0.10000 0.72833 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 15.08000 14.97000 0.11000 0.73480 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.23000 12.13000 0.10000 0.82440 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 13.18000 13.08000 0.10000 0.76453 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.91000 13.86000 0.05000 0.36075 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.68000 13.62000 0.06000 0.44053 柏瑞拉丁美洲基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.66870 11.66390 0.00480 0.04115 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.80260 7.79950 0.00310 0.03975 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.82370 11.82670 -0.00300 -0.02537 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.41850 11.42610 -0.00760 -0.06651 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.61250 10.61390 -0.00140 -0.01319 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.93320 8.93540 -0.00220 -0.02462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09030 10.09700 -0.00670 -0.06636 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.09750 10.09890 -0.00140 -0.01386 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.98370 10.99090 -0.00720 -0.06551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.38270 10.38520 -0.00250 -0.02407 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.59540 10.59680 -0.00140 -0.01321 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.45390 10.46080 -0.00690 -0.06596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.65240 9.65480 -0.00240 -0.02486 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.58800 9.59870 -0.01070 -0.11147 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.11560 10.11700 -0.00140 -0.01384 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.68660 12.66860 0.01800 0.14208 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.16820 12.15890 0.00930 0.07649 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.63340 11.61590 0.01750 0.15066 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.82090 7.80980 0.01110 0.14213 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.91230 9.90470 0.00760 0.07673 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.58830 10.57230 0.01600 0.15134 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.90550 10.89000 0.01550 0.14233 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.65180 11.63430 0.01750 0.15042 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 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1.05414 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.81540 0.80680 0.00860 1.06594 國泰中國內需增長基金美元級別 0.77840 0.77020 0.00820 1.06466 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.16790 2.17680 -0.00890 -0.40886 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.87620 9.87220 0.00400 0.04052 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.68480 8.68120 0.00360 0.04147 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.33090 0.33070 0.00020 0.06048 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.27310 11.27210 0.00100 0.00887 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73950 1.73120 0.00830 0.47944 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.98910 9.94780 0.04130 0.41517 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34200 0.34050 0.00150 0.44053 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 5.16530 5.16720 -0.00190 -0.03677 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.66000 23.56000 0.10000 0.42445 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.79270 0.78930 0.00340 0.43076 國泰中港台基金人民幣級別 3.93770 3.92240 0.01530 0.39007 國泰中港台基金台幣級別 18.04000 17.89000 0.15000 0.83846 國泰中港台基金美元級別 0.61160 0.60640 0.00520 0.85752 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 28.63000 28.53000 0.10000 0.35051 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 40.86000 40.53000 0.33000 0.81421 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國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.22000 20.99000 0.23000 1.09576 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.60260 2.60900 -0.00640 -0.24530 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 12.12770 12.10280 0.02490 0.20574 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.22990 11.20690 0.02300 0.20523 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.40420 0.40330 0.00090 0.22316 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.37430 0.37350 0.00080 0.21419 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50980 0.51030 -0.00050 -0.09798 國泰亞洲成長基金台幣級別 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982 國泰亞洲成長基金美元級別 0.45700 0.45320 0.00380 0.83848 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.64000 18.46000 0.18000 0.97508 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.62970 0.62370 0.00600 0.96200 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 15.42000 15.32000 0.10000 0.65274 國泰科技生化基金 37.75000 37.85000 -0.10000 -0.26420 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 26.77000 26.55000 0.22000 0.82863 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.51000 13.65000 -0.14000 -1.02564 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.73060 39.67890 0.05170 0.13030 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.03740 19.07530 -0.03790 -0.19869 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.87820 20.80160 0.07660 0.36824 國泰紐幣2021保本基金 11.87370 11.87480 -0.00110 -0.00926 國泰紐幣八年期保本基金 12.16120 12.16150 -0.00030 -0.00247 國泰紐幣保本基金 12.17900 12.17730 0.00170 0.01396 國泰高科技基金 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 國泰國泰基金 24.15000 24.21000 -0.06000 -0.24783 國泰富時中國A50基金 22.97000 22.60000 0.37000 1.63717 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34450 0.34300 0.00150 0.43732 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44380 0.44330 0.00050 0.11279 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.11000 11.02000 0.09000 0.81670 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37370 0.37060 0.00310 0.83648 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48140 0.47900 0.00240 0.50104 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.74000 10.68000 0.06000 0.56180 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.35910 0.00230 0.64049 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46560 0.46410 0.00150 0.32321 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.04440 11.03610 0.00830 0.07521 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.22530 8.21920 0.00610 0.07422 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37090 0.37060 0.00030 0.08095 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27790 0.27760 0.00030 0.10807 國泰新興市場基金台幣級別 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976 國泰新興市場基金美元級別 0.43510 0.43030 0.00480 1.11550 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.23380 2.24380 -0.01000 -0.44567 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.52680 1.53370 -0.00690 -0.44989 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35660 0.35660 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.38050 0.38040 0.00010 0.02629 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24620 0.24620 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02070 11.01940 0.00130 0.01180 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.39350 7.39260 0.00090 0.01217 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.48000 