中指院：2018年深圳樓市短期調控政策仍將延續 價格以穩定為主

中國指數研究院13日發布2017年深圳樓市總結。

文章指出，2017年，深圳樓市在嚴格調控下，各方觀望氛圍濃厚，新房市場供需低迷，價格趨穩回落。2018年，深圳樓市短期調控政策仍將延續，市場成交繼續保持低迷，價格以穩定為主；房企強者恒強格局已定，集中度將進一步提升；長效機制穩步推進，住房租賃市場迎來發展新契機。從長期來看，深圳土地市場供應稀缺，剛需強勁，人口持續流入，並且有強有力的產業支撐，長期看好。

政策層面，深圳短期調控政策仍將持續，長效機制持續推進。2018年房地產工作重點是要抓好房地產市場分類調控，促進房地產市場平穩健康發展。在未來樓市政策仍會延續“房子是用來住的，不是用來炒的” 這一背景下，深圳樓市有形之手短期不會退出，政策一定時期內仍將從嚴，而在長效機制建設層面，人才房和保障房、住房租賃市場將繼續有條不紊推進，短期調控與長效機制建設相結合，確保樓市發展平穩過度。

市場層面，新房市場繼續低位運行，價格以穩為主。2018年深圳短期調控不放松，“限購限貸限售限價限商“等行政幹預手段很難有太大松動，意味著深圳新房市場在一定時間內仍將繼續保持低迷態勢，房價上漲動力不足，價格繼續保持穩定。

企業層面，強者恒強格局已定，市場集中度將進一步提升。最近幾年房企銷售數據顯示，深圳房企集中趨勢明顯，競爭格局未來將更加激烈，優勝劣汰，龍頭房企將繼續占據更多的市場份額。

關註住房租賃市場，未來將迎來發展契機。龐大的租房市場為長租領域帶來了發展契機，深圳的住房供應體系正在逐步轉變，政策開始向長租公寓傾斜，亦有不少房企、中介、金融機構等積極發展長租公寓。未來，作為長效機制建設之一的長租公寓將迎來快速發展，對於構建多元化住房供應體系，維護房地產市場平穩健康發展以及實現住有所居意義重大。

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