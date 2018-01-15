◆台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月15日 交易日 代碼 股票名稱 張數 發行張數 持股率% 0057 富邦摩台 23937 5027 476.17 0059 富邦金融 15069 4973 303.02 0058 富邦發達 7402 4196 176.41 0051 元大中型100 10974 9500 115.52 0055 元大MSCI金融 32750 38154 85.84 00704L 台新MSCI台灣正2 4251 5378 79.04 0054 元大台商50 9156 12124 75.52 00707R 元大S&P日圓反1 4321 5855 73.80 00702 國泰標普低波高息 9226 13688 67.40 00657 國泰日經225 4323 6828 63.31 0052 富邦科技 3776 6000 62.93 00714 群益道瓊美國地產 3469 5567 62.31 00691R 兆豐藍籌30反1 2857 4606 62.03 0053 元大電子 3740 6988 53.52 00705R 台新MSCI台灣反1 3855 7315 52.70 00698L 元大美債7-10正2 2751 5649 48.70 00635U 元大S&P黃金 23735 50014 47.46 00692 富邦公司治理 49998 114280 43.75 00699R 元大美債7-10反1 2395 5714 41.91 0061 元大寶滬深 161574 440116 36.71 00663L 國泰臺灣加權正2 2234 6309 35.41 006206 元大上證50 53633 156778 34.21 00652 富邦印度 3662 11035 33.19 00689R 國泰20年美債反1 1638 5389 30.40 00688L 國泰20年美債正2 1384 4615 29.99 00667 元大韓國 1614 5429 29.73 008201 BP上證50 736 2749 26.77 00633L 富邦上証正2 159068 601958 26.43 00649 FH香港 2760 10772 25.62 006207 FH滬深 43536 170892 25.48