14.60000 -0.12000 -0.82192 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.77000 34.27000 0.50000 1.45900 國泰價值卓越基金 14.82000 14.79000 0.03000 0.20284 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.40960 0.40710 0.00250 0.61410 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.33200 12.32110 0.01090 0.08847 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41660 0.41620 0.00040 0.09611 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.73900 9.74230 -0.00330 -0.03387 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.60140 8.57980 0.02160 0.25175 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56280 10.56700 -0.00420 -0.03975 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39730 9.37370 0.02360 0.25177 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.96930 10.96830 0.00100 0.00912 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79430 9.74700 0.04730 0.48528 第一金大中華基金 25.59000 25.47000 0.12000 0.47114 第一金小型精選基金 35.80000 35.73000 0.07000 0.19591 第一金中國世紀基金-人民幣 15.47000 15.37000 0.10000 0.65062 第一金中國世紀基金-新臺幣 11.60000 11.48000 0.12000 1.04530 第一金中概平衡基金 23.59000 23.51000 0.08000 0.34028 第一金台灣貨幣市場基金 15.21030 15.20970 0.00060 0.00394 第一金全家福貨幣市場基金 177.40700 177.40200 0.00500 0.00282 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.98250 13.93210 0.05040 0.36175 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.89000 12.84000 0.05000 0.38941 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.20030 10.18140 0.01890 0.18563 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 10.20070 10.18190 0.01880 0.18464 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.96220 9.94400 0.01820 0.18302 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.96400 9.94600 0.01800 0.18098 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.43960 10.42030 0.01930 0.18522 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19750 10.17880 0.01870 0.18372 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N 10.19760 10.17900 0.01860 0.18273 第一金全球大趨勢基金 23.44000 23.30000 0.14000 0.60086 第一金全球不動產證券化基金A 8.11000 8.09090 0.01910 0.23607 第一金全球不動產證券化基金B 5.85760 5.84380 0.01380 0.23615 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.83740 9.81660 0.02080 0.21189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.83740 9.81670 0.02070 0.21087 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.91670 9.89580 0.02090 0.21120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.91670 9.89580 0.02090 0.21120 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.94930 8.96850 -0.01920 -0.21408 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33050 10.35270 -0.02220 -0.21444 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 10.13240 10.13360 -0.00120 -0.01184 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 8.30070 8.29940 0.00130 0.01566 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 9.24880 9.24740 0.00140 0.01514 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.13340 11.13460 -0.00120 -0.01078 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.05620 10.05460 0.00160 0.01591 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.93670 14.93430 0.00240 0.01607 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 16.13760 15.99740 0.14020 0.87639 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 14.62000 14.50000 0.12000 0.82759 第一金亞洲科技基金 22.35000 22.22000 0.13000 0.58506 第一金亞洲新興市場基金 14.63000 14.57000 0.06000 0.41181 第一金店頭市場基金 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086 第一金創新趨勢基金 21.51000 21.50000 0.01000 0.04651 第一金電子基金 31.51000 31.48000 0.03000 0.09530 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 14.60000 14.76000 -0.16000 -1.08401 統一大滿貫基金 33.00000 33.01000 -0.01000 -0.03029 統一大龍印基金 18.27000 18.18000 0.09000 0.49505 統一大龍騰中國基金 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 統一中小基金 25.45000 25.49000 -0.04000 -0.15692 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05600 10.08930 -0.03330 -0.33005 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.97840 9.94480 0.03360 0.33787 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.52160 9.49020 0.03140 0.33087 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.54460 11.58280 -0.03820 -0.32980 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.36510 11.32670 0.03840 0.33902 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.85810 10.82220 0.03590 0.33173 統一台灣動力基金 16.52000 16.41000 0.11000 0.67032 統一全天候基金 103.02000 103.22000 -0.20000 -0.19376 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.90030 9.91060 -0.01030 -0.10393 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 10.16460 10.10730 0.05730 0.56692 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 10.02990 9.97430 0.05560 0.55743 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.97490 9.98530 -0.01040 -0.10415 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 10.24130 10.18360 0.05770 0.56660 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 10.10570 10.04960 0.05610 0.55823 統一全球債券組合基金 12.34570 12.33640 0.00930 0.07539 統一全球新科技基金(人民幣) 16.22000 16.21000 0.01000 0.06169 統一全球新科技基金(美元) 16.23000 16.12000 0.11000 0.68238 統一全球新科技基金(新台幣) 14.92000 14.83000 0.09000 0.60688 統一亞太基金 28.52000 28.32000 0.20000 0.70621 統一亞洲大金磚基金 13.50000 13.37000 0.13000 0.97233 統一奔騰基金 55.75000 55.61000 0.14000 0.25175 統一強棒貨幣市場基金 16.61850 16.61790 0.00060 0.00361 統一強漢基金 25.98000 25.87000 0.11000 0.42520 統一統信基金 32.10000 32.00000 0.10000 0.31250 統一黑馬基金 56.59000 56.41000 0.18000 0.31909 統一新亞洲科技能源基金 20.98000 20.85000 0.13000 0.62350 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.73820 8.73740 0.00080 0.00916 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.77650 10.77560 0.00090 0.00835 統一經建基金 43.44000 43.48000 -0.04000 -0.09200 統一龍馬基金 68.91000 68.96000 -0.05000 -0.07251 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.50000 20.44000 0.06000 0.29354 野村中小基金 46.48000 46.36000 0.12000 0.25884 野村中國機會基金 15.25000 15.16000 0.09000 0.59367 野村巴西基金 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949 野村日本領先基金 13.12000 13.09000 0.03000 0.22918 野村台灣高股息基金 22.71000 22.82000 -0.11000 -0.48203 野村台灣運籌基金 36.71000 36.67000 0.04000 0.10908 野村平衡基金 18.81000 18.82000 -0.01000 -0.05313 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.58000 9.65000 -0.07000 -0.72539 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.03000 13.01000 0.02000 0.15373 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188 野村全球生技醫療基金 16.91000 16.77000 0.14000 0.83482 野村全球品牌基金 26.56000 26.11000 0.45000 1.72348 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.23680 8.24320 -0.00640 -0.07764 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.17190 11.18050 -0.00860 -0.07692 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.90490 10.99990 -0.09500 -0.86364 野村全球氣候變遷基金 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.36000 13.20000 0.16000 1.21212 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.61000 11.46000 0.15000 1.30890 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.51000 19.27000 0.24000 1.24546 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.36000 0.15000 1.21359 野村全球短期收益基金-美元計價 10.69230 10.68660 0.00570 0.05334 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56690 10.56020 0.00670 0.06345 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.23150 10.18260 0.04890 0.48023 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.96140 9.93750 