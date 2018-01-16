【IPO追蹤】乙德投資(06182-HK)超購50.51倍 發售價定為0.65港元

建築材料承包商乙德投資控股(06182-HK)公布公開招股結果，發售價定為每股發售股份0.65港元，接近招股價介于每股0.52港元至0.68港元上限。該股將於明日(17日)上市。

公開發售合共接獲8689份有效申請，以認購合共約10.3億股公開發售股份，相當於根據公開發售初步可供認購的2000萬股公開發售股份總數約51.51倍。由於超購逾50倍，6000萬股股份已從配售重新分配至公開發售，相當於根據股份發售可供認購的發售股份總數的40%。申請認購一手(8000股)者有6148名，中籤率為40.01%。

是次股份發售所得款項淨額約31.1%用於收購物業作為倉庫、工場及陳列室，以應對建築材料行業預期的持續增長需求；約28.8%用於償還銀行借款；約14.5%用于進一步拓展集團的能力，以承接更多項目；約7.6%用於人事招聘；約5.3%用於翻新現有的辦公室;約2.6%用於提升資訊科技及項目管理系統；約9.8%用於一般營運資金。

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