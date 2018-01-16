英皇證券(00717-HK)任歐化國際(01711-HK)包銷商 料佣金收入約331萬

英皇集團大股東楊受成旗下、經營「歐化傢俬」品牌的傢俬零售商歐化國際(01711-HK)今日起招股，招股價介乎0.38至0.62元(港元.下同)，一手入場費約6262.5元，預料1月29日於主板掛牌。

英皇證券(00717-HK)公布，於昨日與歐化國際就包銷歐化國際之發售股份訂立包銷協議。英皇證券為股份發售的該等包銷商之一，其承諾包銷1.78億股歐化股份，佔歐化國際上市後全部已發行股份22.25%。根據股份要約項下每歐化股份介乎0.38港元至0.62港元之初步指示價格範圍及根據包銷協議的條款及條件，英皇證券之最高包銷承諾為1.1億元，而英皇證券預計將會收取歐化國際最多約331萬元之佣金。

截至去年8月底止5個月，歐化轉盈為虧，錄得584.1萬元的虧損，英皇集團首席財務總監朱偉明解釋，主要是上市費用所致，又指新開的德福店舖業務穩定，相信今年度整體業績並無大影響。他又指，零售業務的毛利率較批發業務高，公司逾6成收入來自零售業務，隨著零售業務有所增長，有利推高整體毛利率，公司對未來毛利前景感到樂觀。

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