0.02390 0.24050 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.42630 9.40360 0.02270 0.24140 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.44630 11.39130 0.05500 0.48282 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.98360 10.95720 0.02640 0.24094 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.43170 10.40650 0.02520 0.24216 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.57270 11.46320 0.10950 0.95523 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 11.14420 11.06040 0.08380 0.75766 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.71700 10.63620 0.08080 0.75967 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.90480 10.78660 0.11820 1.09580 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.94210 10.85100 0.09110 0.83955 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 10.31100 10.21290 0.09810 0.96055 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.94730 9.85350 0.09380 0.95195 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 10.15810 10.06150 0.09660 0.96010 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 12.23150 12.09950 0.13200 1.09095 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.98020 12.87850 0.10170 0.78969 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 11.28310 11.17570 0.10740 0.96101 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.88410 10.78150 0.10260 0.95163 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 11.33540 11.22740 0.10800 0.96193 野村成長基金 29.65000 29.65000 0.00000 0.00000 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.38810 10.32940 0.05870 0.56828 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 10.35310 10.31250 0.04060 0.39370 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 10.23290 10.19370 0.03920 0.38455 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 10.38810 10.32940 0.05870 0.56828 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 10.35310 10.31250 0.04060 0.39370 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.23290 10.19370 0.03920 0.38455 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 14.08000 13.92000 0.16000 1.14943 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.39540 10.33860 0.05680 0.54940 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.30300 10.27480 0.02820 0.27446 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.16650 10.13830 0.02820 0.27815 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.62520 10.56690 0.05830 0.55172 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.47750 10.44890 0.02860 0.27371 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.34030 10.31150 0.02880 0.27930 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40610 9.39880 0.00730 0.07767 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18540 10.15480 0.03060 0.30134 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08810 10.08100 0.00710 0.07043 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.81260 13.80180 0.01080 0.07825 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.88100 12.84320 0.03780 0.29432 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.61150 10.60400 0.00750 0.07073 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.57350 10.54900 0.02450 0.23225 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.22540 10.22710 -0.00170 -0.01662 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.68810 9.68890 -0.00080 -0.00826 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.12160 11.12260 -0.00100 -0.00899 野村泰國基金 44.76000 44.38000 0.38000 0.85624 野村高科技基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 野村貨幣市場基金 16.22560 16.22510 0.00050 0.00308 野村新馬基金 16.67000 16.54000 0.13000 0.78597 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.34930 8.33600 0.01330 0.15955 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.05990 12.04070 0.01920 0.15946 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.12000 8.04000 0.08000 0.99502 野村精選貨幣市場基金 12.06060 12.06030 0.00030 0.00249 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.63000 12.48000 0.15000 1.20192 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.98000 11.86000 0.12000 1.01180 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 11.67000 11.39000 0.28000 2.45830 野村歐洲高股息基金季配型 8.79000 8.59000 0.20000 2.32829 野村歐洲高股息基金累積型 12.37000 12.09000 0.28000 2.31596 野村積極成長基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 野村優質基金 34.80000 34.79000 0.01000 0.02874 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90030 8.82580 0.07450 0.84412 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22930 8.18020 0.04910 0.60023 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09310 8.08960 0.00350 0.04327 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.59250 11.49510 0.09740 0.84732 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.58340 10.52020 0.06320 0.60075 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.43630 10.43170 0.00460 0.04410 野村環球基金-人民幣計價 15.09000 14.95000 0.14000 0.93645 野村環球基金-美元計價 12.04000 11.94000 0.10000 0.83752 野村環球基金-新臺幣計價 16.18000 16.04000 0.14000 0.87282 野村鴻利基金 21.83000 21.82000 0.01000 0.04583 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83670 16.83640 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 21.59000 21.55000 0.04000 0.18561 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 野村鑫平衡組合基金 14.68000 14.60000 0.08000 0.54795 野村鑫全球債券組合基金 13.50450 13.48840 0.01610 0.11936 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 21.35000 21.19000 0.16000 0.75507 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.56000 10.48000 0.08000 0.76336 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 凱基全球高效平衡基?(美元) 11.28320 11.20130 0.08190 0.73117 凱基亞太高股息基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450 凱基亞洲四金磚基金 18.51000 18.37000 0.14000 0.76211 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 14.13410 14.05220 0.08190 0.58283 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 13.38000 13.31000 0.07000 0.52592 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51910 11.51880 0.00030 0.00260 凱基開創基金 26.58000 26.44000 0.14000 0.52950 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.30000 20.14000 0.16000 0.79444 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.15560 20.12830 0.02730 0.13563 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 19.39000 19.29000 0.10000 0.51840 凱基新興市場中小基金-美元計價B 19.30500 19.33760 -0.03260 -0.16858 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.32690 10.32780 -0.00090 -0.00871 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.36080 8.36160 -0.00080 -0.00957 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770 凱基資源國基金 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.21010 12.10240 0.10770 0.88991 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.91950 10.88910 0.03040 0.27918 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 凱基護城河基金-台幣計價A 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712 凱基護城河基金-美元計價B 13.04010 12.92350 0.11660 0.90223 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 15.30000 15.40000 -0.10000 -0.64935 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 31.21000 30.75000 0.46000 1.49593 富邦NASDAQ-100基金 27.62000 27.39000 0.23000 0.83972 富邦上証180基金 34.26000 34.07000 0.19000 0.55768 富邦大中華成長基金-(美元) 0.25210 0.24970 0.00240 0.96115 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.46000 7.39000 0.07000 0.94723 