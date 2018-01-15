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[表五2]台灣集中市場自營商持股比率前30名

台北‧01月12日 交易日  
  
代碼   股票名稱              張數  發行張數  持股率%  
0057   富邦摩台             23932      5027   476.07  
0059   富邦金融             15070      4973   303.04  
0058   富邦發達              7401      4196   176.38  
0051   元大中型100          10972      9500   115.49  
0055   元大MSCI金融         32642     38154    85.55  
00704L 台新MSCI台灣正2       4238      5378    78.80  
0054   元大台商50            9145     12124    75.43  
00707R 元大S&P日圓反1        4322      5855    73.82  
00657  國泰日經225           4390      6028    72.83  
00702  國泰標普低波高息      9211     13688    67.29  
0052   富邦科技              3775      6000    62.92  
00714  群益道瓊美國地產      3470      5567    62.33  
00691R 兆豐藍籌30反1         2857      4606    62.03  
0053   元大電子              3735      6988    53.45  
00705R 台新MSCI台灣反1       3855      7315    52.70  
00698L 元大美債7-10正2       2751      5649    48.70  
00635U 元大S&P黃金          23054     50514    45.64  
00692  富邦公司治理         49946    114280    43.70  
00699R 元大美債7-10反1       2395      5714    41.91  
0061   元大寶滬深          161490    441616    36.57  
00663L 國泰臺灣加權正2       2117      6309    33.56  
006206 元大上證50           52497    157278    33.38  
00652  富邦印度              3635     11035    32.94  
00689R 國泰20年美債反1       1638      5389    30.40  
00688L 國泰20年美債正2       1383      4615    29.97  
00667  元大韓國              1616      5429    29.77  
00649  FH香港                2905     10772    26.97  
008201 BP上證50               719      2749    26.15  
006207 FH滬深               43708    171392    25.50  
00634R 富邦上証反1          14422     57256    25.19
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