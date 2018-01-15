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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧01月15日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
1314   中石化                  6035     -3903    00637L 元大滬深300正2        -38512         0  
2014   中鴻                    4005      9294    2448   晶電                   -9018     -7815  
3481   群創                    3382    -16882    00655L 國泰中國A50正2         -5498         0  
6116   彩晶                    3187      4134    2890   永豐金                 -2500     -5599  
00683L 元大美元指數正2         1886         0    2888   新光金                 -2420     -5729  
2455   全新                    1878       745    00633L 富邦上証正2            -2310         0  
2371   大同                    1803     13416    2317   鴻海                   -1823    -47524  
2303   聯電                    1502    -13391    1444   力麗                   -1639       721  
00636  國泰中國A50             1403      1633    2345   智邦                   -1585     -2400  
2603   長榮                    1324    -13479    2027   大成鋼                 -1498     -8724  
2409   友達                    1230    -13694    2883   開發金                 -1487    -11044  
00708L 元大S&P黃金正2          1223         0    2889   國票金                 -1484     -6822  
2002   中鋼                     995     13991    2481   強茂                   -1328       279  
1305   華夏                     958     -1115    1101   台泥                   -1294     -7570  
00639  富邦深100                905       -94    2408   南亞科                 -1285      -564  
00677U 富邦VIX                  834         0    2887   台新金                 -1196     10156  
1611   中電                     788      1021    1312   國喬                   -1168    -10173  
3682   亞太電                   778      4719    2324   仁寶                   -1079     -4692  
2891   中信金                   691      2902    2353   宏碁                   -1050      2761  
2823   中壽                     625      2753    2520   冠德                   -1041      -324  
6505   台塑化                   611     -1752    006206 元大上證50             -1010         0  
00670L 富邦NASDAQ正2            599         0    0050   元大台灣50              -968      1899  
1905   華紙                     595     -1708    006204 永豐臺灣加權            -899         0  
2338   光罩                     588      -625    2311   日月光                  -878      1999  
00634R 富邦上証反1              569         0    2313   華通                    -875     -6771  
2884   玉山金                   542     12888    3514   昱晶                    -715      -651  
1326   台化                     516     -6312    1609   大亞                    -689       -34  
5871   中租-KY                  495       598    2332   友訊                    -649     -1688  
00672L 元大S&P原油正2           479         0    3037   欣興                    -616     -6064  
00673R 元大S&P原油反1           476         0    2504   國產                    -612     -2889  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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