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.56000 6.61000 -0.05000 -0.75643 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 57.50000 56.62000 0.88000 1.55422 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.10590 11.10490 0.00100 0.00901 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38010 10.33370 0.04640 0.44902 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.23510 13.20940 0.02570 0.19456 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96060 1.96000 0.00060 0.03061 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.01230 9.99290 0.01940 0.19414 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53050 1.53000 0.00050 0.03268 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.56610 11.56230 0.00380 0.03287 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.72630 1.72320 0.00310 0.17990 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16900 10.16570 0.00330 0.03246 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53680 1.53400 0.00280 0.18253 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 12.30720 12.25450 0.05270 0.43005 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.55730 11.48930 0.06800 0.59186 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 11.11770 11.02650 0.09120 0.82710 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.98170 10.93460 0.04710 0.43074 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.23100 10.17090 0.06010 0.59090 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.85520 9.77430 0.08090 0.82768 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 13.86000 13.92000 -0.06000 -0.43103 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 27.71000 27.50000 0.21000 0.76364 富邦日本東証基金 23.96000 23.85000 0.11000 0.46122 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 42.52000 42.02000 0.50000 1.18991 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.97000 46.81000 0.16000 0.34181 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.14000 50.66000 0.48000 0.94749 富邦台灣心基金 21.32000 21.30000 0.02000 0.09390 富邦台灣釆吉50基金 48.06000 47.58000 0.48000 1.00883 富邦台灣科技指數基金 55.16000 54.48000 0.68000 1.24816 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29690 0.29680 0.00010 0.03369 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.34390 2.35400 -0.01010 -0.42906 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34700 0.00010 0.02882 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.88820 10.88260 0.00560 0.05146 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.05440 2.06340 -0.00900 -0.43617 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33660 0.33650 0.00010 0.02972 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.48780 9.48280 0.00500 0.05273 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.71000 23.61000 0.10000 0.42355 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.85000 14.89000 -0.04000 -0.26864 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 30.08000 29.89000 0.19000 0.63566 富邦吉祥貨幣市場基金 15.60190 15.60140 0.00050 0.00320 富邦長紅基金 63.28000 63.10000 0.18000 0.28526 富邦科技基金 23.65000 23.50000 0.15000 0.63830 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.24770 39.22990 0.01780 0.04537 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.45880 39.34620 0.11260 0.28618 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.51050 38.52980 -0.01930 -0.05009 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 36.17000 36.39000 -0.22000 -0.60456 富邦香港H股基金 22.15000 22.22000 -0.07000 -0.31503 富邦高成長基金 23.68000 23.61000 0.07000 0.29648 富邦基金 12.61000 12.57000 0.04000 0.31822 富邦深証100基金 12.37000 12.37000 0.00000 0.00000 富邦富時歐洲ETF基金 21.33000 21.08000 0.25000 1.18596 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40780 0.40780 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.47760 12.47860 -0.00100 -0.00801 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.88800 9.88880 -0.00080 -0.00809 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31170 0.31170 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.28950 9.29020 -0.00070 -0.00753 富邦精準基金 45.47000 45.23000 0.24000 0.53062 富邦精銳中小基金 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 富邦臺灣公司治理100基金 21.57000 21.38000 0.19000 0.88868 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.86000 7.92000 -0.06000 -0.75758 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.07000 14.85000 0.22000 1.48148 富邦標普美國特別股ETF基金 19.57000 19.58000 -0.01000 -0.05107 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.08080 11.06680 0.01400 0.12650 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.84230 11.77010 0.07220 0.61342 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.48470 11.41640 0.06830 0.59826 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.91990 10.90600 0.01390 0.12745 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.62090 11.55000 0.07090 0.61385 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 11.25160 11.18470 0.06690 0.59814 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.49000 30.24000 0.25000 0.82672 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.98190 9.98320 -0.00130 -0.01302 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.99380 9.99270 0.00110 0.01101 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92560 9.92430 0.00130 0.01310 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.06680 10.06820 -0.00140 -0.01391 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.05270 10.05170 0.00100 0.00995 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.98380 9.98250 0.00130 0.01302 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02240 10.02090 0.00150 0.01497 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.53750 9.54390 -0.00640 -0.06706 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.99930 10.00330 -0.00400 -0.03999 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.69620 9.69990 -0.00370 -0.03814 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.77310 10.78040 -0.00730 -0.06772 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.50900 10.51330 -0.00430 -0.04090 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.23500 10.23890 -0.00390 -0.03809 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.78780 9.79140 -0.00360 -0.03677 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.02620 10.02980 -0.00360 -0.03589 富達卓越領航全球組合基金 15.37000 15.20000 0.17000 1.11842 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.76460 9.76770 -0.00310 -0.03174 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.92400 9.92350 0.00050 0.00504 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.83030 9.82950 0.00080 0.00814 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.15080 10.15280 -0.00200 -0.01970 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.09220 10.09160 0.00060 0.00595 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01920 10.01840 0.00080 0.00799 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.87780 9.87680 0.00100 0.01012 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04870 10.04770 0.00100 0.00995 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.76000 19.74000 0.02000 0.10132 復華人民幣貨幣市場基金 11.42200 11.41920 0.00280 0.02452 復華人生目標基金 34.34490 34.47110 -0.12620 -0.36610 復華大中華中小策略基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764 復華中小精選基金 64.18000 63.62000 0.56000 0.88023 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.07000 9.95000 0.12000 1.20603 