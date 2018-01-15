看好中國兒童「數位化體驗」市場 樂高與騰訊戰略合作

PingWest 品玩今 (15) 日報導，丹麥玩具生產商樂高集團與騰訊 (0700-HK) 在北京舉行聯合記者會，宣布雙方達成戰略合作夥伴關係，共同推出中國首個兒童數位體驗系統性解決方案。雙方將在內容、遊戲、社交等多方面展開合作，賦能中國兒童的數位化未來。

騰訊公司副總裁、企鵝影視 CEO 孫忠懷表示，目前全世界互聯網用戶中約三分之一為 18 歲以下的兒童與青少年 ，而在中國，互聯網用戶也同樣向低齡化發展，中國 18 歲以下的網民占整體的 22.5% ，互聯網正在影響這一代兒童的成長。

孫忠懷說， 「 在這樣的大環境下，一個積極健康的數位化兒童網路生態變得至關重要。騰訊一直非常關注兒童的數位體驗，並堅持把這一理念貫穿到了經營行為的方方面面。此次合作將通過騰訊平台，涵蓋騰訊的多個業務，全面、多角度地為廣大中國兒童提供有趣和積極正面的數位化內容。」

信報財經新聞報導指出，樂高中國總經理 Jacob Kragh 在聲明中稱，愈來愈多中國兒童通過網路融入世界，這次合作將帶給中國兒童安全及想像力豐富的數位化樂高內容，也將滿足他們在學習、開發和娛樂方面的需求。

樂高稱，合作內容包括在騰訊視頻平台上開發一塊樂高兒童視頻區，將開發和營運樂高品牌授權的遊戲，以及能夠讓兒童在玩積木過程中嘗試編程的樂高 LEGO BOOST，並將探索為中國兒童開發一個共享社交網路。