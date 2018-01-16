多間券商料OPEC將結束減產 油價升至70美元

花旗、法興與摩根大通加入其他華爾街證券大行的行列，認為隨著油價升至70美元，石油出口國組織(OPEC)與非OPEC產油國將於年中開始結束減產協議。

OPEC與非OPEC產油國原定在年底結束減產協議，但會在6月開會討論有沒有提前結束協議的可能。

花旗商品研究部主管Ed Morse接受外電訪問時指出，產油國在6月的會議上很可能決定暫停減產，開始回復協議前的產量水平。

法興研究部主管Mike Wittner相信，OPEC會在6月會議上同意，油市已經快達致供求平衡的目標，下半年會是慢慢撤消減產協議的合宜時機。

摩通分析員Abhishek Deshpande與David Martin也認為，石油庫存過剩情況很快會結束，OPEC在年中會討論提前結束減產協議。

目前，產油國的能源部長未有表達取消減產協議的傾向。沙地阿拉伯與俄羅斯等兩大產油國重申，即使撤消減產協議，也會緩步增產。

上周，高盛商品研究部主管Jeff Currie認為，70美元的油價足以吸引美國頁岩油生產商提高產量，因此OPEC不會放任此事發生。德銀分析員Michael Hsueh也認為，70美元的油價讓產油國探討撤消減產協議。

來源：信報

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