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.16000 9.02000 0.14000 1.55211 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.17000 12.14000 0.03000 0.24712 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.25000 11.17000 0.08000 0.71620 復華台灣智能基金 11.53000 11.50000 0.03000 0.26087 復華全方位基金 27.29000 27.27000 0.02000 0.07334 復華全球大趨勢基金-美元 13.27000 13.12000 0.15000 1.14329 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.99000 19.78000 0.21000 1.06168 復華全球平衡基金-新臺幣 20.69000 20.54000 0.15000 0.73028 復華全球物聯網科技基金-美元 16.04000 16.00000 0.04000 0.25000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 復華全球原物料基金 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614 復華全球消費基金-新臺幣 13.58000 13.52000 0.06000 0.44379 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.50830 11.49260 0.01570 0.13661 復華全球債券基金 13.68190 13.65630 0.02560 0.18746 復華全球債券組合基金 15.00000 14.99000 0.01000 0.06671 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 復華有利貨幣市場基金 13.40680 13.40640 0.00040 0.00298 復華亞太平衡基金 14.32000 14.24000 0.08000 0.56180 復華亞太成長基金 14.85000 14.80000 0.05000 0.33784 復華東協世紀基金 13.79000 13.74000 0.05000 0.36390 復華南非幣長期收益基金A 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823 復華南非幣長期收益基金B 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 復華南非幣短期收益基金A 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 復華南非幣短期收益基金B 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 復華美國新星基金-美元 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911 復華美國新星基金-新臺幣 12.52000 12.47000 0.05000 0.40096 復華恒生基金 22.24000 22.36000 -0.12000 -0.53667 復華恒生單日反向一倍基金 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 復華恒生單日正向二倍基金 38.91000 39.18000 -0.27000 -0.68913 復華神盾基金 23.50890 23.58030 -0.07140 -0.30280 復華高成長基金 61.76000 61.50000 0.26000 0.42276 復華高益策略組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.36540 14.36500 0.00040 0.00278 復華富時不動產證券化基金 18.87000 18.97000 -0.10000 -0.52715 復華復華基金 19.61000 19.52000 0.09000 0.46107 復華華人世紀基金 20.18000 20.05000 0.13000 0.64838 復華傳家二號基金 26.99090 27.07410 -0.08320 -0.30730 復華傳家基金 22.12070 22.13360 -0.01290 -0.05828 復華奧林匹克全球組合基金 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.83000 11.76000 0.07000 0.59524 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.35000 14.27000 0.08000 0.56062 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 10.17000 10.11000 0.06000 0.59347 復華新興人民幣短期收益基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 復華新興人民幣債券基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.13000 20.12000 0.01000 0.04970 復華新興市場高收益債券基金A 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.29000 0.03000 0.47695 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.66000 13.61000 0.05000 0.36738 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.54000 14.48000 0.06000 0.41436 復華新興市場短期收益基金 10.98000 10.98000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 復華滬深300 A股基金 26.06000 25.98000 0.08000 0.30793 復華數位經濟基金 51.11000 51.13000 -0.02000 -0.03912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.97000 11.85000 0.12000 1.01266 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.11520 10.11690 -0.00170 -0.01680 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.00430 10.00570 -0.00140 -0.01399 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.27430 10.27600 -0.00170 -0.01654 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.12950 10.13100 -0.00150 -0.01481 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.42400 9.42500 -0.00100 -0.01061 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04710 9.01400 0.03310 0.36721 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.66330 8.63300 0.03030 0.35098 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.39580 11.39690 -0.00110 -0.00965 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.94060 10.90050 0.04010 0.36787 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.59100 10.55400 0.03700 0.35058 景順主流基金 19.88000 19.73000 0.15000 0.76026 景順台灣科技基金 36.48000 35.93000 0.55000 1.53075 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.87000 10.82000 0.05000 0.46211 景順全球科技基金 20.56000 20.42000 0.14000 0.68560 景順全球康健基金 17.97000 17.84000 0.13000 0.72870 景順貨幣市場基金 15.90460 15.90420 0.00040 0.00252 景順潛力基金 36.75000 36.49000 0.26000 0.71252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 15.51000 15.44000 0.07000 0.45337 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.92000 13.86000 0.06000 0.43290 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.91000 10.82000 0.09000 0.83179 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.64000 10.55000 0.09000 0.85308 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.95000 10.85000 0.10000 0.92166 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.68000 10.58000 0.10000 0.94518 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.62000 9.70000 -0.08000 -0.82474 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.39000 9.46000 -0.07000 -0.73996 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.91330 8.92630 -0.01300 -0.14564 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.37310 8.33710 0.03600 0.43180 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.14700 11.16300 -0.01600 -0.14333 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44890 10.40390 0.04500 0.43253 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.62000 8.60000 0.02000 0.23256 華南永昌中國A股基金(美元) 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64790 9.64800 -0.00010 -0.00104 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.44770 9.44940 -0.00170 -0.01799 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.78920 9.78930 -0.00010 -0.00102 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58770 9.58940 -0.00170 -0.01773 華南永昌永昌基金 20.47000 20.30000 0.17000 0.83744 華南永昌全球亨利組合基金 14.60520 14.59570 0.00950 0.06509 華南永昌全球神農水資源基金 10.58000 10.55000 0.03000 0.28436 華南永昌全球精品基金 14.71000 14.53000 0.18000 1.23882 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 12.15000 12.05000 0.10000 0.82988 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.64000 11.54000 0.10000 0.86655 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 14.00000 13.87000 0.13000 0.93727 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894 華南永昌物聯網精選基金 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837 華南永昌策略報酬基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.16540 16.16490 0.00050 0.00309 華南永昌龍盈平衡基金 25.85090 25.43540 0.41550 1.63355 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90850 11.90810 0.00040 0.00336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.10900 10.10750 0.00150 0.01484 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.20190 10.15480 0.04710 0.46382 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96430 9.96280 0.00150 0.01506 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04290 9.99650 0.04640 0.46416 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.04310 10.04340 -0.00030 -0.00299 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.08820 10.04330 0.04490 0.44706 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.04310 10.04340 -0.00030 -0.00299 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 10.08820 10.04330 0.04490 0.44706 華頓中小型基金 24.45000 24.31000 0.14000 0.57589 華頓中國多重機會平衡基金 13.79070 13.67900 0.11170 0.81658 華頓台灣基金 25.23000 25.40000 -0.17000 -0.66929 華頓平安貨幣市場基金 11.49160 11.49120 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 16.58000 16.58000 0.00000 0.00000 