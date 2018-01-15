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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧01月12日 交易日  
  
停止融資        融資分配         停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=
                                                   過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%
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群益臺灣加權反1 富邦NASDAQ反1    富邦科技          本盟              昶和     大統益   元大台灣50
味全            正道             元大電子          世紀鋼            大統染   天仁     世紀鋼
宏洲            友旺             元大台商50        國巨              海悅     達新
嘉裕            同開             富邦摩台          燿華              銘旺科   立益
東華            悠克             富邦發達          智寶              卓越     昶和
大東                             富邦金融          浩鑫              統領     大統染
立益                             元大MSCI台灣      大毅                       亞崴
佳和                             永豐臺灣加權      禾伸堂                     中宇
昶和                             富邦台50          柏騰                       程泰
三洋紡                           FH香港            達邁                       氣立
瑞利                             元大日經225       聯德控股-KY                永記
樂士                             富邦NASDAQ        達運                       展宇
正峰新                           元大美元指數反1   杜康-DR                    東明-KY
億泰                             元大美債7-10反1   陽光能源-DR                海悅
毛寶                             富邦歐洲          全宇生技-KY                燿華
燁興                             FH彭博高收益債                               浩鑫
中鴻                             FH彭博新興債                                 銘旺科
聚亨                             味全                                         吉祥全
千興                             宏洲                                         傳奇
威致                             嘉裕                                         東科-KY
麗正                             東華                                         亞弘電
東訊                             大東                                         陞泰
華泰                             立益                                         華友聯
茂矽                             佳和                                         愛山林
錸德                             昶和                                         潤弘
廷鑫                             三洋紡                                       遠雄來
倫飛                             瑞利                                         夏都
威盛                             樂士                                         新天地
銘旺科                           正峰新                                       欣欣
統懋                             億泰                                         統領
翔耀                             毛寶                                         客思達-KY
太空梭                           燁興                                         阿瘦
新利虹                           中鴻                                         友佳-DR
華映                             聚亨                                         一零四
吉祥全                           千興                                         欣天然
憶聲                             威致                                         新海
科風                             麗正                                         欣高
建碁                             東訊                                         全國
和鑫                             華泰                                         台數科
力特                             茂矽                                         南六
喬鼎                             錸德                                         基勝-KY
正達                             廷鑫                                         潤泰材
晟鈦                             倫飛                                         波力-KY
弘憶股                           威盛                                         泰昇-KY
新世紀                           銘旺科                                       吉源-KY
誠創                             統懋
嘉威                             翔耀
力銘                             太空梭
亞太電                           新利虹
達能                             華映
清惠                             吉祥全
慧友                             憶聲
捷泰                             科風
互億                             建碁
天瀚                             和鑫
迅杰                             力特
華上                             喬鼎
元晶                             正達
華冠                             晟鈦
裕豐                             弘憶股
寶徠                             新世紀
日勝生                           誠創
台船                             嘉威
東森                             力銘
台南-KY                          亞太電
康師傅-DR                        達能
聖馬丁-DR                        清惠
神州-DR                          慧友
耀傑-DR                          捷泰
同方友友-DR                      互億
晨訊科-DR                        天瀚
友佳-DR                          迅杰
陽光能源-DR                      華上
精熙-DR                          元晶
中福                             華冠
雷虎                             裕豐
中視                             寶徠
秋雨                             日勝生
慶豐富                           台船
                                 東森
                                 台南-KY
                                 康師傅-DR
                                 聖馬丁-DR
                                 神州-DR
                                 耀傑-DR
                                 同方友友-DR
                                 晨訊科-DR
                                 友佳-DR
                                 陽光能源-DR
                                 精熙-DR
                                 中福
                                 雷虎
                                 新海
                                 中視
                                 秋雨
                                 慶豐富
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