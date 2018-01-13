統計局：2016年國家體育產業總規模1.9萬億 增加值6475億元

統計局1月13日發布2016年國家體育產業總規模與增加值數據公告。

經核算，2016年，國家體育產業總規模(總產出)為1.9萬億元，增加值為6475億元，占同期國內生產總值的比重為0.9%。從名義增長看，總產出比2015年增長了11.1%，增加值增長了17.8%。

從國家體育產業內部結構看，體育用品和相關產品制造的總產出和增加值最大，分別為11962.1億元和2863.9億元，占國家體育產業總產出和增加值的比重分別為62.9%和44.2%。體育服務業(除體育用品和相關產品制造、體育場地設施建設外的9大類)發展勢頭良好，總產出為6827.0億元，占國家體育產業總產出的比重從2015年的33.4%提高到35.9%；增加值為3560.7億元，占國家體育產業增加值的比重從2015年的49.2%提高到55.0%。體育健身休閑活動增長較快，總產出和增加值名義增速均超過30%，反映了健康中國理念的普及，群眾體育的蓬勃發展。



來源：證券時報.e公司

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