華頓全球高收益債券基金A 13.73390 13.73460 -0.00070 -0.00510 華頓全球高收益債券基金B 8.84390 8.84430 -0.00040 -0.00452 華頓全球黑鑽油源基金 6.35000 6.32000 0.03000 0.47468 華頓新興亞太債券基金A 10.74980 10.75340 -0.00360 -0.03348 華頓新興亞太債券基金B 8.37680 8.37960 -0.00280 -0.03341 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.18680 3.15820 0.02860 0.90558 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.59950 14.40780 0.19170 1.33053 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49320 0.48670 0.00650 1.33552 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.16600 12.13080 0.03520 0.29017 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.22180 11.19630 0.02550 0.22775 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.08040 11.00220 0.07820 0.71077 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.17800 10.10620 0.07180 0.71045 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.78160 11.69650 0.08510 0.72757 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.92740 10.84830 0.07910 0.72915 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41990 2.42000 -0.00010 -0.00413 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.01960 2.02380 -0.00420 -0.20753 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.06370 12.01250 0.05120 0.42622 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 10.08390 10.04100 0.04290 0.42725 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37390 0.37230 0.00160 0.42976 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.32380 0.32240 0.00140 0.43424 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.70000 3.69000 0.01000 0.27100 匯豐中國動力基金(台幣) 16.96000 16.83000 0.13000 0.77243 匯豐中國動力基金(美元) 0.57000 0.57000 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.40960 13.39700 0.01260 0.09405 匯豐太平洋精典基金 18.65000 18.50000 0.15000 0.81081 匯豐台灣精典基金 24.39000 24.26000 0.13000 0.53586 匯豐全球趨勢組合基金 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500 匯豐全球關鍵資源基金 8.34000 8.25000 0.09000 1.09091 匯豐安富基金 25.53000 25.44000 0.09000 0.35377 匯豐成功基金 39.26000 39.17000 0.09000 0.22977 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.54300 2.55270 -0.00970 -0.37999 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.37830 2.38830 -0.01000 -0.41871 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.99520 11.98790 0.00730 0.06089 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.57720 8.56980 0.00740 0.08635 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39430 0.39410 0.00020 0.05075 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36270 0.36250 0.00020 0.05517 匯豐拉丁美洲基金 7.92000 7.87000 0.05000 0.63532 匯豐金磚動力基金 15.76000 15.59000 0.17000 1.09044 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96660 14.96640 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80820 15.80800 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.55000 5.44000 0.11000 2.02206 匯豐新鑽動力基金 11.76000 11.64000 0.12000 1.03093 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.78440 5.74970 0.03470 0.60351 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20980 9.17520 0.03460 0.37710 匯豐龍鳳基金 52.27000 51.94000 0.33000 0.63535 匯豐龍騰電子基金 37.94000 37.73000 0.21000 0.55659 匯豐雙高收益債券組合基金 12.69520 12.67290 0.02230 0.17597 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 20.15000 20.10000 0.05000 0.24876 新光中國成長基金(人民幣) 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110 新光中國成長基金(美元) 14.01000 13.90000 0.11000 0.79137 新光中國成長基金(新臺幣) 13.44000 13.32000 0.12000 0.90090 新光台灣富貴基金 24.18000 24.04000 0.14000 0.58236 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 新光全球生技醫療基金(美元) 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 新光全球債券基金(A累積)美元 10.20950 10.21320 -0.00370 -0.03623 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.59160 9.58910 0.00250 0.02607 新光全球債券基金(B配息)美元 9.96800 9.97190 -0.00390 -0.03911 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.35530 9.35290 0.00240 0.02566 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.40810 15.40770 0.00040 0.00260 新光亞洲精選基金-美金 25.97000 26.00000 -0.03000 -0.11538 新光亞洲精選基金-新台幣 25.67000 25.35000 0.32000 1.26233 新光兩岸優勢基金 15.22000 15.03000 0.19000 1.26414 新光店頭基金 25.60000 25.33000 0.27000 1.06593 新光南非幣保本基金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148 新光創新科技基金 15.38000 15.28000 0.10000 0.65445 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.98260 9.96350 0.01910 0.19170 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.31490 10.31540 -0.00050 -0.00485 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.02240 10.02220 0.00020 0.00200 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.68820 9.66870 0.01950 0.20168 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.02740 10.02760 -0.00020 -0.00199 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.73540 9.73520 0.00020 0.00205 新光福運平衡基金 17.12680 17.06130 0.06550 0.38391 新光澳幣八年期保本基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 新光澳幣保本基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.55000 7.50000 0.05000 0.66667 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 8.98000 -0.03000 -0.33408 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09740 10.10430 -0.00690 -0.06829 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.05030 10.05720 -0.00690 -0.06861 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.11060 10.10790 0.00270 0.02671 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.07520 10.07250 0.00270 0.02681 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.07350 10.07120 0.00230 0.02284 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.17860 10.17620 0.00240 0.02358 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.16520 14.16220 0.00300 0.02118 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.01740 9.01550 0.00190 0.02107 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 38.71640 38.67040 0.04600 0.11895 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.08590 39.03020 0.05570 0.14271 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.42490 39.38410 0.04080 0.10360 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97530 10.97440 0.00090 0.00820 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96690 9.91880 0.04810 0.48494 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.39920 13.31250 0.08670 0.65127 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.63030 10.50920 0.12110 1.15232 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.56000 10.44000 0.12000 1.14943 群益大印度基金-人民幣 14.33940 14.38200 -0.04260 -0.29620 群益大印度基金-美元 14.31400 14.28540 0.02860 0.20020 群益大印度基金-新臺幣 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 13.13610 13.05000 0.08610 0.65977 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 13.44550 13.29120 0.15430 1.16092 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 12.12000 11.98000 0.14000 1.16861 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 12.42780 12.34630 0.08150 0.66012 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 11.60960 11.47630 0.13330 1.16152 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718 群益中小型股基金 46.17000 45.93000 0.24000 0.52253 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.21260 10.22360 -0.01100 -0.10759 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 10.06350 10.02440 0.03910 0.39005 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05890 9.02530 0.03360 0.37229 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.21010 9.22000 -0.00990 -0.10738 