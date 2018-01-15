通力電子(01249-HK)附屬擬斥1400萬元與谷崧工業成立合營企業

通力電子(01249-HK)公布，于2018年1月15日，TCL通力電子(為公司的間接全資附屬公司)與谷崧工業(為谷崧精密的全資附屬公司)訂立合營協議，以于中國成立合營企業，據此，除其他事項外，TCL通力電子與谷崧工業同意為合營企業的注冊資本分别出資人民币1400萬元及人民币600萬元。

于完成成立合營企業後，公司與谷崧精密將分别間接擁有合營企業的70%及30%股本權益。合營企業未來將專注于精密注塑及新形態結構件等産品，其成立也將推動公司結構件等産品的發展以及有助于公司透過新型態結構件等産品滿足更多客戶的多元化需求。

公告稱，谷崧精密集團為公司的供應商之一，其主要從事專業精密注塑及表面處理，具備20年以上的模具設計、開發與制造經驗，得到其客戶高度認同，行業内具備較高知名度和競争力。

此外，TCL通力電子就采購零部件于同日與東莞辰崧訂立2018采購協議。2018采購協議于截至2020年12月31日止3個財政年度項下的建議年度上限均為9000萬港元。

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