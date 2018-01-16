僑雄國際(00381-HK)溢價約92.31%發新股購黃酒白酒生意

僑雄國際(00381-HK)公布，公司間接全資附屬公司福建僑雄酒業於1月15日與陳宗基訂立買賣協議，福建僑雄酒業斥資8400萬元人民幣(1.01億港元)收購安徽省福老酒業發展20%股權。

安徽省福老酒業發展於2016年11月9日在中國安徽省望江縣通過公開拍賣購得安徽省越宜酒業有限公司資產，自此開始發展酒類業務。其主要經營產品為「越宜」牌、「越宜第一缸」、「遇見你」、「越宜醇」、加飯系列黃酒、白酒。

僑雄國際將以每股0.1元發行10.1億股新股，佔已擴大後股本12.45%。每股發行價0.1港元較昨日收市價0.052元有溢價約92.31%。陳宗基成為僑雄國際單一大股東。公布中指其為一名商人，主要在中國從事製造及銷售黃酒。賣方於中國黃酒行業擁有逾30年經驗。

安徽省福老酒業發展主要從事OEM╱ODM生產和批發黃酒、白酒、自營和代理各類商品及技術的進出口業務等。目標公司現有員工總人數為66人。

安徽省福老酒業發展經營多條生產線，包括七條年產15,000噸紹興純手工釀造黃酒生產線、一條年產3,000噸傳統濃香型白酒生產線及一條6,000瓶╱小時罐裝生產線。公司亦存儲約27,800噸醞釀年份為2007年至2017年的黃酒基酒；及約1,241,000個25公斤裝酒罈。目標公司

安徽省福老酒業發展現時正開始其業務營運之地盤面積位於中國安徽省望江縣華陽鎮新世紀路工業園區，總建築面積約為133,129.08平方米。於本公佈日期，安徽省福老酒業發展已獲得總建築面積約99,566.6平方米的有關地盤面積的土地使用權證，且正在辦理向目標公司轉讓餘下建築面積約33,562.48平方米地盤面積的相關登記手續。地盤面積上建有總建築面積約為45,029.73平方米之樓宇，主要包括1棟主辦公樓；2間生產廠房；及若干間倉庫。於本公佈日期，安徽省福老酒業發展已取得總建築面積27,147.23平方米的有關樓宇的房屋所有權證，且正在辦理向目標公司轉讓餘下建築面積約17,882.5平方米倉庫的相關登記手續。

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