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.07560 9.04040 0.03520 0.38936 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.17030 8.13990 0.03040 0.37347 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.46960 11.47370 -0.00410 -0.03573 群益中國高收益債券基金-美元 11.06860 11.03640 0.03220 0.29176 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.39790 10.36880 0.02910 0.28065 群益中國新機會基金-人民幣 9.09350 9.03710 0.05640 0.62409 群益中國新機會基金-美元 10.68560 10.56660 0.11900 1.12619 群益中國新機會基金-新臺幣 9.78000 9.68000 0.10000 1.03306 群益平衡王基金 19.72390 19.74220 -0.01830 -0.09269 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.26540 10.33220 -0.06680 -0.64652 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.40030 10.41610 -0.01580 -0.15169 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.47860 9.54030 -0.06170 -0.64673 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.60340 9.61800 -0.01460 -0.15180 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.04310 10.06590 -0.02280 -0.22651 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.94860 9.97160 -0.02300 -0.23066 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.72740 9.74940 -0.02200 -0.22565 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.68750 9.71000 -0.02250 -0.23172 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.89850 9.92100 -0.02250 -0.22679 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.39970 10.39260 0.00710 0.06832 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.76460 7.75930 0.00530 0.06831 群益全球關鍵生技基金-美元 14.59280 14.47800 0.11480 0.79293 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.81000 13.71000 0.10000 0.72939 群益印巴雙星基金-新臺幣 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 群益印度中小基金-人民幣 16.84220 16.92060 -0.07840 -0.46334 群益印度中小基金-美元 15.85470 15.84950 0.00520 0.03281 群益印度中小基金-新臺幣 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.80000 11.78000 0.02000 0.16978 群益多重收益組合基金 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 群益多重資產組合基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633 群益安家基金 23.90770 23.85390 0.05380 0.22554 群益安穩貨幣市場基金 16.04290 16.04230 0.00060 0.00374 群益那斯達克生技基金 22.16000 22.03000 0.13000 0.59010 群益亞太中小基金 13.97000 13.90000 0.07000 0.50360 群益亞太新趨勢平衡基金 17.61000 17.55000 0.06000 0.34188 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.89970 9.89380 0.00590 0.05963 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.79270 7.78810 0.00460 0.05906 群益店頭市場基金 96.96000 96.78000 0.18000 0.18599 群益東方盛世基金 10.02000 9.90000 0.12000 1.21212 群益東協成長基金-人民幣 14.88850 14.89140 -0.00290 -0.01947 群益東協成長基金-美元 13.87090 13.80480 0.06610 0.47882 群益東協成長基金-新臺幣 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.41690 11.37440 0.04250 0.37365 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.98550 10.93150 0.05400 0.49399 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.32750 10.27760 0.04990 0.48552 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.41160 10.37280 0.03880 0.37406 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 10.02190 9.97260 0.04930 0.49435 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.41920 9.37370 0.04550 0.48540 群益長安基金 29.30000 29.35000 -0.05000 -0.17036 群益美國新創亮點基金-美元 14.25960 14.17880 0.08080 0.56986 群益美國新創亮點基金-新臺幣 13.21000 13.14000 0.07000 0.53272 群益真善美基金 17.60520 17.50020 0.10500 0.59999 群益馬拉松基金 119.34000 119.13000 0.21000 0.17628 群益深証中小板基金 16.05000 16.30000 -0.25000 -1.53374 群益創新科技基金 31.27000 31.16000 0.11000 0.35302 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.25160 10.17090 0.08070 0.79344 群益華夏盛世基金-人民幣 11.05800 10.97100 0.08700 0.79300 群益華夏盛世基金-美元 10.93710 10.79730 0.13980 1.29477 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.31000 17.09000 0.22000 1.28730 群益奧斯卡基金 27.51000 27.61000 -0.10000 -0.36219 群益新興金鑽基金-美元 13.96000 13.86430 0.09570 0.69026 群益新興金鑽基金-新臺幣 10.23000 10.16000 0.07000 0.68898 群益葛萊美基金 23.29000 23.27000 0.02000 0.08595 群益道瓊美國地產ETF基金 18.90000 19.06000 -0.16000 -0.83945 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.23000 13.03000 0.20000 1.53492 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.66580 11.62240 0.04340 0.37342 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.64480 11.59960 0.04520 0.38967 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.54000 10.50000 0.04000 0.38095 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.48100 11.43720 0.04380 0.38296 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.96110 8.92780 0.03330 0.37299 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.73670 9.69890 0.03780 0.38973 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.31330 9.27780 0.03550 0.38263 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.58000 30.55000 0.03000 0.09820 德信中國精選成長基金 13.00000 12.86000 0.14000 1.08865 德信台灣主流中小基金 18.39000 18.39000 0.00000 0.00000 德信新興股票組合基金 11.92000 11.84000 0.08000 0.67568 德信萬保貨幣市場基金 11.90400 11.90370 0.00030 0.00252 德信萬瑞基金 10.76410 10.76470 -0.00060 -0.00557 德信數位時代基金 29.90000 29.82000 0.08000 0.26828 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62990 11.62940 0.00050 0.00430 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.33000 17.27000 0.06000 0.34742 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.58000 19.43000 0.15000 0.77200 德銀遠東DWS全球神農基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.64000 7.63000 0.01000 0.13106 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38410 10.43480 -0.05070 -0.48587 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.43310 14.49570 -0.06260 -0.43185 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.52260 8.52520 -0.00260 -0.03050 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.70050 11.70720 -0.00670 -0.05723 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.66380 11.67040 -0.00660 -0.05655 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24230 13.25050 -0.00820 -0.06188 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 19.25000 19.02000 0.23000 1.20925 摩根中小基金 24.82000 24.71000 0.11000 0.44516 摩根中國A股基金 15.98000 15.79000 0.19000 1.20329 摩根中國A股基金(美元) 13.08000 12.92000 0.16000 1.23839 摩根中國亮點基金 14.89000 14.73000 0.16000 1.08622 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.70500 12.56310 0.14190 1.12950 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.91390 13.79750 0.11640 0.84363 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 11.01040 10.88560 0.12480 1.14647 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.92130 13.76560 0.15570 1.13108 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.67840 15.54810 0.13030 0.83804 摩根台灣金磚基金 20.65000 20.48000 0.17000 0.83008 摩根台灣增長基金 51.51000 51.14000 0.37000 0.72350 摩根平衡基金 28.15000 28.05000 0.10000 0.35651 摩根全球α基金 19.27000 19.14000 0.13000 0.67921 摩根全球平衡基金 15.84410 15.74420 0.09990 0.63452 摩根全球發現基金 13.19000 13.07000 0.12000 0.91813 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.19830 10.18050 0.01780 0.17484 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 11.05950 11.04770 0.01180 0.10681 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.54760 10.52860 0.01900 0.18046 摩根多元入息成長基金-累積型 11.63690 11.61670 0.02020 0.17389 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.23580 11.19860 0.03720 0.33218 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.08410 14.03740 0.04670 0.33268 摩根亞洲基金 59.58000 59.04000 0.54000 0.91463 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.15170 9.14220 0.00950 0.10391 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.56280 