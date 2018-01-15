◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月15日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 1314 中石化 6035 -3903 00637L 元大滬深300正2 -38512 0 2014 中鴻 4005 9294 2448 晶電 -9018 -7815 3481 群創 3382 -16882 00655L 國泰中國A50正2 -5498 0 6116 彩晶 3187 4134 2890 永豐金 -2500 -5599 00683L 元大美元指數正2 1886 0 2888 新光金 -2420 -5729 2455 全新 1878 745 00633L 富邦上証正2 -2310 0 2371 大同 1803 13416 2317 鴻海 -1823 -47524 2303 聯電 1502 -13391 1444 力麗 -1639 721 00636 國泰中國A50 1403 1633 2345 智邦 -1585 -2400 2603 長榮 1324 -13479 2027 大成鋼 -1498 -8724 2409 友達 1230 -13694 2883 開發金 -1487 -11044 00708L 元大S&P黃金正2 1223 0 2889 國票金 -1484 -6822 2002 中鋼 995 13991 2481 強茂 -1328 279 1305 華夏 958 -1115 1101 台泥 -1294 -7570 00639 富邦深100 905 -94 2408 南亞科 -1285 -564 00677U 富邦VIX 834 0 2887 台新金 -1196 10156 1611 中電 788 1021 1312 國喬 -1168 -10173 3682 亞太電 778 4719 2324 仁寶 -1079 -4692 2891 中信金 691 2902 2353 宏碁 -1050 2761 2823 中壽 625 2753 2520 冠德 -1041 -324 6505 台塑化 611 -1752 006206 元大上證50 -1010 0 00670L 富邦NASDAQ正2 599 0 0050 元大台灣50 -968 1899 1905 華紙 595 -1708 006204 永豐臺灣加權 -899 0 2338 光罩 588 -625 2311 日月光 -878 1999 00634R 富邦上証反1 569 0 2313 華通 -875 -6771 2884 玉山金 542 12888 3514 昱晶 -715 -651 1326 台化 516 -6312 1609 大亞 -689 -34 5871 中租-KY 495 598 2332 友訊 -649 -1688 00672L 元大S&P原油正2 479 0 3037 欣興 -616 -6064 00673R 元大S&P原油反1 476 0 2504 國產 -612 -2889 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股