10.55220 0.01060 0.10045 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46760 9.45700 0.01060 0.11209 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.86080 12.84630 0.01450 0.11287 摩根東方內需機會基金 18.92000 18.75000 0.17000 0.90667 摩根東方科技基金 38.06000 37.72000 0.34000 0.90138 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 摩根金龍收成基金 24.23000 23.98000 0.25000 1.04254 摩根第一貨幣市場基金 15.05100 15.05060 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 14.15000 14.18000 -0.03000 -0.21157 摩根新金磚五國基金 12.53000 12.44000 0.09000 0.72347 摩根新絲路基金 11.21000 11.09000 0.12000 1.08206 摩根新興35基金 14.61000 14.50000 0.11000 0.75862 摩根新興日本基金 25.87000 25.95000 -0.08000 -0.30829 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.32670 8.32220 0.00450 0.05407 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.39800 11.39180 0.00620 0.05443 摩根新興科技基金 57.77000 57.22000 0.55000 0.96120 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.73700 8.73820 -0.00120 -0.01373 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.84310 10.84470 -0.00160 -0.01475 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.30360 9.25730 0.04630 0.50015 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 10.31780 10.27780 0.04000 0.38919 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.82470 9.77430 0.05040 0.51564 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.42000 10.36810 0.05190 0.50057 摩根龍揚基金 36.22000 35.84000 0.38000 1.06027 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253 摩根環球股票收益基金-累積型 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55160 9.54240 0.00920 0.09641 摩根總收益組合基金-累積型 11.35840 11.34730 0.01110 0.09782 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.32000 25.35000 -0.03000 -0.11834 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.96830 11.97380 -0.00550 -0.04593 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.31060 11.30980 0.00080 0.00707 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.48060 10.48000 0.00060 0.00573 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87140 10.87650 -0.00510 -0.04689 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28760 10.28690 0.00070 0.00680 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.52810 9.52750 0.00060 0.00630 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 11.14940 11.09440 0.05500 0.49575 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.76720 10.71590 0.05130 0.47873 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.47400 10.40590 0.06810 0.65444 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.20930 10.14460 0.06470 0.63778 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.42240 10.35460 0.06780 0.65478 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.15830 10.09400 0.06430 0.63701 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.83850 11.78490 0.05360 0.45482 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.70100 11.64700 0.05400 0.46364 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.49490 10.44780 0.04710 0.45081 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.46050 11.40860 0.05190 0.45492 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.32070 11.26840 0.05230 0.46413 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.15220 10.10660 0.04560 0.45119 聯邦金鑽平衡基金 23.51290 23.49130 0.02160 0.09195 聯邦貨幣市場基金 13.13110 13.13070 0.00040 0.00305 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.15730 11.14560 0.01170 0.10497 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.77170 8.76250 0.00920 0.10499 聯邦精選科技基金 12.82000 12.83000 -0.01000 -0.07794 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.40230 16.35660 0.04570 0.27940 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.85760 12.95540 -0.09780 -0.75490 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.51480 12.52730 -0.01250 -0.09978 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.09460 12.10670 -0.01210 -0.09994 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.02360 12.04320 -0.01960 -0.16275 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.30870 11.31120 -0.00250 -0.02210 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.98560 11.00390 -0.01830 -0.16630 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.05470 9.05670 -0.00200 -0.02208 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.45000 38.05000 0.40000 1.05125 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.85000 15.83000 0.02000 0.12634 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.07000 13.06000 0.01000 0.07657 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型 12.12000 12.02000 0.10000 0.83195 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.71000 15.71000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.59000 15.60000 -0.01000 -0.06410 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.93000 20.84000 0.09000 0.43186 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.16000 19.07000 0.09000 0.47195 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 12.94000 0.06000 0.46368 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 16.47000 16.40000 0.07000 0.42683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 17.13000 17.05000 0.08000 0.46921 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 16.22000 16.14000 0.08000 0.49566 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.57000 18.54000 0.03000 0.16181 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.53000 17.51000 0.02000 0.11422 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.89000 14.87000 0.02000 0.13450 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.01000 13.99000 0.02000 0.14296 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.70000 8.69000 0.01000 0.11507 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.00000 13.98000 0.02000 0.14306 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 15.12000 15.13000 -0.01000 -0.06609 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.97210 14.97180 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.88920 10.88450 0.00470 0.04318 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.18870 8.18520 0.00350 0.04276 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.89400 14.88640 0.00760 0.05105 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.68000 21.67000 0.01000 0.04615 瀚亞中國基金-人民幣 15.09000 14.93000 0.16000 1.07167 瀚亞中國基金-新台幣 16.18000 15.89000 0.29000 1.82505 瀚亞巴西基金 5.25000 5.24000 0.01000 0.19084 瀚亞外銷基金 41.40000 41.45000 -0.05000 -0.12063 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.50000 11.42000 0.08000 0.70053 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.70000 9.64000 0.06000 0.62241 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 10.26000 10.19000 0.07000 0.68695 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.65880 10.67300 -0.01420 -0.13305 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.48720 10.48600 0.00120 0.01144 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.43670 12.43560 0.00110 0.00885 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.22020 10.22500 -0.00480 -0.04694 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.96540 7.97620 -0.01080 -0.13540 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.43550 8.43450 0.00100 0.01186 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.45450 8.45380 0.00070 0.00828 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 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